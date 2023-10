Zm 1. Januar 2024 soll der gesetzliche Mindestlohn auf 12,41 Euro steigen. Damit würde auch die Verdienstgrenze für Minijobs auf 538 Euro klettern. Für Arbeitgeber wirft das Fragen auf: Wie viele Stunden dürfen Minijobber dann arbeiten? Und müssen Verträge angepasst werden, damit der Minijob steuerfrei bleibt?

6,7 Millionen Minijobberinnen und Minijobber zählte die Minijob-Zentrale Ende Juni im gewerblichen Bereich. Wie bei fast allen Vollzeitbeschäftigten muss auch bei Minijobs in der Regel mindestens der gesetzliche Mindestlohn gezahlt werden. Dieser liegt derzeit bei zwölf Euro.

Nach einem Vorschlag der Mindestlohnkommission soll der Mindestlohn in den Jahren 2024 und 2025 steigen. Kommt die Erhöhung, steigt automatisch auch die Minijob-Grenze, die derzeit bei 520 Euro liegt. Der Grund: Bei der letzten Erhöhung im Jahr 2022 wurde festgelegt, dass sich die Verdienstgrenze künftig dynamisch an den geltenden Mindestlohn anpasst. Steigt der Mindestlohn, steigt auch die Grenze, bis zu der keine Sozialversicherungsbeiträge auf den Lohn anfallen.

Was genau bedeutet dynamische Minijob-Grenze? Welche Änderungen kommen 2024 auf Arbeitgeber zu? Und muss im Minijob immer mindestens der gesetzliche Mindestlohn gezahlt werden? Antworten auf wichtige Fragen rund um den 538-Euro-Job.

Die Minijob-Grenze bzw. "Entgeltgeringfügigkeitsgrenze" von 520 Euro könnte zum 1. Januar 2024 steigen. Der Grund: Die Höhe des Mindestlohns hat Einfluss auf die Minijob-Grenze – und es gibt Pläne, den Mindestlohn im nächsten Jahr zu erhöhen. Der aktuelle Vorschlag sieht einen Mindestlohn von 12,41 Euro pro Stunde vor. Die Minijob-Grenze würde damit bei 538 Euro liegen.

Erneut steigen könnten Mindestlohn und Minijobgrenze im Jahr 2025. Dann ist ein gesetzlicher Mindestlohn von 12,82 Euro vorgesehen. Das würde eine Minijob-Grenze von 556 Euro bedeuten.

Nein. Die Mindestlöhne für 2024 und 2025 - und damit auch die neuen Minijob-Grenzen - basieren derzeit noch auf einem Vorschlag der sogenannten Mindestlohnkommission vom Juni 2023. Dabei handelt es sich um ein unabhängiges Gremium der Tarifpartner, die in der Regel alle zwei Jahre einen Vorschlag für neue Mindestlöhne erarbeitet. Dieses Verfahren ist im Mindestlohngesetz festgelegt. Die Kommission besteht aus je drei Vertretern der Arbeitgeber und der Gewerkschaften, zwei Wissenschaftlern und einem oder einer Vorsitzenden.

Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass der Gesetzgeber die von der Kommission vorgeschlagenen Mindestlöhne für 2024 und 2025 umsetzen wird. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat dies bereits angekündigt und erklärt, eine entsprechende Verordnung vorlegen zu wollen. Die Erhöhung ist jedoch umstritten. Heil hätte sich eine stärkere Anapassung gewünscht. Auch die Mindestlohnkommission war sich in diesem Jahr erstmals nicht einig über die Anpassung, sodass eine Entscheidung durch die Vorsitzende notwendig wurde. Der Arbeitnehmerseite geht die Erhöhung nicht weit genug.

In der Vergangenheit galt eine Minijob-Grenze von 450 Euro. Sie war auch bei Erhöhungen des Mindestlohnes gesetzlich festgeschrieben. Mit der letztmaligen Erhöhung des Mindestlohns zum 1. Oktober 2022 hat die Bundesregierung jedoch eine dynamische Minijob-Grenze eingeführt. Sie orientiert sich an einer Wochenarbeitszeit von zehn Stunden zu Mindestlohnbedingungen. Das bedeutet: Wird der Mindestlohn erhöht, steigt automatisch auch die Verdienstgrenze. Um die Höhe der Minijob-Grenze festzulegen, gibt es eine eigene Formel, die ebenfalls gesetzlich festgelegt ist.

