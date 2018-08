09.08.2018

Meisterprämie, Meisterbonus, Meister-Extra, Gründungsprämie Meisterbonus & Co: Hier gibt es Prämien für Meisterschüler

Wer seinen Meister macht, dem winken in einigen Bundesländern spezielle Prämien. Diese heißen je nach Bundesland Meisterprämie, Meisterbonus oder Meister-Extra. Gründer und Betriebsnachfolger können in Teilen Deutschlands außerdem einen Meistergründungsbonus beantragen. Wo es die Prämien gibt und wie hoch sie ausfallen, erfahren Sie hier.

Nachfolger dringend gesucht: Das Handwerk altert, viele Betriebsinhaber sind über 55 Jahre alt und bei einem Großteil von ihnen ist nicht geklärt, wer die Firma übernimmt, wenn der Ruhestand ansteht. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hat ermittelt, dass in den kommenden fünf bis sechs Jahren rund 200.000 Betriebe vor einem Generationswechsel stehen.

Eine Nachfolge aus der Familie ist heute kein Standard mehr und nicht immer finden sich geeignete Angestellte für eine Betriebsübernahme. In einigen Bundesländern übersteigt die Zahl der Gewerbeabmeldungen bereits die Zahl der Anmeldungen. Auch Neugründungen gibt es zu wenige. Deshalb wollen einige Bundesländer gezielt darauf setzen, Handwerksmeister zu unterstützen – mit Zuschüssen zur Gründung einer Firma oder mit Prämien, die dazu motivieren sollen, eine Weiterbildung zum Handwerksmeister zu machen.

Schließlich gilt der Meister in den meisten Gewerken als Voraussetzung für eine Betriebsgründung bzw. Betriebsübernahme unter eigener Regie. Und meistergeführte Betriebe haben meist auch eine längere Lebensdauer. Laut ZDH ist eine Kopplung von Existenzgründerprämien an den Meister deshalb sinnvoll. Seit der Aufhebung der Meisterpflicht in einigen Gewerken im Jahr 2004 habe es einen Trend zu Neugründungen gegeben, die häufig scheiterten. Der häufigste Grund dafür: eine unzureichende Qualifikation der Gründer.

Meisterbonus & Co: So fördern die Bundesländer Handwerksmeister

Handwerksmeister sollen also gezielt gefördert werden. Dafür haben die Bundesländer jeweils ganz eigene Programme aufgelegt.

Berlin, Nordrhein-Westfalen, und Sachsen-Anhalt setzen auf die sogenannte Meistergründungsprämie. Handwerker mit einer abgeschlossenen Meisterfortbildung können einen Zuschuss von mehreren tausend Euro bekommen, wenn sie einen Betrieb gründen oder übernehmen.

In Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Thüringen sowie im Saarland kann stattdessen eine Einmalzahlung in Höhe von mindestens 1.000 Euro beantragt werden, sobald die Meisterschule erfolgreich absolviert wurde. Sowohl eine Meistergründungsprämie als auch einen Aufstiegs- bzw. Meisterbonus bieten die Bundesländer Brandenburg und Rheinland-Pfalz an.

Ob das Fördermittel bewilligt wird, hängt davon ab, ob die Kriterien des jeweiligen Bundeslandes erfüllt sind. Hier macht jedes Land eigene Vorgaben (siehe Kasten am Ende des Beitrags).

In welchen Bundesländern kann ein Meisterbonus beantragt werden?

Bundesland Zuschuss für Meister Bayern 1.500 Euro Meisterbonus bei bestandener Fortbildungsprüfung Brandenburg 1.500 Euro Meisterbonus bei bestandener Meisterprüfung im Handwerk Mecklenburg-Vorpommern 1.000 Euro Meister-Extra bei bestandener Meisterprüfung im Handwerk Niedersachsen 4.000 Euro Meisterprämie bei bestandener Meisterprüfung im Handwerk Rheinland-Pfalz 1.000 Euro Aufstiegsbonus I bei bestandener Fortbildungsprüfung Saarland 1.000 Euro Meisterbonus bei erfolgreich beendeter Meisterprüfung Sachsen 1.000 Euro Meisterbonus bei erfolgreich beendeter Meisterprüfung Thüringen 1.000 Euro Meisterprämie für die Jahrgangsbesten der Meisterprüfung eines Gewerks

Die Bundesländer Bremen, Hamburg, Hessen und Schleswig-Holstein arbeiten ebenfalls an Lösungen, den Meisterkurs zu bezuschussen.

In welchen Bundesländern kann eine Meistergründungsprämie beantragt werden?

Die Meistergründungsprämie richtet sich an Handwerker, die nach ihrem Meister einen eigenen Betrieb gründen oder übernehmen. Mit Ausnahme von Brandenburg und Sachsen-Anhalt wird der Zuschuss auch dann bezahlt, wenn sich der Meister an einem bestehenden Betrieb beteiligt. Folgende Bundesländer bieten einen Existenzgründungszuschuss an:

Bundesland Meistergründungsprämie Berlin Bis zu 15.000 Euro Brandenburg Bis zu 12.000 Euro Nordrhein-Westfalen 7.500 Euro Rheinland-Pfalz 2.500 Euro (Aufstiegsbonus II) Sachsen-Anhalt 10.000 Euro

In Schleswig-Holstein wird aktuell darüber beraten, ob ebenfalls eine Meistergründungsprämie eingeführt werden soll.

Wann kommt die bundesweite Meisterprämie?

Mehrere Landesregierungen sowie der ZDH arbeiten aktuell an einer bundeseinheitlichen Lösung, nach der die Gebühren für erfolgreich abgelegte Meisterprüfungen und Aufstiegsfortbildungen zu 100 Prozent übernommen werden sollen. Ziel ist eine Gleichstellung von beruflicher und akademischer Bildung. Wann es zu einer Entscheidung kommt, ist aktuell noch nicht absehbar. dhz