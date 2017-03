28.03.2017

Nicht nur, wie die Bewerbung formuliert ist, sondern auch wann sie abgeschickt wird, kann entscheidend sein bei der Jobsuche. Hier erfahren Sie, wann die besten Monate für eine erfolgreiche Bewerbung sind und welche Fehler Sie vermeiden sollten. Außerdem bekommen Sie Musterschreiben zum Download.

Urlaubszeit, Hitze, viel zu tun: Auch wenn die Sommerflaute in diesem Jahr weniger stark ausfiel als in anderen Jahren zuvor – nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sind etwa 100.000 Menschen weniger arbeitslos als zur gleichen Zeit 2015 – ist der Sommer keine gute Zeit zur Jobsuche.

Von November bis Februar könnte eine Bewerbung um bis zu sechsmal vielversprechender sein als in den Sommermonaten Juli bis September, hat das Stellensuchportal Joblift berechnet. Dazu haben sich die Mitarbeiter die Entwicklung des Stellenmarkts über den gesamten Jahresverlauf angeschaut und die ausgeschriebenen Jobs mit dem Suchvolumen – also der Nachfrage – der eigenen Website verglichen.

Als besten Monat für eine Bewerbung ermittelte Joblift den Februar. Dann standen die wenigsten Jobsucher in Konkurrenz um eine große Anzahl von freien Stellen. Auf den Februar folgen November und Januar. Juni und Juli sind demnach die Monate, in denen eine Bewerbung am wenigsten Erfolgsaussichten hat: dann gibt es wenige Stellen und vergleichsweise viele Bewerber.

Nachdem der richtige Zeitpunkt für die Bewerbung gewählt ist, gilt es auch keine Fehler beim Formulieren und Gestalten des Bewerbungsschreibens zu machen. Denn für das Bewerbungsanschreiben gibt es keine zweite Chance.

Die Talent- und Karriereberatung von Rundstedt hat in einer Studie unter 1.000 Teilnehmern ermittelt, wie sich die Deutschem am liebsten bewerben würden. Die Ergebnisse sind überraschend: Social Media und Business-Netzwerke wie beispielsweise LinkedIn nutzen die deutschen Bewerber kaum. Stattdessen würden sich die meisten Bewerber lieber persönlich beim Chef vorstellen. Das sind die Ergebnisse der Studie:

Um Chancen auf den gewünschten Ausbildungsplatz oder eine Anstellung in einem Betrieb zu haben, sollte die Bewerbung auf jeden Fall folgende Unterlagen beinhalten:

Das richtige Bewerben beginnt schon bei der äußeren Form. Eselsohren, Fettflecken oder ein unpassendes Foto können je nach Arbeitgeber schon ein Ausschlusskriterium sein. Wenn der potentielle Arbeitgeber bereits nach dem ersten Eindruck Ihre Unterlagen beiseite legt, nützt die auch ein noch so gut formuliertes Bewerbungsanschreiben oder ein bestechender Lebenslauf nichts gegenüber den Mitbewerbern.

Sinnvoll ist es deshalb, ein paar Euro für eine ordentliche Bewerbungsmappe auszugeben, die Seiten mit einem Textverarbeitungsprogramm auf dem Computer zu schreiben und professionelle Portraitbilder in einem Fotostudio anzufertigen. Wer unsicher ist, ob die äußere Form den Anforderungen entspricht, solle sich nicht scheuen, vorab nochmal die Eltern oder einen Freund darüber schauen zu lassen.

Sowohl das Layout als auch der Inhalt sollten gewissen Grundregeln entsprechen:

Zentraler Bestandteil einer Bewerbung ist das Anschreiben. Bevor mit dem Schreiben begonnen wird, sollte man sich darüber klar werden, warum die Entscheidung für diese Ausbildung und den Betrieb gefallen ist. Es lohnt sich, sich vorab auf der Webseite des jeweiligen Handwerk-Fachverbandes über die Ausbildungsinhalte zu erkundigen. Eine gute Anlaufstelle zu allen Fragen rund um die Ausbildung ist auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks, der im Internet unter zdh.de zu finden ist.

Genauso sollte man sich vorab über den Betrieb informieren, bei dem die Lehre absolviert werden soll. Auf der Webseite des Unternehmens ist eventuell ein erster Einblick von der Arbeitsumgebung und den potenziellen Kollegen einzuholen. Ein interessierter Arbeitgeber wird sofort erkennen, ob sich auf die Bewerbung vorbereitet wurde und wirklich ein ernsthaftes Interesse an der Ausbildungsstelle besteht.

Im Bewerbungsschreiben sollte nicht nur erklärt werden, warum sich beworben wird, sondern klar herausgestellt werden, weshalb Sie der oder die Richtige für den Ausbildungsplatz oder die Stelle sind und Sie sich von den Mitbewerbern abheben. Es ist wichtig die Stärken herauszuarbeiten, ohne dabei in Eigenlob zu versinken und womöglich zu übertreiben.

Bleiben Sie immer ehrlich, objektiv und argumentieren Sie für den potenziellen Arbeitgeber nachvollziehbar. Am besten können persönliche Eigenschaften an konkreten Beispielen belegt werden. Wenn sich jemand selbst etwa als "sportlich“ bezeichnet, stärkt es die Glaubwürdigkeit, auch in einem Sportverein engagiert zu sein.

