Um an allen Ecken Energie einzusparen, verpflichtet die Bundesregierung Hausbesitzer ab 1. Oktober dazu, ihre Heizungen zu optimieren. Eine Maßnahme ist der hydraulische Abgleich. Wen die Pflicht trifft, wie hoch die Kosten sind und weitere Antworten auf wichtige Fragen zum hydraulischen Abgleich.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat auch massive Auswirkungen auf die Energieversorgung in Deutschland. Um eine Krise zu verhindern, hat die Bundesregierung zwei Energieeinsparverordnungen auf den Weg gebracht. Sie enthalten verschiedene Auflagen, die unter anderem dabei helfen sollen, im Gebäudebereich Energie einzusparen.

Die erste Energieeinsparverordnung ist bereits am 1. September in Kraft getreten. Sie erlaubt zum Beispiel geringere Temperaturen am Arbeitsplatz und schränkt den Betrieb von beleuchteten Werbeanlagen ein. Im Rahmen einer zweiten Energieeinsparverordnung wurden weitere Maßnahmen beschlossen. Unter anderem ist ein Heizungscheck für mit Erdgas betriebene Gasheizungen Pflicht. Ebenfalls ist ab dem 1. Oktober ein hydraulischer Abgleich für Gaszentralheizungssysteme verpflichtend, der aber nur für bestimmte Gebäude gilt.

Doch was genau wird bei dieser Maßnahme gemacht, wie viel Energie kann dadurch eingespart werden und mit welchen Kosten ist zu rechnen? Antworten auf wichtige Fragen gibt es in diesem Überblick:

1. Was ist ein hydraulischer Abgleich?

Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, um Heizungen zu optimieren. "Beim hydraulischen Abgleich geht es darum, die Wärmemenge im Gebäude dahin zu führen, wo sie auch wirklich benötigt wird", erklärt Andreas Schuh, Obermeister der Innung SHK Berlin. Bei einem unausgeglichenem Heizsystem liegt meist der Fall vor, dass diejenigen Heizkörper im Gebäude, die nah am Wärmeerzeuger (zum Beispiel Heizkessel) platziert sind, besonders heiß werden. Heizkörper wiederum, die weiter vom Wärmeerzeuger entfernt sind, werden nicht richtig warm.

Eine wichtige Rolle spielt hierbei das Heizwasser: Ist es ungleich verteilt, ist auch die Erwärmung im Gebäude nicht gleichmäßig. Das Wasser sucht grundsätzlich den Weg mit dem geringsten Widerstand. Es fließt eher durch kurze und dicke statt durch lange und dünne Heizungsrohre. Heißt: Zimmer, die vom Wärmeerzeuger weiter entfernt sind, bekommen eventuell zu wenig Heizwasser ab. Der Abgleich sorgt dafür, dass durch alle Heizkörper die richtige Wassermenge fließen kann.

2. Wer muss ab 1. Oktober einen hydraulischen Abgleich durchführen lassen?

Die aktuelle Fassung der "Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen" – kurz EnSimiMaV – schreibt den hydraulischen Abgleich von Gaszentralheizungssystemen für bestimmte Wohn- und Nichtwohngebäude vor.

Bis zum 30. September 2023: in Nichtwohngebäuden im Anwendungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes ab 1.000 Quadratmeter beheizter Fläche oder in Wohngebäuden mit mindestens zehn Wohneinheiten

in Nichtwohngebäuden im Anwendungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes ab 1.000 Quadratmeter beheizter Fläche oder in Wohngebäuden mit mindestens zehn Wohneinheiten Bis zum 15. September 2024: in Wohngebäuden mit mindestens sechs Wohneinheiten

Die Verordnung erlaubt aber auch Ausnahmen: Und zwar, wenn ein Heizsystem in der aktuellen Konfiguration bereits hydraulisch abgeglichen wurde. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn innerhalb von sechs Monaten nach dem jeweiligen Stichtag ein Heizungstausch oder eine Wärmedämmung von mindestens 50 Prozent der wärmeübertragenden Umfassungsfläche des Gebäudes bevorsteht. Auch muss kein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden, wenn das Gebäude innerhalb von sechs Monaten nach dem jeweiligen Stichtag umgenutzt oder stillgelegt werden soll.

