Drei Mal musste die Fachmesse "EstrichParkettFliese" coronabedingt verschoben werden. Im Frühsommer 2023 soll die EPF jetzt nachgeholt werden.

Zuletzt fand die Fachmesse EPF im Jahr 2017 statt. Ab diesem Jahr soll der dreijährige Rhythmus wieder eingehalten werden. - © Bayerische BauAkademie – EPF2017

Bereits im Juni 2020 hätte die zwölfte Ausgabe der Fachmesse "EstrichParkettFliese" – kurz EPF – stattfinden sollen. Nach drei pandemiebedingten Absagen steht mittlerweile der neue Termin: die Fußbodenbaubranche trifft sich vom 22. bis 24. Juni 2023 auf dem Gelände der Bayerischen BauAkademie in Feuchtwangen.

Die EPF gilt als Leitmesse im Bereich Estrich und stellt den bodenlegenden Handwerker in den Mittelpunkt wie keine andere Branchenmesse in Deutschland. Den Anteil der Fachbesucher aus dem In- und Ausland gibt die Bayerische BauAkademie als Veranstalter mit 98 Prozent an.

Estrich-, Parkett-, Boden- und Fliesenleger, aber auch Raumausstatter können sich an drei Messetagen über neue technologische Entwicklungen informieren, Aussteller kontaktieren und sich mit Branchenkollegen austauschen. Die Messestände verteilen sich auf rund 4.400 m² Hallenfläche und ein 4.600 m² großes Freigelände. Das Ausstellerangebot umfasst etwa Beschichtungen, Estrich- und Bodenbearbeitungsmaschinen, Bodenbeläge, Dämmsysteme, Estriche und Verlegewerkstoffe sowie Werkzeuge und Zubehör.

"Unsere EPF lebt durch den Mehrwert der Begegnung der Besucher und der Aussteller vor Ort, die vielen Seitengespräche und die gemeinsamen Veranstaltungen am Abend", heißt es auf der Messe-Webseite. Die Bayerische BauAkademie will auch in diesem Jahr mit einem Rahmenprogramm zahlreiche Möglichkeiten zum Netzwerken schaffen.

Für Fachbesucher ist die Messe am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr. fre