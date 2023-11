Der Mindestlohn steigt, das Heizungsgesetz tritt in Kraft und Cannabis könnte bald legal konsumiert werden: Im nächsten Jahr treten wieder zahlreiche Gesetze in Kraft, andere sind noch in der Planung. Das sind die wichtigsten Änderungen 2024 für Verbraucher und Unternehmen – kurz und kompakt zusammengefasst.

Von Cannabis über Mindestlohn bis hin zum Vaterschaftsurlaub: Die Änderungen 2024 betreffen verschiedene Bereiche. - © MohamadFaizal - stock.adobe.com

Das neue Jahr steht in den Startlöchern – und mit ihm eine Menge Änderungen. Einige wichtige Gesetze sind schon verabschiedet. Dazu zählt das kontrovers diskutierte Gebäudeenergiegesetz, das den Umstieg auf Heizungen vorschreibt, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wurde bereits beschlossen. Teile davon treten 2024 in Kraft. Andere Vorhaben sollen ebenfalls noch 2024 umgesetzt werden: darunter die Teil-Legalisierung von Cannabis. Doch die Gesetzesbeschlüsse lassen noch auf sich warten.

Es gibt aber auch "kleinere" Änderungen 2024, die es zu beachten gilt: Der Kinderreisepass wird abgeschafft, USB-C wird der EU-weit einheitliche Ladestandard und es könnte bald bezahlten Vaterschaftsurlaub geben. 2024 für Handwerkerinnen und Handwerker besonders spannend: Die Mindestlöhne in einigen Handwerksberufen steigen, für Handwerksbetriebe gilt eine Ausnahme bei der Lkw-Maut und das noch nicht verabschiedete Wachstumschancengesetz sieht steuerliche Entlastungen für kleine und mittlere Unternehmen vor. Ein spannender Branchentermin ist das Kongressformat Zukunft Handwerk in München.

Was ist noch wichtig zu wissen? Hier eine kompakte Übersicht der Änderungen 2024. Sie erfahren jeweils mehr dazu, wenn Sie auf das entsprechende Stichwort klicken. (Dieser Überblick wird regelmäßig aktualisiert.)

Das sind die wichtigsten Änderungen 2024:

Änderungen 2024: Arbeitsunfälle

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten können nicht mehr nur per Post, sondern auch digital an die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen übermittelt werden. Das geht zum Beispiel über das Serviceportal der gesetzlichen Unfallversicherung (dguv.de). Eine entsprechende Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Ab dem 1. Januar 2028 wird die Übermittlung der Meldungen nur noch digital möglich sein.

Ausbildungsgarantie

Junge Menschen, die keine Ausbildung finden, haben ab 1. August 2024 eine Garantie auf einen Lehrplatz. Genauer gesagt: Wird trotz aller Bemühungen kein betrieblicher Ausbildungsplatz gefunden, haben Jugendliche Anspruch auf eine außerbetriebliche Ausbildung. Jugendliche, die ihre Berufswahl noch nicht abschließend getroffen haben, kann die Agentur für Arbeit zudem ab 1. April 2024 bei einem Berufsorientierungspraktikum unterstützen. Dabei werden beispielsweise die Fahrtkosten übernommen. Die Maßnahmen sind Teil des "Gesetzes zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung". Das Gesetz hat das Ziel, mehr junge Leute in die Ausbildung zu bringen und die Weiterbildung von Fachkräften zu stärken. Weitere Maßnahmen sind der Mobilitätszuschuss sowie das Qualifizierungsgeld.

Brückentage 2024

2024 fällt nur ein Feiertag auf ein Wochenende. Das bedeutet: Wer seinen Urlaub clever plant, kann im nächsten Jahr dank Feier- und Brückentagen mehr freie Tage herausholen. Ein Beispiel: Im April kann man dank der Osterfeiertage aus acht Urlaubstagen insgesamt 16 freie Tage machen. Arbeitnehmer müssen sich nur vom 2. bis 5. April Urlaub eintragen.

Bürgergeld

Die Bürgergeld-Reform sieht vor, dass die Sätze ab 2024 schneller als in der Vergangenheit an die Inflation angepasst werden sollen. So sollen Alleinstehende von Anfang 2024 an 563 Euro statt wie heute 502 Euro pro Monat bekommen. Für Jugendliche vom 15. Lebensjahr bis unter 18 Jahre sollen künftig 471 statt 420 Euro fließen. Für Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden 390 statt 348 Euro Bürgergeld gezahlt, für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres sollen 357 statt 318 Euro fließen.

