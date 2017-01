24.01.2017

Ausbildung beenden – ja oder nein? Ausbildung abbrechen: Was Azubis bedenken sollten

Viele Azubis merken bereits nach ein paar Monaten, dass ihnen die gewählte Ausbildung nicht zusagt. Doch wie ratsam ist es, die Ausbildung deshalb sofort abzurechen? Wir geben Tipps für die Entscheidung.

Trotz Praktika stellen viele Jugendliche am Beginn der Lehre fest, dass der Beruf ganz anders ist, als sie es erwartet haben. Häufig stimmen die Vorstellungen nicht mit der Realität überein. Oder die Azubis begreifen erst jetzt, was Arbeitsbedingungen wie Schicht- oder Wochenendarbeit tatsächlich bedeuten. Zum Beispiel müssen Friseurlehrlinge auch am Samstag arbeiten. Oder Azubis am Bau merken im Herbst, wie anstrengend es ist, bei jedem Wetter draußen zu arbeiten. Was soll ein Azubi in einem solchen Fall tun: die Ausbildung ganz abbrechen oder nur den Betrieb wechseln? Die richtige Wahl zu treffen, ist nicht leicht. Wir zeigen, welche Punkte beachtet werden sollten.

Vorzeitige Vertragsauflösung und den Betrieb wechseln

Wichtig ist es, zwischen den Begriffen "vorzeitige Vertragsauflösung" und "Ausbildungsabbruch" zu unterscheiden. Bei vorzeitigen Vertragsauflösungen handelt es sich um Verträge, die vor Ablauf der im Ausbildungsvertrag genannten Ausbildungszeit beendet wurden. Dabei kann es sich aber auch um einen Wechsel des Ausbildungsberufes oder des Ausbildungsbetriebes handeln. Der Azubi bleibt auf jeden Fall im dualen Ausbildungssystem.

Ausbildung ganz abbrechen

Von einem richtigen Ausbildungsabbruch wird hingegen gesprochen, wenn ehemalige Azubis nach einer vorzeitigen Vertragsauflösung keine neue Ausbildung mehr beginnen oder die Abschlussprüfung nicht bestanden haben. Die Ausbildung wird somit ohne einen Berufsabschluss beendet. Nach Alexandra Uhly, Expertin beim Berufsinstitut für Berufsbildung, betrifft das etwa die Hälfte der Azubis. Die andere Hälfte der Azubis, die einen Vertrag vorzeitig gelöst haben, schließt wieder einen neuen Ausbildungsvertrag ab.

Viele Verträge werden bereits im ersten Lehrjahr aufgelöst

Der Datenreport 2016 des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zeigt, dass 2014 bundesweit insgesamt 143.082 Ausbildungsverträge vor Ablauf der im Ausbildungsvertrag genannten Ausbildungszeit wieder aufgelöst wurden. Betrachtet man den Zeitraum zwischen Beginn des Ausbildungsvertrages und der anschließenden Auflösung, so fällt auf, dass fast zwei Drittel der Verträge bereits innerhalb des ersten Lehrjahres aufgelöst wurden. Etwa 34 Prozent aller Verträge wurden sogar noch in der Probezeit aufgelöst.

Im Osten werden mehr Verträge aufgelöst

Insgesamt haben im Handwerk 2014 knapp 52.000 Azubis ihren Ausbildungsvertrag vorzeitig gelöst. Dabei fielen die Lösungsquoten in den neuen Bundesländern höher aus als in den alten Bundesländern. Eine etwa ähnlich hohe Lösungsquote ergab sich für Frauen (25 Prozent) und Männer (24,3).

Schulabschluss spielt ebenfalls eine Rolle

Eine klare Rangliste ergibt sich auch nach dem Schulabschluss der Azubis: Je niedriger der Schulabschluss, desto höher fällt die Lösungsquote aus. Während 37,8 Prozent der Lehrverträge mit Auszubildenden ohne Hauptschulabschluss aufgelöst werden, sind es bei den Azubis mit Abitur nur 13,6 Prozent.

Die meisten Verträge werden bei den Friseuren aufgelöst

Besonders hoch war die Abbruchquote 2014 im Handwerk gemessen an den Neuabschlüssen bei den Friseuren (48 Prozent der Neuabschlüsse), bei den Gebäudereinigern (46,7 Prozent) und bei den Gerüstbauern (45,4 Prozent). Eine deutliche geringe Quote an Vertragslösungen gibt es in den Ausbildungsberufen im öffentlichen Dienst, wie beispielsweise zum Verwaltungsfachangestellten (3,4 Prozent), bei Fluggerätemechanikern (5 Prozent) oder bei Bankkaufleuten (6,4).

