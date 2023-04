Ein Akku-Handsauger als Hebehilfe, drei neue Elektro-Werkzeuge für die Amp-Share-Allianz, kompakte Bohr- und Schlagbohrschrauber sowie verbesserte Maßbänder: Die Deutsche Handwerks Zeitung stellt eine Auswahl an Neuheiten auf dem Werkzeug-Markt vor.

Mit dem Akku-Vakuum-Handsauger eT-Grabo Nemo Pro lassen sich auch gehobelte Bretter packen. - © Euro-Tech

Vakuum-Technik: Handsauger hilft beim Heben

Die Vakuumtechnik-Spezialisten der Euro-Tech Vertriebs GmbH aus Rosenfeld erweitern ihr Angebot um zwei akkubetriebene Handsauger, die die Art des Hebens im Handwerk revolutionieren können. "Jeder, der täglich Glas, Holz, Fliesen oder Platten aller Art zu heben hat, wird verblüfft sein, wie einfach und ergonomisch sich Materialien anpacken lassen", wirbt das Unternehmen für die neuesten Handhebeprodukte der amerikanischen Marke Grabo.

Je nach Oberfläche und Ansatzpunkt kann der eT-Grabo Nemo Pro ein Gewicht von bis zu 170 kg tragen (senkrechter Halt bei Glas). Selbst bei Metall (110 kg), Holz (100 kg) sowie grobem Schiefer oder rauem Beton (je 80 kg) überzeugt das Gerät mit hoher Tragkraft. Es hält auf glatten, strukturierten, porösen und feuchten Oberflächen – von der Glastafel bis zur Trockenbauplatte. Ausgelegt für den professionellen Dauereinsatz, verfügt der Halter über einen ergonomischen Griff, eine digitale Druckanzeige sowie eine automatische Regulierung der Ansaugleistung, um das Vakuum aufrecht zu erhalten. Dank intelligenter Steuerung merkt sich das Gerät die optimale Ansaugkraft und peilt diese automatisch wieder an.

Vorsicht bei dünnem Glas

Betrieben wird das Werkzeug mit einem austauschbaren Lithium-Ionen-Akku mit 14,8 V und 2.600 mAh. Der Akku benötigt nach Hersteller­angaben zwei Stunden für eine volle Ladung, die für 1,5 Stunden im Dauerbetrieb ausreicht. Im Standby-Modus hält der Akku 30 Tage. Aufgrund der hohen Ansaugkraft empfiehlt der Hersteller, das Gerät nur an Glasplatten mit einer Dicke von mindestens 6 mm zu verwenden. Andernfalls bestehe Bruchgefahr.

Für dünneres Glas eignet sich der kleinere eT-Grabo Otto, der in Größe und Handhabung eher an die aus dem Glaserhandwerk be­kannten manuellen Saugheber erinnert. Er ist für glatte Oberflächen ausgelegt und kann bis zu 68 kg tragen. Wie der größere Nemo-Pro verfügt er über einen Druckverlustsensor. Seine Saugkraft generiert er aus handelsüblichen AAA-Batterien.

Beide Grabo-Geräte sollen Handwerkern helfen, sperrige Lasten besser anzupacken sowie rücken- und gelenkschonender zu transportieren. Entwickelt wurden sie vom Unternehmen Nemo Power Tools aus Las Vegas, das sich eigentlich auf Elektrowerkzeuge für den Unterwassereinsatz spezialisiert hat.

Biturbo-Serie um Säbelsäge ergänzt

Die GSA 18V-28 Professional ist die erste Säbelsäge der Biturbo-Serie von Bosch, geeignet für Abbrucharbeiten aller Art. - © Bosch

Die kabellosen Elektrowerkzeuge der Biturbo-Serie von Bosch Power Tools werden um je einen weiteren Bohrhammer und einen Winkelschleifer ergänzt. Erstmals gibt es nun auch eine Säbelsäge, die mit ihrem 18-Volt-Akku die gleiche Leistung bietet wie ein vergleichbares Netzgerät mit 1.100 W.

Die neue Säbelsäge GSA 18V-28 Professional eignet sich laut Hersteller für Abbrucharbeiten aller Art, egal ob Metall, Holz, Verbundwerkstoffe oder Mauerwerk durchtrennt werden muss. Mit einem hartmetallbestückten Sägeblatt können Installateure sogar Rohe aus Gusseisen bearbeiten. Zudem entsteht beim Trennen von Metall kein Funkenflug. Durch das optimierte Verhältnis von Leistung und Gewicht (4,2 kg inkl. Akku) eignet sich die Säge gut für Arbeiten in Wandnähe oder über Kopf. Der Wechsel des Sägeblatts gelingt dank des bosch-eigenen Spannsystems SDS auch mit Handschuhen oder mit einer Hand.

