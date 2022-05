Im Gebäudereiniger-Handwerk gilt seit dem 1. Januar 2022 ein neuer Branchenmindestlohn. Für 2023 vereinbarten die Tarifpartner eine weitere Erhöhung auf dann zwölf Euro. Doch nun fordert die Gewerkschaft mehr.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie sehr es auf Sauberkeit und Hygiene in Krankenhäusern, Schulen und Büros ankommt. Seit 1. Januar 2022 gibt es für die Beschäftigten im Gebäudereiniger-Handwerk mehr Geld. - © Dusan - stock.adobe.com

Nach zähen Tarifverhandlungen einigten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft im November 2020 darauf, den Branchenmindestlohn im Gebäudereiniger-Handwerk bis 2023 in drei Schritten um insgesamt elf Prozent anzuheben.

In der aktuell zweiten Stufe beträgt der Branchenmindestlohn 11,55 brutto pro Stunde. Ab 2023 müssten Arbeitgeber ihren Beschäftigten mindestens zwölf Euro bezahlen. Geht es nach der IG Bau, ist das jedoch zu wenig. Denn inzwischen ist bekannt, dass die Bundesregierung plant, den gesetzlichen Mindestlohn im Oktober 2022 auf zwölf Euro anzuheben. Der gesetzliche Mindestlohn würde damit den Branchenmindestlohn überholen und auch im Gebäudereiniger-Handwerk gelten.

Gewerkschaft will Abstand zum gesetzlichen Mindestlohn halten

Aktuell liegt der gesetzliche Mindestlohn bei 9,82 Euro. Der Abstand zum Branchenmindestlohn beträgt also 1,73 Euro. Dieser müsse auch bei einer gesetzlichen Lohnuntergrenze von zwölf Euro beibehalten werden, so die Bundestarifkommission der Gewerkschaft. Die IG Bau fordert deshalb einen Mindeststundenlohn von 13,73 Euro für die Gebäudereiniger-Branche. Vom bisherigen Wert 11,55 Euro wäre das eine Steigerung um rund 19 Prozent. "Wir brauchen auch weiterhin einen Branchenmindestlohn mit einem spürbaren Abstand zum gesetzlichen, denn sonst wandern die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus der Branche ab", erklärte Bundesvorstandsmitglied Ulrike Laux.

Arbeitgeber: Mindestlohn-Erhöhung um 19 Prozent "weder sinnvoll noch realitätsnah"

Die Arbeitgeber haben zugestimmt, mit der Gewerkschaft in vorzeitige Verhandlungen einzutreten. Christian Kloevekorn, Vorsitzender der Tarifkommission des Bundesinnungsverbands des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV), machte jedoch deutlich, dass die Arbeitgeber eine Lohnerhöhung um 19 Prozent weder als sinnvoll noch als realitätsnah erachten.

Kloevekorn wies auf die Herausforderungen für die Betriebe hin: Krieg in Europa, Lieferkettenengpässe, steigende Energiepreise, demografischer Wandel, Unsicherheiten durch die Pandemie. Gleichzeitig seien die Beschäftigten als Folge des russischen Angriffskriegs vor allem von der hohen Inflation betroffen. Man erwarte vor diesem Hintergrund intensive Gespräche. Für die Tarifverhandlungen sind vorerst zwei Termine in Frankfurt am Main vorgemerkt: 23. Mai und 2. Juni 2022.

Das sieht der aktuelle Mindestlohn-Tarifvertrag für gelernte Kräfte vor

Der aktuell gültige Tarifvertrag enthält außerdem eine Lohnsteigerung für gelernte Kräfte. 2020 einigten sich die Tarifpartner darauf, den Lohn für Beschäftigte in der OP-Reinigung schrittweise um insgesamt 8,7 Prozent bis 2023 zu erhöhen. Glas- und Fassadenreiniger erhalten insgesamt 7,6 Prozent mehr und verdienen nach der dritten Tariferhöhung 15,20 Euro pro Stunde. Den von der Gewerkschaft geforderten generellen Einstieg ins Weihnachtsgeld lehnte die Arbeitgeberseite ab.