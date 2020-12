22.12.2020

Grundrente, Kindergeld, Mindestlohn und Co. Änderungen 2021: Neue Gesetze und Regelungen auf einen Blick

Mehrwertsteuer-Erhöhung, Einwegplastikverbot, EEG-Novelle: Das sind nur einige der vielen gesetzlichen Änderungen 2021. Wichtige Neuerungen und Termine für Verbraucher und Betriebe zeigt der Überblick.

Von Eileen Wesolowski

2021 treten deutschlandweit neue Gesetze und Änderungen in Kraft. - © Pugun & Photo Studio - stock.adobe.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Brückentage 2021: So nutzen Sie die Feiertage für Ihren Urlaub

Der Jahreswechsel steht kurz bevor. 2021 treten neue Gesetze, Verordnungen und Richtlinien in Kraft, aber auch einige Termine gilt es im Auge zu behalten. Alle Infos zu wichtigen Änderungen 2021 hat die Deutsche Handwerks Zeitung in einem Überblick zusammengefasst.

Änderungen 2021: Von der EEG-Novelle bis zur Reform der Kfz-Steuer

Leiser Start ins neue Jahr: Verbot von Silvesterknallern beschlossen

2020 dürfen vor Silvester keine Böller und Raketen mehr verkauft werden. So soll die Zahl der Unfälle reduziert werden, damit sich Krankenhäuser besser um die vielen Corona-Patienten kümmern können. Wer schon Knaller daheim hat, darf die theoretisch an den meisten Orten noch zünden, die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel raten aber davon ab. Auf bestimmten Plätzen gilt zudem ein Feuerwerksverbot.

Bundeshaushalt beschlossen

Der Bundesrat billigte den Bundesetat für 2021. Darin sind Ausgaben von fast einer halben Billion Euro vorgesehen – und neue Schulden von fast 180 Milliarden. Das liegt vor allem an weiterhin hohen Kosten durch die Corona-Pandemie. Der Bundestag hatte deshalb die Schuldenbremse im Grundgesetz ausgesetzt.

Überbrückungshilfe wird verlängert

Ab Januar 2021 gilt die Überbrückungshilfe III, die bis Ende Juni 2021 läuft. Erstattet werden dabei nicht wie bei den November- und Dezemberhilfen Umsatzausfälle, sondern betriebliche Fixkosten wie Mieten und Pachten. Der Höchstbetrag für die Überbrückungshilfe III liegt bei 500.000 Euro. Dieser maximale Zuschuss ist geplant für direkt und indirekt von Schließungen betroffene Unternehmen.

>>> Lesetipp: Ein harter Schlag fürs Handwerk

Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld

Wenn der Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld aufstockt, bleibt dieser Zuschuss weiterhin steuerfrei.

>>> Lesetipp: Kurzarbeitergeld und Steuernachzahlung: 7 Fragen und Antworten

Ab Januar 2021: Zurück zu 19 Prozent Mehrwertsteuer

Die befristete Senkung der Umsatz- oder Mehrwertsteuer im zweiten Halbjahr 2020 endet zum 1. Januar 2021. Ab dann gelten auch für Handwerksbetriebe die alten Steuersätze von 19 (aktuell 16 Prozent) beziehungsweise sieben Prozent (aktuell fünf Prozent).

>>> Lesetipp: MwSt-Erhöhung 2021: Wie Sie die Rückkehr zu 19 Prozent gut meistern

Kassenumrüstung: Frist endet am 31. März 2021

Eigentlich hätten die meisten bargeldintensiven Betriebe ihre Kassen bereits zum 1. Januar 2020 mit einer Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) aufrüsten sollen. Die Frist zur Umstellung auf manipulationssichere Kassensysteme wurde jedoch von fast allen Bundesländern verlängert: Sie endet am 31. März 2021.

>>> Lesetipp: Kassenaufrüstung: Erste Cloud-TSE-Lösung zertifiziert

Januar und April 2021: Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in Schlachtereien

Um Ausbeutung und riskante Arbeitsbedingungen zu verhindern, ist ab dem kommenden Jahr der Einsatz von Subunternehmen mit osteuropäischen Billiglohnarbeitern verboten. Es soll keine Werkverträge mehr geben, Leiharbeit ist ab dem 1. April 2021 ebenfalls weitestgehend nicht mehr erlaubt. Dem Gesetz für die Fleischbranche hat der Bundesrat am 18. Dezember 2020 zugestimmt. Ausgenommen von den Neuregelungen ist das Fleischerhandwerk, worunter laut Gesetz Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten zählen.

