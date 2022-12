Musikrichtlinien für Reels, Storys & Co

Musik in Instagram nutzen: Unbedingt Urheberrecht beachten

Achtung Abmahngefahr: Wer auf nicht-privaten Accounts Beiträge, Reels oder Storys mit Musik hinterlegt, sollte die neuen Musikrichtlinien von Instagram kennen. Im Oktober stellte Meta klar: Wer Musik aus der internen Musikbibliothek von Instagram nutzt, bewegt sich auf urheberrechtlich dünnem Eis. Im Interview mit der DHZ erklärt Rechtsanwalt Christian Solmecke, was die Änderungen für neue und bestehende Inhalte bedeuten.

Am 19. Oktober hat der Instagram-Konzern Meta seine Musikrichtlinien konkretisiert. Seitdem ist klar: Wer von Instagram zur Verfügung gestellte Musik für Beiträge, Reels oder Storys nutzt, könnte mit dem Urheberrecht in Konflikt geraten. Wortwörtlich heißt es in den Richtlinien: "Insbesondere die Nutzung von Musik für gewerbliche oder nicht private Zwecke ist verboten, es sei denn, du hast entsprechende Lizenzen eingeholt."

Neue Musikrichtlinien von Instagram gleichen einem Nutzungsverbot

Die Neuerung betrifft somit auch Handwerksbetriebe, die Instagram über einen Unternehmens-Account nutzen. In der Regel ist es kompliziert, aufwendig und teuer, einzelne Lizenzen für Musikstücke einzuholen. Die neuen Musikrichtlinien kommen somit mit einem Nutzungsverbot für jeden nicht-privaten Instagram-Nutzer gleich. Zugleich werfen sie rechtliche Fragen auf. Anwälte berichten bereits von Fällen, in denen Mandanten Abmahnungen erhalten haben und Lizenzgebühren bezahlen mussten. Betroffen seien vorrangig kleine Betriebe wie etwa Friseursalons.

Schon die Vorgängerversion der Musikrichtlinien von Meta für nicht-private Nutzer beschrieb eine rechtliche Grauzone, die nicht jeden Songtitel nutzbar machte. So hatten Unternehmens-Accounts zuvor eine eingeschränkte Musikbibliothek. In dieser waren weniger Lieder enthalten, als sie für private Instagram-Accounts zur Auswahl standen.

Rechtsanwalt und Medienexperte Christian Solmecke erklärt im Interview mit der DHZ, wie Gewerbetreibende Musik rechtlich sicher auf Instagram verwenden und wie mit bestehenden Inhalten umgegangen werden sollte.

Musik in Instagram-Beiträgen: Diese Folgen drohen bei Verstößen gegen das Urheberrecht

Seit Mitte Oktober 2022 ist die Nutzung von Musik aus der Instagram-Bibliothek für gewerbliche oder nicht private Zwecke quasi nicht mehr erlaubt. Was droht schlimmstenfalls, wenn sich Instagram-Account-Betreiber nicht an die geänderten Musikrichtlinien halten?

Christian Solmecke: Zunächst kann Instagram den Post, das Reel oder die Story, die gegen die Musikrichtlinie verstößt, vom Account entfernen. Es kann aber auch der gesamte Account gesperrt werden, da die Musiknutzung entgegen der Richtlinie ein Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Meta ist. Außerdem können auch Konsequenzen außerhalb von Instagram auf den Account-Betreiber zukommen, wenn der Rechteinhaber der Musik den Account wegen der Urheberrechtsverletzung abmahnt.

Welche Konsequenzen sind das und mit welchen Kosten ist zu rechnen?

Im Falle einer urheberrechtlichen Abmahnung wird zum einen Schadenersatz verlangt – meist in der Höhe einer "fiktiven Lizenzgebühr." Wie hoch die im Einzelfall ist, hängt sowohl vom Musikstück als auch der Art der Nutzung ab. Im schlimmsten Fall können das schnell Lizenzgebühren in fünfstelliger Höhe sein. Zudem werden die Anwaltskosten für die Abmahnung geltend gemacht. Bei Abmahnungen gewerblicher Nutzer kommt die Deckelung der Anwaltsgebühren nach § 97a Abs. 3 UrhG nicht in Betracht, sodass sie sich aus dem "Streitwert" errechnen. Das bedeutet: Je höher die Schadenersatzforderung, desto höher die Anwaltskosten.

Und schließlich wird man dazu aufgefordert, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung zu unterschreiben, in der man unter Androhung einer hohen Vertragsstrafe verspricht, die Rechtsverletzung nicht zu wiederholen. Bevor man dies unterschreibt, ist es sehr ratsam, sich mit einem Anwalt zu besprechen, sonst drohen hohe Kostenrisiken. So ist es zum Beispiel möglich, diese Unterlassungserklärung nur modifiziert abzugeben. Wer es jedoch gänzlich unterlässt, dem droht ein Gerichtsverfahren, bei dem man im Fall des Unterliegens am Ende noch die Kosten des gesamten Verfahrens zu tragen hat.

Musik in Reels und Storys: Die "15-Sekunden-Ausnahme" als Hintertür?

Was ist mit der Regelung, nach der Ausschnitte von Musiktiteln immer genutzt werden dürfen, wenn sie nicht länger als 15 Sekunden sind und wenn damit kein kommerzieller Zweck verfolgt wird?

