23.01.2019

Azubi-Gehalt in Deutschland im Vergleich Ausbildungsvergütung: Was Azubis verdienen

Wie viel Geld verdient ein Azubi und wie ist die Ausbildungsvergütung geregelt? Das Gehalt von Auszubildenden unterscheidet sich je nach Beruf und Region. Mit wie viel Geld Azubis rechnen können und wie sie zusätzliche finanzielle Hilfe erhalten.

Welche Ausbildung soll ich machen und wie viel verdient man als Azubi in welchem Beruf? Vor dieser Frage stehen jedes Jahr tausende Jugendliche. Bei der Berufswahl spielt für viele neben dem inhaltlichen Interesse auch die Ausbildungsvergütung eine wichtige Rolle. Wir haben Antworten auf die wichtigsten Fragen und eine Übersicht über alle Azubi-Gehälter in den Ausbildungsberufen zusammgengefasst.

Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung?

Wie viel Azubis verdienen, hängt davon ab, in welcher Branche sie arbeiten und in welcher Region der Betrieb ansässig ist. In Ostdeutschland ist die Ausbildungsvergütung durchschnittlich niedriger als in Westdeutschland. Unterschiede in der Vergütungshöhe sind auch zwischen männlichen und weiblichen Auszubildenden festzustellen.

Aber auch der Beruf an sich spielt eine Rolle. Bäcker, Elektriker und Dachdecker verdienen unterschiedlich viel. Wie hoch die Ausbildungsvergütung in den einzelnen Berufen ist, zeigt die untenstehende Tabelle.

Wie ist die Ausbildungsvergütung geregelt?

In den meisten Branchen vereinbaren Arbeitgeber und Gewerkschaften, wie viel Lehrlinge verdienen. Wer nicht nach Tarif bezahlt wird, weil er eine Ausbildung in einem nicht tarifgebundenen Betrieb macht, darf höchstens 20 Prozent weniger bekommen als andere Azubis in seiner Branche und Region im Schnitt verdienen.

Außerdem steigt das Lehrlingsgehalt im Laufe der Ausbildung an. Zwischen dem ersten und dem vierten Lehrjahr liegen im Schnitt um die 200 Euro.

Weitere Regeln für die Ausbildungsvergütung legt das Berufsbildungsgesetz fest. So haben Azubis einen Anspruch auf Überstundenvergütung durch Geld oder Freizeitausgleich. Gewährt der Ausbildungsbetrieb Sachleistungen wie Unterkunft und Verpflegung, darf er den Gegenwert von der Ausbildungsvergütung abziehen. Allerdings muss mindestens ein Viertel der Bruttovergütung tatsächlich ausbezahlt werden.

Welche Fördermöglichkeiten gibt es?

Eine hohe Ausbildungsvergütung muss jedoch nicht immer das Beste sein. Wer weniger verdient, kann durch Kindergeld sein monatliches Einkommen verbessern. Wer zu viel verdient, hat eventuell keinen Anspruch mehr darauf. Weitere finanzielle Hilfen sind die Berufsausbildungsbeihilfe und Wohngeld.

>>Weitere Informationen zum Thema finanzielle Unterstützung für Azubis.<<

1. Kindergeld für Azubis

Für Azubis unter 25 Jahren erhalten Eltern Kindergeld. Azubis, die von ihren Eltern nicht finanziell unterstützt werden und nicht mehr zu Hause wohnen, haben Anspruch darauf und können es auch von den Eltern einfordern.

Wo kann ich Kindergeld beantragen?

Azubis können bei der Familienkasse der Agentur für Arbeit einen Antrag auf Auszahlung des Kindergeldes stellen, sofern die Eltern dem Azubi das Kindergeld nicht überlassen wollen. Weitere Infos gibt es hier.

Voraussetzungen für Kindergeld

Diese Regelung gilt nur, wenn

eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit,

regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbildungsverhältnis oder

oder ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis im Sinne von §§ 8 und 8a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch vorliegt.