März 2021: Google setzt "Mobile only"-Strategie um

Fast jede zweite Handwerker-Webseite könnte ab März 2021 aus den Google-Suchergebnissen fliegen. Grund ist die "Mobile only"-Strategie des Suchmaschinen-Riesen. Ist eine Webseite nicht für mobile Endgeräte optimiert, wird sie ab diesem Zeitpunkt nicht mehr oder nur noch schlecht in den Google-Sucherergebnissen zu finden sein. Das gilt auch für enthaltene Bilder, Videos und andere Inhalte.

>>> Lesetipp: Einige Handwerker-Seiten bald nicht mehr bei Google zu finden

Kosmetiker benötigen Fachkundenachweis

Ab dem 31. Dezember 2020 gilt die neue NiSV-Verordnung (Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung beim Menschen). Für Kosmetiker besteht dann für gewerblich genutzte Anlagen wie Lasereinrichtungen, Hochfrequenz- oder Ultraschallgeräte eine Meldepflicht. Apparative Behandlungen dürfen Kosmetiker ab dem 31. Dezember 2021 nicht mehr ohne Fachkundenachweis für die betroffenen Geräte durchführen. Weitere Informationen zu der neuen Verordnung gibt es auf der Website des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Fairer Datenzugang auch für Handwerksbetriebe

Mit der 10. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) will die Bundesregierung ab dem nächsten Jahr für mehr Wettbewerb und Fairness auf dem Markt mit Daten sorgen. Die Novelle passe die Regeln der Marktwirtschaft an die Digitalisierung an, heißt es seitens des Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier. Profitieren können etwa Handwerksbetriebe wie Kfz-Werkstätten, z. B. im Bereich der vorausschauenden Wartung. Die Novelle ist dem Bundestag zugeleitet worden.

>>> Lesetipp: Handwerker sollen besseren Daten-Zugang erhalten

Neues Insolvenzrecht

Nachdem sowohl Unternehmen als auch Verbraucher durch die Corona-Lockdowns in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, hat der Bundestag im Insolvenzrecht eine Reihe von Änderungen beschlossen. Die Insolvenzantragspflicht wird über das Jahresende hinaus ausgesetzt. Angeschlagenen Unternehmen wird es zudem erleichtert, sich ohne Insolvenzverfahren zu sanieren. Darüber hinaus können sich überschuldete Firmen und Verbrauchern künftig schneller als bisher von ihrer Restschuld befreien.

>>>Lesetipp: Änderungen im Insolvenzrecht: Antragspflicht bleibt ausgesetzt

Niedrigere Inkassogebühren

Die Inkassogebühren sinken für Schuldner kleiner Beträge. Bei kleinen Forderungen von bis zu 50 Euro dürfen die Kosten für die Schuldner nicht mehr höher ausfallen als die Forderung selbst.



>>> Lesetipp: Niedrigere Gebühren, bessere Information: Neue Regeln für Inkasso

Januar und Juli 2021: Mindestlohn und Mindestausbildungsvergütung steigen

Ab dem 1. Januar 2021 beträgt der Mindestlohn in Deutschland 9,50 Euro pro Stunde. Ab Juli 2021 steigt er auf 9,60 Euro pro Stunde. Die Mindestausbildungsvergütung pro Monat steigt ab Januar 2021 auf 550 Euro.

>>> Lesetipp: Dieser Mindestlohn gilt 2020, 2021 und 2022 in Deutschland

Weitere Lohnerhöhungen im Überblick:

Gebäudereiniger : Ab Januar 2021 steigt der Branchenmindestlohn im Gebäudereiniger-Handwerk auf 11,11 Euro pro Stunde. Bis 2023 soll er in drei Schritten um insgesamt elf Prozent angehoben werden.