Diese Regelung kann man leider nicht pauschal als Freifahrtschein nutzen. Hier handelt es sich um eine Ausnahmevorschrift des 2021 in Kraft getretenen Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetzes, welches Artikel 17 der EU-Urheberrechtsrichtlinie in deutsches Recht umsetzt. Es betrifft zwar große soziale Medien wie Instagram, die aufgrund des Gesetzes letzten Endes sogenannte Uploadfilter einsetzen müssen, um das nicht rein private Hochladen nicht lizenzierter und vom Urheber gemeldeter Inhalte zu erkennen und zu filtern. Von dieser Pflicht einer automatischen Blockade von Uploads gibt es jedoch eine Ausnahme zum Schutz vor Overblocking bei den "mutmaßlich erlaubten Nutzungen" nach § 9 UrhDAG. Mutmaßlich erlaubt sind Uploads, die (kumulativ)

weniger als die Hälfte eines fremden Werks enthalten, dieses Werk mit anderen Inhalten kombinieren und entweder als legale Nutzung (Zitat, Parodie etc.) gekennzeichnet (§ 11) oder geringfügig (§ 10) sind.

Was als geringfügig (= Bagatellnutzung) gilt, steht wiederum in § 10:

bis zu 15 Sekunden je eines Videos oder Musikstücks,

bis zu 160 Zeichen je eines Textes,

bis zu 125 Kilobyte je eines Fotos, Bildes oder einer Grafik.

Das aber auch nur, sofern die Nutzung nicht zu kommerziellen Zwecken oder nur zur Erzielung unerheblicher Einnahmen dient.

Diese Vorschrift dient aber nur dem Schutz vor Overblocking. Es bedeutet nur, dass solche Inhalte nicht automatisch gesperrt werden dürfen und bis zu einer menschlichen Überprüfung durch die Plattform online bleiben müssen. Sind die Prüfer danach aber der Ansicht, es liegt eine Urheberrechtsverletzung vor, muss der Inhalt doch gesperrt werden. Sprich: Ein "Freifahrtschein" ist diese 15-Sekunden-Regel keineswegs!

Neue Musikrichtlinien von Instagram: Auch bestehende Inhalte betroffen?

Greifen die Neuregelungen auch für verwendete Musik, die in der Vergangenheit aus den Musikbibliotheken von Meta genutzt wurden? Sollten Account-Betreiber also auch "alte" Beiträge, Reels und Storys mit kritischer Musik löschen oder überarbeiten?

Grundsätzlich müsste für die Postings vor dem 19. Oktober noch die alte Musikrichtlinie gelten. In dieser war allerdings auch nicht klar geregelt, dass Unternehmen die Musik nutzen dürfen. Deshalb würde ich empfehlen, um auf der sicheren Seite zu sein und Ärger zu vermeiden, die Postings zu überarbeiten. Denn seit dem 19. Oktober ist klar, dass Meta nur Musiklizenzen für die private Nutzung besitzt. Unternehmen, Influencern, Selbstständigen und Co. sollten deshalb die Nutzung von Musik, die von Instagram bereitgestellt ist, auf jeden Fall vermeiden und auch die alten Posts an die neue Rechtslage anpassen.

Da man Audiodateien nicht aus Reels löschen kann, müssen nicht-private Account-Betreiber die Musik also entweder nachlizenzieren oder Beiträge komplett löschen – ist das richtig?

Ja, das ist dann richtig. Man kann etwa das Posting neu hochladen, ohne die Audiospur zu verwenden. Bei der Frage nach einer Nachlizenzierung sollte man allerdings bedenken, dass man den Rechteinhaber darauf aufmerksam macht, möglicherweise bereits seit Längerem ein Posting online zu haben, für das man keine Lizenzgebühren gezahlt hat – dies birgt natürlich bei wenig kulanten Rechteinhabern ein Kostenrisiko.

Urheberrecht beachten und immer Lizenzen einholen

Gelten die neuen Musikrichtlinien von Instagram ebenso für die dort angebotenen Soundeffekte?

Dies lässt sich nicht pauschal sagen, weil es immer um die Frage geht, ob ein "Werk" im Einzelfall urheberrechtlichen Schutz erhält. Dies ist nur bei (halbwegs) kreativen Schöpfungen der Fall. Bei manchen Sounds dürfte ein solcher Schutz in der Regel hingegen nicht vorliegen. In Ausnahmefällen kann aber auch einmal eine kurze Tonsequenz urheberrechtlich schutzfähig sein. Hier sollte man sich besser darauf verlassen, ob Instagram einem ohne Lizenz erlaubt, die Sequenz zu nutzen oder nicht, und keine Risiken eingehen.

Wie sichert man sich bei der Verwendung von Musik aus Online-Bibliotheken grundsätzlich am besten ab, um nach einer Verwendung keine rechtlichen Probleme zu bekommen?

Als erstes gilt natürlich, dass die Nutzungsrechte eingehalten werden müssen. Das bedeutet, dass man nur Musik nutzen darf, wenn eine entsprechende urheberrechtliche Lizenz besteht. Die kann man zum Beispiel direkt vom Rechteinhaber, der GEMA oder über CC-Lizenzen aus entsprechenden Datenbanken erhalten. Doch auch wenn eine Musik-Bibliothek behauptet, dass entsprechende Lizenzen bestehen, ist Vorsicht geboten. Denn das muss nicht immer stimmen und Unwissenheit schützt den Verwender der Musik nicht vor einer Abmahnung. Ein gewisses Rest-Risiko besteht bei solchen Angeboten. Man sollte sich also vorher über die Bewertungen anderer Nutzer schlau machen, ob es sich um einen seriösen Anbieter handelt. Auch ein Blick ins Impressum kann hilfreich sein – sitzt der Anbieter auf den Bahamas, ist das eher kein gutes Indiz.

Tipps zu Musik, die Gewerbetreibende für Social-Media-Kanäle verwenden kann, gibt es etwa unter medienpaedagogik-praxis.de. Bei jedem Anbieter sollten Handwerksbetriebe prüfen, welche Lizenzen und Kosten im Einzelfall greifen.