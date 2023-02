Erstellen Handwerksbetriebe für TikTok selbst Videos und binden dabei Musik ein, müssen sie die Urheberrechte beachten. TikTok selbst bietet für Business Accounts eine Lösung: die Commercial Music Library. So kann man sie rechtlich sicher nutzen.

Wer als Handwerksbetrieb TikTok-Videos erstellt und Musik einbindet, sollte dabei unbedingt die Urheberrechte beachten. - © Claudia Nass - stock.adobe.com

Ein schnelles Video von der Baustelle, einmal in Bild und Ton zeigen, wie die Arbeit in der Backstube abläuft oder auch ein lustiges Filmchen mit den Kollegen drehen – immer mehr Handwerksbetriebe sind mittlerweile auf TikTok vertreten mit eigenen aktiven Accounts und regelmäßigen Veröffentlichungen. Dabei enthalten viele Videos auch Musik. Ähnlich wie auf Instagram muss man beim Verwenden von Musik, deren Urheber man nicht selbst ist, allerdings aufpassen. Ohne Erlaubnis des Urhebers ist das verboten und es kann mitunter teuer werden.

"Grundsätzlich gilt auch hier, dass man für Musik, die man in Videos für Social-Media-Plattformen einbaut, eine Lizenz benötigt", erklärt der Medienfachanwalt Jasper Prigge. Die Lizenz beschreibt die Nutzungsrechte – manches Mal muss man für sie bezahlen, manches Mal genügt die Angabe des Urhebers. Was konkret gilt, ist in den Nutzungsbedingungen der Plattformen, Musikbibliotheken oder anderer Pools geregelt, aus denen man die Musik bezieht. Hält man sich nicht daran, drohen im schlimmsten Fall Abmahnungen von Anwälten, die die Urheber vertreten. "Umso bekannter und beliebter ein Musikstück ist, desto teurer kann es werden, wenn man Musik ohne Lizenz benutzt", warnt Jasper Prigge. Im schlimmsten Fall können so auch Lizenzgebühren in fünfstelliger Höhe nachgefordert werden.

TikTok bietet Betrieben Musik an

Der Rechtsexperte rät Unternehmen deshalb genau auf die Nutzungsrechte und Lizenzvorgaben von Musikanbietern zu achten. Er informiert aber auch darüber, wie Handwerker, die TikTok für das eigene Unternehmen nutzen wollen und dafür die sogenannte Business-Variante wählen, rechtlich sicher und dazu noch kostenlos an Musik kommen. Denn auch für nicht-private Accounts bietet die Video-Plattform eine eigene Musikbibliothek an. Darin befinden sich über 100.000 Musikstücke, für die TikTok selbst nach eigenen Angaben Lizenzen eingeholt hat und die den Nutzern mit den Business-Zugängen kostenlos zur Verfügung stehen.

Die sogenannte Commercial Music Library erreicht man nach Angaben von TikTok über folgenden Weg:

​Öffne die TikTok-App und melde dich bei deinem Business Account an.

​Tippe auf das Symbol +, um ein neues Video zu erstellen.

​Tippe dann auf Sound hinzufügen, um die kommerziellen Musiktitel aufzurufen, die du kostenlos für deine Videos nutzen kannst.

TikTok Business Account: Nicht die allgemeine Musikbibliothek nutzen

Wichtig ist dabei allerdings, dass man wirklich als Business Account angemeldet ist, denn private Accounts haben Zugriff zu einer anderen – der allgemeinen – Musikbibliothek. Außerdem sollten Betriebe darauf achten, dass sie die eigenen Videos mit Musik aus der Commercial Music Library nicht mit Videos anderer verknüpfen, die Musik der allgemeinen Musikbibliothek nutzen. Besondere Vorsicht ist bei Duett-, Reaktions- oder Stich-Posts geboten. Darauf weist TikTok selbst in seinem Hilfebereich hin. Hier heißt es:

Business Accounts können keine Duett-, Reaktions- oder Stich-Posts mit Benutzervideos erstellen, die Musiktitel aus der allgemeinen Musikbibliothek verwenden.

​Möglich sind Duett-, Reaktions- und Stich-Posts jedoch mit Benutzervideos, die Musiktitel aus der kommerziellen Musikbibliothek oder Originaltitel verwenden.

​Originaltitel können in Business Accounts wiederum nur verwendet werden, wenn sie keine urheberrechtlich geschützte Musik enthalten.

Videos für TikTok mit Musik nicht für Instagram und Co.

Ähnlich gelagert ist die Problematik der Vermischung übrigens, wenn man Videos für TikTok erstellt und dann auch auf anderen Social-Media-Palttformen nutzen bzw. teilen möchte. Davor warnt Jasper Prigge explizit, denn auf jeder Plattform gelten andere Nutzungsbedingungen. So unterliege die Erlaubnis der Nutzung von Musik aus der Commercial Music Library nur für Inhalte auf TikTok. Eine Übernahme der entsprechenden Videos z. B. bei Instagram sei nicht zulässig. "Hierfür bedarf es einer Erlaubnis der Rechteinhaber oder Rechteinhaberinnen, die separat eingeholt werden muss", sagt Prigge.

Wichtig zu wissen für TikTok-Business-Nutzer ist außerdem, dass sie den Urheber des Musikstücks immer nennen müssen – auch dann, wenn sie Musik aus der Commercial Music Library nutzen. Diese Nennung erfolgt am besten direkt unter dem Video oder in der Videobeschreibung.