Handwerker-Fakten: Wie viel Umsatz macht das Handwerk pro Tag? © bakhtiarzein - stock.adobe.com Wussten Sie, dass im Jahr 2017 rund 5,49 Millionen... mehr © VIGE.co - stock.adobe.com Handwerksbetriebe liehen sich im Jahr 2017 rund 47,7... mehr © Trueffelpix - stock.adobe.com Im Jahr 2017 gab es 87.968 Neugründungen im Handwerk.... mehr © VIGE.co - stock.adobe.com Das Handwerk erwirtschaftete im Jahr 2017 einen Umsatz... mehr © Vector Tradition SM - stock.adobe.com Allein in der Bauwirtschaft wurden 2017 fast 104.000... mehr © iconimage - stock.adobe.com 92.531 junge Handwerker haben 2017 ihre Gesellen-... mehr © VIGE.co - stock.adobe.com Im Jahr 2017 waren in den knapp eine Million Handwerksbetrieben... mehr

2. Berufsausbildungsbeihilfe für Azubis

Wenn die Ausbildungsvergütung knapp ist und Lehrlinge nicht mehr bei ihren Eltern wohnen, können sie finanzielle Hilfe vom Staat bekommen: die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB). Anders als bei Studenten muss der monatliche Zuschuss nicht zurückgezahlt werden.

Wo kann ich Berufsausbildungsbeihilfe beantragen?

Der Antrag auf diese Unterstützung muss bei der Arbeitsagentur gestellt werden. Dabei wird der Verdienst der Eltern oder des Partners berücksichtigt. Das Antragsformular gibt es bei der örtlichen Agentur für Arbeit. Gefördert wird nur die erste Ausbildung und nur eine staatlich anerkannte Ausbildung.

Wie hoch ist die Berufsausbildungsbeihilfe?

Azubis können mit dem BAB-Rechner online überprüfen, ob sie beihilfefähig sind.

Wer kann Berufsausbildungsbeihilfe beantragen?

Auszubildende können nur dann BAB beantragen, wenn sie während der Lehre nicht mehr zu Hause wohnen. Für Minderjährige gilt zusätzlich, dass BAB nur dann gewährt wird, wenn sie während der Lehre nicht bei ihren Eltern wohnen können, weil der Ausbildungsbetrieb zu weit entfernt liegt (rund eine Stunde für jeden Weg). Diese Voraussetzung gelten jedoch nicht, wenn Lehrlinge aus schwerwiegenden sozialen oder psychischen Gründen nicht mehr zu Hause wohnen können.

Da man BAB erst ab dem Monat bekommt, in dem der Antrag gestellt wird, sollte diese Hilfe frühzeitig zu Ausbildungsbeginn beantragt werden.

3. Wohngeld für Azubis

In der Regel erhalten Azubis kein Wohngeld. Wohngeld erhält nur, wer "dem Grund nach" keinen Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe hat. Azubis steht meistens kein Wohngeld zu, weil sie grundsätzlich Anspruch auf BAB haben.

Wer kann Wohngeld beantragen?

Gute Chancen auf Wohngeld hat, wer seine zweite Ausbildung macht und die gemietete Wohnung am Ausbildungsort selbst bezahlen muss.

Wo kann ich Wohngeld beantragen?

Der Antrag auf Wohngeld wird bei der Wohngeldstelle der Gemeinde eingereicht, in der sich die Wohnung befindet. Weitere Infos gibt es im Wohngeldgesetz und beim Sozialamt.

Welche Ausbildungsberufe sind am beliebtesten?

Laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ist 2018 die Zahl der Ausbildungsanfänger gestiegen. Demnach wurden 2018 rund 531.400 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 8.100 beziehungsweise 1,6 Prozent. Dennoch stieg die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge nicht so deutlich, wie es angesichts des Zuwachses bei den betrieblichen Ausbildungsplatzangeboten (+3,2 Prozent) möglich gewesen wäre. Der beliebteste Ausbildungsberuf aus dem Handwerk ist nach wie vor der Kfz-Mechatroniker.

