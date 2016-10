13.10.2016

Was Unternehmer jetzt noch umsetzen können Steuerstrategien: 15 Tipps zum Jahresendspurt

Noch einige Wochen haben selbstständige Handwerker bis zum Jahreswechsel Zeit, um steuerlich gezielt zu investieren, zu gestalten oder um auf Neuregelungen ab 1. Januar 2017 zu reagieren. Hier die 15 interessantesten und effektivsten Steuerstrategien.

Von Bernhard Köstler

1. Investitionsabzugsbetrag mit neuen Spielregeln

Planen Sie in den Jahren 2017 bis 2019 Investitionen ins bewegliche Anlagevermögen, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen schon 2016 40 Prozent der voraussichtlichen Investitionskosten al s Betriebsausgaben abziehen. Das ist nicht neu. Neu ist allerdings seit 2016, dass Sie nicht mehr angeben müssen, welche Gegenstände gekauft werden sollen. Sie können das frei in den Jahren 2017 bis 2019 entscheiden.

Beispiel: Sie planen im Jahr 2018 den Kauf eines neuen Transporters für 40.000 Euro. Dafür können Sie schon vom Gewinn 2016 Betriebsausgaben in Höhe von 16.000 Euro abziehen (40.000 Euro x 40 Prozent) – wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen. Kaufen Sie nun 2018 statt des Transporters eine neue Produktionsmaschine, ist das kein Problem mehr. Nach Rechtslage bis 2015 kippte der Investitionsabzugsbetrag, wenn nicht die geplante, sondern eine andere Investition stattgefunden hat. Sie profitieren von diesem Steuersparmodell nach § 7g EStG, wenn Ihr Gewinn bei der Einnahmen-Überschussrechnung vor Abzug des Investitionsabzugsbetrags nicht über 100.000 Euro liegt oder wenn der Wert Ihres Betriebsvermögens zum 31. Dezember 2016 bei Aufstellung einer Bilanz nicht mehr als 235.000 Euro beträgt.

2. Kräftig die Werbetrommel ­rühren

Um Ihre Auftragsbücher bis zum Jahresende noch zu füllen, sollten Sie in Wochenanzeigern und mit Flyern Kunden informieren, dass Sie bei Auftragsvergabe vom Finanzamt 20 Prozent der abgerechneten Arbeitsleistung, maximal 1.200 Euro auf Ihre Steuerschuld angerechnet bekommen. Die Werbung mit dem Handwerkerbonus zieht immer, zumal jedes Mal ungewiss ist, ob es diesen Handwerkerbonus im folgenden Jahr noch gibt.

Tipp: Potentielle Kunden können den Handwerkerbonus einplanen, wenn Sie eine Rechnung bekommen, den Rechnungsbetrag überweisen, eine Steuererklärung für 2016 abgeben und keine KfW-Förderung in Anspruch nehmen.

3. Gehaltserhöhung für beherrschende GmbH-Gesellschafter

Sind Sie zu mehr als 50 Prozent an einer GmbH beteiligt und als Geschäftsführer tätig, müssen Sie bei einer geplanten Erhöhung des Gehalts oder der Tantieme 2017 noch bis Ende 2016 aktiv werden und diese Gehaltserhöhung vereinbaren. Denn bei einer mehr als 50-prozentigen Beteiligung gelten Sie als "beherrschender" Gesellschafter und müssen alle Vereinbarungen mit der GmbH im Voraus treffen.

Würden Sie die Erhöhung Ihres Gehalts oder Ihrer Tantieme in nächsten Jahr erst im Mai 2017 beschließen, würde das Finanzamt die Mehrzahlungen steuerlich nicht anerkennen und als verdeckte Gewinnausschüttung einstufen. Bei einer verdeckten Gewinnausschüttung erhöht sich das zu versteuernde Einkommen der GmbH um die unangemessenen Zahlungen und Sie als Gesellschafter müssten diese als Kapitalerträge versteuern.

4. Immobilienkauf in Thüringen vorziehen

Möchten Sie in Thüringen eine Immobilie kaufen, sollten Sie den Notarvertrag unbedingt noch im Jahr 2016 unterzeichnen. Denn zum 1. Januar 2017 klettert der Grunderwerbsteuersatz für Immobilienkäufe in Thüringen von derzeit 5 auf 6,5 Prozent. Bei einem Immobilienpreis von 200.000 Euro bringt die Unterzeichnung des Notarvertrags noch in 2016 eine Ersparnis bei der Grunderwerbsteuer von 3.000 Euro.

Tipp: Es reicht für den 5-prozentigen Grunderwerbsteuersatz die Unterzeichnung des Notarvertrags im Jahr 2016, selbst wenn die Kaufpreiszahlung sowie Übergang von Nutzen und Lasten erst im Jahr 2017 vereinbart werden.

5. Freistellungsbescheinigungen zur Bauabzugsteuer checken

Haben Sie Kunden eine Freistellungsbescheinigung zur Bauabzugsteuer ausgehändigt, sollten Sie prüfen, ob diese vielleicht zum Jahreswechsel ungültig wird. Wenn ja, sollten Sie umgehend beim Finanzamt anklopfen, eine neue Freistellung beantragen und diese postwendend Ihren Auftraggebern aushändigen.

Nur so lässt sich verhindern, dass Ihre Auftraggeber die Bauabzugsteuer im Falle einer ungültigen Freistellungsbescheinigung einbehalten. Prüfen Sie zudem, ob von anderen Subunternehmern vorgelegte Freistellungsbescheinigungen ihre Gültigkeit zum Jahreswechsel verlieren. Wenn ja, fordern Sie von diesen Unternehmen neue Bescheinigungen an.