Cannabis

Ab dem 1. Januar 2024 soll es erlaubt sein, legal Cannabis zu konsumieren. Ein noch nicht verabschiedetes Gesetz sieht vor, dass jede erwachsene Person dann bis zu 25 Gramm Cannabis besitzen und mit sich führen darf. Zudem darf jede volljährige Person eines Haushalts für den Eigenkonsum bis zu drei Cannabispflanzen anbauen. Sogenannten Anbauvereinigungen ist es zudem erlaubt, gemeinschaftlich Cannabis anzubauen.

Änderungen 2024: Dachdecker

Die tariflichen Mindestlöhne im Dachdeckerhandwerk steigen 2024 an. Das sieht der Tarifvertrag Mindestlohn der Branche vor. Der Mindestlohn für ungelernte Arbeitnehmer (Mindestlohn 1) liegt dann bei 13,90 Euro. Der Mindestlohn für Gesellen und Gesellinnen (Mindestlohn 2) liegt ab 1. Januar 2024 bei 15,60 Euro.

Der Tarifvertrag Inflationsprämie sieht zudem die Zahlung einer Inflationsprämie für alle gewerblichen und kaufmännisch-technischen Arbeitnehmer im Dachdeckerhandwerk vor. 457 Euro sollen spätestens mit der Lohnabrechnung im Februar 2024 ausbezahlt werden. Mehr erfahren:

E-Autos

Wer sich ein E-Auto zulegen möchte, kann von einer staatlichen Förderung profitieren. Allerdings wird der Umweltbonus für Privatkäufer ab Anfang 2024 gesenkt – auf 3.000 Euro. Außerdem werden E-Autos mit einem Nettolistenpreis von 45.000 Euro gar nicht mehr gefördert. Für Gewerbetreibende wurde der Umweltbonus bereits zum September letzten Jahres gestrichen.

Elektriker

Der Mindestlohn im Elektrohandwerk steigt – zum 1. Januar 2023 auf 13,95 Euro (aktuell 13,40 Euro). Der Branchenmindestlohn ist im aktuell gültigen "bundesweiten Tarifvertrag über ein Mindestentgelt in den Elektrohandwerken" geregelt.

Energieexperten

Die Beratung durch einen Energieeffizienz-Experten ist in einigen Bundesförderprogrammen vorgeschrieben – so zum Beispiel im Programm "Klimafreundlicher Neubau". Diese Experten sind in der sogenannten Energieeffizienz-Expertenliste eingetragen. Ab 2024 bietet die Liste eine spezielle Kategorie für qualifizierte Fachkräfte im Bereich klimafreundlicher Neubau. Interessenten können darin nach Fachkräften suchen, die eine Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, kurz: LCA) für die Neubauförderung durchführen können. Um in dieser Kategorie gelistet zu werden, müssen Fachkräfte eine entsprechende Fortbildung zur LCA nachweisen. Sie ermöglicht es, die CO2-Emissionen eines Gebäudes über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg zu analysieren. Mehr Informationen zu den Fortbildungsangeboten finden Interessierte hier:

Energiepreisbremsen

Seit Anfang des Jahres erhalten Privathaushalte und Unternehmen Rabatte auf Strom und Gas. Zum Jahresende ist damit eigentlich Schluss. Das Bundeskabinett hat aber eine Verlängerung der Energiepreisbremsen bis April 2024 beschlossen. Für kleine und mittlere Unternehmen sieht der Beschluss dieselben Regelungen vor wie bisher: Haben diese einen Gas- und Wärmeverbrauch unter 1,5 Millionen Kilowattstunden beziehungsweise einen jährlichen Stromverbrauch von unter 30.000 Kilowattstunden, wird der Preis auf Gas auf zwölf Cent brutto pro Kilowattstunde begrenzt. Der Preis für Wärme wird weiterhin auf 9,5 Cent brutto pro Kilowattstunde begrenzt. Noch aber steht der Beschluss unter Vorbehalt. Zunächst muss die EU-Kommission der Verlängerung der Energiepreisbremsen zustimmen.

Änderungen 2024: E-Rezept

Ab 1. Januar 2024 sollen Ärztinnen und Ärzte E-Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente verpflichtend ausstellen müssen. Ein entsprechendes Gesetz ist laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in Vorbereitung. Patienten, die sich lieber einen Papierausdruck wünschen, sollen diesen weiterhin erhalten.

Europawahl

Die nächste Wahl zum Europäischen Parlament findet vom 6. bis 9. Juni 2024 statt. Die letzte Europawahl fand vor rund fünf Jahren im Mai 2019 statt.

