Rente mit 70, Stärkung der dualen Ausbildung und weniger bürokratische Hürden: Vor der Bundestagswahl beschäftigen die Handwerker in Deutschland viele Themen und sie haben konkrete Forderungen und Verbesserungsvorschläge an die Politik. Die DHZ hat mit ein paar Handwerkern gesprochen und ihre Wünsche an die neue Bundesregierung zusammengetragen.

Die neue Bundesregierung muss aus Sicht des Handwerks viele Themen anpacken.

Zimmerei & Holzbau Markus Käding aus Viersen

Sabine und Markus Käding bilden gerne aus und stellen regelmäßig neue Azubis in ihrem Holzbau- und Zimmererbetrieb in Viersen in Nordrhein-Westfalen ein. Dabei beobachten sie schon seit Jahren ein grundlegendes Problem. "Wir in Deutschland legen einfach zu wenig Wert auf die Entwicklung motorischer Fähigkeiten. Es fehlen Lehrer und die entsprechenden Fächer, um handwerkliche Talente in der Schule zu fördern", sagt der Zimmermeister. Die Politik müsse endlich daran arbeiten Kinder und Jugendliche besser auf eine Ausbildung im Handwerk vorzubereiten. Nur, wenn in der Schule die Grundsteine für die handwerkliche Ausbildung gelegt werden, könne dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.

Speziell in ihrem Gewerk kritisieren sie zudem die Ausbildungsstruktur. Da Zimmerer dem Bauhauptgewerbe angehören, ist für die Azubis Blockunterricht und überbetriebliche Ausbildungsgänge angesagt. "Ein Lehrling ist im ersten Lehrjahr fast nur in der Berufsschule – eben nicht im Betrieb –, lernt die betrieblichen Abläufe nicht kennen und kann daher auch nicht als Arbeitskraft eingerechnet werden", bemängelt der Handwerker.

Wo sich die die Kädings ebenfalls konkret Verbesserungen wünschen, ist bei der Gewerbesteuer. Die Unterschiede bei den Steuersätzen zwischen den Gemeinden seien sehr groß. Hingegen erschließe sich meist nicht, was für ein Mehrwert es dafür gebe. Ein zweiter Steuerbereich, der angepackt werden müsse ist das Thema Abschreibungen. Es sei schön, dass jetzt die degressive Abschreibung wieder möglich ist, sagt Sabine Käding. Wünschenswert wäre aus ihrer Sicht darüber hinaus eine Anpassung der Afa-Tabelle an die tatsächliche Nutzungsdauer.

Was die bürokratischen Abläufe im Betrieb betrifft, so sehen die Kädings an vielen Stellen Möglichkeiten zu Entlastung. Trotz des Bürokratieentlastungsgesetzes III seien die formalen Hürden an vielen Stellen gestiegen. So zum Beispiel beim Mehraufwandswintergeld. Die Anträge bei der Bundesagentur für Arbeit würden seit ein paar Jahren viel mehr Zeit in Anspruch nehmen für eine vergleichsweise kleine Summe. "Wir müssen etwa 15 Dokumente für zwei Mitarbeiter ausfüllen. Es geht dabei aber nur um 60-70 Euro", erklärt Sabine Käding.

Sabine und Markus Käding aus Viersen beschäftigen aktuell einen Azubi und zwei Mitarbeiter in ihrer Zimmerei. - © privat

Bei dem stark diskutierten Thema Klimaschutz sehen sie ihre Branche als Vorreiter: "Ohne Holzbau erreichen wir die Klimaziele nicht." Im Betrieb verarbeiten die Zimmerer hauptsächlich Holz aus heimischen Wäldern, zum Beispiel Fichte und Douglasie. Verbesserungspotential sehen sie aber noch im gesamten Bausektor. So seien zum Beispiel nur sechs Prozent der aktuell verwendeten Dämmstoffe nachhaltig. Für die Handwerker ist es daher wichtig, dass die künftige Bundesregierung den Holzbau fördert, wie es zum Beispiel bei den Grünen geplant ist. jes

Dachdeckermeister Stefan Putzker aus Mainz

Stefan Putzker ist Dachdeckermeister und führt in vierter Generation das Handwerksunternehmen Hönig & Spiegel in Mainz. Zehn Mitarbeiter arbeiten in dem Betrieb, der vor allem in der näheren Region im Sanierungsbereich tätig ist. Putzker wünscht sich von der neuen Regierung vor allem eine Entbürokratisierung. Als Inhaber eines kleinen Unternehmens müsse er alle Bereiche im Auge behalten, das gehe von der Steuer über die Arbeitstechnik und -sicherheit bis hin zur Buchhaltung. "Wenn zusätzlich von allen Seiten Dokumentationspflichten und Auflagen kommen, wächst das einem schon mal über den Kopf", sagt der Handwerker. So habe er allein mehr als 56.000 Bilder in seiner Cloud gespeichert – und das fast ausschließlich für die Baustellendokumentation. "Ich glaube, dass vor allem kleinere Betriebe das auf Dauer nicht mehr schaffen und sie sich im Gegensatz zu größeren Unternehmen kaum Unterstützung in diesen Bereichen leisten können", sagt Putzker.