: Ab Januar 2021 steigt der Branchenmindestlohn im Gebäudereiniger-Handwerk auf pro Stunde. Bis 2023 soll er in drei Schritten um insgesamt elf Prozent angehoben werden. Dachdecker: Der Dachdecker-Gesellenlohn (Ecklohn) soll ab dem 1. Oktober 2021 um 0,40 Euro von 19,12 Euro auf 19,52 Euro erhöht werden. Auch die Ausbildungsvergütungen sollen ab 2021 steigen: Im ersten Ausbildungsjahr um 2,6 Prozent auf 780 Euro, im zweiten um 3,3 Prozent auf 940 Euro sowie im dritten um 3,4 Prozent auf 1.200 Euro. Zudem sollen Branchenkollegen aus dem Osten ab 2021 ebenfalls 94 Euro Zusatzrente erhalten.

Der Dachdecker-Gesellenlohn (Ecklohn) soll ab dem 1. Oktober 2021 um 0,40 Euro von auf 19,52 Euro erhöht werden. Auch die Ausbildungsvergütungen sollen ab 2021 steigen: Im ersten Ausbildungsjahr um 2,6 Prozent auf 780 Euro, im zweiten um 3,3 Prozent auf 940 Euro sowie im dritten um 3,4 Prozent auf 1.200 Euro. Zudem sollen Branchenkollegen aus dem Osten ab 2021 ebenfalls 94 Euro Zusatzrente erhalten. Schornsteinfeger: Laut des neuen Tarifvertrags erhalten angestellte Schornsteinfeger abhängig von der Gehaltsgruppe ab Januar 2021 monatlich 70 Euro beziehungsweise 75 Euro mehr. Im Jahr 2022 erhöht sich der Tariflohn um weitere 70 Euro beziehungsweise 75 Euro monatlich.

Änderungen ab Januar 2021 bei den Leistungen für Familien

Kindergeld: 2021 wird es mehr Kindergeld für Eltern geben. Für das erste und zweite Kind winkt dann ein Kindergeld von jeweils 219 Euro, für das dritte Kind sind es 225 Euro und für jedes weitere Kind jeweils 250 Euro.

2021 wird es mehr Kindergeld für Eltern geben. Für das erste und zweite Kind winkt dann ein Kindergeld von jeweils 219 Euro, für das dritte Kind sind es 225 Euro und für jedes weitere Kind jeweils 250 Euro. Kinderfreibetrag: Der sogenannte Kinderfreibetrag und die Freibeträge für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf von Kindern wird erhöht. Sie steigen zusammen um mehr als 500 auf 8.388 Euro. Auf diese Summe vom Einkommen müssen Eltern keine Steuern zahlen. Eltern profitieren entweder vom Kindergeld oder den Kinderfreibeträgen.

Der sogenannte Kinderfreibetrag und die Freibeträge für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf von Kindern wird erhöht. Sie steigen zusammen um mehr als 500 auf 8.388 Euro. Auf diese Summe vom Einkommen müssen Eltern keine Steuern zahlen. Eltern profitieren entweder vom Kindergeld oder den Kinderfreibeträgen. Entlastungsbetrag: Der Entlastungsbetrag für echte Alleinerziehende beträgt seit 2020 4.008 Euro. Dass soll wegen der Corona-Krise auch 2021 noch so bleiben.

Der Entlastungsbetrag für echte Alleinerziehende beträgt seit 2020 4.008 Euro. Dass soll wegen der Corona-Krise auch 2021 noch so bleiben. Hartz-IV: Ein alleinstehender Erwachsener bekommt künftig 446 Euro im Monat – 14 Euro mehr als bisher. Der Satz für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren steigt um 45 Euro auf 373 Euro, der für Kinder bis fünf Jahre um 33 auf dann 283 Euro. Für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren ist mit monatlich 309 Euro ein Plus von einem Euro vorgesehen.

Grundrente für Geringverdiener

Sie soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten: die Grundrente für Geringverdiener. Konkret sieht der Gesetzesentwurf des Kabinetts vor, dass bald alle Rentner den vollen Zuschlag auf ihre selbst erarbeiteten Ansprüche bekommen, wenn sie aufgrund von Beschäftigung, Kindererziehung oder Pflege 35 Jahre an Versicherungszeiten nachweisen können. Einen verminderten Zuschlag sollen alle bekommen, die mindestens 33 Jahre vorweisen können. Dabei spielt es keine Rolle, ob man Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet hat. Ein Anspruch auf die Grundrente soll aber nur dann bestehen, "wenn die Entgeltpunkte des Erwerbslebens unterdurchschnittlich, aber nicht ganz gering waren", heißt im Gesetzesentwurf. Minijobber hätten damit keinen Anspruch auf Grundrente.