Fachkräfteeinwanderung

Deutschland – und vor allem auch das Handwerk – braucht mehr Fachkräfte: Deshalb sind im November 2023 die ersten Maßnahmen des Gesetzes zur Fachkräfteeinwanderung in Kraft getreten. Seitdem können etwa Fachkräfte mit Hochschulabschluss mit einer Blauen Karte EU einfacher aus Drittstaaten nach Deutschland einwandern. Im nächsten Jahr geht es weiter:

Ab März 2024: Wer an einer Qualifizierungsmaßnahme in Deutschland teilnimmt, erhält etwa eine längere Aufenthaltserlaubnis. Auch für Drittstaatsangehörige, die einen Ausbildungsplatz in Deutschland suchen, wird der Zugang einfacher: So wird die Altersgrenze für potenzielle Bewerber von 25 auf 35 angehoben und die Anforderungen an deutsche Sprachkenntnisse abgesenkt. Zudem wird eine neue Möglichkeit für die kurzzeitige Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen eingeführt, unabhängig von ihrer Qualifikation, erklärt die Bundesregierung.

Wer an einer Qualifizierungsmaßnahme in Deutschland teilnimmt, erhält etwa eine längere Aufenthaltserlaubnis. Auch für Drittstaatsangehörige, die einen Ausbildungsplatz in Deutschland suchen, wird der Zugang einfacher: So wird die Altersgrenze für potenzielle Bewerber von 25 auf 35 angehoben und die Anforderungen an deutsche Sprachkenntnisse abgesenkt. Zudem wird eine neue Möglichkeit für die kurzzeitige Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen eingeführt, unabhängig von ihrer Qualifikation, erklärt die Bundesregierung. Ab Juni 2024: Drittstaatsangehörige können nun eine Chancenkarte erhalten. Diese ermöglicht ihnen einen Aufenthalt in Deutschland, der zur Arbeitsplatzsuche genutzt werden kann. Die Karte basiert auf einem Punktesystem. Zudem wird ab Juni 2024 die Westbalkanregelung entfristet. Staatsangehörige von Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien erhalten dadurch für bestimmte Berufe einen Arbeitsmarktzugang.

Fahrassistenten

Eine EU-Vorgabe schreibt Herstellern ab 2024 vor, eine Reihe von Fahrassistenten in neue Pkw, Transporter und Lkw einzubauen. Dazu zählen zum Beispiel Geschwindigkeitsassistenten, Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner, Notbremslichter und Rückfahrassistenten. In einer Verkehrsunfallstatistik geht das Europäische Parlament davon aus, dass durch die vorgeschriebenen Assistenzsysteme bis zum Jahr 2038 mehr als 25.000 Menschenleben gerettet werden können.

Fleisch

Diese Änderung kommt ab Februar 2024 ausnahmslos auch auf alle Fleischereien zu, die hauptsächlich unverpacktes Fleisch verkaufen: die neue Herkunftskennzeichnung. Sie muss nicht nur auf Verpackungen gedruckt, sondern auch in Fleischtheken sichtbar sein. Die Herkunftskennzeichnung gilt für frisches, gekühltes und gefrorenes Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch und genauso für Hackfleisch. Ausgenommen bleiben bisher vorverpackte Fleisch- und Wurstwaren. Für unverarbeitetes Rindfleisch gibt es bereits seit der BSE-Krise eine Herkunftskennzeichnung mit eigenen Vorgaben. Hier erfahren Fleischereien mehr über die neuen Bestimmungen:

Frisurentrends

Sie wünschen sich fürs neue Jahr einen neuen Haarschnitt, haben aber keine Ahnung, was gerade angesagt ist? Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) hat die Frisurentrends für Herbst und Winter 2023/2024 bekanntgegeben. Darunter finden sich abgewandelte Pixie-Cuts, Mittelscheitel und radikale Farbtöne – einfach durch die Bildergalerie klicken:

image Diese Frisuren sind im Herbst und Winter 2023/24 im Trend Jedes halbe Jahr präsentiert das Modeteam des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) die neusten Frisurentrends. Im Herbst und Winter 2023/24 heißt die Trendkollektion "Radical Classic" . Der ZV inspiriert zu selbstbewussten und mutigen Frisuren-Looks.



