30.01.2019

WhatsApp, Fahrverbote, neuer Feiertag Diese Änderungen und neuen Gesetze kommen im Februar 2019

Berlin bekommt einen neuen Feiertag, Arzneimittel werden fälschungssicherer und WhatsApp könnte schon bald Werbung enthalten. Was nicht kommt sind Fahrverbote in Frankfurt am Main, zumindest vorerst. Welche Änderungen, Stichtage und neuen Gesetze im Februar 2019 außerdem wichtig werden.

Von Max Frehner

Das gesamte Jahr über treten neue Gesetze, Verordnungen und Änderungen in Kraft. Die Deutsche Handwerks Zeitung fasst monatlich die wichtigsten Neuerungen zusammen. Was im Februar 2019 ansteht:

Änderungen und neue Gesetze im Februar 2019

WhatsApp: Bald Werbung im Messenger?

Es ist wohl beschlossene Sache: WhatsApp soll noch in diesem Jahr zur Werbeplattform werden. Wie Facebook ankündigte, sollen Unternehmen dann Anzeigen im Status-Bereich von WhatsApp schalten können. Bislang war dies nicht möglich, da sich Facebook beim Kauf des Messengers gegenüber den Gründern verpflichtet hatte, die App werbefrei anzubieten. Diese Vereinbarung war jedoch auf fünf Jahre befristet und läuft zum 1. Februar 2019 aus. Wann genau die ersten Anzeigen ausgespielt werden, ist noch unklar. Wie das Computermagazin Chip schreibt, soll die Werbung aber spätestens bis Mitte 2019 auf jedem Android-Smartphone und iPhone sichtbar sein.

Lesetipp: WhatsApp trotz DSGVO praxistauglich im Unternehmen nutzen

Arzneimittel werden fälschungssicherer

Verschreibungspflichtige Medikamente müssen ab dem 9. Februar 2019 – bis auf wenige Ausnahmen – einen individuellen Barcode als Erkennungsmerkmal tragen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass gefälschte Arzneimittel in Umlauf geraten. Als weiteres Sicherheitsmerkmal ist ab Februar ein Siegel vorgeschrieben, das erkennen lässt, ob die Packung bereits geöffnet wurde.

Um die Echtheit zu gewährleisten, müssen Apotheker künftig jedes verschreibungspflichtige Medikament scannen und mit einer Datenbank abgleichen, ehe sie es an den Kunden aushändigen. Zusätzlich muss jedes Produkt vorab auf Unversehrtheit geprüft werden. Mit der Verordnung passt sich das deutsche Recht an den europäischen Standard an.

Freihandelsabkommen zwischen EU und Japan

Japan und die EU haben beschlossen, wirtschaftlich noch enger miteinander zu arbeiten. Vergangenes Jahr unterzeichneten sie hierzu ein Freihandelsabkommen, das zum 1. Februar 2019 in Kraft tritt. Damit entfallen zum Monatswechsel unter anderem die EU-Zölle von derzeit zehn Prozent auf japanische Autos. Im Gegenzug dürfen etwa europäische Nahrungsmittelproduzenten künftig verarbeitetes Schweinefleisch, aber auch bestimmte Käsesorten und Wein zollfrei nach Japan einführen. Da beide Partner etwa ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung erbringen, entsteht durch das Freihandelsabkommen die weltweit größte Freihandelszone.

Diese Frisuren sind im Frühjahr und Sommer 2019 angesagt © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler Blonde Geometry Die Trendkollektion 2019 des Zentralverbands... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler A Star is Born! Die 70er-Jahre feiern im Frühjahr... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler Curly Style Wilder Lockenkopf – geht auch als Short-Cut.... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler Simple Structure Pflegeleicht und stilsicher. Mit... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler Casanova Wet-Look kombiniert mit einem exakt gezogenen... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler Punk Chic Die kurze Stachelfrisur, inspiriert durch... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler Pony Glamour Mit der langen Nackenpartie, den kürzeren... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler Swag is Back Ein wenig mit dem Curler nacharbeiten... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler Flower-Power Der 70er-Jahre Afro-Look begleitet Frau... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler Soft Britpop Wer sein Haar länger tragen möchte,... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler Saturday Night Fever Den Oberkopf mit einem Lockenstab... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler Keep it Cool Bei dieser Stylingvariante wird das... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler Sleek Beauty Für alle Fans von langem Haar: die "Red... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler Charlie's Angel Bei der typischen 70er Frisur á la... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler Hippie meets Disco Mit Seitenscheitel und viel Volumen... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler The Rolling Stones Der Vokuhila feiert im Frühling... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler Old School Werden der Pony und die Seitenpartien... mehr © Zentralverband Friseurhandwerk | Fotograf: Mario Naegler Make Love not War Geht auch: Die lange Mähne zur... mehr

