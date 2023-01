Der ganz große Baustoffmangel scheint vorüber. Handwerksbranchen sprechen immer seltener von Lieferschwierigkeiten. Doch einzelne Baumaterialien machen weiterhin Probleme. Das kann nach wie vor ganze Baustellen zum Erliegen bringen. Branchenvertreter und Handwerker berichten aus der Praxis.

Der generelle Engpass beim Baumaterial scheint vorbei zu sein. Dennoch gibt es Engpässe bei einigen Baumaterialien und dies bereitet Probleme auf den Baustellen.

Vor knapp einem Jahr überschlugen sich die Meldungen zu den Lieferengpässen bei Baumaterialien und dem Mangel an Baustoffen. Betriebe des Bau- und Ausbaugewerbes berichteten von leeren Regalen im Baustoffgroßhandel und sprunghaft steigenden Preisen. Vor allem Dämmmaterialien, aber auch Holz, Farben oder Metalle waren kaum noch zu bekommen. Nun stehen die Zeichen auf Entspannung – zumindest was viele Verfügbarkeiten betrifft. Die Situation bei den Preisen bleibt allerdings angespannt.

Preisanstiege verlangsamen sich beim Baumaterial

So meldet der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), dass die Lieferbarkeit bei den meisten Baustoffen aktuell nicht mehr das Problem sei. "Sondern eher der Preis", so ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa im Gespräch mit der DHZ. Vor allem Baustoffe wie Ziegel und Steine, die viel Energie bei der Herstellung benötigen, hätten sich stark verteuert. Dennoch fügt Pakleppa einen Hoffnungsschimmer hinzu. Denn der Zenit ist seiner Ansicht nach überschritten. Das zeigen auch folgende Zahlen:

Die Baustoffpreise bewegen sich laut des Statistischen Bundesamtes zwar weiter auf historisch hohem Niveau. Für alle gewerblichen Produkte lagen die Erzeugerpreise im November vergangenen Jahres 28,2 Prozent über dem Vorjahreswert. Doch der Preisanstieg verlangsamte sich immerhin zum zweiten Mal in Folge. Er lag im Oktober noch bei einem Anstieg von 34,5 Prozent, im September sogar bei 45,8 Prozent.

Preistreiber bleiben vor allem die Energiekosten. Der ZDB geht aber davon aus, dass die ausgehandelten Energie- und Gaspreisbremsen marktberuhigend wirken werden. Insgesamt rechnet die Bauwirtschaft mit einer weiteren Verbesserung der Lage. Felix Pakleppa fasst die aktuelle Situation wie folgt zusammen: "Grundsätzlich sind die meisten Baustoffe gut lieferbar. Das Problem ist und bleibt das Preisniveau. Da sich der Gaspreis auf dem Weltmarkt zunehmend normalisiert, spricht vieles dafür, dass sich die Preise energieintensiver Baustoffe auch hierzulande weiter stabilisieren werden. Wir sind verhalten optimistisch."

Alle Baumaterialien wieder verfügbar oder einzelne Engpässe?

Ähnliche Prognosen kamen Anfang Januar vom Münchner ifo-Institut. So meldete es kürzlich, dass die Industrie deutlich weniger mit Materialengpässen zu kämpfen hat. Das schlägt sich auch im Baugewerbe nieder. Zwar berichtet aktuell nach Angabe der Wirtschaftsforscher noch rund jedes fünfte Unternehmen der Baubranche von Materialengpässen (19,7 Prozent). "Diese Zahl ist aber in den letzten Monaten rückläufig gewesen", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo-Umfrage, auf Nachfrage der DHZ. Der Höhepunkt der Problematik zeigte sich in der ifo-Daten im Mai 2022. Damals lag der Wert bei 51,6 Prozent. "Die Engpässe haben sich sozusagen mehr als halbiert. Das sind gute Nachrichten", erklärt Wohlrabe. Dass es weiterhin aber Engpässe gibt, zeigt die Tatsache, dass der langfristige Durchschnitt bei den Baufirmen eigentlich bei 2,8 Prozent liegt. So seien die Materialengpässe historisch betrachtet immer noch ein großes Problem für viele Unternehmen.

Die aktuellen Engpässe lassen sich den Umfragen zufolge nicht auf bestimmte Materialien eingrenzen. So waren die Angaben auf die Frage, welche Materialien fehlen, auch im Dezember 2022 sehr vielfältig. "Dämmung, Holz und Stahl werden am häufigsten genannt", sagt Wohlrabe. Dabei gehe es aber meist um spezielle Ausführungen der Materialien, denn Stahl sei beispielsweise per se nicht knapp. "Oft sind die Bauunternehmen auch am Ende eine langen Wertschöpfungskette und wenn es vorher schon Probleme gibt, dann schlägt es auf die Bauunternehmer durch", so der ifo-Forscher.

Preise für Baumaterial immer noch hoch: Unternehmer müssen Unsicherheiten einkalkulieren

"Grundsätzlich ist alles lieferbar. Die Frage ist jedoch, wie lange es dauert und was die Materialien dann kosten", fasst auch Franz Xaver Peteranderl die aktuelle Lage zusammen. Er ist Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern und Bauunternehmer aus Garching bei München. Doch genau solche Unsicherheiten müssten die Baufirmen natürlich mit einkalkulieren. "Zusätzliche zeitliche Puffer verteuern das Bauen weiter", erklärt der Unternehmer. Derzeit sei es oftmals so, dass Betriebe mit dem Bauherrn schon vor Baubeginn festlegen, welche alternativen Produkte verwendet werden dürfen, wenn die gewünschten kurzfristig nicht lieferbar sind – etwa bei der Wärmedämmung.

