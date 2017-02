14.02.2017

Von vielen schon totgesagt, ist die E-Mail im Geschäftsalltag trotz neuer Kommunikationstrends bis heute unverzichtbar. 625 Milliarden E-Mails wurden alleine in Deutschland im vergangenen Jahr versendet – Tendenz steigend. 30 Fakten zur E-Mail.

Facebook, What’sApp und andere Messenger-Dienste können die E-Mail nicht unterkriegen. Auch wenn die Beliebtheit der Chat-Programme steigt, führt dies nicht dazu, dass weniger E-Mails versendet werden. Im Gegenteil, denn die Dienste sorgen selbst mit Benachrichtigungen und Erinnerungen per E-Mail für steigende Versandzahlen.

Nach Angaben eines Berichts von faz.net, der auf den Zahlen der beiden größten E-Mail-Anbieter GMX und Web.de beruht, ist das E-Mail-Aufkommen in Deutschland im vergangenen Jahr auf 625,8 Milliarden gestiegen. Und es wird noch weitergehen: Für 2017 wird mit einem Anstieg auf 732,2 Milliarden Nachrichten gerechnet.

Auch aus dem Geschäftsalltag von Handwerkern sind E-Mails nicht mehr wegzudenken. Sie ist die gute Mischung aus dem traditionellen Brief und der Kurznachricht SMS. Gegenüber letzterer ist sie im Business-Bereich als seriöse Kommunikationsform anerkannt.

Durch neue Nachrichtenformen wie die De-Mail und den E-Post-Brief ist sie auch für das Übersenden von Geschäftsdokumenten eine Alternative zum klassischen Brief. Der benötigt auf dem herkömmlichen Postweg nämlich mindestens einen Tag, bis er beim Empfänger ankommt. Die E-Mail braucht nur wenige Sekunden und erleichtert damit den Geschäftsalltag enorm. Genau dies ist auch ein Grund für die steigenden Versandzahlen: Immer mehr Firmenpost wird elektronisch als E-Mail versendet.

Doch Vorsicht, jeder Trend hat auch eine Schattenseite. So nutzen auch Cyberkriminelle die Beliebtheit der E-Mail und immer mehr Spam-Mails sind im Umlauf. Dem Bericht von faz.net zufolge sind fast zwei Drittel aller versendeten E-Mails an Unternehmen Spam. Acht bis zehn Prozent davon gelten als gefährlich. Deutschland gilt dabei als attraktives Ziel für kriminelle Tätigkeiten: Der Sicherheitsdienstleister Kaspersky meldet, dass mehr als 13 Prozent aller Spam-Mails mit Schaddateien im Anhang nach Deutschland gingen.

Der beste Zeitpunkt E-Mails zu verschicken

Was sind die beliebtesten Versandzeitpunkte im E-Mail-Marketing? Wie haben sich Öffnungs- und Klickrate im Vergleich zum Vorjahr entwickelt? Die Antworten hierauf liefert der E-Mail-Marketing-Benchmark von Inxmail.

Die neue Auflage des Inxmail E-Mail-Marketing-Benchmark 2016 liefert einen Überblick über die besten Versandzeitpunkte, Entwicklungen der Öffnungs- und Klickraten und weitere Erkenntnisse für erfolgreiche Mailings.

Der Benchmark zeigt einen positiven Trend im E-Mail-Marketing: Im Vergleich zum Vorjahr sind die durchschnittlichen Öffnungs- und Klickraten leicht gestiegen. Die Bounce Rate – die Anzahl an Besuchen mit nur einem Seitenaufruf – hingegen ist leicht gesunken. Sie wird auch als Absprungrate bezeichnet. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass Versender zunehmend auf relevante Inhalte und Verteilerpflege setzen und der Empfänger dies belohnt.



Wie wichtig Relevanz für erfolgreiches E-Mail-Marketing ist, bestätigen auch die überdurchschnittlichen Öffnungs- und Klickraten der ausgewerteten Trigger-Mailings. Diese Mailings werden zu einem bestimmten Ereignis, wie beispielsweise einem Geburtstag, automatisiert versendet. Im Jahresmittel haben Trigger-Mailings in der Kommunikation zwischen Unternehmen (B2B) fast doppelt so hohe Öffnungsraten (54,5 Prozent) wie reguläre Mailings (28,8 Prozent). Auch im Unternehmen-Kunden-Bereich (B2C) heben sich die Werte der anlassbezogenen Mailings deutlich ab.

Besten Versandzeitpunkt wählen

Ebenfalls ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Mailings ist der Versandzeitpunkt: Im B2B-Bereich liegt mit einer durchschnittlichen Öffnungsrate von 30,1 Prozent der Freitag vorne. Mit 26,9 Prozent schneidet der Samstag am schlechtesten ab. Die Klickrate fällt samstags und sonntags gegenüber den anderen Wochentagen stark ab. Im B2C-Bereich sind dagegen mit einer Öffnungsrate von 34,3 Prozent und einer Klickrate von 7,1 Prozent am Samstag die höchsten Werte zu finden.



Mailings, die kurz nach Mitternacht versendet werden, erzielen im B2B-Bereich die höchsten Öffnungsraten, da diese morgens zu Arbeitsbeginn recht weit oben im Posteingang der Empfänger platziert sind. Im B2C-Bereich sind hingegen spät abends die besten Öffnungsraten zu finden. Für beide Zielgruppen gilt, dass vormittags eher ein ungünstiger Versandzeitpunkt ist. dhz