Die erste Trendfrisur für Frauen ist das Sassy Girl . Dabei handelt es sich um einen klassischen Pixie-Cut mit längerem Deckhaar und Pony. Der ZV empfiehlt, die Frisur mit Stylingpaste natürlich zu frisieren und die eingearbeitete Struktur zu betonen. - © Zentralverband Friseurhandwerk

Werden die Haare nun zurückgestylt, wird aus dem Kurzhaarschnitt ein Luxury Statement . "Für ein bisschen extra coolness wird in die Kontur ein Wetgel eingearbeitet", so der ZV. - © Zentralverband Friseurhandwerk

Ein weiterer Trend in diesem Jahr ist der Jawline Bob . Wie der Name schon verrät, reichen die Haare bis auf Höhe des Kieferknochens, "sie werden entlang der Kinnlinie geschnitten", erklärt der ZV. Der Verband empfiehlt die Kombination mit einem kurzen Pony und einem tiefen Goldblond. - © Zentralverband Friseurhandwerk

"Feminin, selbstbewusst und ein echter Hingucker", so beschreibt der ZV die Frisur Textured Volume . Dabei wird das gesamte Haar geflochten und anschließend mit einem Stylingeisen bearbeitet. - © Zentralverband Friseurhandwerk

Diese Frisur zeichnet sich durch einen perfekt ausbalancierten, geraden Pony aus – daher der Name Balanced Bangs . Die exakt geschnittene Kontur auf Schlüsselbeinlänge rundet die Trendfrisur ab. - © Zentralverband Friseurhandwerk

Ebenfalls im Trend: die Lockenvariante Curls Addict . Der lange, volle Pony wird seitlich aus dem Gesicht gestylt. Die Haare werden mit einem Lockenstab in Form gebracht und mit Stylingcreme frisiert. - © Zentralverband Friseurhandwerk

Auch für die Männerwelt gibt es Frisurentrends für den Herbst und Winter 2023/24.



Wieder im Trend: Der Mod Cut, wie bei Musiker Liam Gallagher. Beim Neo Mod sind Pony und Deckhaar sehr kurz und strukturiert. Die Haare an den Seiten und am Nacken bleiben dafür länger. - © Zentralverband Friseurhandwerk

In der Variante Slick Boy wird der Mod Cut glatter. Die Haare werden hierfür mit einer Stylingcreme eng an den Kopf frisiert. - © Zentralverband Friseurhandwerk

Besonders beliebt bei vielen deutschen Tik-Tok-Influencern: der Mittelscheitel. Die Trendempfehlung des ZV ist das Radical Red mit dunkleren Ansätzen. - © Zentralverband Friseurhandwerk

Um daraus einen cleveren Wet-Look zu frisieren, wird das Haar zurückgegelt. Der Tipp vom ZV für den New Biz: "Damit die Frisur nicht zu konservativ und steif wirkt, ist es wichtig, das Styling locker und wie zufällig wirken zu lassen." - © Zentralverband Friseurhandwerk

Führerschein

Bis 2033 müssen Millionen ältere Führerscheine schrittweise in neue einheitliche EU-Dokumente umgetauscht werden. Der Umtausch erfolgt schrittweise, je nach Geburtsjahrgang. 1965 bis 1970 Geborene müssen ihren Führerschein (mit Ausstellungsdatum bis einschließlich 31. Dezember 1998) spätestens bis zum 19. Januar 2024 umtauschen.

Fußball-EM

Im Sommer ist Europa wieder im Fußball-Fieber: Die Fußball-Europameisterschaft 2024 der Männer (EM) findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Deutschland statt. Eröffnet wird die EM im München. Das Finale findet in Berlin statt.

Änderungen 2024: Gebäudereiniger

Der Mindestlohntarifvertrag im Gebäudereinigerhandwerk sieht Erhöhungen zum 1. Januar 2024 vor. In der Lohngruppe 1 steigt der Mindestlohn auf 13,50 Euro (aktuell 13,00 Euro), in der Lohngruppe 6 auf 16,70 Euro (statt 16,20). Weitere Infos zum Branchenmindestlohn und den verschiedenen Lohngruppen gibt es hier:

Geldwäsche

Gold, Edelsteine, teure Antiquitäten: Wer mit solchen Gegenständen handelt, kann den Verdacht der Geldwäsche auf sich ziehen. Das Geldwäschegesetz (GwG) soll das verhindern. Dafür müssen sich bis zum 1. Januar 2024 alle zur Geldwäscheprävention verpflichteten Unternehmen im Meldeportal goAML Web registrieren. Darauf weist die Handwerkskammer Halle (Saale) hin. Für das Handwerk von besonderer Bedeutung sei, dass auch Güterhändler im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG als Verpflichtete zur Registrierung verpflichtet sind. Genaue Infos zur Registrierungspflicht für Handwerksbetriebe gibt es auf der Website der Handwerkskammer Halle (Saale).

