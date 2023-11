Mit dem Profi-Fußball hat Susanne Eichhorn eigentlich nicht viel am Hut. Ihr Herz schlägt für das Maßschneiderhandwerk. Und doch wollte es der Zufall so, dass sich die Top-Clubs der Fußball-Bundesliga mittlerweile um ihre Dienste reißen. Jetzt hofft sie noch auf einen ganz bestimmten Auftraggeber.

Von Jérôme Umminger

Susanne Eichhorn bei der Arbeit an einem Sondertrikot zum 60. Jubiläum der Fußball-Bundesliga. - © Natascha Lieber

Angefangen hat alles im Jahr 2017 mit Arnfried Lemmle. Der gebürtige Güglinger war zu der Zeit Manager bei der TSG 1899 Hoffenheim und benötigte schnell maßgeschneiderte Sondertrikots für die Sponsoren der TSG. Er beauftragte Susanne Eichhorn, die mit ihrem Betrieb in Güglingen sitzt. Mit dem Ergebnis war die TSG sehr zufrieden. Es sprach sich in der Bundesliga schnell herum, dass es eine talentierte Schneiderin gibt, die ein Händchen für besondere Fußballtrikots hat.

Abschiedstrikot für Gómez

Es folgten Aufträge von Eintracht Frankfurt, dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. Unter anderem durfte Susanne Eichhorn für den VfB Stuttgart das Abschiedstrikot für Mario Gómez anfertigen, der 2020 beim VfB Stuttgart seine Karriere beendete. Im Sommer kam dann eine Anfrage direkt aus dem Vorstandsbüro von Eintracht Frankfurt: Ob sie sich vorstellen könne, zum 60-jährigen Jubiläum der Fußball-Bundesliga ein Patchwork-Trikot aus allen 18 Oberteilen der aktuellen Erst- und Zweitligisten herzustellen?

Die beiden Trikots sollten ein Geschenk aller Bundesligavereine an die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und bei der offiziellen Gala in Berlin überreicht werden. "Wir hatten zu der Zeit zwar saumäßig viel Geschäft, aber das machen wir", war sich Susanne Eichhorn sofort sicher. "Und wenn ich die Nacht durchschaffen muss."

Zwei Unikate für die DFL

Nachdem die 36 Trikots in zwei großen Paketen bei ihr angekommen waren, machte sie sich ans Werk und tat das, was einem jeden Fußballfan das Herz bluten ließe: Sie zerschnitt die hochwertigen Leibchen in einzelne Teile. Doch es blieb natürlich nicht bei einem Stoffresteberg. Nach und nach entstanden aus den Einzelteilen zwei Einzelstücke mit allen Logos der Vereine der Ersten beziehungsweise Zweiten Bundesliga. "Darauf bin ich wirklich stolz. Wer kann schon sagen, dass er für die Vereine der Fußball-Bundesliga arbeitet?", fragt Susanne Eichhorn, die seit 2020 ordentliches Mitglied der Vollversammlung der Handwerkskammer Heilbronn-Franken ist und dort die Interessen des Handwerks vertritt.

Das Sondertrikot besteht aus Teilen der offiziellen Trikots der ersten Fußball-Bundesliga und ist ein echtes Unikat. - © DFL/Witters

Anfang September machten sich die beiden Trikots dann auf den Weg nach Frankfurt. Bei der Gala "60 Jahre Bundesliga" im Tempodrom in Berlin überreichten Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, und Oliver Leki, Vorstandsmitglied des SC Freiburg, die beiden Trikots dann im feierlichen Rahmen an Hans-Joachim Watzke, Sprecher des DFL-Präsidiums. Der nahm sie anschließend mit in die DFL-Zentrale in Frankfurt am Main, wo sie nun einen Ehrenplatz bekommen haben.

Erfolgreiche Ausbilderin

Seit über 30 Jahren führt Susanne Eichhorn unter dem Namen Unikat das Fachgeschäft für Wolle, Stoffe und Kurzwaren, Maß-, Braut- und Änderungsschneiderei in Güglingen. Dort bildet sie seit vielen Jahren auch junge Menschen im Maßschneiderhandwerk aus. Der Erfolg ihrer Ausbildung spiegelt sich in zahlreichen Auszeichnungen wider. In den Jahren 1998, 2008, 2011 und 2014 wurden die Auszubildenden von Susanne Eichhorn erste Kammersiegerinnen. Auch die aktuelle Kammersiegerin Veronika Asmus hat bei Susanne Eichhorn gelernt und ist dort beschäftigt. Olga Halatci-Ils beendete ihre Ausbildung bei Susanne Eichhorn im Jahr 2001.

Der Traum vom FC Bayern

Die Damen- und Herrenschneidermeisterin ist seit Anfang des Jahres neben Susanne Eichhorn Teilhaberin der Unikat GmbH und wird das Fachgeschäft sowie die Maß- und Brautschneiderei übernehmen. Ein paar Jahre will Eichhorn aber noch dabeibleiben. Denn einen großen Traum hat sie noch: Einen Auftrag vom FC Bayern München.