Dem Wald in Deutschland geht es schlecht. Wichtig ist daher eine nachhaltige Holzwirtschaft. Als Baumaterial hat Holz einen guten Ruf. Berichte über illegale Fällungen sorgen jedoch für Verunsicherung. Was ist wichtig, wenn man nachhaltiges Holz kaufen möchte? Und welche Rolle spielen dabei Zertifikate?

Am meisten CO2 bindet ein wachsender Wald. Doch dem Wald in Deutschland geht es nicht gut. Er braucht Pflege, damit er auch eine große Biodiversität bieten kann. - © Alberto Masnovo - stock.adobe.com

Holz ist in Deutschland ein heimischer Rohstoff. Entsprechend stark sind die gesamte Holzwirtschaft und auch der Holzhandel. Mit dem Rohstoff Holz können Unternehmen, die Holz als Baustoff, Werkstoff oder für die Weiterverarbeitung nutzen, hierzulande im Prinzip versorgt werden. Nach Angaben des Gesamtverbands Deutscher Holzhandel (GD Holz) nutzen sie vorrangig Nadelholz wie Fichte, Kiefer und Tannenholz sowie Produkte daraus wie Span- oder OSB-Platten und Brettschichtholz. Im vergangenen Jahr lag die Produktion von Nadelrundholz in Deutschland bei ca. 47 Millionen m3. Daraus sind ca. 25 Millionen m3 Schnittholz hergestellt worden. Davon wiederum nutzte die heimische Holzwirtschaft knapp 41 Millionen bzw. 20 Millionen m3 selbst.

Der Welthandel mit Holz bedingt allerdings, dass Holz exportiert und auch importiert wird. Das betrifft nicht nur spezielle tropische Hölzer. Auch Fichte, Tanne und Kiefer, genauso wie das Holz von Laubbäumen wird in andere Länder verkauft und anderswo eingekauft. Wie die Zahlen zeigen, spielt dies für Bauholz aber eher eine geringe Rolle.

Nachhaltiges Holz kaufen: Klimaschutz braucht gesunden Wald

Deutschland gilt als das holzreichste Land Europas. Damit sind die europäischen Länder auch die wichtigsten Handelspartner, gefolgt von China und den USA. Genau dieser weltweite Holzhandel ist seit einiger Zeit in Verruf geraten, als Medienberichte über illegale Abholzungen in die Diskussion kamen. Dabei zeigte die Recherche unter der Federführung des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), dass mit illegalen Fällungen in Gebieten wie etwa Rumänien Millionen verdient werden. Diese Abholzungen sind allerdings alles andere als nachhaltig. Dort wird keineswegs das wieder aufgeforstet, was den Wäldern entnommen wird. Der dargestellte Raubbau zerstört einen wichtigen Helfer in Sachen Klimaschutz: den Wald.

Doch wie entgeht man diesem illegalen Handel in Deutschland? Im Gespräch mit verschiedensten Vertretern der Holzwirtschaft muss man an dieser Stelle vorwegnehmen, dass die Berichte über die ICIJ-Recherchen stark einseitig beurteilt werden bzw. als fern dessen, was hierzulande gilt. Nach Angaben des GD Holz beziehen sie sich bezüglich Deutschlands "zum ganz überwiegenden Teil auf Einfuhren und Fälle, die lange bekannt und auch bereits von den Behörden und angesprochenen Unternehmen aufgearbeitet wurden", teilt Nils Olaf Petersen, der Fachreferent für Außenhandel des GD Holz,auf Anfrage der Deutschen Handwerks Zeitung mit.

Nachhaltiges Holz kaufen: Wie entgeht man dem illegalen Handel?

Auch nach Aussage des Deutschen Holzwirtschaftsrates (DHWR) ist der deutsche Markt in Sachen Holz sehr gut kontrolliert. Zuständig dafür ist beim Import die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) sowie lokale Forstämter für den heimischen Einschlag. Alexander Knebel, Sprecher des DHWR weist darauf hin, dass Unternehmen, die beim Einkauf sicher gehen wollen, Holz aus einer nachhaltigen Bewirtschaftung zu bekommen, auf Holz aus Deutschlands Regionen zurückgreifen können. Im Übrigen könne man beim Holzeinkauf auch auf Zertifikate achten, die Regionalität bescheinigen.

Im Grundsatz ist die nachhaltige Bewirtschaftung in Deutschland per Gesetz festgeschrieben. So besagt das Bundeswaldgesetz, dass man dem Wald nicht mehr Holz entnehmen darf, als man wieder aufforstet. Durch diese Vorgaben sind in den Wäldern hierzulande Vorräte an Holz entstanden. In den vergangenen Jahrzehnten ist nach Angabe der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe mehr herangewachsen, als gefällt wurde. Doch dieser Vorrat schrumpft. Die Gründe liegen am Klimawandel und damit zusammenhängend an sich verändernden Temperaturen, Niederschlagsmengen und Schädlingen, die sich verstärkt ausbreiten können in den Wäldern. Der Wald braucht Pflege.