Rund 43 Stunden dürfen Minijobber 2024 arbeiten, wenn sie den gesetzlichen Mindestlohn erhalten und der Vorschlag der Mindestlohnkommission umgesetzt wird. Damit würde sich im Vergleich zum heutigen Stand nichts ändern. Denn schon jetzt beträgt die maximale Arbeitszeit für Minijobber rund 43 Stunden. Aufgrund der dynamischen Minijob-Grenze wird es wohl auch künftig bei dieser Arbeitszeit bleiben.

Wie werden die 43 Stunden berechnet? Und wie ergibt sich die Minijob-Grenze? Eine Übersicht nützlicher Formeln auch zu Urlaubstagen und Urlaubsentgelt im Minijob gibt es hier:

In der Vergangenheit hatten Mindestlohnerhöhungen Auswirkungen auf die Arbeitszeit von Minijobbern. Da diese im Monat prinzipiell nie mehr als 450 Euro verdienen durften, musste eventuell ihre Arbeitszeit verringert werden. Andernfalls konnte durch die Anhebung des Stundenlohns der sozialversicherungsfreie Minijob in Gefahr geraten und es konnten höhere Steuern und Sozialabgaben anfallen.

Wird der Mindestlohn erhöht, steigt nun aber automatisch die Minijob-Grenze. Das bedeutet, die Arbeitszeit im Arbeitsvertrag muss nicht mehr verringert werden, wenn der Minijobber Mindestlohn erhält. Lediglich die Höhe der Vergütung ist im Vertrag anzupassen.

Minijobbern über 18 Jahren muss mindestens der gesetzliche Mindestlohn gezahlt werden. Es gibt aber Personen und Tätigkeiten, bei denen Arbeitgeber nicht daran gebunden sind. Laut Minijob-Zentrale sind das:

Zu beachten ist außerdem, dass einige Branchen einen eigenen Mindestlohn haben. Dieser gilt auch für Minijobber. Branchenmindestlöhne sind in der Regel höher als die flächendeckend festgelegte Minijob-Grenze. Im Handwerk sind Branchenmindestlöhne in vielen Gewerken festgelegt. Hier eine Übersicht, wo das zum Beispiel der Fall ist:

"Ein Branchenmindestlohn ist verbindlich und muss zwingend eingehalten werden", sagt Benjamin Onnis, Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der Kanzlei FPS. Wird der Branchenmindestlohn erhöht, muss die Höhe der Vergütung und dadurch in der Regel auch die Stundenanzahl im Arbeitsvertrag des Minijobbers angepasst werden. "Bei Nicht-Einhaltung des Branchenmindestlohns kann es zu einer Verhängung von Ordnungsgeldern kommen", so Onnis.

Die genaue Höhe der Mindestlöhne bzw. weitere betroffene Branchen finden Interessierte in dieser Übersicht: >>> Mindestlöhne im Sinne des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes

Ein Minijobber erhält den Mindestlohn und wird damit geringer vergütet als der vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, obwohl der Minijobber gleich qualifiziert ist und die gleiche Arbeit ausübt. Ist das erlaubt? Nein, denn es gilt der sogenannte Gleichbehandlungsgrundsatz. Das bedeutet, dass ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter behandelt werden darf als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer. Ausnahme: Es gibt sachliche Gründe, die eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Festgelegt ist das im Teilzeit- und Befristungsgesetz. "Unternehmen sind daher angehalten bei vergleichbaren Tätigkeiten Vergütungsunterschiede zu prüfen und Gründe für die unterschiedliche Behandlung zu dokumentieren. Liegt ein solcher sachlicher Grund nicht vor, ist Korrektur geboten", sagt Onnis.

Was ist kein sachlicher Grund für den geringeren Stundenlohn eines Minijobbers?

Anfang dieses Jahres hatte das Bundesarbeitsgericht im Fall eines in Teilzeit beschäftigten Rettungsassistenten geurteilt. Er erhielt trotz gleicher Qualifikation und identischer Arbeit zwölf statt 17 Euro Stundenlohn – und damit weniger als seine vollzeitbeschäftigten Kollegen. Der Arbeitgeber argumentierte die Differenz in der Vergütung so: Er zahle den hauptamtlichen Rettungsassistenten mehr, weil er bei ihnen größere Planungssicherheit und weniger Planungsaufwand habe. Teilzeitbeschäftigte können ihre Arbeitszeit flexibel einteilen. Das habe für den Arbeitgeber mehr Aufwand bei der Einsatzplanung bedeutet. Nach Auffassung der Richter aber stellte dies keinen sachlichen Grund zur Rechtfertigung der Ungleichbehandlung dar (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18. Januar 2023 – 5 AZR 108/22 –).