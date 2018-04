06.04.2018

Heiß begehrt im Frühjahr Bei diesen Handwerkern stehen Kunden jetzt Schlange

Verbraucher vergaben im ersten Quartal besonders viele Aufträge für Außenarbeiten – trotz der meist niedrigen Temperaturen. Das geht aus einer Auswertung von MyHammer hervor. Welche Handwerker dabei besonders begehrt waren und welche es im Frühjahr noch werden.

Auf MyHammer werden aktuell zahlreiche Aufträge für Außenarbeiten eingestellt. Wer selbst einen Handwerker sucht, sollte frühzeitig anfragen. - © Mellimage - stock.adobe.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Diese Handwerker haben bei Bauherren den besten Ruf

Milde Temperaturen im Januar, dafür eisige Kälte im Februar und März. Obwohl das erste Quartal 2018 größtenteils von Minusgraden geprägt war, konnte das Handwerk direkt an die erfolgreiche Konjunktur vom Vorjahr anknüpfen. Das geht aus den Statistiken von MyHammer hervor. Das Vermittlungsportal wertete aus, wie sich die Nachfrage in den ersten drei Monaten im Vergleich zum letzten Quartal 2017 entwickelt hat.

Insgesamt wurden auf dem Portal 21 Prozent mehr Handwerker nachgefragt, als noch im Vorjahresendspurt. In drei Bereichen machte sich das besonders bemerkbar:

Bau- und Erdarbeiten

Maurerarbeiten

Straßenbau- und Pflasterarbeiten

Für Maurer, Straßenbauer und Pflasterer stellten Kunden jeweils 50 Prozent mehr Aufträge ein als noch Ende 2017. Im Bereich Bau- und Erdarbeiten stieg die Zahl der Ausschreibungen sogar um 68 Prozent. Für MyHammer-CEO Claudia Frese keine Überraschung: "Erwartungsgemäß ist im Frühling die Nachfrage nach Arbeiten gestiegen, die draußen verrichtet werden."

Handwerker für Außenarbeiten gesucht

Ein Blick in die Vorjahresstatistiken von MyHammer stimmt auch für die Monate April und Mai zuversichtlich. So lag die Nachfrage nach Bau- und Erdarbeiten im Frühling der letzten Jahre stets um etwa 20 Prozent über dem jeweiligen Jahresdurchschnitt. Vor allem für den Erdaushub und die Entsorgung werden in den kommenden Monaten erfahrungsgemäß zahlreiche Fachkräfte auf MyHammer gesucht.

Ein Auftragshoch dürfen auch Metallbauer dieser Tage erwarten. Die Nachfrage in den Frühlingsmonaten für diese Berufsgruppe lag in den letzten Jahren stets um 19 Prozent über dem Jahresschnitt. Vor allem Aufträge für die Montage und Fertigung von Metallzäunen und Balkongeländern werden im Frühling vielfach vergeben.

Aber auch andere Berufsgruppen profitieren von einer hohen Nachfrage im Frühling. So liegt die Zahl der Aufträge auch bei Maurern und Betonbauern (10,9 Prozent), Zimmerern und Tischlern (9,4 Prozent), Malern und Lackierern (6,9 Prozent), Stuckateuren (6,9 Prozent) sowie bei Fliesenlegern (5,3 Prozent) im Frühjahr über dem sonstigen Jahresdurchschnitt. fre