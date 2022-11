Die Strom- und Gaspreisbremse sowie Soforthilfe im Dezember soll die Menschen in der Energiekrise finanziell entlasten. Auch Handwerksbetriebe profitieren von den Entlastungen. Was sie über die Höhe, Funktionsweise und Bedeutung wissen müssen.

Von Isabell Peter

Die Strom- und Gaspreisbremse soll die Energiepreise deckeln. - © Fokussiert - stock.adobe.com

Das Handwerk kämpft, wie auch viele Privathaushalte, zurzeit mit den gestiegenen Gas- und Strompreisen. Laut einer Umfrage zur Krisensituation des Zentralverbands des Deutschen Handwerks vom 31. August bis zum 7. September 2022, berichten 88 Prozent der Handwerksbetriebe von einem Anstieg ihrer Energiekosten seit Jahresbeginn 2022. Die Preiserhöhungen lagen dabei bei durchschnittlich 70 Prozent. Die gestiegenen Kosten können nur vier Prozent der Betriebe unmittelbar und umfassend an ihre Kunden weitergeben, 70 Prozent immerhin anteilig. Allerdings können auch 27 Prozent die höheren Energiekosten aktuell gar nicht weitergeben. Dass vor allem energieintensive Betriebe ohne konkrete Unterstützung bald aufgeben müssen, ist nur eine Frage der Zeit.

Energiepreisbremsen und Einmalzahlung sollen helfen

Ein Schritt in die richtige Richtung sind die breiten Entlastungen, auf die sich Bund und Länder am 2. November 2022 geeinigt haben. Es wurde eine Gas-, Strom- und Wärmepreisbremse beschlossen. Zusätzlich übernimmt der Bund für Gas- und Fernwärmekunden im Rahmen einer Soforthilfe die im Dezember fälligen Abschlagszahlungen. Mit diesen Maßnahmen will die Bundesregierung dafür sorgen, dass private Haushalte und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eine günstigere Basisversorgung erhalten und von den stark gestiegenen Gas- und Stromkosten entlastet werden. Die Strompreisbremse soll im Januar 2023 kommen, die Gaspreisbremse erst im März 2023, mit möglicher Rückwirkung zum Februar.

Hilfen bereits verabschiedet?

Die Einmalzahlung im Dezember hat die Bundesregierung mit dem Erdgas-Soforthilfegesetz bereits auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf für die Strom- und Gaspreisbremse soll bis zum 28. November in einem Umlaufverfahren beschlossen werden. Eigentlich wollte die Regierung die nötigen Gesetzentwürfe am Freitag, den 18. November im Kabinett beschließen, doch der Beschluss wurde aufgrund zu vieler ungeklärter Fragen verschoben. Das Gesetzespaket könnte so dann noch im Dezember den Bundestag und den Bundesrat passieren. Habecks Ziel ist, dass Mitte Dezember alles geregelt ist und die Gesetze zum 1. Januar wirksam werden.

Wie funktionieren die Entlastungen – Soforthilfe Dezember

Die Dezember-Soforthilfe befreit Haushalte und kleine und mittlere Unternehmen, also auch Handwerksbetriebe, von der Abschlagszahlung für Gas und Wärme im Dezember. Dies soll die Verbraucher spürbar entlasten, um den Zeitraum bis zur Gaspreisbremse zu überbrücken. Wie hoch die finanzielle Entlastung aber letztendlich ausfällt, errechnet sich so: Die Gaslieferanten prognostizieren für die jeweiligen Kunden ausgehend vom September 2022 den Jahresverbrauch. Davon wird ein Zwölftel genommen und mit dem Gaspreis für Dezember 2022 multipliziert. Die Rechnung lautet also:

Prognose Jahresverbrauch 2022 (in kWh) / 12 x Gaspreis Dezember 2022 (ct/kWh)

Da die Entlastung an den prognostizierten Jahresverbrauch gekoppelt ist, bleibt ein Anreiz zum Sparen erhalten. Wer im Dezember 2022 mehr verheizt, als prognostiziert, muss diesen Mehrverbrauch zum marktüblichen Preis zahlen. Verbraucher mit einem direkten Vertrag beim Versorger müssen bei einer Einzugsermächtigung nichts weiter tun, da der Lieferant in der Pflicht ist, den Abschlag nicht abzubuchen. Bei einem Dauerauftrag muss dieser für Dezember geändert werden. Wer das Geld trotzdem überweist, soll eine Gutschrift für die nächste Abrechnung erhalten. Bei Mietern, die keinen eigenen Vertrag mit dem Gasanbieter haben, erfolgen die Abrechnungen zwischen Vermietenden und Gaslieferant. Dadurch werden die höheren Preise für Gas erst in der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 sichtbar. Im schlimmsten Fall erfahren Mieter darum erst im Dezember 2023, wie hoch ihre Entlastung tatsächlich ist. Mieter, deren Betriebskostenvorauszahlung in den vergangenen neun Monaten vor Inkrafttreten des Gesetzes bereits erhöht wurde, müssen den Erhöhungsbetrag im Dezember nicht bezahlen.