>>> Lesetipp: Grundrente: Das ist ab 2021 geplant

Abbau des Soli

Für fast alle Bürger fällt ab Januar der Solidaritätszuschlag weg. Weiter zahlen sollen die zehn Prozent mit den höchsten Einkommen.

>>> Lesetipp: Der Soli fällt weg: Wichtige Fragen und Antworten

Grundfreibetrag wird angehoben

Der Grundfreibetrag bei der Steuer – also der Anteil des Einkommens, auf den keine Steuern gezahlt werden müssen – wird erhöht. Er soll 2021 auf 9.744 und 2022 weiter auf 9.984 Euro steigen. Die Grenze, ab der der 42-prozentige Spitzensteuersatz fällig wird, steigt leicht auf ein Jahreseinkommen von 57.919 Euro. Außerdem dürfen Alleinerziehende höhere Unterhaltsleistungen bei den Steuern abziehen.

Homeoffice: Corona-Sonderregelung bei der Steuer

Wer während der Corona-Krise von zu Hause arbeitet, kann seine Ausgaben jetzt leichter in der Steuererklärung geltend machen. Pro Tag im Homeoffice kann man fünf Euro ansetzen, maximal aber 600 Euro im Jahr. Die Sonderregelung gilt für die Jahre 2020 und 2021. Allerdings zählt die Summe zu den Werbungskosten, für die allen Steuerzahlern pauschal ohnehin 1.000 Euro angerechnet werden. Nur wer mit seinen Ausgaben hier über 1.000 Euro kommt, profitiert also von der Corona-Sonderregel.

Steuererleichterungen für Menschen mit Behinderungen

Menschen mit Behinderungen können bei der Steuererklärung ab 2021 höhere Pauschbeträge geltend machen. Durch diese Pauschalen kann man es sich in vielen Fällen sparen, etwa Fahrtkosten aufwendig einzeln nachzuweisen. Konkret gilt etwa bei einem Grad der Behinderung von 50 künftig eine Pauschale von 1.140 Euro, bei einem Grad von 100 sind es 2.840 Euro.

Steueränderungen im Bereich Ehrenamt

Die steuerfreie Übungsleiterpauschale, von der etwa Jugendtrainer in Sportvereinen profitieren, steigt von 2.400 Euro auf 3.000 Euro im Jahr. Zudem bleibt eine Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten künftig bis zu 840 Euro im Jahr steuerfrei und nicht nur – wie derzeit – bis zu einer Grenze von 720 Euro.

Digitale Krankmeldung und elektronische Patientenakte

Der "gelbe Schein" hat schon bald ausgedient. Ab dem kommenden Jahr soll die vom Arzt ausgestellte Krankmeldung auf Papier durch eine digitale Bescheinigung ersetzt werden. Die nötigen Daten bekommt der Arbeitgeber dann auf Abruf von der Krankenkasse. Außerdem sollen allen Versicherten Elektronische Patientenakten zur freiwilligen Nutzung angeboten werden. Sie sollen beispielsweise Befunde, Röntgenbilder und Medikamentenpläne speichern können. Beim Datenschutz ist zum Start eine etwas "abgespeckte" Version vorgesehen. Patienten können festlegen, welche Daten hineinkommen und welcher Arzt sie sehen darf. Genauere Zugriffe je nach Arzt nur für einzelne Dokumente kommen aber erst 2022.

>>> Lesetipp: Elektronische Krankmeldung: Das gilt ab 2021

Berufskrankheit: Beschäftigte müssen Job nicht mehr aufgegeben

Der sogenannte Unterlassungszwang bei Berufskrankheiten entfällt ab 1. Januar 2021, erläutert der Tüv Rheinland. Beschäftigte müssen künftig die schädigende Tätigkeit nicht mehr aufgeben, damit die rechtlichen Voraussetzungen für die Anerkennung einer Berufskrankheit erfüllt sind. Insgesamt galt diese Einschränkung für neun Leiden aus der Liste der Berufskrankheiten. Dazu zählten etwa Hauterkrankungen oder bestimmte Atemwegserkrankungen. Die Anerkennung ist wichtig, damit Beschäftigte Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung erhalten können. Ab 2021 sind Betroffene laut Tüv Rheinland aber verpflichtet, die präventiven Angebote und Maßnahmen der Unfallversicherungsträger anzunehmen, wenn eine Berufskrankheit anerkannt wurde.