Ein Drittel der Landesfläche in Deutschland ist mit Wald bedeckt. Der aktuelle Waldzustandsbericht bescheinigt den Wäldern in Deutschland derzeit allerdings Schäden auf sehr hohem Niveau. Viele Bäume haben in den letzten Jahren unter der Hitze im Sommer gelitten. Zusätzlich machen der Borkenkäferbefall in Wäldern, in denen hauptsächlich Fichten wachsen, andere Schädlinge und auch Sturmschäden den Waldflächen zu schaffen. Das wiederum hat Folgen auch für die Holzwirtschaft.

Naturwälder oder Holzwirtschaft? – Kompromisse möglich?

Holz gilt als klimafreundlicher Baustoff – zumindest dann, wenn es aus einer nachhaltigen Holzwirtschaft stammt, die im gleichen Maß der Abholzung auch wieder neu aufforstet. Doch regionales, nachhaltiges Holz kann nur aus gesunden Wäldern kommen. So appelliert ein Bündnis verschiedener Verbände, zu denen auch der Bundesinnungsverband der Tischler und Schreiner Deutschlands (TSD) und Holzbau Deutschland gehören, an die Bundesregierung endlich eine klare Strategie für die Bewirtschaftung der Wälder in Deutschland zu finden.

Zugunsten des Klima- und Naturschutzes sollen mehr natürliche Flächen stillgelegt werden. So sollen auch Wälder – im Fokus stehen hierbei Buchenwälder – ganz oder in Teilen nicht mehr bewirtschaftet werden. Das fordert etwa der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Denn Naturwälder bieten wichtige Lebensräume für bedrohte Tiere, Pflanzen und Pilze. Derzeit leide vor allem die Biodiversität der Wälder – mit Folgen.

Kritiker bezweifeln jedoch, dass die Wälder gesünder werden, wenn man sich weniger statt mehr um sie kümmert. Im Gegenteil könnte eine noch besser ausgestaltete, nachhaltige Holzwirtschaft aber dafür sorgen, dass der regional verfügbare Rohstoff Holz besser genutzt werden kann, heißt es. So ist eine sehr ideologisch geführte Debatte gestartet, in der sich Vertreter verschiedenster Verbände und Initiativen zu Wort melden.

Wachsender Wald bindet Kohlenstoff

"Eines unserer Ziele ist die Steigerung der Holznutzung bei gleichzeitigem Erhalt der Wälder für unsere Ökosysteme, für Luftreinheit, Gewässer- und Klimaschutz. Das geht aber nur, wenn es keine politischen Denkverbote gibt und nicht zusätzlich Waldflächen aus der Nutzung genommen werden", sagt dazu Nils Olaf Petersen vom GD Holz. Ein "Mehr" im Holzbau könne es mit einem großflächigem Einschlagsstopp nicht geben, da Importe als "wenig nachhaltig" angesehen werden. "Das führt zu einem Zielkonflikt, den wir zu lösen versuchen", erklärt er. Eine Reaktion auf das Verbändeschreiben hat es seiner Aussage nach noch nicht gegeben.

"Der größte Bindefaktor für Kohlenstoff hat ein wachsender Wald", sagt auch Philipp Strohmeier von der Initiative "Holz von Hier". Zu dieser gehört das gleichnamige Umweltsiegel. Philipp Strohmeier weist darauf hin, dass man den Nutzen des Waldes hierzulande differenzierter betrachten müsse, als es vielfach getan werde. "Wald speichert Kohlenstoff. Aber er produziert auch CO 2 , wenn darin Holz verrottet", erklärt er, so dass auch eine Nutzung, also Entnahme von Holz, wichtig ist, um die Senkenwirkung und den Klimaschutzfaktor der Wälder zu erhalten.

Nachhaltiges Holz kaufen: Nachfrage nach Laubholz unterstützen

Wichtig sei eine nachhaltige Bewirtschaftung auch deshalb, weil nur so eine Biodiversität erhalten werden könne. "Hier muss man ganz klar unterscheiden zwischen den deutschen Mischwäldern und tropischen Regenwäldern", erklärt der Geschäftsführer von "Holz von Hier". Die Wälder hierzulande seien keine Urwälder mehr, sondern seit Jahrhunderten Wirtschaftswälder, deren Artenvielfalt auf einer großen Bandbreite von Baumarten beruht. Eine entsprechende Nachfrage nach möglichst vielen Holzarten aus den heimischen Wäldern setzt Anreize für die Waldbesitzer, eine entsprechende Baumartenvielfalt zu fördern und zu pflegen.

