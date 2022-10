Seit Wochen drängt das Handwerk auf finanzielle Unterstützung für Betriebe, die besonders unter den gestiegenen Energiekosten leiden. Einige Vorhaben hat die Politik angekündigt, noch nicht alle wurden umgesetzt. Welche Hilfen gibt es für Unternehmen bereits und was ist noch in Planung? Dieser Beitrag bietet eine Übersicht.

Das Handwerk fordert vom Bund weitere finanzielle Hilfen für Betriebe, die besonders unter der Energiekrise leiden. - © studio v-zwoelf - stock.adobe.com

Die hohen Energiekosten belasten vor allem energieintensive Handwerksbetriebe. Mit welchen Hilfsmaßnahmen unterstützt die Bundesregierung diese Unternehmen bereits, was soll noch kommen und auf welche Hilfen drängt das Handwerk? Ein Überblick.

1. KfW-Sonderprogramm UBR 2022 (KfW Nr. 079, 089)

An wen richtet sich die Hilfe? Die Hilfe richtet sich an Unternehmen und freiberuflich Tätige, die vom Ukraine-Krieg und den Sanktionen betroffen sind, also unter Produktionsausfällen und gestiegenen Energiepreisen leiden. Die Hilfe ist befristet bis 31. Dezember 2022.

Voraussetzungen: Umsatzrückgang von mindestens zehn Prozent in den Märkten Ukraine, Russland und Belarus, nachgewiesene Produktionsausfälle in diesen Ländern, nachgewiesene Produktionsausfälle durch fehlende Roh­stoffe aus diesen Ländern, geschlossene Produktions­stätten in diesen Ländern oder gestiegene Energie­kosten (Energiekostenanteil mindestens drei Prozent vom Jahresumsatz 2021). Zudem darf sich das Unternehmen am 31. Dezember 2021 nicht in Schwierigkeiten befunden haben.

Wie hoch ist die Förderung? Über das KfW-Sonderprogramm erhalten Unternehmen Zugang zu einem zinsgünstigen Kredit. Dabei übernimmt die KfW bis zu 90 Prozent des Bankenrisikos. Je Unternehmen lassen sich Kreditbeträge bis zu 100 Millionen Euro beantragen.

Weitere Informationen: >>> KfW-Sonderprogramm UBR 2022; Die KfW-Bank bietet auch eine Konsortialfinanzierungsvariante mit substantieller Risikoübernahme an: >>> KfW-Sonderprogramm UBR 2022 – Konsortialfinanzierung

2. Bürgschaften des Bundes und der Länder An wen richtet sich die Hilfe? Die Bundesregierung hat das Bund-Länder-Bürgschaftsprogramm für vom Ukraine-Krieg nachweislich betroffene Unternehmen erweitert. Dies betrifft die Programme der Bürgschaftsbanken und das Großbürgschaftsprogramm. Die Hilfe ist befristet bis 31.Dezember 2022. Voraussetzungen: Umsatzrückgang von mindestens zehn Prozent in den Märkten Ukraine, Russland und Belarus, nachgewiesene Produktionsausfälle in diesen Ländern, nachgewiesene Produktionsausfälle durch fehlende Roh­stoffe aus diesen Ländern, geschlossene Produktions­stätten in diesen Ländern oder gestiegene Energie­kosten (Energiekostenanteil mindestens drei Prozent vom Jahresumsatz 2021). Zudem darf sich das Unternehmen am 31. Dezember 2021 nicht in Schwierigkeiten befunden haben. Wie hoch ist die Hilfe? Betroffene Unternehmen können Bürgschaftsbeträge von bis zu 2,5 Millionen Euro mit einer Bürgschaftsquote von 80 Prozent durch die Bürgschaftsbanken in ihrem Bundesland erhalten. Weitere Informationen: >>> Bürgschaften des Bundes und der Länder. Hier gibt es zudem eine Übersicht der Bundesbanken, die in den einzelnen Bundesländern verantwortlich sind.

3. Energiekostendämpfungsprogramm: Weiterhin kein Zugang für KMU

An wen richtet sich die Hilfe? Über das Energiekostendämpfungsprogramm des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) können Unternehmen, die in besonders energieintensiven Wirtschaftszweigen tätig sind, einen Zuschuss zu ihren Erdgas- und Stromkosten beantragen.