>>> Lesetipp: Was sich durch die Reform des Berufskrankheitenrechts ändert

Änderungen 2021 bei den Versicherungen

Private Krankenversicherung: Wer sich privat versichern möchte, muss zukünftig mehr bezahlen: Laut Beschluss des Bundeskabinetts soll die Jahresarbeitsentgeltgrenze 2021 von aktuell 62.550 Euro auf 64.350 Euro angehoben werden. Auch die Grenze für die gesetzliche Krankenversicherung (Beitragsbemessungsgrenze) soll von aktuell 56.250 auf 58.050 Euro steigen.

Wer sich privat versichern möchte, muss zukünftig mehr bezahlen: Laut Beschluss des Bundeskabinetts soll die Jahresarbeitsentgeltgrenze 2021 von aktuell 62.550 Euro auf 64.350 Euro angehoben werden. Auch die Grenze für die gesetzliche Krankenversicherung (Beitragsbemessungsgrenze) soll von aktuell 56.250 auf 58.050 Euro steigen. Lebensversicherung : Lebensversicherungen können Verbraucher künftig besser vergleichen. Versicherungsunternehmen müssen die sogenannten Effektivkosten ab Januar nach einheitlichen Kriterien angeben. Damit können Kunden leichter erfassen, wie sich die Kosten eines Vertrags auf die Auszahlung der Lebensversicherung auswirken.

: Lebensversicherungen können Verbraucher künftig besser vergleichen. Versicherungsunternehmen müssen die sogenannten Effektivkosten ab Januar nach einheitlichen Kriterien angeben. Damit können Kunden leichter erfassen, wie sich die Kosten eines Vertrags auf die Auszahlung der Lebensversicherung auswirken. Versicherungswechsel: Für Versicherte wird der Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse ab 2021 leichter. Sie können künftig bereits nach zwölf Monaten Vertragsdauer den Anbieter wechseln. Bislang war das frühestens nach 18 Monaten möglich. Außerdem können sie sich ein Kündigungsschreiben an ihre alte Kasse sparen. Ein Mitgliedsantrag bei der neuen Kasse reicht in Zukunft aus, berichtet die Zeitschrift "Finanztest" (Ausgabe 1/2021).

Kfz-Haftplicht – Neueinstufung der Typklassen

Ab 2021 müssen einige Fahrzeugbesitzer mehr bzw. weniger für ihre Autoversicherung zahlen: Denn für rund jeden vierten Autobesitzer in Deutschland ändert sich die Einstufung in der Typklasse der Kfz-Haftpflicht. Rund 6,1 Millionen Versicherte rutschen im Vorjahresvergleich in eine höhere Klasse, rund 4,6 Millionen kommen in eine niedrigere. 30,6 Millionen der Versicherten behalten ihre bisherige Typklasse.

>>> Lesetipp: Kfz-Haftpflicht: Für welche Modelle es teurer oder günstiger wird

Änderungen 2021 für einen geringeren CO2-Ausstoß

Höhere Kfz-Steuer: Große und schwere Neu-Fahrzeuge mit einem hohen Spritverbrauch und einem Kohlendioxidausstoß von mehr als 195 Gramm CO2 pro Kilometer sollen laut Beschluss des Bundeskabinetts künftig einen doppelt so hohen Aufschlag auf die Kfz-Steuer bezahlen. Stößt ein neues Auto bis 95 Gramm soll es im Vergleich zu heute begünstigt werden. Außerdem sollen die insbesondere von Handwerksbetrieben verwendeten leichten Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht künftig nach den gewichtsbezogenen Steuersätzen für Nutzfahrzeuge besteuert werden.