Dass es keinen generellen Mangel mehr gibt, sondern eher eine spezifische Knappheit bei bestimmten Baustoffen, bestätigt auch der Bundesinnungsverband Tischler Schreiner Deutschland. Dabei sieht Verbandspräsident Thomas Radermacher Bauholz als am geringsten betroffen an. "Als es anfing mit den starken Preisanstiegen und den Knappheiten vor zwei Jahren, war Holz stark im Fokus. Jetzt sind es bei uns nur noch die hohen Preise, die geblieben sind", sagt er und spricht von einem Preisanstieg zwischen 30 und 40 Prozent im Schnitt. "Bislang hat sich die Hoffnung nicht bestätigt, dass die Preise wieder sinken, auch wenn wir beim Holz quasi alles wieder bekommen."

Bauholz ist verfügbar – die Engpässe liegen woanders

Bei den Preisen würden sich die gestiegen Energiekosten für die Produktion und den Transport zeigen. Engpässe erlebt seine Branche aktuell vor allem bei elektrischen Bauteilen wie Türöffnern, bei Beschlägen und anderen Teilen aus Metall oder auch bei Rollläden und PVC-Böden. Doch auch diese Baumaterialien sind relevant, damit Arbeiten der Tischler und Schreiner fertiggestellt werden können. "Bei diesen Teilen kommt es noch immer zwischenzeitlich zu verzögerten Lieferungen", sagt Radermacher. Holz dagegen sei gut verfügbar – egal ob Vollholzmaterial aus Eiche, Fichte oder Kiefer oder auch Plattenware oder Schichtholz.

Zusammenfassend sagt er, dass bislang noch nicht die Situation wieder hergestellt sei wie vor dem Beginn des einst starken Mangels. Aber heute sei schon alles deutlich entspannter. Thomas Radermacher ist optimistisch, dass die Entwicklung so weitergeht und dass sich die Problematik rund um die Materialengpässe wieder normalisiert. "Denn dass mal das ein oder andere Teil nicht lieferbar ist oder sich verspätet, wird es immer geben", sagt er.

SHK-Handwerk berichtet weiter von fehlendem Baumaterial

Nicht ganz so entspannt sieht es bei den Sanitär- und Heizungshandwerkern aus. Der Konjunkturbericht Winter 2022 zeigt, dass die Lieferproblematik in der SHK-Branche in diesem Winter anhält. Jedoch ist der Anteil der Unternehmen mit Lieferproblemen leicht gesunken. Demnach berichten 89 Prozent der Betriebe über Lieferprobleme bei Großhändlern oder Herstellern. Das seien vor einem Jahr noch etwa fünf Prozent mehr gewesen, so der Zentralverband SHK. Besonders betroffen von der Lieferproblematik seien Heizungsprodukte, die gegenwärtig stark nachgefragt werden. Das sind unter anderem die Produktgruppen "Wärmepumpen" und "Wärmespeicher" sowie Steuerungs- und Regelungstechnik.

Mit dieser Problematik, die zwar nur bestimmte Bereiche betrifft, entsteht allerdings ein Nadelöhr, dass oftmals ganze Baustellen zum Erliegen bringt. Zumindest erlebt das Malermeister Dietmar Ahle in Paderborn, der neben seinem Handwerksbetrieb auch eine Handwerkskooperation aus zehn verschiedenen Gewerken leitet. Gemeinsam bieten sie komplette Sanierungs- und Ausbauprojekte an. "Immer wieder müssen wir lange warten, bis Heizungen eingebaut werden können, weil sie ganz oder in Teilen nicht lieferbar sind", erklärt Ahle. Die große Nachfrage nach Wärmepumpen führe zu starken Verzögerungen. "Ohne Heizung können wir jetzt aber auch mit den meisten anderen Arbeiten nicht weitermachen. Gerade wir als Malerbetrieb sind erst am Ende einer Bauphase dran und müssen warten, bis alles andere fertig ist."

Baustellenstopp auch wenn nur einzelne Materialien fehlen

Zwar bestätigt auch Dietmar Ahle, dass die generellen Lieferschwierigkeiten vorbei seien und dass sich die stark gestiegenen Kosten ganz besonders bei den Baustoffen noch halten, die energieintensiv in der Herstellung sind. In der Praxis erlebt er aber dennoch keine Entspannung der Lage. "Auch wenn es ‚nur noch‘ an einzelnen Materialien fehlt, sorgt das oftmals für Chaos auf den Baustellen." Neben dem Heizungsbereich sind es Baumaterialien aus Kunststoff, bei denen es gerade schwieriger wird. "Im Moment bekommen wir keine Kunststofffenster, denn unserem Fensterbauer fehlt es an einem ganz bestimmten Weichmacher. Und der kommt aus China und ist nicht lieferbar", sagt der Malermeister. Dieses Problem zeige sich auch bei Haustüren, deren Dämmung meist auch diesen Zusatzstoff benötigt.

Für die Zukunft erkennt der Handwerksunternehmer insofern eine Entspannung der Lage, als dass viele Neubauprojekte wegfallen. "Im Neubau und bei großen Baustellen bricht vieles weg. Die Firmen, die hier normalerweise tätig sind, stehen dann auch für Sanierungen zur Verfügung", erklärt er und fürchtet dabei keinesfalls die Konkurrenz für seine Firmenkooperation, mit der er meist im Altbau tätig ist. "Dann ist es vielleicht endlich wieder so, dass man Kundenanfragen direkt einplanen kann und nicht unendlich aufschieben muss, da alle Kapazitäten voll sind."