Das sind die beliebtesten Ausbildungsberufe bei Jungen und Mädchen (Stand: 2017)

Platz Ausbildungsberuf Neuabschlüsse 1 Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement 28.653 2 Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel 24.474 3 Verkäufer / Verkäuferin 22.680 4 Kfz-Mechatroniker / Kfz-Mechatronikerin 22.221 5 Industriekaufmann / Industriekauffrau 17.829 6 Medizinische/r Fachangestellter / Fachangestellte 16.281 7 Kaufmann / Kauffrau im Groß- und Außenhandel 14.340 8 Elektroniker / Elektronikerin (alle Fachrichtungen) 13.974 9 Fachinformatiker / Fachinformatikerin 13.077 10 Zahnmedizinischer Fachangestellter / Fachangestellte 12.891

Die Top-5 Ausbildungberufe bei Männern (Stand: 2017)

Kfz-Mechatroniker (21.276 Neuabschlüsse) Elektroniker (13.683) Fachinformatiker (12.069) Kaufmann im Einzelhandel (12.039) Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (12.030)

Die Top-5 Ausbildungsberufe bei Frauen (Stand: 2017)

Kauffrau für Büromanagement (20.688 Neuabschlüsse) Medizinische Fachangestellte (15.885) Zahnmedizinische Fachangestellte (12.648) Kauffrau im Einzelhandel (12.435) Verkäuferin (12.117)

Die 20 bestbezahlten Ausbildungsberufe im Handwerk © Photographee.eu/Fotolia.com Maurer Das Einstiegsgehalt eines Maurerlehrlings liegt... mehr © Hoda Bogdan/Fotolia.com Beton- und Stahlbetonbauer In den alten Bundesländern... mehr © Kzenon/Fotolia.com Fliesen-, Platten- und Mosaikleger Auch Fliesenleger... mehr © Kara/Fotolia.com Straßenbauer Auch Lehrlinge im Straßenbau erhalten... mehr © Kzenon/Fotolia.com Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer Der Gebäudedämmmung... mehr © Lilyana Vynogradova/Fotolia.com Stuckateur Die Ausbildungsvergütung für Stuckateure... mehr © grafikplusfoto/Fotolia.com Zimmerer Und noch ein Beruf aus dem Baubereich ist... mehr © mhp/Fotolia.com Tiefbaufacharbeiter Tiefbaufacharbeiter können bereits... mehr © Pavel Losevsky - stock.adobe.com Ausbaufacharbeiter Im Schnitt das gleiche wie die... mehr © johnmerlin/Fotolia.com Hochbaufacharbeiter Hochbaufacharbeiter bekommen für... mehr © lekcets/Fotolia.com Gerüstbauer Gerüstbauer absolvieren eine dreijährige... mehr © Foto: picture-factory/Fotolia.com Gebäudereiniger 837 Euro bekommen angehende Gebäudereiniger... mehr © sculpies/Fotolia.com Dachdecker Dachdecker verdienen im Schnitt 833 Euro.... mehr © contrastwerkstatt/Fotolia.com Fleischer Ein Azubi im Fleischerhandwerk (West) bekommt... mehr © Marketing Handwerk Feinwerkmechaniker Feinwerkmechaniker durchlaufen... mehr © jayrb - stock.adobe.com Metallbauer 800 Euro gibt es im Durchschnitt, wenn... mehr © industrieblick/Fotolia.com Kraftfahrzeugmechatroniker 3,5 Ausbildungsjahre absolvieren... mehr © contrastwerkstatt/Fotolia.com Kaufmann/-frau für Büromanagement Wer sich für Büroarbeit... mehr © travelguide/Fotolia.com Oberflächenbeschichter Feuerverzinkung gehört zu den... mehr © sitthiphong - stock.adobe.com Automobilkaufmann/-frau Wer eine Ausbildung zum Automobilkaufmann... mehr

Ausbildungsberufe in der Übersicht: So viel verdient ein Azubi (Stand: Oktober 2018)

Hinweis: Die Angaben stammen (wenn nicht anders gekennzeichnet) vom BIBB; Stand: Oktober 2018; einige der Angaben können sich im Laufe des Jahres verändern