Auch würden seiner Meinung nach viele Regeln in unterschiedlichen Bereichen aufgestellt, die ausschließlich die Aufgabe hätten, Haftung abzuwehren und Leistungen zu kürzen. Als Beispiel nennt er das Thema Rente: "Dachdecker und ähnliche Berufe mit einer abzugsfreien Rente erst ab 70? Die 65 ist schon ein Irrsinn."

Stefan Putzker, Inhaber des Dachdeckermeisterbetriebs Hönig & Spiegel, mit Sohn und Unternehmensnachfolger Jonas Putzker. - © privat

Das Thema Ausbildung liegt dem Handwerker ebenfalls am Herzen, und das obwohl es ihm nicht schwerfällt, Nachwuchs zu finden. Zum 1. September konnte er wieder einen Auszubildenden einstellen. Sein Wunsch ist es, dass das Bildungssystem von der Regierung neu durchdacht wird. "Es wäre mein Traum, dass erst studiert werden darf, wenn man vorher eine Ausbildung gemacht hat", sagt er. Das betreffe vor allem Berufe, die einen handwerklichen Bezug haben. Auf Baustellen habe er viel mit studierten Ingenieuren, Bauleitern und Architekten zu tun, denen es jedoch an praktische Erfahrungen fehle. Gleichzeitig bemängelt er, dass viele Meister nur wenig Berufserfahrung haben. "Ich fände es gut, wenn Gesellen wieder einige Jahre arbeiten müssten, bevor sie den Meister machen dürfen. Vielen fehlt einfach die Lebenserfahrung, aber die ist auch im Berufsleben wichtig."

In den letzten Monaten hatte Putzker wie viele andere Handwerker mit Materialknappheit und Lieferengpässen zu kämpfen. Die Situation habe sich zwar mittlerweile gebessert, er würde sich aber wünschen, dass die künftige Regierung auch in diesem Bereich etwas tut: "Ich stelle es mir zwar schwierig vor, in die Marktwirtschaft einzugreifen. Aber ein Handeln mit Augenmaß ist wichtig, was die Produktion von Materialien und verlässliche Lieferketten fürs eigene Land betrifft." ew

Zimmermeister Volker Heinrich aus Weißensberg

Deutschland werde seiner Rolle als Sozialstaat immer weniger gerecht, meint Zimmermeister Volker Heinrich. "Wir steuern direkt auf die Rente mit 70 zu, egal welche Partei letzten Endes regieren wird", sagt der 55-Jährige aus Weißensberg bei Lindau. Die hohe Staatsverschuldung lasse gar keine andere Wahl. Auch Steuererhöhungen könnten nicht ausbleiben, selbst wenn Union und FDP das versprechen.

Heinrich ist unzufrieden. Weil er beobachtet, wie die Politik Steuergelder verschwendet und sie anderswo fehlen. Für Pflegekräfte wünscht er sich eine bessere Bezahlung. Krankenhäuser müssten sich wieder mehr auf die Gesundheit und weniger auf Profit konzentrieren. Der Umweltschutz ist ihm wichtig – und ein Verzicht auf Auslandseinsätze der Bundeswehr. 30 Jahre lang habe er die Grünen gewählt. Heute sieht er seine Interessen von keiner der Parteien mehr vertreten.

Von einer neuen Regierung wünscht sich der Heinrich umfassende Reformen. Den Anfang würde er im Parlament selbst machen. Die mehr als 700 Abgeordneten im Bundestag bezeichnet er als "aufgeblähten Verwaltungskopf" und müssten reduziert werden. Gleichzeitig spricht er sich für eine deutlich bessere Bezahlung der Parlamentarier aus – mit der Einschränkung, dass diese im Gegenzug keine Nebeneinkünfte beziehen dürfen.

Zimmermeister Volker Heinrich aus der Nähe von Lindau weiß noch nicht, welche Partei er dieses Jahr wählen soll. - © privat

Mit seinem Betrieb ist Heinrich hauptsächlich in der Sanierung und Erweiterung von Bestandsgebäuden tätig. Regelmäßig ärgert er sich über allzu strenge Bebauungspläne, die Dachgauben oder Aufstockungen verhindern. "Bei unserem Flächenfraß muss es deutlich leichter werden, Bestandsgebäude zu vergrößern", fordert er. Auch einige Brandschutzvorschriften sind seiner Ansicht nach längst überholt und müssten gelockert werden.

Als "unsinnig" bezeichnet er die Fördervoraussetzungen beim Dämmen. Als Gebäudeenergieberater könne er nur den Kopf schütteln, wenn die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen U-Wert von 0,14 W/(m²K) in der Sanierung vorschreibt. "Der Energiegewinn für jeden Zentimeter, der über 22 oder 24 Zentimeter hinaus geht, ist so minimal, das kostet nur Geld und Ressourcen", sagt er.

Ohnehin sind ihm viele Vorgaben zu praxisfremd. Als Unternehmer bekomme er das an mehreren Stellen zu spüren. "Für alles braucht es einen Gutachter, das belastet uns Handwerker", sagt er. Ebenso die Haftung für Subunternehmer. "Wenn ich den Containerdienst beauftrage, dann muss ich mich absichern, dass dieser seinen Mitarbeitern den Mindestlohn bezahlt.“ Immer wieder habe die Politik bürokratische Entlastungen versprochen. "Passiert ist nichts. Noch schlimmer, es ist mehr geworden", sagt er. fre