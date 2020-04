29.04.2020

Corona-Beschränkungen Kosmetikstudios und Fußpflege wieder öffnen: Es tut sich was

Noch sind kosmetische Dienstleistungen in Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie untersagt. Einzelne Landesregierungen wollen das jetzt ändern. Sachsen hat hierzu bereits einen konkreten Fahrplan vorgelegt.

Von Max Frehner

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Coronavirus

Bitte beachten Sie: Da sich die Nachrichtenlage momentan schnell ändert, können wir nicht gewährleisten, dass dieser Text stets aktuell ist. Er gibt – sofern nicht anders vermerkt – den Stand vom 29. April 17 Uhr wieder.

In der Schweiz fiel bereits am Montag der Startschuss, in Österreich dürfen Fußpflege- und Kosmetikbetriebe ab dem 1. Mai wieder öffnen. Und in Deutschland? Auch hierzulande kündigen immer mehr Landesregierungen an, die aufgrund der Corona-Pandemie angeordneten Betriebsschließungen zeitnah aufheben zu wollen. In Bayern sollen Fußpfleger ab dem 4. Mai ihre Arbeit wieder aufnehmen dürfen, in Sachsen und Sachsen-Anhalt ist zudem auch von Kosmetikern die Rede. Auch in anderen Bundesländern wird über mögliche Lockerungen diskutiert.

Kosmetiker und Fußpfleger in Sachsen dürfen ab dem 4. Mai wieder öffnen

Während in Sachsen-Anhalt noch unklar ist, welche Leistungen erlaubt werden sollen und unter welchen Auflagen, werden Bayern und Sachsen bereits etwas konkreter.

In Bayern dürfen ab 4. Mai sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Fußpflege in Anspruch genommen werden, teilte ein Sprecher des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege der Deutschen Handwerks Zeitung (DHZ) mit. Betreiber müssten ein Schutz- und Hygienekonzept und, falls Kundenparkplätze zur Verfügung gestellt werden, ein Parkplatzkonzept ausarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorlegen. "Die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden können im Einzelfall ergänzende Anordnungen erlassen, soweit es aus infektionsschutzrechtlicher Sicht erforderlich ist", so ein Ministeriumssprecher. Ab welchem Termin andere kosmetische Dienstleistungen wieder gestattet werden, stünde derzeit noch nicht fest.

In Sachsen besteht hierzu bereits Klarheit. Fußpfleger, Kosmetiker und Nagelstudios dürfen ihre Arbeit ab 4. Mai wieder aufnehmen, sofern sie entsprechende Hygiene- und Arbeitsschutzmaßnahmen einhalten können. Das Sächsische Wirtschaftsministerium verweist hierbei auf die Allgemeinverfügung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (SMS) sowie auf den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard der Bundesregierung. Vorerst nicht gestattet sollen jedoch weiterhin gesichtsnahe Dienstleistungen bleiben. Diese dürften erst ab der 20. Kalenderwoche angeboten werden. Bis dahin würden die branchenspezifischen verbindlichen Vorgaben in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Berufsgenossenschaft konkretisiert.

Die Handwerkskammer Dresden begrüßt den Vorstoß und betonte bereits im Vorfeld, es gehe bei der Öffnung der Kosmetikerbetriebe nicht um das "Ob?", sondern um das "Wie?". "Die Kosmetiker arbeiten nach höchsten hygienischen Standards und sind hoch qualifiziert, so dass Infektionsrisiken in der Regel ausgeschlossen sind. Diese Betriebe verfügen zudem über einen festen Kundenstamm", so Kammerpräsident Jörg Dittrich.

ZDH: "Schluss mit diesem völlig unübersichtlichen länderspezifischen Regelungs- und Verfahrenswirrwarr"

Ob und in welchem Umfang auch weitere Länder nachziehen, könnte sich bereits bei der nächsten Bund-Länder-Schalte am 30. April zeigen. Dann berät Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) spricht sich dabei für eine bundesweit einheitliche Regelung aus. "Beim Wiederhochfahren der Wirtschaft muss endlich Schluss sein mit diesem völlig unübersichtlichen länderspezifischen Regelungs- und Verfahrenswirrwarr", sagte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer dem Nachrichtendienst dpa. "Für Handwerksbetriebe an Landesgrenzen ist irgendwann überhaupt nicht mehr zu überblicken, was wo und in welcher Weise gilt." Für Verwirrung sorgten bereits die aktuellen Bestimmungen. Lediglich die medizinische Fußpflege blieb in einigen Bundesländern erlaubt. Wobei auch hier uneinheitlich geregelt ist, was als medizinisch notwendig einzustufen ist und wie der Nachweis zu erfolgen hat.

Kosmetikstudios und Fußpfleger fühlen sich ungerecht behandelt

Seit der Ankündigung, Friseursalons sollten sich auf eine Wiedereröffnung ab dem 4. Mai vorbereiten, bemängelten viele Kosmetiker und Fußpfleger eine Benachteiligung bei den Lockerungen. Die Hygienestandards in Kosmetikinstituten seien schon immer sehr hoch gewesen, heißt es etwa in einem Positionspapier der beiden Herstellerverbände VCP und VKE. Fußpfleger wiesen zudem darauf hin, dass der Abstand zum Kunden deutlich größer ist als bei Friseurdienstleistungen. Zudem würden viele Kunden mit akuten Beschwerden unter den derzeitigen Betriebsschließungen leiden.

Branchenverbände erarbeiteten daraufhin Schutzkonzepte und forderten die Öffnung von Kosmetikstudios. Die Kosmetik & Beauty Gesellschaft schlägt etwa eine Maskenpflicht sowohl für Kunden als auch Beschäftigte sowie je nach Behandlungsmethode ein Gesichtsvisier oder eine Trennscheibe vor.

Demonstrationen angekündigt

Für den 1. Mai kündigten Kosmetiker und Fußpfleger zudem in mehreren deutschen Städten Proteste an, so etwa in Augsburg und in Speyer. Sie möchten auf die Bedeutung der Branche hinweisen und fordern die Erlaubnis, Kosmetikstudios und ähnliche Betriebe zum 4. Mai wieder öffnen zu können. Parallel versuchen Vertreter der Branche in mehreren Petitionen den politischen Druck auf die Entscheider zu erhöhen.