Beruf Bereich Dauer in Monaten 1. AJ (West) 2. AJ (West) 3. AJ (West) 4. AJ (West) Durchschnitt 1. AJ (Ost) 2. AJ (Ost) 3. AJ (Ost) 4. AJ (Ost) Durchschnitt Anlagenmechaniker/-in IH 42 1.013 1.057 1.146 1.208 1.092 1.005 1.061 1.121 1.177 1.079 Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik* Hw 42 682 714 782 827 740 Augenoptiker/in (lt. ZVA)*** Hw 36 524 594 701 606 463 535 653 550 Ausbaufacharbeiter/-in Hw 24 850 1.200 1.025 765 970 868 Ausbaufacharbeiter/-in IH 24 850 1.200 1.025 765 970 868 Automobilkaufmann/-frau IH 36 804 852 942 866 653 682 725 687 Automobilkaufmann/-frau Hw 36 716 767 849 777 653 682 725 687 Bäcker/-in Hw 36 565 670 800 678 565 670 800 678 Bankkaufmann/-frau IH 36 990 1.047 1.109 1.049 990 1.047 1.109 1.049 Baustoffprüfer/-in IH 36 819 943 1.087 950 684 764 874 774 Bauten- und Objektbeschichter/-in Hw 24 620 685 652 620 685 652 Bauzeichner/-in IH 36 828 1.056 1.332 1.072 753 871 1.097 907 Bergbautechnologe/-in IH 36 779 887 997 888 845 910 977 911 Berufskraftfahrer/-in IH 36 829 890 948 889 754 805 865 808 Beton- und Stahlbetonbauer/-in Hw 36 850 1.200 1.475 1.175 765 970 1.190 975 Beton- und Stahlbetonbauer/-in IH 36 850 1.200 1.475 1.175 765 970 1.190 975 Binnenschiffer/-in IH 36 936 1.071 1.208 1.072 936 1.071 1.208 1.072 Biologielaborant/-in IH 42 961 1.029 1.099 1.178 1.051 935 986 1.035 1.094 1.001 Bodenleger/-in Hw 36 560 610 680 617 560 610 680 617 Brauer/-in und Mälzer/-in IH 36 867 998 1.119 995 827 962 1.095 962 Buchbinder/-in (lt. BDBI)* Hw 36 500 550 600 550 Buchhändler/-in IH 36 818 901 992 904 594 654 694 647 Chemielaborant/-in IH 42 966 1.037 1.111 1.192 1.060 853 900 946 999 914 Chemikant/-in IH 42 958 1.023 1.094 1.169 1.045 853 900 946 999 914 Dachdecker/-in (alle Fachrichtungen) Hw 36 650 800 1.050 833 650 800 1.050 833 Drogist/-in IH 36 791 878 1.004 891 710 794 914 806 Eisenbahner/-in im Betriebsdienst (alle Fachrichtungen) IH 36 904 973 1.041 973 904 973 1.041 973 Elektroniker/-in (alle Fachrichtungen) Hw 42 676 726 793 864 750 640 690 740 790 704 Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik IH 42 1.009 1.058 1.145 1.211 1.091 997 1.052 1.111 1.166 1.070 Elektroniker/-in für Betriebstechnik IH 42 1.004 1.054 1.140 1.206 1.086 955 1.014 1.076 1.135 1.032 Elektroniker/-in für Gebäude- und Infrastruktursysteme* IH 42 1.014 1.059 1.148 1.211 1.093 Elektroniker/-in für Geräte und Systeme IH 42 1.017 1.061 1.150 1.212 1.095 1.005 1.061 1.121 1.177 1.079 Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik* IH 42 1.017 1.061 1.150 1.212 1.095 Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik IH 42 1.017 1.061 1.150 1.212 1.095 1.005 1.061 1.121 1.177 1.079 Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik Hw 42 676 726 793 864 750 640 690 740 790 704 Fachangestellte/-r für Arbeitsmarktdienstleistungen ÖD 36 968 1.018 1.064 1.017 968 1.018 1.064 1.017 Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe ÖD 36 968 1.018 1.064 1.017 968 1.018 1.064 1.017 Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste ÖD 36 952 1.004 1.052 1.003 952 1.004 1.052 1.003 Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen)** IH 36 943 1.004 1.098 1.015 877 945 1.028 950 Fachkraft Agrarservice Lw 36 655 709 765 709 566 613 676 618 Fachkraft für Abwassertechnik ÖD 36 968 1.018 1.064 1.017 968 1.018 1.064 1.017 Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft* IH 36 671 726 803 733 Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen IH 24 820 900 860 820 900 860 Fachkraft für Lagerlogistik IH 36 926 993 1.082 1.000 831 897 982 903 Fachkraft für Lebensmitteltechnik