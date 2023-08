Die deutsche Nationalmannschaft der Berufe hat sich in Magdeburg fit für die EuroSkills, die Europameisterschaft der Berufe, gemacht. Im September messen sich die jungen Fachkräfte im polnischen Danzig mit den Besten Europas.

33 junge Fachkräfte treten im September für Deutschland bei den EuroSkills in Danzig an. - © WorldSkills Germany/Frank Erpinar

Competitor steht auf den schwarzen Polo-Shirts – Wettbewerber. 33 junge Fachkräfte, davon vier Frauen, bilden die Nationalmannschaft der Berufe, die Deutschland bei den EuroSkills in Danzig in 29 Disziplinen vertritt. "Dieses Jahr ist die Mannschaft wieder sehr gut aufgestellt und ich glaube, dass wir viel erreichen können", sagt Hubert Romer, Geschäftsführer von WorldSkills Germany. Die Vorbereitung sei sehr gut gelaufen, die Motivation und besonders die Eigenmotivation der Teilnehmer hoch.

Vor Kurzem traf sich das gesamte Team in Magdeburg zum letzten Mal vor den EuroSkills (5. bis 9. September 2023). ZDH-Präsident Jörg Dittrich dankte in einem Video-Grußwort allen für ihren Einsatz: "Das gesamte Handwerk steht hinter Euch und drückt die Daumen. Haut rein."

Inspiration erhielten die Teilnehmer auch von Rennrodel-Weltmeisterin Dajana Eitberger. Sie riet den jungen Fachkräften, bei sich selbst zu bleiben und keine Angst davor zu haben, zu verlieren. Die Spitzensportlerin sprach über ihre eigenen Rückschläge und darüber, wie man sie überwinden kann und sich wieder zu Höchstleistungen motiviert.

Medien- und Mentaltraining für die Nachwuchs-Talente

Darüber hinaus erhielt die Nationalmannschaft ein Medien- und Mentaltraining und Informationen zu den Abläufen vor Ort.

Die Stadt Danzig übernahm im vergangenen Jahr die Organisation der EuroSkills 2023, nachdem Russland und St. Petersburg die Austragung entzogen wurde. "Wir sind den polnischen Gastgebern sehr dankbar, dass sie so kurzfristig eingesprungen sind", sagt Hendrik Voß, Referatsleiter Berufliche Bildung des ZDH. Russische Teilnehmer sind nicht am Start.

Die EuroSkills sind wie die WorldSkills ein internationaler Berufswettbewerb, der alle zwei Jahre stattfindet. In Danzig werden in 43 Skills die Europameister ermittelt. 600 Fachkräfte aus 32 Nationen sollen bei den EuroSkills aufeinandertreffen. Die Teilnehmer dürfen maximal 25 Jahre alt sein. Das 33-köpfige deutsche Team geht in 29 Disziplinen an den Start, einige in einem Zweierteam.

Informationen unter euroskills2023.org und worldskillsgermany.com