Kosmetikstudios, Nagelstudios und Fußpfleger dürfen in einigen Bundesländern öffnen, sofern es die Inzidenzzahlen zulassen. Ab einer regionalen Inzidenz von 100 greift jedoch die Corona-Notbremse. Was dann gilt.

Liegt die Inzidenz über 100, dürfen körpernahe Dienstleistungen nur noch zu medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken in Anspruch genommen werden. – © Haut-Zentral / Ina Reckers

Die Bundesregierung hat das Infektionsschutzgesetz erweitert und um eine sogenannte „Corona-Notbremse“ ergänzt. Die Regelungen gelten ab dem 24. April.

Die Notbremse greift, sobald die 7-Tage-Inzidenz (Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) in einer Kommune an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Schwelle von 100 überschreitet. Ist dies der Fall, greifen ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen.

Diese bleiben so lange in Kraft bis die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet – dann treten die verschärften Maßnahmen am übernächsten Tag wieder außer Kraft.

Was bedeutet die Notbremse für Kosmetikstudios, Nagelstudios und Fußpfleger?

Liegt die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100, dürfen körpernahe Dienstleistungen nur noch zu medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken in Anspruch genommen werden.

Ausnahme: Fußpflege darf auch bei einer Inzidenz von über 100 angeboten werden, sofern Kunden einen tagesaktuellen negativen Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden) vorlegen können und eine FFP2-Maske oder vergleichbares tragen. Ob auch ein Selbsttest zulässig ist, sollten Betreiber von Fußpflegen mit dem Ordnungsamt vor Ort besprechen. Der Bund hat hierzu bislang keine konkreten Angaben gemacht. Das gilt auch für die Auslegung der Begriffe „medizinisch, therapeutisch, pflegerisch oder seelsorgerisch“. Auch hier empfiehlt es sich Rücksprache mit dem örtlichen Ordnungsamt zu halten.

Das erweiterte Infektionsschutzgesetz bzw. die Notbremse gelten für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Reichweite durch den Bundestag. Spätestens mit Ablauf des 30. Juni 2021 soll die Notbremse wieder aufgehoben werden, heißt es im Gesetzestext.

>>> Lesetipp: Corona-Notbremse: Neue Regeln und Reaktionen

Regelungen der Bundesländer beachten

Bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 100 gelten die Regeln des jeweiligen Bundeslandes. In einzelnen Bundesländern sind körpernahe Dienstleistungen auch in diesem Fall verboten. Auch bei einer Inzidenz über 100 ist es den Ländern möglich, die im Infektionsschutzgesetz getroffenen Regeln strenger auszulegen. Weitere Informationen und Details zu den Regelungen erhalten Betriebe unter anderem über ihre zuständige Handwerkskammer (HWK). fre/ew