Heizungscheck ab 1. Oktober: Was auf Hausbesitzer zukommt

Ab 1. Oktober soll ein Effizienzcheck für Gasheizungen für Hauseigentümer Pflicht werden. Durchführen sollen diesen neben SHK-Handwerkern und Energieberatern auch die Schornsteinfeger. Was dabei für Hausbesitzer zu beachten ist und wie der Heizungscheck abläuft, erklärt jetzt der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks.

Neben Schornsteinfegern sollen auch SHK-Handwerker und bestimmte Energieberater den Heizungscheck durchführen, der für Hausbesitzer ab dem 1. Oktober verpflichtend werden soll. - © Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Um den Gasverbrauch in Deutschland zu verringern, hat das Bundeskabinett zwei neue Energieeinsparverordnungen beschlossen. Sie sehen unter anderem eine Absenkung der Mindesttemperatur in Arbeitsräumen und öffentlichen Gebäuden vor sowie die Pflicht für Gasversorger und Besitzer größerer Wohngebäude, Kunden und Mieter über den erwarteten Gasverbrauch zu informieren.

Ab 1. Oktober sind zudem weitere Maßnahmen geplant. So müssen Hausbesitzer nicht nur einen hydraulischen Abgleich an ihrer Gasheizung durchführen lassen. Auch eine Heizungsprüfung wird dann zur Pflicht. Vornehmen sollen diese SHK-Handwerker, bestimmte Energieberater und Schornsteinfeger.

Was bedeutet das für Hauseigentümer? Wie läuft der Heizungscheck ab? Und wie oft muss dieser durchgeführt werden? Erste Antworten auf wichtige Fragen gibt der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks:

Warum ist ein Heizungscheck überhaupt nötig?

Nicht alle Heizungsanlagen in Deutschland sind optimal eingestellt und verbrauchen somit unnötig Energie. Da sich viele Mieter, Haus- und Wohnungsbesitzer wenig bis gar nicht mit der installierten Anlagentechnik auskennen, sind sie auf Hilfe vom Fachmann angewiesen. Regelmäßige Wartungen und Überprüfungen tragen in der Regel dazu bei, dass Anlagen effizient und sicher arbeiten. Dennoch kommt es vor, dass aus Unkenntnis Einstellungen verändert werden oder schon lange keine Wartung mehr durchgeführt wurde. An diesem Punkt soll der flächendeckende Heizungscheck ansetzen. Im Fokus stehen Gas-Wärmeerzeuger, das heißt, Heizungen, Raumheizer und Warmwasserheizer, die mit Erdgas betrieben werden.

Die Heizungsüberprüfung soll möglichst schnell und mit einfachen Mitteln Einsparmöglichkeiten aufzeigen, die teilweise gleich vor Ort umgesetzt werden können. Möglich ist dies zum Beispiel durch Anpassungen der Regelungstechnik. "Sie ist nur eine von weiteren Maßnahmen, die kurz- bis mittelfristig Gas einsparen sollen", sagt Andreas Walburg vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. In der Summe aller Maßnahmen erhofft sich die Bundesregierung, den Energieverbrauch zu senken und damit die Energieversorgung auch bei Gasmangellage sicherstellen zu können.

Wie soll der Heizungscheck ablaufen?

Die Überprüfung solle möglichst im Zusammenhang mit anderen Arbeiten durchgeführt werden, um Aufwand und Anfahrtskosten zu senken, so der Schornsteinfeger-Verband. Das bedeutet zum Beispiel: Kommt ein Schornsteinfeger oder eine Schornsteinfegerin zur Messung oder Feuerstättenschau ins Haus, überprüfen sie im Anschluss bestimmte Parameter sowie die Einstellungen der Anlage. Kann die Vorlauftemperatur abgesenkt werden? Ist die Nachtabsenkung aktiviert? Kann die Wassertemperatur abgesenkt werden? Sind die erforderlichen Leitungsrohre gedämmt? Maßnahmen wie diese können und sollen dazu beitragen, dass Brennstoff eingespart werden kann.

Das Ergebnis soll laut Verband schriftlich festgehalten werden und, falls erforderlich, verpflichtende Optimierungsmaßnahmen enthalten.

Wie oft muss die Maßnahme durchgeführt werden?

Die Heizungsüberprüfung ist verpflichtend für Hausbesitzer und in der neuen "Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über

mittelfristig wirksame Maßnahmen" (EnSimiMaV) festgelegt. Sie soll ab dem 1. Oktober 2022 für zwei Jahre gelten. Noch aber braucht es die Zustimmung des Bundesrats.

Andreas Walburg rät Hausbesitzern mit Gasheizungsanlagen, sich bei Fragen an ihren Schornsteinfeger oder ihre Schornsteinfegerin zu

wenden. "Sollte eine vergleichbare Prüfung, ein hydraulischer Abgleich oder Pumpentausch bereits erfolgt sein, können die Eigentümer dies

vorher mitteilen oder bei ihrem nächsten Schornsteinfeger-Termin ansprechen." Denn: Liegt eine vergleichbare Prüfung nicht länger als

zwei Jahre zurück, ist kein erneuter Check notwendig. Bereits erfolgte Optimierungsmaßnahmen werden ebenfalls dokumentiert.

Wie viel kostet der Heizungscheck?

Dazu trifft der Schornsteinfeger-Verband keine konkrete Aussage. In welchem Kostenrahmen die Heizungsprüfung liegen werde, hänge unter anderem vom Anbieter, von der Dauer und dem Umfang ab.

Was sagen das SHK-Handwerk und die Energieberater zu der Maßnahme?

Das SHK-Handwerk begrüßt den Heizungscheck. "Keiner der ein Auto fährt, lässt es ohne Inspektion zehn Jahre rollen, bei der Heizung sieht das anders aus", sagte Frank Ebisch vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima. Doch: Heizungsbesitzer müssten Geduld mitbringen: "Man kann nicht 20 Millionen Heizungen bis Weihnachten optimieren. Das ist völlig unrealistisch." Aktuell machten sowohl der Fachkräftemangel als auch lange Lieferzeiten der Branche zu schaffen.

Auch der Bundesverband Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker – kurz GHI – bewertet die Heizungsprüfung als richtig, nennt in einer Stellungnahme aber Verbesserungsvorschläge. So sollte die Prüfung etwa auf das ganze Gebäude ausgeweitet werden, um mehr Energie zu sparen. Denn laut des Verbandes seien Heizungsanlagen nur ein Teil des komplexen Gesamtkonstrukts "Gebäude", in dem es unterschiedliche Wechselwirkungen gebe. Auch sollte die Pflicht zum hydraulischen Abgleich nach Meinung des GHI auf Ölheizungen und kleinere Gebäude ausgeweitet werden. ew