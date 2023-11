Unter #meinhandwerkchallenge startete im November eine neue Challenge, um junge TikTok-Nutzer auf das Handwerk aufmerksam zu machen. Die Social-Media-Plattform ist die klare Nummer eins bei jungen Deutschen. So können Handwerker und ihre Mitarbeiter an der Challenge teilnehmen.

20,9 Millionen monatliche Nutzer hat die App TikTok laut eigenen Angaben in Deutschland. - © prima91 - stock.adobe.com

Den bestehenden TikTok-Sound übernehmen, seinen Handwerksberuf pantomimisch vorstellen, das Rätsel am Ende auflösen und dann mit dem Hashtag #meinhandwerkchallenge posten – so funktioniert die neue TikTok-Challenge der Handwerkskammern. Gestartet ist sie im November 2023. Teilnehmen können alle Handwerkerinnen und Handwerker, ihre TikTok-affinen Mitarbeiter und Azubis.

So können Handwerksbetriebe selbst Teil der Challenge werden

Das Ziel der Challenge ist es, potenzielle Azubis und Fachkräfte in der Social-Media-App auf das Handwerk und die einzelnen Berufe aufmerksam zu machen. TikTok ist bei den jungen Menschen in Deutschland die Plattform Nummer eins. Rund 20,9 Millionen deutsche Nutzer kann die App laut eigenen Angaben im Monat vorweisen. Dadurch, dass die junge Generation auf TikTok aktiv ist, rückt das Handwerk durch die Challenge in ihr Blickfeld.

Die Kampagne wird von Influencern aus dem Handwerk unterstützt. Drei Beispiele der Challenge wurden bereits auf dem Account "ideenlabor" veröffentlicht. Dort werden die Berufe Bäcker, Tischler und Malerin pantomimisch vorgestellt. Die Videos wurden insgesamt knapp 55.000 Mal angesehen (Stand 28. November 2023).

Lust, selbst an der Challenge teilzunehmen? Die Handwerkskammern empfehlen Teilnehmern, die einzelnen Handwerksberufe lustig, unterhaltsam und spannend vor der Kamera in Szene zu setzen. Den TikTok-Sound erhält man ganz einfach durch Klicken auf das Schallplatten-Symbol rechts unten in den Beispiel-Videos. tb

>>> Bei weiteren Fragen zur Challenge helfen die Ansprechpartnerinnen der Handwerkskammer Region Stuttgart.