IH 36 805 917 1.045 922 743 828 935 835 Fachkraft für Metalltechnik (alle Fachrichtungen) IH 24 1.017 1.061 1.039 1.005 1.061 1.033 Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice IH 36 798 878 988 888 703 781 890 791 Fachkraft für Schutz und Sicherheit IH 36 690 802 957 816 500 600 700 600 Fachkraft im Fahrbetrieb IH 36 968 1.018 1.064 1.017 968 1.018 1.064 1.017 Fachkraft im Gastgewerbe IH 24 706 808 757 661 735 698 Fachlagerist/-in IH 24 926 993 960 831 897 864 Fachmann/-frau für Systemgastronomie IH 36 737 817 907 820 737 817 907 820 Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk Hw 36 585 691 829 702 529 628 752 636 Fahrzeuginnenausstatter/-in* IH 36 804 852 942 866 Fahrzeuglackierer/-in Hw 36 685 741 849 758 643 683 764 697 Feinwerkmechaniker/-in Hw 42 716 766 858 926 801 526 566 631 701 592 Fertigungsmechaniker/-in IH 36 1.017 1.061 1.150 1.076 1.005 1.061 1.121 1.062 Fleischer/-in Hw 36 688 794 986 823 310 375 465 383 Fleischer/-in* IH 36 679 773 865 773 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in Hw 36 850 1.200 1.475 1.175 765 970 1.190 975 Florist/-in IH 36 574 615 677 622 539 580 642 587 Fluggerätmechaniker/-in (alle Fachrichtungen) IH 42 1.016 1.060 1.149 1.211 1.095 1.003 1.059 1.119 1.174 1.077 Forstwirt/-in Lw 36 880 933 983 932 619 667 726 671 Fotograf/-in (lt. CentralVerband Deutscher Berufsfotografen)* Hw 36 350 450 550 450 Friseur/-in Hw 36 498 598 721 606 325 390 445 387 Gärtner/-in (alle Fachrichtungen) Lw 36 745 833 930 836 627 719 774 707 Gebäudereiniger/-in Hw 36 700 835 975 837 645 775 905 775 Gerüstbauer/-in Hw 36 650 850 1.100 867 650 850 1.100 867 Gestalter/-in für visuelles Marketing IH 36 791 878 1.004 891 710 794 914 806 Gießereimechaniker/-in IH 42 1.013 1.056 1.144 1.206 1.090 1.000 1.054 1.113 1.169 1.072 Glaser/-in* Hw 36 649 709 779 712 Gleisbauer/-in IH 36 863 1.146 1.372 1.127 817 971 1.134 974 Hauswirtschafter/-in* Hs 36 698 748 814 753 Hauswirtschafter/-in* Lw 36 672 726 784 727 Hochbaufacharbeiter/-in Hw 24 850 1.200 1.025 765 970 868 Hochbaufacharbeiter/-in IH 24 850 1.200 1.025 765 970 868 Holzbearbeitungsmechaniker/-in IH 36 839 887 955 894 742 786 835 788 Hörakustiker/-in (Empfehlung lt. FDH)* Hw 36 650 700 750 700 Holzmechaniker/-in (alle Fachrichtungen) IH 36 840 888 955 894 742 786 835 788 Hotelfachmann/-frau IH 36 706 808 920 811 661 735 824 740 Hotelkaufmann/-frau IH 36 706 808 920 811 661 735 824 740 Immobilienkaufmann/-frau IH 36 900 1.010 1.120 1.010 900 1.010 1.120 1.010 Industrieelektroniker/-in (alle Fachrichtungen) IH 24 1.004 1.054 1.029 955 1.014 984 Industrie-Isolierer/-in IH 36 1.004 1.053 1.138 1.065 979 1.033 1.091 1.035 Industriekaufmann/-frau IH 36 984 1.045 1.123 1.051 924 979 1.040 981 Industriekeramiker/-in (alle vier Berufe) IH 36 896 950 1.007 951 642 694 739 692 Industriemechaniker/-in IH 42 1.005 1.054 1.140 1.206 1.086 971 1.026 1.086 1.142 1.044 Informatikkaufmann/-frau** IH 36 939 999 1.088 1.008 858 924 1.004 928 Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/-in** IH 36 1.015 1.059 1.147 1.074 999 1.054 1.113 1.055 Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/-frau** IH 36 1.015 1.059 1.147 1.074 999 1.054 1.113 1.055 Informationselektroniker/-in Hw 42 676 726 793 864 750 640 690 740 790 704 Justizfachangestellte/-r ÖD 36 937 991 1.041 990 937 991 1.041 990 Kanalbauer/-in IH 36 850 1.200 1.475 1.175 765 970 1.190 975 Kaufmann/frau für Büromanagement ÖD 36 952 1.004 1.052 1.003 952 1.004 1.052 1.003 Kaufmann/-frau für Büromanagement Hw 36 701 781 900 794 655 730 851 745 Kaufmann/-frau für Büromanagement IH 36 929 