Der hydraulische Abgleich ist ab 1. Oktober 2022 verpflichtend. Der Bundesrat hat der Maßnahme am 16. September 2022 zugestimmt.

3. Wie viel Energie kann dadurch gespart werden?

Wie viel Energie genau eingespart werden kann, hängt vom Heizungssystem und der Gebäudehülle ab. Einfluss darauf haben zum Beispiel das Alter der Heizanlage oder bereits vorgenommene Einstellungen, so Schuh. "Im Durchschnitt lassen sich durch den hydraulischen Abgleich aber Einsparpotenziale von fünf bis 15 Prozent erreichen", sagt er.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass durch den verpflichtenden Heizungscheck und den hydraulischen Abgleich jährlich bis zu 21 Terawattstunden an Erdgas gespart werden können. Bei einem Erdgaspreis von 20 ct/kWh mache das eine jährliche Entlastung von etwa 4,2 Milliarden Euro aus.

4. Wer nimmt den hydraulischen Abgleich vor?

Den hydraulischen Abgleich sollte eine Fachfirma durchführen. Für die Berechnungen und Einstellungen im Rahmen des hydraulischen Abgleichs kommen sowohl SHK-Handwerker, Schornsteinfeger als auch Energieberater infrage. Der SHK-Handwerker darf darüber hinaus auch fehlende Komponenten am Heizungssystem installieren.

Die Verordnung der Bundesregierung schreibt vor, nach welchem Verfahren der hydraulische Abgleich durchgeführt werden muss. Das sogenannte Verfahren B (Premiumverfahren) ist in einer Fachregel der Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie (VdZ) genaustens festgelegt. Dabei erfolgt die Berechnung auf Basis der raumweisen Heizlast und auf der Ermittlung der Druckverluste des Rohrnetzes sowie installierten Heizflächen.

5. Wie viel kostet das?

Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich hat die Bundesregierung in ihrer Verordnung ebenfalls überschlagen. Demnach variieren diese nach der Gebäudegröße. Zu rechnen sei für ein Nichtwohngebäude mit 1.500 Quadratmetern mit etwa 2.000 Euro, für ein Wohngebäude mit sieben Wohneinheiten mit etwa 4.000 Euro und für ein Nichtwohngebäude mit über 10.000 Quadratmetern Energiebezugsfläche mit etwa 6.000 Euro.

Achtung: Andreas Schuh weist darauf hin, dass Hausbesitzer mit deutlich mehr Kosten rechnen müssen. "Die dargestellten Aufwendungen entsprechen nicht den marktüblichen Kostensatz, diese liegen weitaus höher." Für eine grobe Ermittlung der Kosten des hydraulischen Abgleichs können Hausbesitzer die Gesamtquadratmeterzahl des Gebäudes heranziehen. Schuh nennt einen Preis von ungefähr sieben bis 15 Euro pro Quadratmeter.

Interessant zu wissen: Der Staat fördert den hydraulischen Abgleich im Rahmen der Heizungsoptimierung über die Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG). Unter bestimmten Voraussetzungen sind Zuschüsse in Höhe von bis zu 20 Prozent der Gesamtkosten möglich. >>> Weitere Infos zur BEG gibt es hier.

6. Was droht Hausbesitzern, die keinen hydraulischen Abgleich vornehmen?

Dazu hat die Bundesregierung noch nichts bekannt gegeben und auch die SHK-Innung Berlin kann darauf keine klare Antwort geben. "Ich schätze aber, dass hierzu noch eine Art Klarstellung der Bundesregierung folgen wird, die diese und weitere Fragen klären wird", prognostiziert Schuh.