09.05.2018

Bearbeitungsdauer beim Steuerbescheid Das sind die langsamsten Finanzämter 2018

Warten ist nicht gerade eine Lieblings-Beschäftigung. Umso ungeduldiger wird man, wenn es sich um den Steuerbescheid handelt. Nur so viel: in Bremen brauchen Sie einen langen Atem.

Die Steuererklärung erfordert nicht nur Geduld beim Erstellen, sondern auch beim Warten auf den Bescheid. Den Einen freut‘s - denn er muss drauf zahlen. Währenddessen wartet der Andere schon sehnsüchtig auf die Erstattung. Wie lange wir warten, hängt vom Wohnort ab. Finanzämter brauchen mehr Zeit, um eine Steuererklärung zu bearbeiten als im Vorjahr. Der bundesweite Schnitt liegt 2018 bei 55,4 Tagen und ist somit 2,4 Tage schlechter als im Vorjahr. Dies geht aus einer Datenerhebung von lohnsteuer-kompakt.de hervor.

Wo geht es am schnellsten?

In Schwelm und Velbert - beides in Nordrhein-Westfalen - wartet man ca. 30 Tage auf Antwort vom Finanzamt. In Köln-Nord oder Dillenburg (Hessen) sind es dagegen 85 Tage. Damit braucht das langsamste Finanzamt fast 2 Monate länger als das schnellste. Vor allem die Bremer müssen "abwarten und Tee trinken". Mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 63 Tagen bilden sie das Schlusslicht im Bundesland-Vergleich. Berlin weist mit 48 Tagen die kürzesten Bearbeitungszeiten auf. Bemerkenswert ist hier: Das sind fast drei Tage mehr als im Vorjahr. Trotzdem konnten sie die Spitzenposition halten.

In diesen Städten arbeiten die Finanzämter besonders schnell oder langsam

Platz Finanzamt Bundesland Mittelwert Bearbeitungsdauer in Tagen 1 Schwelm Nordrhein-Westfalen 31,6 2 Velbert Nordrhein-Westfalen 32,8 3 Kronach Bayern 33,7 ... ... ... ... 522 Karlsruhe-Durlach Baden-Württemberg 82,1 523 Köln-Nord Nordrhein-Westfalen 85,4 524 Dillenburg Hessen 85,5

Bürokratie bedeutet Warten

"Es kann nicht sein, dass immer mehr Steuerzahler ihre Steuererklärung elektronisch abgeben und so die Finanzämter entlasten, aber immer länger auf den Bescheid warten“, sagt Felix Bodeewes, Gründer von Lohnsteuer-kompakt.de. Trotz voranschreitender Digitalisierung, haben sich die Wartezeiten im Durchschnitt bundesweit nicht verkürzt. sde

