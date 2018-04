17.04.2018

Viele Wertstoffe landen im Restmüll Das will das neue Verpackungsgesetz ändern

Wer verpackte Waren verkauft, muss dafür Sorge tragen, dass die Verpackungen korrekt entsorgt werden. Da sich bisher einige Unternehmen um diese Verantwortung drücken, gibt es künftig eine neue zentrale Kontrollstelle. Das sieht das neue Verpackungsgesetz vor, das auch zum Ziel hat, die Recyclingquote zu erhöhen. Genau hierbei gibt es jedoch noch Probleme.

Von Jana Tashina Wörrle

Zwar müssen sich Handwerksbetriebe meist nur eher selten mit Verpackungen auseinandersetzen, da sie entweder hauptsächlich unverpackte Waren verkaufen oder selbst viele Verpackungen von verwendeten Materialien entsorgen müssen. Doch einige wenige werden dennoch von den Neuerungen des Verpackungsgesetzes betroffen sein – Ausnahmen für Kleinbetriebe wird es nämlich nicht geben. Und so ist jeder, der Verpackungen herstellt oder in den Umlauf bringt dafür verantwortlich, sie ordnungsgemäß zu entsorgen.

Ab 1. Januar 2019 gilt das neue Verpackungsgesetz und löst die derzeit geltende Verpackungsverordnung ab. Ein wichtiges Ziel der Verordnung ist, dass die Recyclingquoten steigen.

Verpackungen: Das ändert sich ab 2019

Unternehmen sollten ab diesem Zeitpunkt, die von ihnen in den Umlauf gebrachten Verpackungen stärker an ökologischen Aspekten auszurichten – umso umweltfreundlicher Verpackungen sind, desto günstiger soll die Entsorgung sein. Zudem gilt die Beteiligungspflicht an den Entsorgungssystemen und -kosten wie auch schon auf Grundlage der heutigen Verpackungsverordnung künftig für alle Verpackungen, die bei Endverbrauchern anfallen. Ausnahmen für bestimmte Umverpackungen, wie Transportverpackungen entfallen. Wer Verpackungen auf den Markt bringt, muss sich im Verpackungsregister "LUCID" bei der Zentralen Stelle registrieren und erst dann einen Vertrag mit einem Entsorger abschließen.

Das Verpackungsgesetz soll mit dem Verpackungsregister LUCID soll mehr Transparenz und Fairness in die wettbewerbliche Verpackungsentsorgung legen. Mit der im Gesetz auch verankerten Erhöhung der Recyclingquoten soll ein Anreiz geschaffen werden, mehr Verpackungen auf den Markt zu bringen, die sich recyceln lassen. Die Recycling-Quote für Kunststoffverpackungen bis zum Jahr 2022 soll bspw. von heute 36 Prozent auf 63 Prozent steigen. Bei Metallen, Papier und Glas sollen es 90 Prozent werden. Hier liegen die Quoten derzeit bei 60, 70 und 75 Prozent.

Das regelt das neue zentrale Verpackungsregister

Eine besondere Rolle bekommt durch das neue Verpackungsgesetz die neue "Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister", die zentrale Kontrollfunktionen übernehmen soll. Schon seit 1993 besteht das Prinzip der Produktverantwortung für Verpackungen. Daraus resultiert auch, dass die Hersteller die Entsorgung ihrer Verkaufsverpackungen, die an den privaten Endverbraucher verkauft werden, gewährleisten müssen. "Doch nicht alle Unternehmen setzen dies um. Dadurch entsteht jährlich ein hoher wirtschaftlicher Schaden, welcher durch die am System teilnehmenden – rechtskonform agierenden – Unternehmen getragen wird", sagt Bettina Sunderdiek, die Sprecherin der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister.

Die Wettbewerbsverzerrungen, die durch diese "Trittbrettfahrer" entstehen, sollen durch Transparenz, welche mit dem Register entsteht, damit durch die Etablierung der "Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister" abgestellt werden. Konkret soll sie dafür sorgen, dass die Entsorgungskosten gerecht auf die Verpflichteten aufgeteilt werden. Das sind die Erstinverkehrbringer von Verkaufsverpackungen.