Durch die großen Schäden, die in den letzten Jahren durch Schädlinge wie dem Borkenkäfer und auch durch Stürme und eine starke Trockenheit in den Wäldern entstanden sind, ist die Menge an Schadholz gestiegen. Statt im Haus- und Möbelbau landet es eher als Biomasse in den Öfen. Das Statistische Bundesamt meldete erst vor ein paar Tagen, dass die Menge an sogenanntem Energieholz 2022 bei 13,8 Millionen Kubikmeter lag. Das stellt eine Steigerung um 17,3 Prozent im Vergleich zu 2021 dar. Das kommt zwar der aktuellen Nachfrage entgegen, da seit dem Beginn des Ukraine-Krieges und der steigenden Energiepreise wieder viel mehr Menschen zusätzlich mit Holz heizen. Entsprechend gestiegen ist auch der Brennholzpreis. Doch die Holzbauindustrie meldete bereits, dass sie fürchtet, dass der Trend anhält. Sie beklagt, dass sie weniger statt mehr an Holz abbekommt von den Mengen, die man aus den Wäldern holt. Außerdem beklagt sie ein zu geringes Angebot beim Laubholz.

Regional einkaufen auch beim Holz wichtig

Dass mehr Holz als Baumaterial verwendet wird, ist auch politisches Ziel. Nils Olaf Petersen vom GD Holz nennt Holz den "einzigen klimafreundlichen und nachwachsenden Baustoff", den es hierzulande gebe. "Ideal sind Produkte mit langem Lebenszyklus, die nach diesem noch in andere Produkte überführt werden können", erklärt er und gibt als Beispiel an, dass aus Bauschnittholz nach der Nutzung noch Spanplatten mit Holzrecyclinganteil hergestellt werden können.

Damit Holz möglichst viele Nachhaltigkeitskriterien erfüllt, sollte es möglichst aus regionaler Herkunft stammen. Kurze Transportwege sind hierbei wichtig. Darauf setzen auch die Tischler und Schreiner in Deutschland. So sagt Fridtjof Ludwig, der Sprecher des Bundesinnungsverbands des Tischer- und Schreinerhandwerks, dass die Branche das große Vertrauen der Konsumenten in die Produkte des Gewerks auch daraus ableiten kann, dass die Handwerksbetriebe regional wirtschaften.

Die steigende Bedeutung der Regionalität beim Einkauf und auch, dass Verbraucher immer mehr dazu bereit sind, dafür mehr zu bezahlen, zeigen auch Konsumumfragen. Dabei spielen Zertifizierungen, die für Holz Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit bescheinigen besonders dann eine Rolle, wenn es sich eben nicht um heimisches Holz handelt. In der Kritik steht dabei Tropenholz wie Teakholz, Bangkirai oder Meranti – sowohl, was einen Raubbau an der Natur als auch die Arbeitsbedingungen derjenigen betrifft, die das Holz aus den Wäldern holen.

Nachfrage nach nachhaltigem Holz und Holzprodukten steigt

Damit genau das nicht geschieht und Tropenholz hierzulande trotzdem eingesetzt werden kann, bietet die internationale Organisation hinter dem FSC-Kennzeichen neben einer Waldzertifizierung auch eine Produktkettenzertifizierung, die die Verarbeitung von zertifizierten Materialien überwacht. FSC steht für Forest Stewardship Council und engagiert sich nach eigenen Angaben für eine sozial-ökologische nachhaltige Forstwirtschaft in den Wäldern weltweit.

Die Nachfrage von Kunden nach unabhängiger Prüfung bezüglich der nachhaltigen Herkunft von Holz ist nach Angaben des FSC groß: So zeigte der Global Consumer Research 2021, dass der Schutz von Tieren und Pflanzen sowie eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder zu den wichtigsten Beweggründen für die Kaufentscheidung bei Holzprodukten gehört. Im Vergleich zur Befragung im Jahr 2017 habe die Relevanz von Nachhaltigkeits- und Umweltfragen deutlich zugenommen, erklärt Uwe Sayer, Geschäftsführer von FSC Deutschland. Dabei spielt zunehmend auch eine Herstellung in geschlossen regionalen Lieferketten eine bedeutende Rolle.

Uwe Sayer und auch Philipp Strohmeier von "Holz von Hier" geben beide an, dass die belegbare Herkunft von verwendeten Materialien für Unternehmen außerdem bei der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen von Baumaßnahmen vielfach Voraussetzung ist.