Große und schwere Neu-Fahrzeuge mit einem hohen Spritverbrauch und einem Kohlendioxidausstoß von mehr als 195 Gramm CO2 pro Kilometer sollen laut Beschluss des Bundeskabinetts künftig einen doppelt so hohen Aufschlag auf die Kfz-Steuer bezahlen. Stößt ein neues Auto bis 95 Gramm soll es im Vergleich zu heute begünstigt werden. Außerdem sollen die insbesondere von Handwerksbetrieben verwendeten leichten Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht künftig nach den gewichtsbezogenen Steuersätzen für Nutzfahrzeuge besteuert werden. CO2-Abgabe: Um fossile Energien zu verteuern und klimaschonende Alternativen voranzubringen, gibt es ab 2021 einen nationalen CO2-Preis für die Bereiche Verkehr und Heizen. Pro Tonne CO2, die beim Verbrennen von Diesel und Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht, müssen verkaufende Unternehmen wie Raffinerien zunächst 25 Euro zahlen. Nach und nach wird es mehr – wie es in der zweiten Hälfte der 20er-Jahre weitergeht, ist noch offen. Der Preis wird an die Kunden weitergegeben, laut Bundesregierung steigt der Literpreis bei Benzin um 7 Cent, bei Diesel und Heizöl um 7,9 Cent, Erdgas wird um 0,6 Cent pro Kilowattstunde teurer. Mit dem Geld sollen die Bürger anderswo entlastet und Klimaschutz-Maßnahmen finanziert werden.

Um fossile Energien zu verteuern und klimaschonende Alternativen voranzubringen, gibt es ab 2021 einen nationalen CO2-Preis für die Bereiche Verkehr und Heizen. Pro Tonne CO2, die beim Verbrennen von Diesel und Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht, müssen verkaufende Unternehmen wie Raffinerien zunächst 25 Euro zahlen. Nach und nach wird es mehr – wie es in der zweiten Hälfte der 20er-Jahre weitergeht, ist noch offen. Der Preis wird an die Kunden weitergegeben, laut Bundesregierung steigt der Literpreis bei Benzin um 7 Cent, bei Diesel und Heizöl um 7,9 Cent, Erdgas wird um 0,6 Cent pro Kilowattstunde teurer. Mit dem Geld sollen die Bürger anderswo entlastet und Klimaschutz-Maßnahmen finanziert werden. CO2-Komponente beim Wohngeld: Damit Menschen mit geringen Einkommen durch die CO2-Bepreisung nicht belastet werden, gibt es ab Januar die sogenannte CO2-Komponente beim Wohngeld. Die zu erwartenden Mehrkosten beim Heizen sollen durch einen Zuschlag ausgeglichen werden. Dessen Höhe richtet sich nach der Haushaltsgröße und dem Einkommen des Haushaltes.

EEG-Novelle verabschiedet

Kurz vor Weihnachten hat der Bundestag die Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) beschlossen. Unter anderem soll der Ausbau von Photovoltaik (PV) praktisch verdoppelt werden. Auf genaue Ausbauziele wollte sich die Große Koalition bisher jedoch nicht festlegen; hier soll im ersten Quartal 2021 nachjustiert werden. Dies sieht ein entsprechender Entschließungsantrag vor.

Doch es gibt auch konkrete Inhalte: Laut Beschluss müssen PV-Anlagen künftig erst ab einer Leistung von 750 kW an Ausschreibungen teilnehmen. Für Strom, der in Anlagen mit einer Leistung bis 30 kW pro Jahr für den Eigenverbrauch erzeugt wird, muss zudem keine EEG-Umlage bezahlt werden. PV-Altanlagen sollen zunächst bis 2027 eine feste Einspeisevergütung in Höhe ihres Marktwertes erhalten. In kleinen PV-Bestandsanlagen muss erst bei 7 kWp statt wie zuvor bei 1 kWp ein entsprechender "Smart Meter" eingebaut werden.

>>> Lesetipp: Bundesregierung verabschiedet EEG-Novelle

Sommer 2021: Verbot von Einwegplastik

Ende 2018 fiel in Brüssel der Beschluss, ab Sommer 2021 (3. Juli 2021) in der ganzen EU Einwegprodukte aus Kunststoff, für die es gute Alternativen gibt, zu verbieten. Das betrifft Wattestäbchen, Plastikbesteck und -teller, Strohhalme, Rührstäbchen etwa für den Kaffee, Luftballonstäbe sowie Styroporbecher und -behälter für Essen zum Mitnehmen. Außerdem gilt das Verbot für Produkte aus Kunststoffen, die durch eine Reaktion mit Sauerstoff – Oxidation genannt – in winzige Teile zerfallen. Ab Januar 2022 sind zudem Plastiktüten an Ladenkassen verboten.