Doch wer genau muss sich im Verpackungsregister registrieren lassen?

"Betroffen sind Betriebe, die gewerbsmäßig mit Ware befüllte Verkaufsverpackungen für den privaten Endverbraucher erstmals in Verkehr bringen; diese müssen sich ab dem 1. Januar 2019 im Verpackungsregister LUCID registrieren", erklärt Bettina Sunderdiek. Die Registrierungspflicht besteht unabhängig von der Unternehmensgröße.

In der Praxis ändert sich für die Betriebe jedoch nicht viel, denn auch die bereits jetzt geltende Verpackungsverordnung regelt die Pflicht, für die Entsorgung der in Verkehr gebrachten Verkaufsverpackungen mit einem oder mehreren dualen Systemen einen Systembeteiligungsvertrag zu schließen. Diese Pflicht bleibt. "Die Datenmeldungen, welche die Unternehmen den dualen Systemen zu Art und Menge der durch sie in Verkehr gebrachten Verkaufsverpackungen übermitteln, sind künftig dupliziert an das Verpackungsregister zu melden", so die Stiftungssprecherin.

Durch die Registrierung und die Datenmeldungen entstehen den Unternehmen direkt keine Kosten, da diese durch duale Systeme und Branchenlösungen getragen werden. Insgesamt entsprechen diese Kosten jedoch nur ungefähr einem Prozent der Entsorgungskosten der Verpackungen. Größeren Einfluss wird in Zukunft haben, wie viele besser umweltverträgliche Verpackungen auf dem Markt sind. "Jeder Hersteller kann somit seine Kosten reduzieren, wenn er seine Verpackungen recyclingfähig gestaltet", erklärt Sunderdiek. Je mehr Verpackungen zudem systembeteiligt sind, die zu einem großen Teil oder auch vollständig recycelbar sind, desto geringer sind tendenziell die Systemkosten insgesamt.

Keine flächendeckende Wertstofftonne: Mehr Recycling fraglich

Insgesamt stärker erhöhen könnte man die Recyclingquote allerdings nicht nur durch neue Zielvorgaben, sondern wenn es in allen Städten und Kommunen flächendeckend eine Wertstofftonne geben würden. Auch dies sollte ursprünglich einmal durch das neue Verpackungsgesetz erreicht werden. Denn in die Wertstofftonne kommen nicht nur die Verpackungen wie in die gelbe Tonne oder Papier wie in die blaue Tonne und werden wiederverwertet, sondern alle Abfälle, die Rohstoffe enthalten, die erneut genutzt werden können wie kaputte Kleinelektrogeräte, Metallabfälle oder Holzreste.

Das gilt für kleine Betriebe bei der Müllentsorgung Das neue Verpackungsgesetz betrifft die Abfallentsorgung bei allen sogenannten privaten Endverbrauchern. Zu diesen gehören aber nicht nur private Haushalte sondern auch kleinere Betriebe, die vergleichbare Verpackungsabfälle haben, wie Gaststätten, Hotels, Raststätten, Kantinen, Verwaltungen, Kasernen, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, karitative Einrichtungen, Freiberufler, Kinos, Oper, Museen, Ferienanlagen,-parks, Sportstadien oder auch landwirtschaftliche Betriebe und Handwerksbetriebe , deren Verpackungsabfälle mittels haushaltsüblicher Sammelgefäße (max. 1.100-Liter Behälter jeweils für Papier, Pappe und Kartone sowie für Kunststoff-, Metall- und Verbundverpackungen) gesammelt und im haushaltsüblichen Abfuhrrhythmus entsorgt werden können. Das gilt sowohl für die bisherige Verpackungsverordnung und wird auch künftig für das neue Verpackungsgesetz gelten. Gewerbeabfälle und ihre Entsorgung sind grundsätzlich in der Gewerbeabfallverordnung geregelt. Zwar gelten nicht alle darin aufgeführten Pflichten für kleine Betriebe. Genau dokumentieren müssen allerdings auch kleine Firmen, was sie wann, wo und in welcher Menge entsorgen. Mehr zur Gewerbeabfallverordnung lesen Sie hier.>>>

