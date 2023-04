Auf dem Wochenmarkt in Gotha stehen die Kunden schon Schlange, bevor der Verkaufswagen vorgefahren ist. Was für die Mitarbeiter der Metzgerei Malsch nichts Neues ist, wird im Netz gefeiert. Eine Wertschätzung für traditionelle handwerkliche Arbeit.

Von Jessica Schömburg

Auf dem Wochenmarkt in Gotha (Thüringen) hat die Metzgerei Malsch Stammkunden, die für die hausgemachte Wurst Schlange stehen. Hier ein Archivfoto von 2006. - © picture-alliance / Helga Lade Fotoagentur GmbH, Ger | B. Blume

Hier ein paar Fliesenleger-Tipps, dort ein witziges Bau-Video - einen viralen Hit hat schon so mancher Handwerker gelandet. Aber in den sozialen Medien erfolgreich zu sein, ohne das Video selbst gedreht oder in Auftrag gegeben zu haben, das passiert eher selten.

Die Metzgerei Malsch aus Brotterode-Trusetal in Thüringen hat genau dies erlebt. Denn die Metzgerei hat treue und ausdauernde Kunden. Auf dem Wochenmarkt in Gotha stehen sie schon Schlange, bevor der Wagen der Metzgerei vorgefahren ist. Diese wartenden Personen hat ein Anwohner gefilmt und mit der Zeile "Deutsch ist, wenn du anstehst, bevor der Laden da ist" und dem Hashtag #typischdeutsch als Video auf TikTok hochgeladen. 4,4 Millionen Views hat das Video seit Anfang April erhalten. Ein Erfolg mit dem niemand gerechnet hatte.

In dem 6-sekündigen Video ist nicht zu sehen, worauf die Kunden warten. Doch für viele Nutzer der Plattform steht fest, dass es etwas ganz Besonderes sein muss. Tatsächlich ist es ein Verkaufswagen der Metzgerei Malsch, der erst etwas verspätet auf dem Wochenmarkt ankommt. "Wir produzieren eben frisch. Da können wir die Ware nicht abends ins Auto packen", erklärt Metzgerei-Chef Mike Malsch.

Von dem Video habe er eher zufällig erfahren. Die lange Schlange auf dem Wochenmarkt war für ihn und seine Mitarbeiter nichts Besonderes. "Das ist nicht neu für uns, das ist Tagesgeschäft. So ist halt unsere Kundschaft in Gotha", sagt Malsch nicht ohne Stolz. Als dann an Ostern plötzlich mehrere Zeitungen und sogar das Fernsehen auf ihn zukamen, war er doch überrascht über das große Interesse. "Das ist natürlich schön und eine Wertschätzung für uns und unser gesamtes Team, wenn wir so viel Aufmerksamkeit erhalten", sagt der Metzger.

Wertschätzung der Kunden ist da, Nachwuchs fehlt trotzdem

Die traditionell langen Warteschlangen sieht Malsch als Zeichen dafür, dass er und sein Team alles richtig machen bei der Arbeit: "Unsere Produkte kommen gut an, sonst würden die Kunden nicht so lange dafür anstehen." In seiner familiengeführten Metzgerei produziert Malsch seine Fleisch- und Wurstwaren fast ausschließlich selbst. Die Hausmacherprodukte seien sehr beliebt in der ganzen Region.

Sorgen mache sich der Metzger um den anhaltenden Fachkräftemangel in seiner Branche und dem Handwerk insgesamt. Aktuelle beschäftigt er einen Azubi, aber der fehlende Nachwuchs sei schon seit Jahren zu beobachten. Wertschätzung für die handwerkliche Arbeit müsse wiederkommen. Vielleicht findet sich unter den jungen TikTok-Nutzern der eine oder andere, der nun Lust auf einen Job mit solch treuen und wohlwollenden Kunden hat.