998 1.087 1.005 849 918 1.007 925 Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung IH 36 798 869 937 868 614 665 734 671 Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit IH 36 797 908 1.052 919 797 908 1.052 919 Kaufmann/-frau für Verkehrsservice IH 36 819 889 957 888 792 854 922 856 Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (alle Fachrichtungen) IH 36 968 1.034 1.103 1.035 968 1.034 1.103 1.035 Kaufmann/-frau im Einzelhandel IH 36 791 878 1.004 891 710 794 914 806 Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen IH 36 878 929 980 929 870 921 973 921 Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel (alle Fachrichtungen) IH 36 857 928 1.002 929 804 865 936 868 Klempner/-in* Hw 42 672 685 759 796 718 Koch/Köchin IH 36 706 808 920 811 661 735 824 740 Konstruktionsmechaniker/-in IH 42 1.018 1.062 1.152 1.215 1.097 1.005 1.061 1.121 1.177 1.079 Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Fachrichtungen) Hw 42 716 767 849 912 796 653 682 725 775 699 Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Fachrichtungen) IH 42 804 852 942 1.008 886 653 682 725 775 699 Lacklaborant/-in* IH 42 966 1.037 1.111 1.192 1.060 Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in* Hw 42 602 644 757 807 688 Landwirt/-in Lw 36 655 709 765 709 566 613 676 618 Maler/-in und Lackierer/-in (alle Fachrichtungen) Hw 36 620 685 850 718 620 685 850 718 Maschinen- und Anlagenführer/-in IH 24 1.000 1.047 1.023 963 1.019 991 Maurer/-in IH 36 850 1.200 1.475 1.175 765 970 1.190 975 Maurer/-in Hw 36 850 1.200 1.475 1.175 765 970 1.190 975 Mechaniker/-in für Reifen- und Vulkanisationstechnik (Beispielhafte Ausbildungsvergütung lt. Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur - Handwerk), gültig für Bayern Hw 36 679 739 798 739 Mechatroniker/-in IH 42 1.009 1.058 1.145 1.211 1.091 997 1.052 1.111 1.166 1.070 Mechatroniker/-in für Kältetechnik* Hw 42 682 714 782 827 740 Mediengestalter/-in Bild und Ton IH 36 677 739 835 750 677 739 835 750 Mediengestalter/-in Digital und Print (alle Fachrichtungen) IH 36 900 959 1.019 959 862 918 971 917 Medienkaufmann/-frau Digital und Print IH 36 833 911 994 913 808 889 966 888 Medientechnologe/-technologin Druck IH 36 930 981 1.032 981 930 981 1.032 981 Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung IH 36 902 960 1.021 961 910 966 1.021 965 Medientechnologe/-technologin Siebdruck* IH 36 930 981 1.032 981 Medizinische/-r Fachangestellte/-r FB 36 805 850 900 852 805 850 900 852 Metallbauer/-in (alle Fachrichtungen) Hw 42 715 765 857 925 800 526 566 631 701 592 Milchtechnologe/-technologin Lw 36 881 976 1.107 988 777 861 991 876 Milchwirtschaftlicher Laborant/-in Lw 36 883 985 1.113 994 777 861 991 876 Naturwerksteinmechaniker/-in (alle Fachrichtungen)* IH 36 802 884 969 885 Oberflächenbeschichter/-in* Hw 36 750 780 830 787 Oberflächenbeschichter/-in* IH 36 1.017 1.061 1.150 1.076 Ofen- und Luftheizungsbauer/-in* Hw 36 682 714 782 726 Orthopädieschuhmacher/-in* Hw 42 550 620 723 833 660 Packmitteltechnologe/-technologin IH 36 890 970 1.050 970 890 970 1.050 970 Papiertechnologe/-in IH 36 945 1.009 1.074 1.009 910 970 1.030 970 Parkettleger/-in Hw 36 560 610 680 617 560 610 680 617 Pferdewirt/-in Lw 36 672 726 784 727 566 613 676 618 Pharmakant/-in IH 42 966 1.037 1.111 1.192 1.060 934 982 1.030 1.082 996 Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r FB 36 687 738 789 738 687 738 789 738 Physiklaborant/-in* IH 42 1.013 1.058 1.145 1.208 1.091 Polsterer/-in* IH 36 672 724 789 728 Produktionsfachkraft Chemie* IH 24 955 1.020 988 Produktionsmechaniker/-in - Textil