Heizungsgesetz

Über kein anderes Gesetz wurde in den vergangenen Monaten mehr diskutiert als über das Gebäudeenergiegesetz (GEG) – auch Heizungsgesetz genannt. Mittlerweile ist es beschlossen und das neue Gesetz tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. Damit wird der Umstieg auf erneuerbare Energien beim Einbau einer neuen Heizung zur Pflicht. Was genau bedeutet das, welche Übergangsfristen für den Einbau gibt es und wie hoch sind die Förderungen? Hier finden Sie ein ausführliches FAQ mit wichtigen Fragen und Antworten rund ums GEG:

Änderungen 2024: Kinderkrankengeld

Mütter und Väter können ab dem kommenden Jahr jeweils für 15 Arbeitstage Kinderkrankengeld beantragen, Alleinerziehende für 30 Tage. Das sind zwar weniger Kinderkrankentage als zuletzt, aber mehr als vor der Corona-Pandemie. Die Regelung gilt für Kinder unter zwölf Jahren. Noch muss das entsprechende Gesetz vom Bundesrat beschlossen werden.

Kinderreisepass

Ab 2024 werden Kinderreisepässe nicht mehr ausgestellt. Eltern, die mit ihren Kindern über die Grenzen der Europäischen Union hinaus reisen, benötigen für sie einen Reisepass mit Chip. Allerdings gilt eine Übergangsfrist: "Kinderreisepässe dürfen nur noch bis zum 31. Dezember 2023 ausgestellt, verlängert oder aktualisiert werden", heißt es beim Bundesministerium für Inneres und Heimat (BMI). Solange das Gültigkeitsende noch nicht erreicht ist, können Kinder also noch mit dem Kinderreisepass reisen. Der neue Pass kann im Bürgeramt beantragt werden. Unter anderem soll der integrierte Chip besser vor Fälschungen der Dokumente schützen.

Krankenkasse

Im Bundeszeiger wurde für 2024 ein durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz von 1,7 Prozent festgelegt. 2023 lag er bei 1,6 Prozent. Laut Techniker-Krankenkasse gilt der gesetzliche durchschnittliche Zusatzbeitragssatz für bestimmte Personengruppen, zum Beispiel für Auszubildende mit einem Arbeitsentgelt bis maximal 325 Euro. Zudem könne jede Kasse einen kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz festlegen, der den allgemeinen und den ermäßigten Beitragssatz ergänze. Der allgemeine bzw. ermäßigte Beitragssatz beträgt laut Techniker-Krankenkasse 14,6 beziehungsweise 14,0 Prozent.

Ladekabel

Weniger Kabelsalat: Ab Herbst 2024 gilt, dass Elektrogeräte wie Smartphones, Kopfhörer oder Tablets mit dem gleichen Kabel aufladbar sein müssen. Der einheitliche Ladestandard in der Europäischen Union ist dann USB-C. Der Rat der EU-Staaten erhofft sich dadurch weniger Elektroschrott und mehr Übersichtlichkeit.

Änderungen 2024: Lieferkettengesetz

Das deutsche Lieferkettengesetz (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) verpflichtet Unternehmen dazu, Menschenrechte und Umweltstandards in der gesamten Lieferkette einzuhalten. Aktuell gilt es für Firmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern. Zu Jahresbeginn 2024 wird diese Grenze auf 1.000 Mitarbeiter gesenkt. Dann sind auch diese Unternehmen dazu verpflichtet, menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken im Betrieb zu identifizieren, Gegenmaßnahmen zu ergreifen und ein Beschwerdeverfahren einzurichten.

In ein paar Jahren könnte das Lieferkettengesetz noch verschärft werden: Denn aktuell plant die EU eine eigene Lieferketten-Richtlinie, die bereits eine Grenze von 250 Mitarbeitern vorsieht. Handwerksvertreter warnen vor den bürokratischen Auswirkungen für Handwerksbetriebe. Schon jetzt würden viele größere Unternehmen die Anforderungen durch das deutsche Lieferkettengesetz an kleinere Zulieferer weitergeben. Mehr zu den Hintergründen lesen Sie hier:

Lkw-Maut

Bisher gilt auf Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland eine Mautpflicht für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen. Diese wird zunächst zum 1. Dezember 2023 erhöht. Zum 1. Juli 2024 wird die Lkw-Maut dann auch schon für kleinere Transporter ab 3,5 Tonnen greifen. Ausgenommen bleiben aber Fahrten von Handwerksbetrieben. Der Bundesrat hat im Oktober 2023 einem entsprechenden Gesetz zugestimmt und darüber hinaus weitere Gesetze für den Bereich Verkehr beschlossen. Mehr dazu:

