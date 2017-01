05.01.2017

Wertstofftonne keine Pflicht Verpackungsgesetz: Viele Wertstoffe landen im Restmüll

Mit dem neuen Verpackungsgesetz will die Bundesregierung eigentlich die Recyclingquote erhöhen. Wertstofftonnen wird es allerdings auch weiterhin nicht flächendeckend geben – und so landen wertvolle Rohstoffe aus den Abfällen von Verbrauchern und kleinen Betrieben im Restmüll.

Von Jana Tashina Wörrle

Bislang sind es nur Pläne und das neue Verpackungsgesetz von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) muss noch durch den Bundesrat. Das Bundeskabinett hat kurz vor Weihnachten noch zugestimmt und so verkündet Hendricks bereits jetzt, dass die Recyclingquoten künftig stark steigen werden.

So will sie Handel und Industrie dazu verpflichten, die von diesen in den Umlauf gebrachten Verpackungen stärker an ökologischen Aspekten auszurichten – umso umweltfreundlicher Verpackungen sind, umso günstiger soll die Entsorgung sein. Das soll einen Anreiz schaffen, mehr Verpackungen auf den Markt zu bringen, die sich recyceln lassen. Dadurch soll die Recycling-Quote für Kunststoffverpackungen bis zum Jahr 2022 von heute 36 Prozent auf 63 Prozent steigen. Bei Metallen, Papier und Glas sollen es 90 Prozent werden. Hier liegen die Quoten derzeit bei 60, 70 und 75 Prozent.

Mehr Wertstoffe könnten recycelt werden

Noch stärker erhöhen könnte man die Recyclingquote allerdings dann, wenn es in allen Städten und Kommunen flächendeckend eine Wertstofftonne geben würden. Denn in diese kommen nicht nur die Verpackungen wie in die gelbe Tonne oder Papier wie in die blaue Tonne und werden wiederverwertet, sondern alle Abfälle, die Rohstoffe enthalten, die erneut genutzt werden können wie kaputte Kleinelektrogeräte, Metallabfälle oder Holzreste.

Überall dort, wo es bisher keine Wertstofftonne gibt, landen diese Abfälle und damit die Rohstoffe im Restmüll und werden ungenutzt verbrannt. Das sind nach Zahlen des Umweltbundesamts rund fünf Kilogramm pro Person pro Jahr und somit insgesamt mehr als 400.000 Tonnen an wiederverwertbarem Müll, der verloren geht.

Und dabei wird es auch bleiben, denn die Einführung einer Wertstofftonne wird für die Städte und Kommunen weiterhin freiwillig bleiben, so die Pläne für das neue Verpackungsgesetz. Genau dies kritisiert jedoch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. "Freuen dürften sich darüber nur die Kommunen, die sich den Abfall in der Restmülltonne wie gehabt von den Haushalten bezahlen lassen", teilt das IW mit, nachdem das Bundeskabinett das Gesetz beschlossen und damit die flächendeckende Einführung der Wertstofftonne abgelehnt hat.

Mülltrennen für Verbraucher kleine Betriebe weiterhin kompliziert

"Damit bleibt das Mülltrennen für die privaten Haushalte und kleinen Betriebe, die vergleichbare Verpackungsabfälle haben, weiterhin kompliziert", sagt Adriana Neligan, Abfallexpertin beim IW. Sie geht davon aus, dass insbesondere bei Handwerksbetrieben deutlich mehr Wertstoffe aus Metall oder Kunststoff gesammelt werden könnten, wenn es überall verpflichtend eine Wertstofftonne für all diese Materialreste und Abfälle gäbe. Viele dieser Abfälle müssen ohne eine Wertstofftonne einzeln gesammelt und entsorgt werden, wenn man sie recyceln lassen will – oder sie landen eben einfach in der Restmülltonne.

Das gilt für kleine Betriebe bei der Müllentsorgung Das neue Verpackungsgesetz betrifft die Abfallentsorgung bei allen sogenannten privaten Endverbrauchern. Zu diesen gehören aber nicht nur private Haushalte sondern auch kleinere Betriebe, die vergleichbare Verpackungsabfälle haben, wie Gaststätten, Hotels, Raststätten, Kantinen, Verwaltungen, Kasernen, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, karitative Einrichtungen, Freiberufler, Kinos, Oper, Museen, Ferienanlagen,-parks, Sportstadien oder auch landwirtschaftliche Betriebe und Handwerksbetriebe, deren Verpackungsabfälle mittels haushaltsüblicher Sammelgefäße (max. 1.100-Liter Behälter jeweils für Papier, Pappe und Kartone sowie für Kunststoff-, Metall- und Verbundverpackungen) gesammelt und im haushaltsüblichen Abfuhrrhythmus entsorgt werden können. Das gilt sowohl für die bisherige Verpackungsverordnung und wird auch künftig für das neue Verpackungsgesetz gelten.

Immer mehr Abfall wird getrennt

Auch das Umweltbundesamt bedauert, dass es keine einheitlich vorgeschriebene Wertstofftonne geben wird. "Das UBA sieht es kritisch, dass das ursprünglich geplante Wertstoffgesetz vom Tisch ist und somit keine einheitlichen Regeln geschaffen werden", heißt es in einer Mitteilung zum Thema.

In Deutschland ist die Gesamtmenge an Haushaltsabfällen in den vergangenen Jahren konstant geblieben, die jeder Einwohner im Schnitt erzeugt. Dabei sinkt jedoch bereits jetzt die Menge an privatem Restmüll, da immer mehr Müll getrennt wird. Laut IW wurden von den 454 Kilogramm Abfall, die pro Einwohner im Jahr 2015 durchschnittlich anfielen, 267 Kilogramm an Wertstoffen und Bioabfällen getrennt gesammelt. Das waren rund neun Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Doch es ginge eigentlich noch mehr – und das durch relativ einfache Maßnahmen wie die Wertstofftonne.