Gas- und Wärmepreisbremse

Bei der Gas- und Wärmepreisbremse gibt es in der Regierung noch Klärungsbedarf, wie die Details aussehen. Zurzeit ist der Plan, dass Privathaushalte und KMU (unter 1,5 Millionen Kilowattstunden Gasverbrauch im Jahr) ab März 2023 bis April 2024 von einem gedeckelten Gaspreis von zwölf Cent pro Kilowattstunde profitieren. Bei Fernwärme gilt ein garantierter Preis von 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Der staatliche Preisdeckel für Gas und Wärme soll für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs gelten, damit ein Anreiz zum Sparen erhalten bleibt. Für die restlichen 20 Prozent wird der marktübliche Preis fällig. Als Vorjahresverbrauch gilt die Jahresverbrauchsprognose, die der Abschlagszahlung für den September 2022 zugrunde gelegt wird. Die monatliche Entlastung durch die Gaspreisbremse soll nicht zurückgezahlt werden müssen, auch wenn die tatsächliche Verbrauchsmenge deutlich unter den 80 Prozent liegt.

Strompreisbremse

Die Strompreisbremse soll am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Mit ihr sollen die gestiegenen Strompreise bei Privathaushalten und KMU abgefedert werden. Sie sollen, ähnlich wie bei der Gas- und Wärmepreisbremse, für 80 Prozent der Jahresverbrauchsprognose höchstens einen Preis von 40 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Die Differenz zwischen dem zu zahlenden Marktpreis und der Deckelung wird als Entlastung monatlich von den Versorgern direkt mit dem Abschlag verrechnet. Neben dem subventionierten Strompreis will die Bundesregierung die Übertragungsnetzentgelte niedrig halten. Dafür zahlt sie den Netzbetreibern einen Zuschuss. Das soll die Strompreisrechnung zusätzlich senken. Die Netzentgelte sind nämlich Bestandteil der Stromkosten und werden somit von den Stromkunden getragen.

Finanzierung der Entlastungen

Die Dezember-Soforthilfe und die Gas- und Wärmepreisbremse sollen vollständig und die Strompreisbremse teilweise von dem insgesamt 200 Milliarden Euro schweren Wirtschafts­stabilisierungs­fonds finanziert werden. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) plant für das kommende Jahr mehr als 83 Milliarden Euro an Ausgaben für die Strom- und Gaspreisbremse. Um die Entlastungen im Strombereich zusätzlich zu finanzieren, werden befristet Zufallsgewinne bei der Stromerzeugung sowie bei Gas-, Öl- und Kohleunternehmen sowie Raffinerien abgeschöpft.

Härtefallregelung

Neben dieser Soforthilfe und den Preisbremsen wollen Bund und Länder eine Härtefallregelung für KMU, die trotz Strom- und Gaspreisbremse von besonders stark gestiegenen Strom- und Gaspreissteigerungen betroffen sind, ausgestalten und umsetzen. Im Handwerk könnten also wahrscheinlich vor allem energieintensive Betriebe von der geplanten Härtefallregelung profitieren. Dafür möchte der Bund über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen, wenn Antragstellung und Abwicklung der Härtefallregelung über die Bundesländer erfolgt. Die Konferenz der Wirtschaftsminister der Länder soll bis zum 1. Dezember 2022 einen Vorschlag für eine solche Härtefallregelung vorlegen.

Entlastungen müssen schneller und konkreter werden

Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, hält die Richtung der beschlossenen Entlastungen für gut, pocht aber auf ein höheres Tempo. Außerdem würden die Beschlüsse den energieintensiven Handwerken nicht genug helfen: "Die Strompreisbremse und die Härtefallregelungen müssen jetzt so ausgestaltet und konkretisiert werden, dass sie energieintensive Betriebe tatsächlich durch diese schwere Zeit bringen." Besondere Sorge bereitet ihm Januar: "Ausgerechnet im kältesten Wintermonat stehen energieintensive Handwerksbetriebe wie Bäcker, Textil-Reiniger oder Metallbauer anders als die Großindustrie ohne staatliche Hilfe da. Hier muss die Bundesregierung nachbessern und mindestens eine großzügige Härtefallregelung vorlegen."