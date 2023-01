Die Bundesregierung will mit rund 350 Millionen Euro zinsgünstige Baudarlehen fördern. Damit sollen zwei Ziele erreicht werden.

Von Karin Birk

Familien mit geringem Einkommen sollen einen Anspruch auf zinsverbilligte Kredite erhalten. - © schulzie - stock.adobe-com

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will Familien beim Erwerb oder Bau von Wohneigentum unterstützen. "Die neue Wohneigentumsförderung für Familien soll zum 1. Juni 2023 starten", sagte ein Sprecher des Ministeriums. Die Ministerin hatte zuvor in der "Welt am Sonntag" den Startschuss für die neue Eigentumsförderung genannt. Für das Jahr 2023 stünden dafür insgesamt 350 Millionen Euro zur Verfügung, betonte der Sprecher. Einen Anspruch auf die zinsverbilligten Kredite hätten Familien mit geringem Einkommen.

Förderung soll an Haushaltseinkommen geknüpft werden

Nach Angaben des Ministeriums sollen mit der angekündigten Förderung zwei Ziele erreicht werden. "Wir wollen Familien mit niedrigen Einkommen - bis 60.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen bei einem Kind, zuzüglich 10.000 Euro für jedes weitere minderjährige Kind – beim Erwerb oder der Errichtung von Gebäuden zur Selbstnutzung unterstützen."

Weitere geplante Fördervoraussetzung: hohe Energiestandards

Darüber hinaus sollen nach den Worten des Sprechers investive Maßnahmen zur Neuerrichtung von Gebäuden gefördert werden, die sich durch eine geringe Treibhausgasemission im Lebenszyklus sowie einen geringen Energieverbrauch in der Betriebsphase auszeichnen. Eine weitere Voraussetzungen für eine Förderung sei deshalb, dass der Neubau auf einem höheren als dem gesetzlichen klimafreundlichen Niveau des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) errichtet werde. Dieser liege derzeit bei EH55.

Baubranche fordert schon lange mehr Förderung

Zuvor hatte schon die Bauwirtschaft auf staatliche Unterstützung gedrängt. "Wir werden im Wohnungsbau einen deutlichen Rückgang haben", sagte etwa der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes, Felix Pakleppa, im Gespräch mit der Deutschen Handwerkszeitung. "Wir brauchen eine schnelle und ambitionierte Förderung", betonte er. Diese gelte nicht nur für eine Nachfolgeregelung für das Baukindergeld.