Berlin bekommt einen neuen gesetzlichen Feiertag

Am 8. März dürfen Berliner Arbeitnehmer ihre Arbeit niederlegen – das gilt sowohl in diesem als auch in allen folgenden Jahren. Am 1. Februar tritt eine Gesetzesänderung in Kraft, die den Internationalen Frauentag zu einem arbeitsfreien Feiertag in Berlin macht. Mit nur neun gesetzlichen Feiertagen kamen die Hauptstädter im bundesweiten Vergleich bislang am schlechtesten weg, was gesetzliche Feiertage betrifft. Spitzenreiter ist Bayern mit 13 arbeitsfreien Feiertagen, wobei in Augsburg mit dem Friedensfest sogar noch ein weiterer Feiertag begangen wird.

Rufe nach einem zusätzlichen Feiertag in Berlin wurden laut, nachdem zuletzt mehrere Bundesländer den Reformationstag am 31. Oktober zu einem gesetzlichen Feiertag erklärt hatten, nicht jedoch die Hauptstadt. Während sich Arbeitnehmer über einen freien Tag freuen, befürchtet die hiesige Wirtschaft hohe Einbußen. Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK), Jan Eder, schätzt, dass sich das Berliner Bruttosozialprodukt um rund 0,3 Prozent (ca. 160 Millionen Euro) verringern wird.

Lesetipp: Brückentage 2019: So nutzen Sie Feiertage für Ihren Urlaub

Fahrverbote in Frankfurt am Main

Noch ist unklar, wann die Fahrverbote in Frankfurt am Main umgesetzt werden. Per Eilantrag wollte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) eigentlich den 1. Februar als Starttermin für alle Dieselfahrzeuge mit Euro-4-Motor und Benziner der Schadstoffklassen 1 und 2 durchsetzen. Das lehnte der hessische Verwaltungsgerichtshof ab. Fahrverbote dürften erst dann in Kraft treten, wenn eine endgültige gerichtliche Entscheidung gefällt ist. Diese steht weiterhin aus, nachdem das Land Hessen Berufung gegen das ursprüngliche Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden eingelegt hatte. Offen ist damit auch, ob und wann die für September 2019 geplanten Fahrverbote für Euro-5-Diesel umgesetzt werden.

Weniger Förderung für große Solaranlagen ab Februar 2019

Die Bundesregierung senkt die Förderung für größere Solaranlagen in den kommenden Monaten stufenweise herab. Betroffen sind auf Gebäuden installierte Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistungsspanne von 40 bis 750 Kilowattpeak. Betreiber erhalten ab dem 1. Februar 2019 nur noch 9,87 Cent pro Kilowattstunde. Zum 1. März sinkt die Vergütung auf 9,39 Cent pro Kilowattstunde und zum 1. April auf 8,90 Cent pro Kilowattstunde.

Lesetipp: Solarstrom: Weniger Förderung für große Anlagen ab 2019

Wichtige Abgabetermine für Arbeitgeber im Februar

Arbeitgeber müssen im Sozial- und Arbeitsrecht viele fristgebundene Meldebestimmungen beachten. Werden diese Meldefristen nicht eingehalten, drohen Säumniszuschläge und Bußgelder. Folgende Stichtage stehen im Februar an:

15. Februar: Abgabe der Jahresmeldung an die Krankenkassen

16. Februar: Abgabe des Lohnnachweises an die Unfallversicherung

16. Februar: Abgabe der Jahresmeldung an die Unfallversicherung

Lesetipp: Arbeits- und Sozialrecht: Stichtage im Februar und März