>>> Lesetipp: Verbot von Einwegplastik: Umsetzung in der Kritik

Pläne zur Kreislaufwirtschaft

Ein Paket neuer Regeln soll 2021 dafür sorgen, dass in Deutschland weniger Abfall entsteht und mehr wiederverwertet wird. Für Handwerker ergeben sich dadurch neue Vorgaben, aber auch Chancen für nachhaltiges Wirtschaften. Eine zentrale Neuerung ist, dass der Bund, seine Behörden und Unternehmen verpflichtet will, bei der Auftragsvergabe umweltfreundliche Produkte zu bevorzugen. Zu den Plänen zur Kreislaufwirtschaft gehören auch Verbesserungen beim Recycling. Ab 2022 soll es zudem leichter werden, alte Laptops oder Toaster loszuwerden: Auch große Supermärkte und Discounter, die öfter Elektroartikel im Sortiment haben, sollen alte Geräte zurücknehmen müssen. Auch das Verbot von Einwegplastik ist Bestandteil der sogenannten "Kunststoffrichtlinie" der EU.

>>> Lesetipp: Weniger Müll, mehr Recycling: Was sich für Handwerker ändern soll

Geplante Änderungen beim Personalausweis und Reisepass

Gebühren: Die Gebühr für die Ausstellung eines Personalausweises soll vom nächsten Jahr an deutlich von bislang 28,80 Euro auf 37 Euro steigen.

Die Gebühr für die Ausstellung eines Personalausweises soll vom nächsten Jahr an deutlich von bislang 28,80 Euro auf 37 Euro steigen. Fingerabdrücke: Neue Personalausweise sollen ab dem 2. August kommenden Jahres einen Chip mit zwei Fingerabdrücken enthalten.

Neue Personalausweise sollen ab dem 2. August kommenden Jahres einen Chip mit zwei Fingerabdrücken enthalten. Geschlecht: Menschen, die im Personenstandsregister nicht als weiblich oder männlich geführt werden, können künftig auch im Reisepass oder in einem ausländerrechtlichen Dokument in das Feld "Geschlecht" ein X eintragen lassen.

Menschen, die im Personenstandsregister nicht als weiblich oder männlich geführt werden, können künftig auch im Reisepass oder in einem ausländerrechtlichen Dokument in das Feld "Geschlecht" ein X eintragen lassen. Gültigkeit des Kinderausweises: Der Kinderweis soll künftig nur noch ein Jahr gültig sein, können aber mehrmals um jeweils ein Jahr verlängert werden. Wer möchte, kann stattdessen auch einen sechs Jahre gültigen biometrietauglichen Passes beantragen.

>>> Lesetipp: Passfotos: Fotografen sollen Fotos bald digital übermitteln

Änderungen 2021 im Bereich Immobilien

Mehr Wohnungsbauprämie: Bürger erhalten ab 2021 maximal 70 Euro für 700 Euro angespartes Eigenkapital. Auch die Einkommensgrenzen steigen: für Alleinstehende auf 35.000 Euro, für Verheiratete auf 70.000 Euro.

Bürger erhalten ab 2021 maximal 70 Euro für 700 Euro angespartes Eigenkapital. Auch die Einkommensgrenzen steigen: für Alleinstehende auf 35.000 Euro, für Verheiratete auf 70.000 Euro. Verlängertes Baukindergeld: Mit bis zu 12.000 Euro pro Kind unterstützt der Staat Familien beim Kauf oder Bau der ersten eigenen vier Wände in einem Förderzeitraum von zehn Jahren. Wer bis zum 31. März 2021 eine Baugenehmigung erhält oder eine Immobilie kauft, kann das Baukindergeld noch beantragen.

Mit bis zu 12.000 Euro pro Kind unterstützt der Staat Familien beim Kauf oder Bau der ersten eigenen vier Wände in einem Förderzeitraum von zehn Jahren. Wer bis zum 31. März 2021 eine Baugenehmigung erhält oder eine Immobilie kauft, kann das Baukindergeld noch beantragen. Weniger Feinstaub bei Kaminöfen: Die Bundesimmissionsschutz-Verordnung schreibt ab 2021 strengere Feinstaubregeln vor. Öfen, die vor 1995 errichtet wurden, müssten eigentlich schon bis zum 31. Dezember 2020 stillgelegt, mit Feinstaubabscheidern nachgerüstet oder ausgetauscht werden, wenn die geltenden Grenzwerte nicht eingehalten werden können.