Mehrwertsteuer

Um Cafés, Imbisse und Restaurants in der Corona-Krise finanziell zu unterstützen, hat die Bundesregierung den Mehrwertsteuersatz für Speisen, die vor Ort verzehrt werden, befristet auf sieben Prozent gesenkt. Ab 2024 werden dann wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig. Das ist zumindest der aktuelle Stand. Verbände wie der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks setzen sich dafür ein, dass der aktuelle Mehrwertsteuersatz beibehalten wird. Neben der Gastronomie werden dadurch bis heute auch Bäcker, Konditoren, Brauer oder Metzger entlastet, die vor Ort Speisen zum Verzehr anbieten. Die Vorzeichen für eine Verlängerung stehen allerdings schlecht. Das Bundeswirtschaftsministerium erwartet, dass die öffentlichen Haushalte auf 3,4 Milliarden Euro Steuereinnahmen verzichten müssten, wenn im kommenden Jahr der Steuersatz von sieben Prozent beibehalten würde.

Mindestausbildungsvergütung

Ausbildungsbetriebe, die nicht tarifgebunden sind, müssen ihren Auszubildenden eine gesetzliche Mindestausbildungsvergütung zahlen. Diese darf nicht unterschritten werden. So hoch ist die Mindestausbildungsvergütung im Jahr 2024 für die einzelnen Lehrjahre:

Lehrjahr Mindestausbildungsvergütung 1. 649,00 Euro 2. 766,00 Euro 3. 876,00 Euro 4. 909,00 Euro

Mindestlohn

Der gesetzliche Mindestlohn soll zum 1. Januar 2024 auf 12,41 Euro steigen. Das sieht der Vorschlag der Mindestlohnkommission vor, dem jedoch der Gesetzgeber noch zustimmen muss. Dies ist aber sehr wahrscheinlich. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat bereits angekündigt, eine entsprechende Verordnung vorlegen zu wollen. In einem zweiten Schritt soll der Mindestlohn 2025 auf 12,82 Euro angehoben werden.

Änderungen 2024: Minijob

Wird der Mindestlohn wie geplant Anfang 2024 erhöht, steigt auch die Minijobgrenze – auf 538 Euro. Das liegt an der dynamischen Minijobgrenze, die die Bundesregierung vor rund zwei Jahren eingeführt hat. Bedeutet: Steigt der Mindestlohn, steigt automatisch auch die Verdienstgrenze.

Mobilitätszuschuss

Ab dem 1. April 2024 haben angehende Azubis Anspruch auf einen Mobilitätszuschuss, wenn ihr Ausbildungsplatz in einer weiter entfernten Region liegt. Finanziert werden zwei Familienheimfahrten pro Monat im ersten Ausbildungsjahr. Wie auch die Ausbildungsgarantie und das Qualifizierungsgeld ist diese Maßnahme Teil des "Gesetzes zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung".

Personengesellschaftsrecht

Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) tritt in großen Teilen zum 1. Januar 2024 in Kraft. Einer der Schwerpunkte der Reform dreht sich um die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Diese wird zwar schon seit 20 Jahren in der Praxis und von der Rechtsprechung als rechtsfähige Personengesellschaft behandelt, die Gesetzeslage bildet dies bisher allerdings noch nicht so deutlich ab, wie es nun im MoPeG der Fall ist. Danach wird die GbR offiziell als Personengesellschaft anerkannt und es wird unter anderem eine rechtfähige und eine nicht rechtsfähige Gesellschaft bürgerlichen Rechts geben. Kaufmännische Personengesellschaften, wie im Handelsregister eingetragene Handels- oder Kleingewerbe oder auch Gesellschaften zur Vermögensverwaltung, werden weiterhin durch das Handelsgesetzbuch reguliert.

Pfand

Zum 1. Januar 2024 wird die Pfandpflicht ausgeweitet: Dann wird ein Einwegpfand in Höhe von 25 Cent auch auf Milch bzw. Milchgetränke in Kunststoffflaschen erhoben.

Pflege

Zum 1. Januar 2024 wird das Pflegegeld um fünf Prozent erhöht. Darüber berichtet die Verbraucherzentrale. Die Beträge im Überblick:

Pflegegrad Pflegegeld bis 31. Dezember 2023 Pflegegeld ab 1. Januar 2024 2 316 332 3 545 573 4 728 765 5 901 947 Quelle: Verbraucherzentrale

Weiter sollen im nächsten Jahr auch die Pflegesachleistungen um fünf Prozent erhöht und die Leistungszuschläge zu den pflegebedingten Kosten angehoben werden.

