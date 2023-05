Die neue Bauförderung für Familien kommt, Betriebe müssen ihre Schlussabrechnungen für die Corona-Hilfen dringend einreichen und Jugendliche erhalten 200 Euro für Kulturangebote: All das und mehr wird kommenden Monat wichtig. Die Änderungen im Juni 2023 – kurz und knapp zusammengefasst.

Das Corona-Virus dominiert zwar nicht mehr den Alltag in Deutschland. Seine Auswirkung aber dauern bis heute an. Der Juni markiert hier einen wichtigen Zeitraum. Zum Beispiel müssen Unternehmer, die während der Pandemie Corona-Hilfen in Anspruch genommen haben, spätestens bis Monatsende eine Schlussabrechnung einreichen. Und eine beliebte Veranstaltung für Handwerker, die aufgrund der Corona-Krise mehrmals abgesagt wurde, findet erstmals wieder im Juni diesen Jahres statt.

Das sind aber nicht die einzigen Änderungen im Juni 2023, die Verbraucher und Unternehmer im Blick behalten sollten:

Die wichtigsten Änderungen im Juni 2023

1. Neue Bauförderung für Familien

Eltern mit Kindern, die ein Eigenheim kaufen oder bauen wollen, können bald von einer finanziellen Unterstützung profitieren. Die neue Wohneigentumsförderung für Familien soll im Juni starten. Dies hatte das Bundesbauministerium Anfang des Jahres angekündigt. Demnach sollen Familien mit niedrigen Einkommen bis 60.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen dazu berechtigt sein. Für jedes weitere minderjährige Kind erhöhe sich die Förderung um 10.000 Euro. Insgesamt sollen 350 Millionen Euro über die KfW-Förderbank zur Verfügung stehen, in Form von zinsgünstigen Krediten. Das Förderprogramm soll den Namen "Wohneigentum für Familien" (kurz WEF, KfW-Nr. 300) tragen.

Als eine Voraussetzung für die Förderung kündigte das Ministerium an, dass der Neubau auf einem höheren als dem gesetzlichen klimafreundlichen Niveau des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) errichtet werde. Dieser liege derzeit bei EH55.

2. Schlussabrechnung für Corona-Hilfen: Stichtag nicht verpassen

Unternehmer, die finanzielle Hilfen in der Corona-Pandemie in Anspruch genommen haben, sind bis spätestens 30. Juni 2023 dazu verpflichtet, eine Schlussabrechnung einzureichen. Dies gilt für die Corona-Soforthilfe, die Überbrückungshilfen I bis IV sowie die November- und Dezemberhilfe. Allerdings können Unternehmer die Schlussabrechnung nicht selbst einreichen: Wie bei der Antragsstellung kann dies nur über einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer erfolgen. Juristen raten dazu, nicht zu lange damit zu warten.

Doch warum muss final abgerechnet werden? Damit die Behörden die Hilfsgelder während der Corona-Pandemie schneller überweisen konnten, verzichteten sie darauf, die Anträge für die Hilfen genau zu prüfen. Dies erfolgt nun nachträglich. Rückzahlungen könnten die Folge sein. Aber: "Wer keine Schlussabrechnung einreicht, muss die volle Hilfe zurückzahlen", warnt Steuerberater Stefan Schwindl.

Weitere Informationen sowie die genauen Zahlungsfristen bzw. Fristen zur Einreichung der Schlussabrechnungen finden Interessierte hier:

Änderungen im Juni 2023: 3. Neuer EU-Patentschutz

Patente, Marken und andere gewerbliche Schutzrechte sollen vor Fälschungen schützen. Neben den nationalen Varianten gibt es verschiedene mit EU-weiter Gültigkeit. Um aber insbesondere kleinen Betrieben die Scheu vor der Anmeldung eines Schutzrechtes zu nehmen, gibt es ab dem 1. Juni 2023 das neue Einheitspatent der EU.

Doch warum ist das nötig? Bislang muss ein EU-weit geltendes Patent in jedem einzelnen Mitgliedsstaat für gültig erklärt werden. Neben diesem sogenannten Bündelpatent kann auch in jedem einzelnen EU-Land ein Patent angemeldet werden. Beides ist jedoch zeit- und kostenintensiv. Das neue "europäische Patent mit einheitlicher Wirkung" – kurz Einheitspatent – soll die komplizierten Verfahren ablösen. Das neue System sollte eigentlich schon vor Jahren starten, doch die Abstimmung zwischen den mittlerweile 17 teilnehmenden Ländern verzögerte sich bis zur Mitte dieses Jahres.

4. Entscheidung über neuen Mindestlohn

Die Novellierung des Mindestlohngesetzes sieht vor, dass die sogenannte Mindestlohnkommission im Juni 2023 über eine neue Lohnuntergrenze entscheidet. Dabei handelt es sich um eine unabhängige Kommission der Tarifpartner, die der Bundesregierung alle zwei Jahre vorschlägt, in welcher Höhe der Mindestlohn angepasst werden sollte. Sie orientiert sich bei ihrer Entscheidung unter anderem an der Entwicklung der Tariflöhne in Deutschland, achtet aber auch darauf, dass die Erhöhung die Beschäftigung nicht gefährdet. Der neue Mindestlohn hätte eine Wirkung zum 1. Januar 2024.

Sozialverbände fordern eine kräftige Erhöhung von zwölf auf 14 Euro und mehr. Die Arbeitgeber warnten vor "unrealistischen Höhen". Mehr über den Streit um den künftigen Mindestlohn:

Änderungen im Juni 2023: 5. Jugendliche erhalten 200 Euro für Kulturangebote

Konzerte und Ausstellungen besuchen, Bücher, CDs und Platten kaufen: Junge Menschen, die 2023 18 Jahre alt werden, erhalten mit dem KulturPass ein 200-Euro-Budget, mit dem sie diese und mehr Kulturangebote ausprobieren können. Die dazugehörige App startet ab Juni 2023. Das Ziel der Aktion: Junge Menschen für Kultur vor Ort begeistern. Der KulturPass ist eine Initiative des Deutschen Bundestages gemeinsam mit der Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, und Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Hier können sich Jugendliche, aber auch Anbietende, für den KulturPass registrieren:

6. Fachmesse "EstrichParkettFliese" findet wieder statt

Drei Mal musste die Fachmesse pandemiebedingt abgesagt werden. Im Juni 2023 findet die "EstrichParkettFliese" – kurz EPF – nun erstmals wieder statt. Sie gilt als Leitmesse im Bereich Estrich. Estrich-, Parkett-, Boden- und Fliesenleger, aber auch Raumausstatter, können sich an drei Messetagen über neue technologische Entwicklungen informieren, Aussteller kontaktieren und sich mit Branchenkollegen austauschen. Die Messe findet vom 22. bis 24. Juni 2023 auf dem Gelände der Bayerischen BauAkademie in Feuchtwangen statt.