Die Zahl der Abbrecher im Handwerk (Quelle: BIBB) Friseur: 6 987

Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk: 4.740

Kraftfahrzeugmechatroniker: 5.109

Anlagemechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: 3.966

Elektroniker: 3.942

Maler- und Lackierer: 3.732

Stuckateur: 3.105

Metallbauer: 2.634

Tischler: 2.427

Bäcker: 1.611

Dachdecker: 1.599

Maurer: 1.155

Gebäudereiniger: 795

Fleischer: 723

Zimmerer: 675

Augenoptiker: 663

Feinwerkmechaniker: 630

Hochbaufacharbeiter: 318

Raumausstatter: 255

Hörgeräteakustiker: 228

Fotograf: 213

Schornsteinfeger: 192

Maßschneider: 105

Bodenleger: 105

Orthopädieschuhmacher: 90

Steinmetz und Steinbildhauer Fachrichtung Steinmetzarbeiten: 81

Brauer und Mälzer: 12

Kündigung sollte keine Kurzschlussreaktion sein

Wer mit seiner Ausbildung nicht zufrieden ist, sollte prinzipiell nicht ohne Plan B abbrechen, rät Jürgen Wursthorn, Experte für Ausbildung bei der Bundesagentur für Arbeit. Oft ist die Kündigung eine Kurzschlussreaktion. Viele überlegen nicht lange, bevor sie ihren Vertrag auflösen. Doch die Gefahr ist groß, dass die Jugendlichen dann erstmal keine Alternativen haben. Viele bleiben längere Zeit zu Hause und machen nichts. Die Lücke im Lebenslauf, die dadurch entsteht, kann für weitere Bewerbungen ein Problem darstellen.

Berufswechsel ist kein Beinbruch

Hat ein Jugendlicher bei der Wahl des Ausbildungsberufs sich trotz einer gründlichen Berufsorientierung vertan und bricht ab, um etwas anderes zu machen, ist das für viele Arbeitgeber kein Problem. "Viele gestehen das den Jugendlichen zu", sagt Wursthorn. Weniger Verständnis haben Arbeitgeber jedoch, wenn Azubis ohne einen Plan B kündigen. Viele Personaler sehen es kritisch, wenn der Eindruck entsteht, dass Jugendliche leichtfertig hingeschmissen haben, weil sie keine Lust mehr haben.

Nicht ohne Plan B abbrechen

Jugendliche sollten sich bei ihrem Plan B sicher sein, dass sie ihn bis zum Ende durchziehen. Wer zwei- oder dreimal eine Ausbildung abgebrochen hat, findet nur schwer einen neuen Arbeitgeber, weiß Wursthorn. Diese Situation sollten Jugendliche auf jeden Fall vermeiden.

Vor Kündigung neue Stelle suchen

Wer seine Ausbildung nicht prinzipiell abbrechen will, sondern mit seinem aktuellen Ausbilder unzufrieden ist, sollte sich nach Möglichkeit zuerst in einem neuen Betrieb bewerben und dann den alten Vertrag auflösen. Denn Bewerber mit ungekündigtem Ausbildungsvertrag zeigen, dass sie nicht nur an einem neuen Ausbildungsplatz interessiert sind, weil sie vom alten Ausbildungsbetrieb vor die Tür gesetzt worden sind. Dies gilt insbesondere, wenn der Azubi schon im dritten Lehrjahr ist.

WIE BEWERBE ICH MICH RICHTIG?

Unterstützung suchen

Ist sich ein Azubi bei einer Vertragsauflösung noch unsicher , sollte er sich mit den Ausbildungsberatern der Handwerkskammer oder mit den Ansprechpartnern bei der Arbeitsagentur in Verbindung setzen. Die Arbeitsagenturen bieten zudem sogenannte ausbildungsbegleitende Hilfen an. Diese reichen vom "Stützunterricht" zum Nachholen des Berufsschulstoffs über praktische Trainingseinheiten bis hin zum Coaching zur Bewältigung von Problemen im Ausbildungsbetrieb.