Und dabei wird es auch bleiben, denn die Einführung einer Wertstofftonne wird für die Städte und Kommunen weiterhin freiwillig bleiben, so sieht es das neue Verpackungsgesetz vor. I nsbesondere bei Handwerksbetrieben könnten allerdings deutlich mehr Wertstoffe aus Metall oder Kunststoff gesammelt werden, wenn es überall verpflichtend eine Wertstofftonne für all diese Materialreste und Abfälle gäbe. Viele dieser Abfälle müssen ohne eine Wertstofftonne einzeln gesammelt und entsorgt werden, wenn man sie recyceln lassen will – oder sie landen eben einfach in der Restmülltonne.

Eigeninitiative der Kommunen ist gefragt

Eine Wertstofftonne, die die gelbe Tonne abgelöst, hätte die Mülltrennung in den privaten Haushalten und in den betroffenen kleinen Betrieben deutlich erleichtert. Zwar geht das Bundesumweltministerium davon aus, dass viele Kommunen die Wertstofftonnen einführen, auch wenn das nicht zwingend vorgeschrieben ist. Derzeit haben etwa 14 Millionen Einwohner eine Wertstofftonne. Ob es wirklich viel mehr werden, da sich jetzt die Kommunen und duale Systeme vor Ort auf eine Wertstofftonne einigen müssen, bleibt abzuwarten. Auch das Umweltbundesamt bedauert, dass es keine einheitlich vorgeschriebene Wertstofftonne geben wird. Nun sei die Eigeninitiative der Kommunen gefragt.

Wichtig ist, wie gut das Recycling von Wertstoffen insgesamt vorankommt – und dabei wiederum spielt auch die Abfalltrennung eine Rolle und die verfügbaren Rohstoffe. Trotz der Kritik, dass es keine flächendeckend eingeführte Wertstofftonne geben wird, stellt die "Zentrale Stelle Verpackungsregister" hierbei ein Vorankommen dar. So sei im Verpackungsgesetz erstmalig überhaupt ein Rahmen für die Einführung der Wertstofftonne vor Ort geregelt, die den Kommunen die Möglichkeit gibt, über eine Einführung auf der Basis der örtlichen Gegebenheiten zu entscheiden.

Das neue Verpackungsgesetz und die Brauereien Das Pfandsystem wurde ursprünglich dazu eingeführt, um Müll zu vermeiden. Statt Verpackungen einfach nur wegzuwerfen, sollten sie wiederverwendet werden. Beim Einwegpfand, das es seit 2003 gibt, wird dieser Ansatz jedoch in sein Gegenteil verkehrt. So kommt es, dass mehr statt weniger Abfall durch Getränkeverpackungen entsteht. Der Grund: Vielen Verbrauchern ist der Unterschied zwischen Einweg- und Mehrwegpfand nicht bewusst. Sie gehen davon aus, auch mit dem Kauf von Kunststofffalschen, für die sie ein Einwegpfand bezahlen, etwas für die Umwelt zu tun. Doch Fehlanzeige, denn diese Kunststoffflaschen – mit einem Flaschenpfand von 25 Cent – landen genauso im Müll wie die meisten anderen Verpackungen auch. Das möchte die Bundesregierung nun ändern und hat als Teil des neuen Verpackungsgesetzes auch Regelungen für die Kennzeichnung des Ein- und Mehrwegpfands erlassen. Sie möchte das Mehrwegpfand stärken und so soll es künftig eine bessere Unterscheidung von Einweg- und Mehrwegflaschen geben. Das Gesetz verpflichtet den Einzelhandel zu einer gut sichtbaren Regalkennzeichnung. Zudem führt es eine appellative Mehrwegquote in Höhe von 70 Prozent Mehrwegflaschen ein, die die Getränkehersteller erfüllen sollen. Betroffen davon ist in erster Linie der Getränkehandel und somit auch die Brauereien. Doch der Mehrweganteil bei Bier liegt bereits seit Jahren bei über 80 Prozent. Somit erfüllt die Branche die Vorgaben des Verpackungsgesetzes bereits.