6. Geschenkekauf clever planen

Wollen Sie sich bei einem Geschäftspartner mit einem Präsent bedanken, darf das Geschenk netto nicht mehr als 35 Euro betragen, sonst kippen der Betriebsausgaben- sowie der Vorsteuerabzug. Doch es gibt eine steuerliche Ausnahme, nach der Sie großzügiger schenken dürfen. Kann der Beschenkte das Präsent nämlich nur betrieblich nutzen (z.B. Spezialwerkzeug), dürfen auch teurere Geschenke als Betriebsausgaben abgezogen werden und das Finanzamt erstattet die Vorsteuer.

7. Mitarbeiter-Motivation durch ­Gehaltsextras

Sie zahlen dieses Jahr nicht viel Weihnachtsgeld oder gar keines? Dann sollten Sie Ihrem Mitarbeiter steuergünstige Gehaltsextras zukommen lassen. Denkbar sind folgende Extras:

Smartphone: Kaufen Sie auf Betriebskosten ein Handy und überlassen es Ihrem Mitarbeiter zur Nutzung. Egal, wie viel er damit privat telefoniert oder surft, dieser Vorteil ist für ihn steuer- und abgabenfrei nach § 3 Nr. 45 EStG.

Kaufen Sie auf Betriebskosten ein Handy und überlassen es Ihrem Mitarbeiter zur Nutzung. Egal, wie viel er damit privat telefoniert oder surft, dieser Vorteil ist für ihn steuer- und abgabenfrei nach § 3 Nr. 45 EStG. Rabatt: Lassen Sie Ihren Mitarbeiter kostenlos oder verbilligt in Ihrem Betrieb einkaufen, so fallen keine Steuern und Sozialabgaben an, solange der Wert des Vorteils nicht mehr als 1.080 Euro beträgt.

Lassen Sie Ihren Mitarbeiter kostenlos oder verbilligt in Ihrem Betrieb einkaufen, so fallen keine Steuern und Sozialabgaben an, solange der Wert des Vorteils nicht mehr als 1.080 Euro beträgt. Erholungsbeihilfe: Möchten Sie Ihrem Mitarbeiter einen Zuschuss zu seinem Skiurlaub spendieren, klappt das unter folgenden Voraussetzungen: Sie zahlen für den Arbeitnehmer maximal 156 Euro, für dessen Ehegatten maximal 104 Euro und für jedes seiner Kinder maximal je 52 Euro und übernehmen die Lohnsteuer pauschal mit 25 Prozent (§ 40 Abs. 2 EStG).

8. Direktversicherung

Wandelt ein Arbeitnehmer eine Sonderzahlung (Bonus, Weihnachtsgeld) in eine Direktversicherung um, bleiben bis zu 4.776 Euro steuer- und beitragsfrei, wenn der Vertrag nach dem 1. Januar 2005 geschlossen wurde.

9. Weihnachtsfeier

Achten Sie darauf, dass die Kosten der Weihnachtsfeier je Arbeitnehmer nicht mehr als 110 Euro betragen. Andernfalls fällt für den übersteigenden Betrag Lohnsteuer an und die Vorsteuererstattung geht komplett verloren.

10. Einkaufstour

Soll sich noch jeder ausgegebene Cent als Betriebsausgabe 2016 auswirken, sollten Sie bewegliche Gegenstände kaufen, die selbstständig (ohne weitere Geräte) nutzbar sind netto nicht mehr als 410 Euro kosten. Statt einer jahrelangen Abschreibung winkt hier der Sofortabzug als Betriebsausgabe.

11. Weihnachtsgeschenk

Lassen Sie sich Weihnachten doch eine Aktentasche oder einen Laptop schenken. Nutzen Sie dieses Präsent ausschließlich für den Handwerksbetrieb, können Sie dieses in Ihren Betrieb "einlegen" und steuerlich geltend machen.

12. Fahrtbuch zum 1. Januar 2017

Nutzen Sie Ihren Firmenwagen so gut wie nie privat und führen noch kein Fahrtenbuch, wird es höchste Zeit. Denn Sie versteuern ansonsten Jahr für Jahr einen zu hohen Privatanteil. Richten Sie es sich ein, ab dem 1. Januar 2017 ein Fahrtenbuch zu führen.

13. Familienmitglieder als Minijobber

Eine beliebte Strategie zur Gewinnreduzierung ist die Anstellung von Familienangehörigen als Minijobber in der stressigen Weihnachtszeit. Neben der Gewinnminderung um sämtliche Lohnzahlungen winken noch zwei weitere Vorteile: Das Geld bleibt in der Familie und das Minijobgehalt muss vom Familienmitglied nicht mehr versteuert werden.

14. Kreditkartenabrechnung Dezember 2016

Werden betriebliche Ausgaben im Dezember mit Kreditkarte bezahlt und die Kreditkartenfirma bucht den Betrag erst Mitte/Ende Januar vom Girokonto ab, liegen bei der Gewinnermittlung nach der Einnahmen-Überschussrechnung dennoch Betriebsausgaben für 2016 vor (FG Rheinland-Pfalz, Az. 5 K 1875/10).

15. Leasingsonderzahlung 2016

Least ein Unternehmer, der seinen Gewinn nach der Einnahmen-Überschussrechnung ermittelt, im Dezember 2016 einen Pkw und zahlt im Dezember noch eine Leasingsonderzahlung, stellt die gesamte Zahlung Betriebsausgaben für das Jahr 2016 dar.