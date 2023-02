In welchen Berufen gab es in Deutschland die meisten neuen Azubis? Das Bundesinstitut für Berufsbildung beantwortet diese Frage für 2022. Auf Platz zwei des Rankings: eine handwerkliche Ausbildung. Am unteren Ende: Ausbildungsberufe ohne einen einzigen Lehrling.

Azubi als Kraftfahrzeugmechatroniker/-in: Platz 2 im Ranking. - © Iryna - stock.adobe.com

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat ausgewertet, in welchen Berufen 2022 die meisten Ausbildungsverträge für eine duale Berufsausbildung abgeschlossen wurden. Analysiert wurden alle Ausbildungsberufe nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Handwerksordnung (HwO) bis zum Stichtag des 30. Septembers 2022. Dabei landete der Kaufmann bzw. die Kauffrau für Büromanagement mit 22.950 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen auf Platz eins. Berufsübergreifend wurden laut BIBB deutschlandweit 544.000 Verträge zur Ausbildung unterschrieben.

Handwerkliche Ausbildung auf Platz 2

Den zweiten Platz im Ranking nimmt mit 21.591 neuen Lehrlingen der Beruf Kraftfahrzeugmechatroniker/-in ein. Andere Handwerksberufe wie Elektroniker/-in (Platz 8), Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (Platz 9), Tischler/-in (Platz 14) und Maler/-in und Lackierer/-in (Platz 18) sind ebenfalls weit oben in der Hitliste vertreten.

Für zehn Berufe gab es im vergangenen Jahr hingegen gar keine neuen Azubis. Dazu zählen unter anderem Kürschner/-in, Bogenmacher/-in und Geigenbauer/-in.

Top 10: Die beliebtesten Ausbildungsberufe in Deutschland

Beruf Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 2022 Anteil Männer Anteil Frauen 1. Kaufmann/-frau für Büromanagement 22.950 29,8 % 70,2% 2. Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 21.591 94,0 % 5,9 % 3. Verkäufer/-in 21.225 50,0 % 50,0 % 4. Kaufmann/-frau im Einzelhandel 17.799 52,7 % 47,2 % 5. Fachinformatiker/-in 17.562 90,6 % 9,4 % 6. Medizinischer Fachangestellte/-r 17.406 4,3 % 95,7 % 7. Industriekaufmann/-frau 15.573 46,7 % 53,3 % 8. Elektroniker/-in 14.673 97,2 % 2,8 % 9. Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 14.301 97,9 % 2,1 % 10. Zahnmedizinischer Fachangestellte/-r 13.476 3,4 % 96,5 % Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung

Großer Unterschied zwischen Frauen und Männern

Die Studie legt zusätzlich große Geschlechterunterschiede bei der Ausbildungswahl offen. Kraftfahrzeugmechatroniker (Platz 1) und Elektroniker (Platz 3) sind bei männlichen Jugendlichen in der Top drei aller Berufe. 11,4 Prozent aller Männer starteten laut BIBB ihre Ausbildung in einem der beiden Berufen. Bei Frauen fällt die Wahl überwiegend auf die Berufe Medizinische Fachangestellte, Kauffrau für Büromanagement und Zahnmedizinische Fachangestellte.

Allgemeine Ausbildungszahlen in Deutschland

Das Ausbildungsangebot sei im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr erneut leicht gestiegen, berichtet das BIBB. Insgesamt wurden deutschlandweit 544.000 Stellen ausgeschrieben. Die Ausbildungsnachfrage sei im Gegensatz erneut gesunken. Nur 535.500 Jugendliche interessierten sich für eine Lehre. Diese Zahlen bestätigen die verschärften Besetzungsprobleme. Die Quote der noch unbesetzten Ausbildungsstellen sank von 12,2 Prozent im Jahr 2021 auf 13,0 Prozent in 2022. Die Quote der noch suchenden Jugendlichen ist hingegen erneut gefallen; von 12,5 Prozent im Jahr 2021 auf 11,3 Prozent im Ausbildungsjahr 2022. Laut BIBB falle die Quote der noch suchenden Bewerber damit erstmals überhaupt kleiner aus als die Quote der noch unbesetzten betrieblichen Ausbildungsstellen. Das BIBB weist jedoch auf erhebliche berufliche und regionale Unterschiede hin. tb