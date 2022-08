Die Tarifpartner im Dachdeckerhandwerk haben sich auf einen neuen Ecklohn verständigt. Ab dem 1. Oktober könnten Facharbeiter 20,50 Euro statt bislang 19,52 Euro erhalten. Zudem soll ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 300 Euro gezahlt werden. Noch ist die Tarifeinigung aber nicht in trockenen Tüchern. Bis wann eine Entscheidung fallen soll.

Zum 1. Oktober sollen die Löhne und Gehälter im Dachdeckerhandwerk um fünf Prozent steigen. Dies teilte die Gewerkschaft IG BAU mit. Auch die Arbeitgeberseite – der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) – bestätigt die Ergebnisse auf Anfrage der Deutschen Handwerks Zeitung. Der Verband weist jedoch darauf hin, dass es sich lediglich um eine Tarifeinigung handelt. Ein Tarifabschluss sei noch nicht erzielt. Zunächst müssen die Gremien den Ergebnissen noch final zustimmen, wofür eine Erklärungsfrist bis zum 9. September 2022 vereinbart wurde. Theoretisch könnte die Tarifeinigung noch abgelehnt werden und somit kein Tarifabschluss zustande kommen.

Momentan liegt der Ecklohn im Dachdeckerhandwerk bei 19,52 Euro brutto pro Stunde. Die Tarifeinigung sieht eine Erhöhung zum 1. Oktober 2022 um 0,98 Euro vor – auf dann 20,50 Euro. In einem zweiten Schritt sollen die Löhne und Gehälter im Oktober 2023 um weitere drei Prozent steigen. Damit würde der Ecklohn von 20,50 Euro auf 21,12 Euro steigen – also um 0,62 Euro.

Im Rahmen des zweiten Entlastungspakets der Bundesregierung erhalten Erwerbstätige eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro. Die Tarifeinigung im Dachdeckerhandwerk sieht vor, dass Arbeitgeber diese verdoppeln. Beschäftigte der Branche sollen mit der September-Abrechnung insgesamt 600 Euro brutto überwiesen bekommen.

Auch Auszubildende im Dachdeckerhandwerk würden von einem Tarifabschluss profitieren. Sie sollen über die Laufzeit des Tarifvertrags insgesamt zehn Prozent höhere Ausbildungsvergütungen erhalten. Lehrlinge im ersten Ausbildungsjahr sollen somit 80 Euro im Monat mehr erhalten, im zweiten Ausbildungsjahr 100 Euro und im dritten Ausbildungsjahr 120 Euro.

Über die genaue Laufzeit des Tarifvertrags für Dachdecker macht die IG BAU keine Angaben.

Ab 1. Januar 2023 soll zudem der Arbeitnehmerbeitrag für die Winterbeschäftigungsumlage – auch Winterbauumlage genannt – in Höhe von 0,8 Prozent oder alternativ die Einbringung von zwei Urlaubstagen entfallen. Die Winterbauumlage in Höhe von insgesamt zwei Prozent soll ab diesem Zeitpunkt alleinig von den Arbeitgebern gezahlt werden.

Den Arbeitnehmern im Dachdeckerhandwerk bringe diese Regelung laut IG BAU effektiv zwei Tage Urlaub mehr zur persönlichen Verwendung oder 0,8 Prozent mehr Lohn.

Bisher äußerte sich lediglich die Gewerkschaft zu der Tarifeinigung. Sie spricht in diesem Zusammenhang bereits von einem Tarifabschluss: "In einer von großer Unsicherheit geprägten Zeit, mit hoher Inflation auf der einen Seite und Fachkräftebedarf, hoher Arbeitsbelastung auf der anderen Seite, konnte ein guter Tarifabschluss für die 65.000 Beschäftigten im Dachdeckerhandwerk erzielt werden", sagte IG BAU-Verhandlungsführer Carsten Burckhard. Es sei ein Abschluss aus einer Mischung von Minderung der Inflationsbelastung und einem weiteren Schritt zur Verbesserung der Work-Life-Balance.

Der ZVDH möchte sich auf Anfrage der Deutschen Handwerks Zeitung erst nach dem 9. September zur Tarifeinigung äußern. Erst dann steht fest, ob ein Tarifabschluss tatsächlich zustande kommt.

Was ist der Ecklohn?

Unter Ecklohn versteht man den Lohn, der nach einem Tarifvertrag für einen Facharbeiter nach zweijähriger Tätigkeit gezahlt werden muss. Nicht jede Branche hat einen Ecklohn und im Laufe der Zeit hat der Ecklohn auch an Bedeutung verloren. Wo es noch Ecklöhne in den Tarifverträgen gibt, können sich Arbeitnehmer darauf berufen, allerdings nur dann, wenn ihr Arbeitsverhältnis einem entsprechenden Tarifvertrag unterliegt. Trifft das zu, spricht man von Tarifbindung. Wird ein Tarifvertrag ausgehandelt, müssen sich Arbeitgeber an die Bedingungen halten, die darin definiert sind.