IH 36 887 952 1.042 960 765 815 865 815 Raumausstatter/-in Hw 36 498 572 672 580 480 550 650 560 Restaurantfachmann/-frau IH 36 706 808 920 811 661 735 824 740 Rohrleitungsbauer/-in IH 36 850 1.200 1.475 1.175 765 970 1.190 975 Schifffahrtskaufmann/-frau (lt. Tarifgemeinschaft des Hamburger Verkehrsgewerbes; Stand: August 2017)* IH 36 725 850 975 850 Schilder- und Lichtreklamehersteller/-in Hw 36 540 590 690 607 540 590 690 607 Schornsteinfeger/-in Hw 36 450 510 595 518 450 510 595 518 Schuhfertiger/-in* IH 36 710 740 830 760 Schuhmacher/-in* (laut ZDS) Hw 36 410 520 640 523 Sozialversicherungsfachangestellte/-r ÖD 36 915 975 1.035 975 915 975 1.035 975 Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in (alle Fachrichtungen) Hw 36 530 620 720 623 530 620 720 623 Straßenbauer/-in Hw 36 850 1.200 1.475 1.175 765 970 1.190 975 Straßenbauer/-in IH 36 850 1.200 1.475 1.175 765 970 1.190 975 Straßenwärter/-in ÖD 36 952 1.004 1.052 1.003 952 1.004 1.052 1.003 Stuckateur/-in Hw 36 850 1.200 1.475 1.175 765 970 1.190 975 Systemelektroniker/-in Hw 42 676 726 793 864 750 640 690 740 790 704 Technische/-r Modellbauer/-in IH 42 1.017 1.061 1.152 1.215 1.097 1.002 1.059 1.120 1.177 1.077 Technische/-r Produktdesigner/-in IH 42 1.017 1.061 1.152 1.215 1.097 1.002 1.059 1.120 1.177 1.077 Technische/-r Systemplaner/-in IH 42 1.017 1.061 1.152 1.215 1.097 1.002 1.059 1.120 1.177 1.077 Textil- und Modenäher/-in* IH 24 798 863 830 Textil- und Modeschneider/-in* IH 36 798 863 959 873 Textilreiniger/-in (Durchschnittswerte lt. DTV) Hw 36 570 635 725 643 500 520 650 557 Tiefbaufacharbeiter/-in Hw 24 850 1.200 1.025 765 970 868 Tiefbaufacharbeiter/-in IH 24 850 1.200 1.025 765 970 868 Tiermedizinische/-r Fachangestellte/-r FB 36 630 680 730 680 630 680 730 680 Tierpfleger/-in (alle Fachrichtungen) IH 36 959 1.024 1.090 1.024 945 995 1.043 994 Tierwirt/-in (alle Fachrichtungen) Lw 36 672 726 784 727 566 613 676 618 Tischler/-in Hw 36 585 683 780 683 544 674 827 682 Tourismuskaufmann/-frau (Kaufmann/-frau f. Privat- u. Geschäftsreisen) IH 36 797 908 1.052 919 797 908 1.052 919 Trockenbaumonteur/-in IH 36 850 1.200 1.475 1.175 765 970 1.190 975 Verfahrensmechaniker/-in - Glastechnik IH 36 706 774 874 785 750 800 900 817 Verfahrensmechaniker/-in f. Kunststoff- u.Kautschuktechnik (alle Fachrichtungen) IH 36 932 984 1.057 991 753 801 846 800 Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik IH 36 1.005 1.049 1.137 1.064 978 1.033 1.092 1.034 Verfahrensmechaniker/-in i.d. Hütten- u. Halbzeugindustrie IH 36 814 947 1.088 950 736 803 907 815 Verfahrensmechaniker/-in in der Steine- und Erdenindustrie IH 42 1.013 1.056 1.144 1.206 1.090 1.000 1.054 1.113 1.169 1.072 Verkäufer/-in IH 24 791 878 834 710 794 752 Vermessungstechniker/-in (alle Fachrichtungen) ÖD 36 952 1.004 1.052 1.003 952 1.004 1.052 1.003 Verwaltungsfachangestellte/-r (alle Fachrichtungen) ÖD 36 952 1.004 1.052 1.003 952 1.004 1.052 1.003 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/-in* Hw 36 850 1.200 1.475 1.175 Wasserbauer/-in ÖD 36 952 1.004 1.052 1.003 952 1.004 1.052 1.003 Werkstoffprüfer/-in (alle Fachrichtungen) IH 42 999 1.047 1.131 1.197 1.079 941 996 1.055 1.113 1.014 Werkzeugmechaniker/-in IH 42 1.010 1.054 1.143 1.207 1.089 984 1.039 1.098 1.154 1.057 Winzer/-in* Lw 36 542 599 651 597 Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r* FB 36 800 840 900 847 Zerspanungsmechaniker/-in IH 42 1.018 1.062 1.152 1.215 1.097 1.005 1.061 1.121 1.177 1.079 Zimmerer/-in IH 36 850 1.200 1.475 1.175 765 970 1.190 975 Zimmerer/-in Hw 36 850 1.200 1.475 1.175 765 970 1.190 975

