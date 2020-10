29.10.2020

Corona-Pandemie November-Shutdown: Kosmetiker zwischen Wut, Hoffnung und Verständnis

Ein "Weiter so" kann es bei dem aktuellen Infektionsgeschehen nicht geben, hat die Bundesregierung entschieden. Aber ist es deswegen wirklich notwendig, Kosmetikstudios erneut zu schließen? Die Branche schwankt zwischen Zustimmung und Ärger – und legt ihre Hoffnungen vor allem in die versprochenen Entschädigungszahlungen.

Von Max Frehner

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Coronavirus

Die Geschäfte seit dem Restart liefen überraschend gut, berichtet Michael Gebhardt, Geschäftsführer des Kosmetikstudios "Prachtburschen" in Münster. Schon während dem fast zweimonatigen Shutdown im Frühjahr hielten er und sein Geschäftspartner engen Kontakt zu den Kunden und informierten vor der Wiedereröffnung umfassend über die getroffenen Hygienemaßnahmen. FFP2-Masken, Schutzvisiere und Desinfektionsmittel wurden angeschafft, Beschäftigte unterwiesen, Kontaktlisten angelegt. "Wir haben unsere Kunden einen Tag vor ihrem Termin angerufen, ob sie Symptome haben", berichtet Gebhardt. Vor kurzem habe er zudem eine Klimaanlage mit Luftreinigern installieren lassen, mit deren Hilfe Aerosole aus der Luft gefiltert werden. Die Kunden seien gekommen – auch weil sie sich sicher fühlten.

Dennoch muss er sein Kosmetikstudio ab dem 2. November wieder schließen – bis mindestens Monatsende. Das haben Bund und Länder am 28. Oktober so entschieden, um das Corona-Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen.

Gesundheitsämter: "Kosmetikinstitute keine besondere Infektionsquelle"

Doch setzt die Regierung hier an der richtigen Stelle an? Die Landesgesundheitsämter berichten jedenfalls, dass Kosmetikinstitute keine besondere Infektionsquelle seien, so das Ergebnis einer Recherche des Branchenfachmagazins "Kosmetik & Pflege". Ob dem so ist, könne jedoch nicht mit Gewissheit gesagt werden, argumentiert Kanzlerin Angela Merkel. 75 Prozent der Infektionen könnten inzwischen nicht mehr nachvollzogen werden. Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege müssten geschlossen werden, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist, heißt es im Bund-Länder-Beschluss.

Trotz hoher Auflagen: Kosmetiker müssen im November schließen, Friseursalons nicht

Gebhardt empfindet die Entscheidung als Willkür. "Man weiß nicht, wo die Infektionen herkommen und nimmt einfach mal die Bereiche raus, wo sich viele Personen treffen oder enger Kontakt besteht", sagt er. "Wenn man sieht, wie ein Kosmetikinstitut arbeitet und welche Hygienemaßnahmen die Kolleginnen und Kollegen umgesetzt haben, dann kann ich die Entscheidung nicht nachvollziehen." Wenig Verständnis für die erneuten Betriebsschließungen hat auch Daisy Nancy Horn von der Kosmetik & Beauty Gesellschaft. "Es ist für die Branche und sicher auch für die Verbraucher völlig uneinsichtig, weshalb Kosmetikinstitute einerseits geschlossen werden müssen, andererseits die Friseursalons offenbleiben." Eine Begründung blieb die Regierung bislang schuldig. Schon im Frühjahr durften Friseure ihre Geschäfte wieder aufnehmen, während sich Kosmetiksalons weiter gedulden mussten. Die baden-württembergische Landesregierung begründete dieses Vorgehen damals damit, dass der Gang zum Friseur für weite Teile der Bevölkerung zum Grundbedarf gehöre. Andere verwiesen auf fehlende Hygienekonzepte.

Die gibt es inzwischen – und sowohl Horn als auch Gebhardt seien keine Fälle bekannt, in denen sich Kosmetikinstitute nicht an die Vorgaben gehalten hätten. Dabei sind die Auflagen durchaus streng. Ist es dem Kunden beispielsweise bei gesichtsnahen Behandlungen nicht möglich, eine Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen, müssen die Beschäftigten mindestens eine FFP2-, KN95- oder N95-Maske tragen – ergänzt um Schutzbrille oder Gesichtsschild zum Schutz vor Kontaktinfektionen. "Das ist in Arztpraxen nicht so, obwohl dort tatsächlich kranke Menschen sind", sagt Gebhardt.

Der Bund-Länder-Beschluss muss erst noch von den einzelnen Ländern umgesetzt werden. Die Länderparlamente bewerten diesen individuell und wägen ihre jeweiligen Erlasse ab. Das wird am 29. Oktober geschehen und sich vermutlich bis zum 30. Oktober hinziehen. Erst dann werden Details dazu bekannt, ob für Kosmetikbetriebe beispielsweise der Produktverkauf vor Ort weiterhin erlaubt sein wird.

Kosmetiker-Verband begrüßt getroffene Regelungen von Bund und Ländern

Dass die aktuellen Hygienepläne der Corona-Situation gerecht werden könnten, davon ist auch der Bundesberufsverband der KosmetikerInnen in Deutschland (BBVKD) überzeugt. Dennoch ist der Verband mit den nun getroffenen Regelungen einverstanden und begrüßt diese sogar. Als Berufsgruppe, die sich der Gesundheit ihrer Kunden verschrieben hat, wolle man einen aktiven Beitrag zur Eindämmung der Pandemie im Sinne des Gemeinwohls zu leisten. "Deshalb empfehlen wir unseren Verbandsmitgliedern die Lockdown-Maßnahmen zu unterstützen – auch wenn es derzeit unseren Mitgliedern schwerfällt, die damit verbundenen finanziellen Einbußen zu verkraften", so BBVKD- Vorsitzende Uta Lennartz.

Bis zu 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats sollen entschädigt werden

Als Ausgleich für die Umsatzeinbußen im November will der Bund eine außerordentliche Wirtschaftshilfe gewähren. Kleine Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern sollen bis zu 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats (November 2019) erhalten. Als "umsichtig und fair" bewertet Lennartz vom BBVKD die angekündigten Entschädigungen. Auch Gebhardt vom Kosmetiksalon "Prachtburschen" sieht darin einen "tragfähigen Deal", sofern die 75 Prozent denn tatsächlich ohne Abstriche bei ihm ankommen. Mit einem starken November hätte man angesichts der steigenden Infektionszahlen ohnehin nicht rechnen können, vermutet er. Eine Öffnung der Kosmetiksalons durch Klagen herbeizuführen, wie von einigen Unternehmern innerhalb der Branche bereits angekündigt, hält Gebhardt auch deshalb für wenig zielführend. "Die Leute sind jetzt abgeschreckt und haben Angst ins Restaurant oder zur Kosmetik zu gehen."

Angst vor Jo-Jo-Effekt bei den Infektionszahlen

Den erneuten Lockdown werden die "Prachtburschen", auch vor dem Hintergrund der versprochenen Entschädigungszahlungen, durchstehen, meint Gebhardt. Sorge bereitet ihm jedoch ein möglicher Jo-Jo-Effekt bei den Infektionszahlen. "Was, wenn die Zahlen im November zurückgehen, wir im Dezember wieder aufmachen dürfen und dann im Januar wegen steigender Infektionen wieder schließen müssen", fragt er sich. Die Bundesregierung müsse nun dringend ein durchdachtes Konzept vorlegen – und deutlich strenger durchgreifen. "Denn sonst sind es wieder die Unternehmer, die die Verantwortung für Masken- und Abstandsverweigerer tragen."