Mit Ausbilder über Probleme sprechen

In vielen Fällen hilft es auch, wenn sich der Jugendliche, der Ausbildungsbetrieb und ein externer Berater von der Arbeitsagentur oder den Kammern zusammensetzen. "In circa 50 Prozent der Fälle verhindert so ein Gespräch den Abbruch", schätzt Wursthorn. Bei einem Gespräch können Missverständnisse ausgeräumt werden. Viele Jugendliche wünschen sich in den ersten Monaten selbstständige, anspruchsvolle Aufgaben. Mancher ist dann enttäuscht, wenn er zunächst Hilfstätigkeiten wie Kopieren übernehmen soll. Viele Jugendliche sind schon beruhigt, wenn sie wissen, dass die interessanteren Aufgaben später kommen – das muss aber im Gespräch vermittelt werden.

Bei Vertragsauflösung Fristen beachten

Sollte sich ein Azubi entscheiden, die Ausbildung endgültig abzurechen, müssen Fristen beachtet werden. Eine vorzeitige Vertragsauflösung ist in der Regel nur durch einen Aufhebungsvertrag in beidseitigem Einvernehmen oder durch eine Kündigung möglich.

Während der Probezeit kündigen

Jeder Azubi hat eine Probezeit von maximal vier Monaten. Nach §22 des Berufsbildungsgesetzes kann ein Ausbildungsverhältnis während der Probezeit von beiden Seiten jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden.

Nach der Probezeit kündigen

Nach der Probezeit ist eine ordentliche Kündigung nur noch mit Angabe von Gründen möglich. Azubis können mit einer Frist von vier Wochen aus folgenden Gründen kündigen: Wenn sie die Berufsausbildung aufgeben oder wenn sie sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen wollen.

Kündigung durch den Ausbilder

Will der Ausbildungsbetrieb den Vertrag nach der Probezeit kündigen, muss der Ausbilder dafür einen "wichtigen Grund" angeben, wie beispielsweise Diebstahl. Bei einer Kündigung durch den Ausbilder nach der Probezeit, kann der Azubi innerhalb von drei Wochen Widerspruch gegen die fristlose Kündigung einlegen und damit eventuell eine Wiedereinstellung erreichen.

DIESE KÜNDIGUNGSFRISTEN GIBT ES

DAS GILT BEIM BEFRISTETEN ARBEITSVERTRAG

Ausbildungszeugnis einfordern

Wenn der Azubi seine Kündigung bereits eingereicht hat, gibt es noch verschiedene Punkte, die erledigt werden sollten:

Der Azubi hat Anspruch auf ein Arbeitszeugnis: Es ist wichtig, dass das Zeugnis einigermaßen gut ausfällt, weil der Azubi dann trotz der abgebrochenen Lehre bessere Chancen bei einer Neubewerbung hat. Was hinter den Floskeln steckt.

weil der Azubi dann trotz der abgebrochenen Lehre bessere Chancen bei einer Neubewerbung hat. Die bei Ausbildungsbeginn abgegebenen Arbeitspapiere müssen dem Azubi wieder ausgehändigt werden , wie beispielsweise die Lohnsteuerkarte.

, wie beispielsweise die Lohnsteuerkarte. Der Azubi hat ein Recht auf Weiterzahlung der Vergütung bis zum letzten Arbeitstag und Auszahlung des Resturlaubs sowie der Überstunden .

RECHTE UND PFLICHTEN VON AZUBIS

Arbeitslos melden

Wenn der Azubi seinen Ausbildungsplatz wechseln möchte, sollte er sich bei der Bundesagentur für Arbeit umgehend arbeitslos melden. Diese Meldung ist beispielsweise telefonisch über die bundesweite Servicenummer 0800 4 5555 00 möglich. Ob der Azubi dann Arbeitslosengeld bekommt, hängt von mehreren Bedingungen ab. Der Anspruch entsteht in der Regel erst, wenn der Azubi mindestens zwölf Monate Beiträge zur Arbeitslosenversicherung gezahlt hat. Wenn der Azubi seine Ausbildung selbst abgebrochen hat, kann es außerdem sein, dass ihm eine dreimonatige Sperre droht. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Azubi ein Verschulden am Verlust der Lehrstelle trifft.

Krankenversicherung benachrichtigen

Wenn sich der Azubi arbeitslos gemeldet hat und Arbeitslosengeld erhält, ist bei der Krankenversicherung keine Änderung nötig. Das gilt jedoch nicht, falls der Azubi kein Arbeitslosengeld bekommt. Dann muss die Krankenkasse informiert werden. Eventuell ist es möglich, wieder in die Familienversicherung der Eltern einzutreten. jb/aro

SOZIALVERSICHERUNG FÜR AZUBIS