Die Bundesimmissionsschutz-Verordnung schreibt ab 2021 strengere Feinstaubregeln vor. Öfen, die vor 1995 errichtet wurden, müssten eigentlich schon bis zum 31. Dezember 2020 stillgelegt, mit Feinstaubabscheidern nachgerüstet oder ausgetauscht werden, wenn die geltenden Grenzwerte nicht eingehalten werden können. Geteilte Maklerkosten : Wer eine Immobilie kauft, muss ab dem 23. Dezember 2020 nur noch maximal die Hälfte der Maklerkosten übernehmen. Bisher übernimmt meist der Käufer komplett die Maklerprovision von bis zu sieben Prozent des Kaufpreises.

: Wer eine Immobilie kauft, muss ab dem 23. Dezember 2020 nur noch maximal die Hälfte der Maklerkosten übernehmen. Bisher übernimmt meist der Käufer komplett die Maklerprovision von bis zu sieben Prozent des Kaufpreises. Andere Regeln bei Wohneigentum: Das neue Wohnungseigentumsgesetz vereinfacht die Beschlussfassung über bauliche Veränderungen der Wohnanlage. So können jetzt Eigentumswohnungen barrierefrei oder einbruchsicher umgebaut, Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge oder Glasfaseranschluss gelegt werden. Umbaumaßnahmen können künftig mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Die Kosten sind dann jeweils von den Eigentümern zu tragen, die der Maßnahme zugestimmt haben. Stimmen mehr als zwei Drittel zu, müssen künftig alle Eigentümer die Sanierungskosten tragen.

Mehr Sicherheit bei Bezahlung mit Kreditkarte

Die Sicherheitsanforderungen für die Bezahlung mit der Kreditkarte im Internet werden strenger. Bisher müssen Käufer in der Regel lediglich die Kartendaten eingeben. Ab dem kommenden Jahr ist dann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verpflichtend. Kunden müssen sich dafür vorab für ein entsprechendes Sicherheitsverfahren, zum Beispiel "3-D Secure", registriert haben. Registrieren kann man sich z. B. im Online-Banking. Möglicherweise hat die eigene Bank die Registrierung für Kunden auch schon bei der Kartenbestellung vorgenommen. In vollem Umfang sollen die Regeln ab Mitte März 2021 angewendet werden.

Praktische Fahrprüfung in der Fahrschule wird digitaler

Ab dem 1. Januar 2021 tritt die Optimierte Praktische Fahrerlaubnisprüfung (OPFEP) in Kraft. Kernstück ist laut Tüv Süd ein neuer digitalisierter Fahraufgabenkatalog, der Fahrschülern mehr Transparenz bieten soll. Die praktische Prüfung dauere zukünftig insgesamt zehn Minuten länger, dafür sollen die Fahrschüler gleich nach der Prüfung eine Prüfungsdokumentation erhalten, die sie via QR-Code aufs Smartphone laden können.

Anwaltskosten steigen

Bei juristischen Streitigkeiten müssen Verbraucher mit höheren Kosten rechnen. Sowohl die Gerichtskosten als auch die Mindestvergütung für Anwälte steigen. Bei einem Gang vor Gericht fallen auch Kosten für Entschädigungen von Zeugen, Sachverständigen, Dolmetschern, Übersetzern oder ehrenamtlichen Richtern an. Die genauen Gerichtskosten richten sich nach dem Streitwert – je höher desto teurer.

Änderungen 2021 bei Adoptionsverfahren

Wer sein Stiefkind adoptieren möchte, muss sich künftig beraten lassen. Dabei gelten allerdings Ausnahmen für lesbische Paare, deren Wunschkind in ihre Ehe oder feste Partnerschaft hineingeboren wird. Gleichzeitig wurden Auslandsadoptionen auf eigene Faust grundsätzlich verboten.

Verbot von Upskirting

Das heimliche Filmen oder Fotografieren unter den Rock (Upskirting) oder in den Ausschnitt kann ab dem neuen Jahr mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Gleiches gilt für die Weiterverbreitung solcher Aufnahmen.



Mit Inhalten von dpa