Über die genauen Werte sowie weitere Änderungen innerhalb der Pflegereform informiert die Verbraucherzentrale auf ihrer Website.

Regionalklassen

Für ungefähr sechs Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer ändern sich 2024 die Regionalklassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung. Rund 3,8 Millionen Autofahrende in 45 Bezirken werden höher eingestuft, rund 2,2 Millionen Autofahrende in 31 Bezirken niedriger. Das teilt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. Die Regionalklassen haben auch Einfluss auf die Höhe des Versicherungsbeitrages. Hohe Regionalklassen finden sich laut GDV häufig in Großstädten. Das hängt mit der hohen Schadensbilanz zusammen. Anhand der Postleitzahl lässt sich die Regionalklasse auf der GDV-Seite abfragen.

Schornsteinfeger

Der Mindestlohn im Schornsteinfegerhandwerk steigt zum 1. Januar auf 14,50 Euro pro Stunde (aktuell 14,20 Euro). Das sieht der aktuell geltende Mindestlohntarifvertrag vor. Mehr Geld gibt es ab 2024 auch für Schornsteinfeger-Azubis. Die Ausbildungsvergütung steigt im ersten Lehrjahr auf 900 Euro (aktuell 760 Euro), im zweiten auf 1.000 Euro (aktuell 830 Euro) und im dritten Lehrjahr auf 1.100 Euro (aktuell 930 Euro).

Schwerbehindertenanzeige

Betriebe ab 20 Mitarbeitern müssen Menschen mit einer Schwerbehinderung beschäftigen – sonst wird eine Ausgleichsabgabe fällig. Ein Gesetz sieht eine Erhöhung ab 2024 vor. Dann werden vor allem große Unternehmen tiefer in die Tasche greifen müssen, die keinen einzigen Menschen mit Schwerbehinderung einstellen. Die Ausgleichsabgabe verdoppelt sich für sie auf 720 Euro pro unbesetztem Pflichtarbeitsplatz. Dafür wurde das Bußgeld von bis zu 10.000 Euro abgeschafft. Handwerksbetriebe mit weniger als 60 Angestellten bleiben davon unberührt. Für sie gelten Sonderregeln. Die genaue Höhen der Abgaben sind hier nachzulesen:

Änderungen 2024: Sozialversicherung

Bei der Sozialversicherung gibt es 2024 gleich zwei Änderungen:

1. Neues Meldeportal

Die erste betrifft die Meldungen zur Sozialversicherung. Circa 550.000 Arbeitgeber nutzen dafür das Portal "sv.net" der Krankenkassen. Am 29. Februar 2024 wird das Programm allerdings abgeschaltet und durch das neue "SV-Meldeportal" ersetzt. Zwar kann sv.net bis dahin noch uneingeschränkt genutzt werden, Arbeitgeber sollten aber bald umziehen. Denn: Wer früher umsteigt, spart Geld. Mehr erfahren Arbeitgeber hier:

2. Sozial­­versicher­ungs­­rechen­­größen 2024

Die zweite Änderung betrifft die Rechengrößen der Sozialversicherung. Das Bundeskabinett hat diese bereits beschlossen, allerdings muss noch der Bundesrat zustimmen. Einen Überblick dazu gibt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales:

Große Bedeutung für viele Werte in der Sozialversicherung hat die Bezugsgröße – unter anderem für die Festsetzung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung oder für die Beitragsberechnung von versicherungspflichtigen Selbst­ständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Bezugsgröße steigt im Jahr 2024 auf 3.535 Euro/Monat (2023: 3.395 Euro/Monat); die Bezugsgröße (Ost) auf 3.465 Euro/Monat (2023: 3.290 Euro/Monat).

– unter anderem für die Festsetzung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung oder für die Beitragsberechnung von versicherungspflichtigen Selbst­ständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Bezugsgröße steigt im Jahr 2024 auf 3.535 Euro/Monat (2023: 3.395 Euro/Monat); die Bezugsgröße (Ost) auf 3.465 Euro/Monat (2023: 3.290 Euro/Monat). Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung erhöht sich auf 7.550 Euro/Monat (2023: 7.300 Euro/Monat) und die Beitrags­bemess­ungs­gren­ze (Ost) auf 7.450 Euro/Monat (2023: 7.100 Euro/Monat).

in der allgemeinen Rentenversicherung erhöht sich auf 7.550 Euro/Monat (2023: 7.300 Euro/Monat) und die Beitrags­bemess­ungs­gren­ze (Ost) auf 7.450 Euro/Monat (2023: 7.100 Euro/Monat). Die bundesweit einheitliche Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (Jahres­arbeits­entgelt­grenze) beträgt im Jahr 2024 69.300 Euro (2023: 66.600 Euro).

in der gesetzlichen Krankenversicherung (Jahres­arbeits­entgelt­grenze) beträgt im Jahr 2024 69.300 Euro (2023: 66.600 Euro). Die ebenfalls bundesweit einheitliche Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt auf 62.100 Euro jährlich (2023: 59.850 Euro) bzw. 5.175 Euro monatlich (2023: 4.987,50 Euro).

