16.01.2019

Handwerk verärgert Keine Meisterprämie für Baden-Württemberg

Die baden-württembergische Regierung hat bestätigt, Meisterschülern, die ihre Fortbildung erfolgreich abschließen, keine Geldprämie anbieten zu wollen. Damit entscheidet sich das Land gegen ein Fördermodell, das in den meisten anderen Bundesländern bereits umgesetzt wurde – zum Ärger des Baden-Württembergischen Handwerkstags.

Zuletzt zogen die Stadtstaaten Hamburg und Bremen nach und führten zum 1. Januar eine Meisterprämie für Absolventen der Meisterschule ein. In insgesamt elf Bundesländern können Meisterschüler inzwischen eine vierstellige Bonuszahlung beantragen, sobald sie die Abschlussprüfung bestanden haben. Geld, das sie gut gebrauchen können, schließlich kostet die Fortbildung zum Meister je nach Gewerk mehrere tausend Euro. Bei einer Vollzeit-Fortbildung müssen die Schüler zudem die Unterhaltskosten und den Verdienstausfall während der Fortbildung stemmen.

Umso unverständlicher ist es dem Baden-Württembergischen Handwerkstag (BWHT), warum sich die hiesige Regierung – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels – gegen ein vergleichbares Fördermodell ausspricht. Auf Anfrage der FDP-Fraktion im Landtag hatte die Landesregierung mitgeteilt, dass keine belastbaren Zahlen vorlägen, wonach eine Prämie zu erkennbar mehr bestandenen Fortbildungsprüfungen geführt hätte. Man wolle sich daher zunächst zurückhalten – auch im Hinblick auf die von der Bundesregierung g eplante Novellierung des Aufstieg-Bafög. Wird diese umgesetzt, könnte die Meisterprämie zu einer haushaltsrechtlich unzulässigen Überfinanzierung führen, befürchtet die Landesregierung.

Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung

Argumente, das der BWHT nicht nachvollziehen kann. Zum einen, weil das Aufstiegs-BaföG – wenn überhaupt – wohl erst zum Ende der Legislaturperiode in Angriff genommen werden soll. Zum anderen , weil die Landesregierung Studierende immer stärker fördere. Erst kürzlich teilte die grün-schwarze Regierungskoalition mit, dass sie die Mittel für die Studienstart-Programm um mehr als 20 Millionen Euro aufstocken wolle, vor allem um die Zahl der Abbrüche zu senken. "Gleichzeitig sind der Landesregierung rund fünf Millionen Euro pro Jahr für die Meisterförderung zu viel", kritisierte Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold. Er fordert eine Prämie in Höhe von 1.500 Euro für die jährlich rund 3.400 Absolventen – als "Anerkennung und wertschätzendes Signal für die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung". In vielen anderen Bundesländern erhalten Meisterschüler Zuschüsse zwischen 1.000 und 4.000 Euro.

Reichhold erinnert die Landesregierung an den Koalitionsvertrag, in dem sie eine bessere Förderung für die berufliche Bildung signalisiert hatte. Die Meisterausbildung stehe schließlich für eine nachhaltige Investition in Fachkräfte. Sie leiste nicht nur einen entscheidenden Beitrag zur Aus- und Weiterbildung und damit für ein lebenslanges Lernen, sondern schaffe eine Qualifikation, von der gerade auch jüngere Menschen beruflich nachhaltig und perspektivisch profitieren könnten. fre