Ein inhaltlich gelungenes Anschreiben wird den potenziellen Ausbilder oder Chef noch mehr überzeugen, wenn es auch stilistisch ansprechend formuliert ist. Falls Unsicherheiten, lassen Sie unbedingt nochmal jemanden aus dem Familien- oder Freundeskreis drüber lesen, ob alles verständlich geschrieben ist. Achten Sie auch darauf, dass das Anschreiben nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz ist. Eine Din-A4-Seite gilt in der Regel als angemessen.

Vor der Erstellung des Anschreibens mit einem Textbearbeitungsprogramm informieren Sie sich am besten auch nochmal in einem Ratgeber oder im Internet über passende Schrifttypen und -größen, Abstände und weitere Formatierungsrichtlinien. Ein beinahe sichers Ausschlusskriterium sind zudem viele Rechtschreibfehler. Verwenden Sie unbedingt ein Korrektur-Programm und legen am besten ein Wörterbuch griffbereit.

Die zehn größten Fehler beim Bewerbungsschreiben

Dies sind die zehn größten Fehler beim Bewerbungssschreiben. Ein Muster-Anschreiben zum Download finden Sie am Ende des Textes.

1. Langeweile schon im ersten Satz

"Hiermit möchte ich mich für eine Ausbildung als…" – gähn, diesen Beginn liest der Chef vermutlich gerade zum fünften Mal. Also geben Sie sich Mühe mit dem ersten Satz, damit den Rest des Anschreibens überhaupt noch jemand liest. Schreiben Sie zum Beispiel, warum Sie die Ausbildung oder die Anstellung gerade bei diesem Betrieb interessant finden.

2. Massenproduktion von Bewerbungsschreiben

Jeder Handwerksbetrieb ist anders. Selbst wer in der Schule oder in einem Coaching beim Arbeitsamt schon das "perfekte" Anschreiben für deinen Ausbildungsberuf formuliert hat, sollte es nicht einfach an alle Betriebe in deiner Nähe schicken. Machen Sie sich die Mühe im Internet oder über Bekannte etwas über das Unternehmen zu erfahren. Wenn Sie schreiben, was Ihnen an dem jeweiligen Betrieb besonders gefällt, erhöhen sich die Chancen auf ein Vorstellungsgespräch.

3. Inhaltsleere Anschreiben

Das Anschreiben ist kein Begleitbrief zur Bewerbung, sondern es soll dem Chef die wichtigsten Gründe nennen, um Sie einzustellen. Es können sich Informationen mit dem Lebenslauf überschneiden – zum Beispiel wo bereits ein Praktikum absolviert wurde oder die letzte Anstellung war. Dabei gibt das Anschreiben die Möglichkeit dem Chef zu begründen, warum man selbst genau zum Betrieb passt.

4. Falsche Anrede

Manchmal steht in der Stellenanzeige oder auf der Internetseite kein Ansprechpartner für die Bewerbung. Schreiben Sie dann nicht einfach nur "Sehr geehrte Damen und Herren", sondern rufen Sie besser kurz bei dem Betrieb an und erkundign sich, wer die Bewerbungen bekommt. Lassen Sie sich den Namen ruhig buchstabieren, wenn Sie sich mit der Schreibweise unsicher sind. Sie können dann auch direkt nachfragen, ob das Unternehmen die Bewerbung lieber per E-Mail oder in einem Brief bekommen möchte.

5. Allgemeingültige Behauptungen

"Ich bin teamfähig, zuverlässig und handwerklich geschickt." Sätze wie diesen, würde jeder Bewerber über sich sagen. Aber der Chef hat keinen Anlass das auch zu glauben. Schreiben Sie besser ein Beispiel zum einen Erfolg, den Sie beruflich bereits erzielt haben: ein besonderes Werkstück erstellt, ein Projekt geleitet, Erfahrung im Ausland etc.

6. Komplizierter Schreibstil

Versuchen Sie n icht besonders komplizierte Sätze zu schreiben oder Fremdwörter zu benutzen. Einfache und kurze Sätze bringen besser rüber, was Sie sagen möchten. Am besten man lässt das Anschreiben, von einer anderen Person vor dem Abschicken nochmals lesen.

7. Gelaber

Viel Text ist kein Zeichen von Fleiß. Sie müssen die Seite nicht voll schreiben, sondern drei Abschnitte mit drei bis vier Sätzen reichen völlig aus. Denken Sie drüber nach, was Sie über Ihr Können, die Ausbildung und die aktuellen Aktivitäten schreiben können. Ordnen Sie Ihre Stichpunkte, bevor Sie anfängen zu schreiben.

8. Rechtschreibfehler im Anschreiben

Tippfehler zeigen dem Chef, dass Sie nicht sorgfältig arbeiten. Benutzen Sie zuerst die Rechtschreibkorrektur von einem Textverarbeitungsprogramm. Danach sollten Sie den Text ausdrucken und selbst in Ruhe noch mal durchlesen: Stimmt die Schreibweise der Wörter? Sind die Kommas richtig gesetzt? Gibt es Grammatikfehler? Lassen Sie den Text anschließend noch von einer weiteren Person Korrektur lesen.

9. Schlussformel

Überlegen Sie sich einen angenehmen letzten Satz. Dieser sollte weder unterwürfig noch fordernd sein. Schreiben Sie zum Beispiel, dass Sie sich über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch freuen würden.

10. Unvollständigkeit

Vergessen Sie nicht das Anschreiben zu unterschreiben. Überprüfen Sie nochmals, ob die Kontaktdaten und die Adresse und Ansprache des Unternehmens korrekt sind. Dann müssen Sie noch alle nötigen Unterlagen hinter das Anschreiben einheften: den Lebenslauf, das letzte Zeugnis, Praktikumsbescheinigungen, eventuell sonstige Qualifikationsnachweise.