Alle Werte finden Sie im tabellarischen Überblick des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

Steinmetze

Auszubildende im Steinmetzhandwerk können sich freuen: Sie erhalten ab 1. August 2024 mehr Geld. Dann steigen die Vergütungen für jedes Ausbildungsjahr um 35 Euro im Monat. Damit beträgt die Ausbildungsvergütung im ersten Lehrjahr 925 Euro, im zweiten 1.025 Euro und im dritten Lehrjahr 1.175 Euro.

Steuererklärung

Wichtige Fristen zur Abgabe der Steuererklärungen in 2024: Wird die Steuererklärung 2022 durch einen Steuerberater oder den Lohnsteuerhilfeverein erstellt, muss diese spätestens am 31. Juli 2024 dem Finanzamt vorliegen. Für Selbstausfüller gilt bei der Abgabe der Steuererklärung 2023 die Frist 31. August 2024. Da dies ein Samstag ist, ist eine Fristverschiebung auf den 2. September 2024 wahrscheinlich.

Vaterschaftsurlaub

Die Bundesregierung plant, 2024 einen bezahlten Vaterschaftsurlaub einzuführen. Väter sollen dann zwei Wochen lang bezahlt frei machen können, ohne wie bislang dafür Urlaub oder Elternzeit in Anspruch nehmen zu müssen. Für Mütter ist das kein Thema: Sie werden durch die gesetzlichen Regeln des Mutterschutzes nach einer Geburt ohnehin für einen gewissen Zeitraum bezahlt freigestellt. Noch aber ist der bezahlte Vaterschaftsurlaub nicht dingfest. Es handelt sich um ein Gesetzesvorhaben, das bisher nicht umgesetzt wurde.

Wachstumschancengesetz

Das Wachstumschancengesetz des Bundesfinanzministeriums sieht für 2024 ein Bündel von Steuermaßnahmen vor, das auch kleine und mittlere Unternehmen entlasten soll. So sollen zum Beispiel Unternehmen, die in Energie- und Ressourceneffizienz investieren, im Zeitraum von 2024 bis 2027 unabhängig von ihrem Gewinn 15 Prozent der Investition (maximal 30 Millionen Euro) als Investitionsprämie erhalten können. Auch soll es eine großzügigere Verlustverrechnung geben. Zudem ist die Erhöhung einiger Freigrenzen geplant – etwa die für Geschenke an Kunden und Geschäftspartner. Sie soll von 35 auf 50 Euro steigen. Die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter soll von 800 auf 1.000 Euro steigen. Noch muss der Bundesrat dem Gesetz zustimmen. Mehr zu den geplanten Steueränderungen:

Änderungen 2024: Qualifizierungsgeld

Unter bestimmten Voraussetzungen haben Unternehmen ab 1. April 2024 die Möglichkeit, ein Qualifizierungsgeld zu beantragen. Es kann für Weiterbildungen von Mitarbeitern genutzt werden, deren Arbeitsplatz durch die Transformation der Arbeitswelt gefährdet ist. Ziel ist es, mithilfe der Weiterbildung eine zukunftssichere Beschäftigung im gleichen Unternehmen zu ermöglichen. Das Qualifizierungsgeld beträgt 60 bzw. 67 Prozent des Nettoentgeltes. Voraussetzung für das Qualifizierungsgeld ist, dass die Maßnahme mehr als 120 Stunden dauert.

Zukunft Handwerk

Um aktuelle Themen, Herausforderungen und Chancen im Handwerk dreht sich die zweite Ausgabe von Zukunft Handwerk. Der Kongress findet vom 28. Februar bis 1. März in München statt. Ein Highlight soll laut Veranstalter der Bereich Innovationsparcours und Robotik sein. Hier sollen die Besucher hautnah erleben, wie digitale Fertigungssysteme dem Handwerk helfen. Handwerkerinnen und Handwerker können aber auch digital am Kongress teilnehmen. Zeitgleich gibt es ein weiteres Handwerker-Event in München: Die Internationale Handwerksmesse (IHM) findet vom 28. Februar bis 3. März 2024 statt.