Akku-Bohrhammer: Schlagstark wie ein Netzgerät

Der neue Akku-Bohrhammer GBH 18V-40 C Professional ergänzt zwischen dem 36er und 45er Gerät die Reihe der Biturbo-Hämmer. Mit einer Schlagenergie von 9 Joule und integriertem Sanftanlauf können Bauhandwerker Löcher bis 40 mm Durchmesser in Beton bohren oder punktgenau meißeln mit einer Kraft wie bei einem vergleichbaren 2.000-W-Netzgerät. Anders als bei vielen Bohrhämmern hat Bosch den Akku im vorderen Griff integriert. Durch den veränderten Schwerpunkt soll das die Handhabung erleichtern. Der entkoppelte Handgriff reduziert zudem die Vibrationen. Zum Schutz vor unerwarteten Rückschlägen überwacht ein Sensor das Gerät, der beim Verkanten den Motor im Bruchteil einer Sekunde abschaltet.

Über das sogenannte User-Interface können die Anwender Werkzeug- und Akkustatus im Blick behalten und dem Bohrhammer verschiedene Arbeitsmodi zuweisen: "Auto" steht für maximale Leistung, wie sie zum Beispiel bei Betondurchbrüchen benötigt wird. "Soft" erlaubt das Bearbeiten empfindlicher Materialien wie Mauerwerk. Schließlich lässt sich im "Favorite"-Modus über das gegen Aufpreis erhältliche Bluetooth-Modul die Bohrleistung per Smartphone-App steuern.

Akku-Winkelschleifer: Getriebe gedreht

Beim neuen Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 PC Professional fällt zunächst das um 90 Grad gedrehte Getriebegehäuse samt Trennscheibe auf. Mit dieser Konstruktion will Bosch ein möglichst langes ermüdungsfreies Arbeiten ermöglichen. Trotz einer Schnitttiefe von 61 mm ist das Gerät mit seiner 180 mm-Trennscheibe laut Bosch jeweils 30 Prozent leichter und kleiner als vergleichbare Akku-Winkelschleifer. Es arbeitet mit der gleichen Leistung wie ein kabelgebundener Winkelschleifer mit 1.500 W. Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Totmannschalter, Rückschlagkontrolle sowie ein vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff gehören zur Ausstattung.

Die drei neuen Biturbo-Werkzeuge werden mit einem 18-Volt-Akku aus der Amp-Share-Allianz betrieben. Somit können sie auch an Elektrowerkzeugen anderer Marken ge­nutzt und an einem Ladegerät ge­­laden werden. Bisher haben sich 26 Hersteller angeschlossen, weitere sollen folgen. Bis Ende des Jahres sollen insgesamt 300 Werkzeuge kompatibel sein.

Akku-Bohrschrauber mit kurzer Kopflänge

Der neue Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC von Flex. - © Flex

Einen kompakten Akku-Bohrschrauber mit der kürzesten Kopflänge seiner Klasse hat Flex Anfang des Jahres vorgestellt. Der Allrounder DD 2G 18.0-EC verfügt über ein Metallbohrfutter mit 13 mm Spannweite und ist für den Einsatz in allen Gewerke gedacht.

Insgesamt lassen sich zwei Gänge mit einer Leerlaufdrehzahl von 500 oder 1.800 Umdrehungen sowie Rechts- oder Linkslauf wählen. Pro Gang stehen 23 Drehmomentstufen zur Verfügung. Für Arbeiten an weichen Materialien bietet das 18 V-Gerät ein Drehmoment von maximal 35 Nm, für härtere Schraubfälle sogar 65 Nm. Außerdem ist der Schrauber, den es auch mit Schlagbohrfunktion gibt (PD 2G 18.0-EC0), mit einem LED-Licht ausgestattet.

Die beiden Bohrschrauber sind wahlweise im Koffer mit Standardladegerät, zwei 18 V-Akkus (2.5 Ah), Bithalter und Gürtelclip oder als Solo-Maschine erhältlich. Als weiteres Zubehör bietet Flex neben Schnellladegeräten und stärkeren Akkus auch passende Bitsets an.

Maßbänder mit Fingerbremse

Integrierte Fingerbremse bietet dem Anwender volle Kontrolle beim Einziehen des Bandes. - © Stanley

Das gute alte Maßband hat noch lange nicht ausgedient. Seine neuen Compact-Pro-Maßbänder, die in 3, 5, 8 und 10 m Länge erhältlich sind, hat Stanley mit neuen Funktionen ausgestattet. Eine Beschichtung der ersten 8 cm des Bandes vermindern den Abrieb und erhöhen die Bruchsicherheit. Alle Maßbänder sind beidseitig bedruckt, was Überkopfmessungen erleichtert. Die Bänder ab 5 m Länge verfügen zudem über eine Fingerbremse zum kontrollierten Einziehen des Bandes. Ein Magnet am Endhaken gewährt sicheren Halt auf metallischen Gegenständen.