Voraussetzungen: In der sogenannte KUEBLL-Liste (siehe Anlage A des Merkblattes zum Energiekostendämpfungsprogramm) sind diejenigen Branchen vermerkt, die zur Förderung berechtigt sind. Besonders energieintensive Gewerke des Handwerks, zum Beispiel Bäckereien, Metzgereien, Textilpflegebetriebe oder Betriebe der Metallhandwerks, sind in der KUEBLL-Liste nicht aufgeführt. Das Handwerk drängt bereits seit Wochen darauf, das Energiekostendämpfungsprogramm auch für diese Betriebe zu öffnen.

Bekommen KMU Zugang zum Programm? Entgegen früherer Ankündigungen teilte das Bundeswirtschaftsministerium im Oktober mit, dass das Programm vorerst doch nicht auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ausgeweitet werden soll. Stattdessen hieß es, dass die ursprünglich geplante KMU-Förderlinie in der Strom- und Gaspreisbremse aufgehen soll. Das letzte Wort scheint hier allerdings noch nicht gesprochen. Am 28. Oktober forderte der Bundesrat, das Energiekostendämpfungsprogramm für kleine und mittlere Betriebe wie Bäckereien zu öffnen. Jetzt muss sich die Bundesregierung mit dem Appell befassen. Feste Fristen hierfür gibt es nicht.

Weitere Informationen: >>> Energiekostendämpfungsprogramm

4. (Angekündigte) Maßnahmen im Rahmen der Entlastungspakete und des Wirtschaftlichen Abwehrschirms Gaspreisbremse: Für einen gewissen Verbrauch soll spätestens Anfang März 2023 eine fixer Gaspreis von zwölf Cent pro Kilowattstunde gelten. Für Kunden von Fernwärme soll es zudem eine Wärmepreisbremse eingeführt werden.

Für einen gewissen Verbrauch soll spätestens Anfang März 2023 eine fixer Gaspreis von zwölf Cent pro Kilowattstunde gelten. Für Kunden von Fernwärme soll es zudem eine Wärmepreisbremse eingeführt werden. Einmalzahlung im Dezember: Im Dezember will der Staat einmalig die Abschlagzahlung für Gasheizungen bzw. Fernwärme übernehmen. Davon würden nicht nur Haushalte, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen profitieren.

Im Dezember will der Staat einmalig die Abschlagzahlung für Gasheizungen bzw. Fernwärme übernehmen. Davon würden nicht nur Haushalte, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen profitieren. Senkung der Umsatzsteuer auf Gasverbrauch: Die Steuer auf Gasverbrauch soll bis März 2024 sieben statt wie bisher 19 Prozent betragen.

Die Steuer auf Gasverbrauch soll bis März 2024 sieben statt wie bisher 19 Prozent betragen. Solaranlagen: Steuerliche und bürokratische Hürden bei der Installation und dem Betrieb kleiner Photovoltaikanlagen sollen abgebaut werden.

Steuerliche und bürokratische Hürden bei der Installation und dem Betrieb kleiner Photovoltaikanlagen sollen abgebaut werden. Steuererleichterungen: Zu den Steuererleichterungen in der Energiekrise gehören etwa der erhöhte Grundfreibetrag bzw. Arbeitnehmerpauschbetrag. Außerdem können Arbeitgeber ihren Beschäftigten bis zu 3.000 Euro Inflationsprämie steuerfrei überweisen.



5. Hilfsprogramme der Länder

Neben dem Bund haben auch einige Länder Hilfsprogramme angekündigt. So plant Thüringen etwa ein "Drei-Säulen-Programm" zur Unterstützung der Thüringer Wirtschaft. Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat bereits Ende September einen Härtefallfonds für Bayern in Höhe von bis zu einer Milliarden Euro angekündigt, durch den unter anderem mittelständische Unternehmen unterstützt werden sollen. Dieser wurde bisher allerdings noch nicht umgesetzt. Mitunter bieten auch die Förderbanken Förderungen von Unternehmen in Schwierigkeiten an. Ein Beispiel ist die Sächsische Aufbaubank.