* Für die neuen Länder wurde kein Vergütungsdurchschnitt ermittelt, da für den betreffenden Bereich keine tariflichen Vereinbarungen zu den Ausbildungsvergütungen vorlagen oder die Besetzungsstärke des Berufs in den neuen Ländern zu gering war.



** Insbesondere für die Berufe Fachinformatiker/-in, Informatikkaufmann/-frau, Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/-in sowie Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/-frau ist zu beachten, dass es in der IT-Branche zum Teil keine tarifvertraglichen Regelungen der Ausbildungsvergütungen gibt. In den Berechnungen der Datenbank Ausbildungsvergütungen können generell nur diejenigen Wirtschaftsbereiche berücksichtigt werden, in denen tarifliche Vereinbarungen existieren.

*** Dies ist ein Durchschnittswert, da sich die Ausbildungsvergütungen je nach Bundesland unterscheiden. In Schleswig-Holstein kommen zusätzlich Internatskosten hinzu.



Abkürzungen

IH = Industrie und Handel

Hw = Handwerk

Lw = Landwirtschaft

FB = Freie Berufe

ÖD = Öffentlicher Dienst

Hs = Hauswirtschaft

Berechnungsgrundlage: Tarifliche Ausbildungsvergütungen zum Stand 1. Oktober 2018. Quelle ( sofern nicht anders gekennzeichnet) : Bundesinstitut für Berufsbildung, Datenbank Ausbildungsvergütungen .

Anmerkung der Redaktion: Für folgende Berufe können keine genauen Angaben gemacht werden: Tankwart, Zahntechniker/in