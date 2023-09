Wie viel verdienen Azubis in Handwerksberufen, wie ist die Ausbildungsvergütung geregelt und wo gibt es zusätzliche finanzielle Hilfen? Antworten auf wichtige Fragen rund um die Ausbildungsvergütung.

Wie viel ein Azubi verdient, hängt von der Region und dem Beruf ab. - © picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Welche Ausbildung soll ich machen und wie viel verdient man als Azubi in welchem Beruf? Vor dieser Frage stehen jedes Jahr tausende Jugendliche. Bei der Berufswahl spielt für viele neben dem inhaltlichen Interesse auch die Ausbildungsvergütung eine wichtige Rolle. Die Deutsche Handwerks Zeitung hat Antworten auf die wichtigsten Fragen und eine Übersicht der Vergütungen in handwerklichen Ausbildungsberufen zusammengefasst.

1. Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung?

Wie viel Azubis verdienen, hängt davon ab, in welcher Branche sie arbeiten und in welcher Region der Betrieb ansässig ist. In Ostdeutschland ist die Ausbildungsvergütung durchschnittlich niedriger als in Westdeutschland.

Aber auch der Beruf an sich spielt eine Rolle. Bäcker, Elektriker und Dachdecker verdienen unterschiedlich viel. Wie hoch die Ausbildungsvergütung in einzelnen Berufen ist, zeigt die untenstehende Tabelle.

2. Wie ist die Ausbildungsvergütung geregelt?

In den meisten Branchen vereinbaren Arbeitgeber und Gewerkschaften, wie viel Lehrlinge verdienen.

Nicht tarifgebundene Betriebe müssen hingegen mindestens die gesetzliche Mindestvergütung zahlen. Für Lehrverträge, die seit dem 1. Januar 2023 beginnen, gilt für das erste Ausbildungsjahr eine gesetzliche Mindestausbildungsvergütung von 620 Euro. Für das zweite, dritte und vierte Ausbildungsjahr gibt es Aufschläge. Aber auch hier gilt es, ein kleines Detail zu beachten: Die Ausbildungsvergütung muss angemessen sein. Besteht keine beiderseitige Tarifbindung, ist die Ausbildungsvergütung nicht mehr angemessen, wenn sie zwar über der gesetzlichen Mindestvergütung liegt, aber um mehr als 20 Prozent niedriger ist als die in einem einschlägigen Tarifvertrag festgelegte Vergütung. Eine Beispielrechnung finden Interessierte hier:

>>> Lesetipp: Mindestausbildungsvergütung für Azubis: So hoch ist sie 2023

Weitere Regeln für die Ausbildungsvergütung legt das Berufsbildungsgesetz fest. So haben Azubis einen Anspruch auf Überstundenvergütung durch Geld oder Freizeitausgleich. Gewährt der Ausbildungsbetrieb Sachleistungen wie Unterkunft und Verpflegung, darf er den Gegenwert von der Ausbildungsvergütung abziehen. Allerdings muss mindestens ein Viertel der Bruttovergütung tatsächlich ausbezahlt werden.

3. Welche Fördermöglichkeiten gibt es?

Wer zu wenig verdient, kann durch Kindergeld sein monatliches Einkommen verbessern. Weitere finanzielle Hilfen sind die Berufsausbildungsbeihilfe und Wohngeld.

Kindergeld für Azubis

Für Azubis unter 25 Jahren können Eltern Kindergeld erhalten. Azubis, die von ihren Eltern nicht finanziell unterstützt werden und nicht mehr zu Hause wohnen, haben Anspruch darauf und können es auch von den Eltern einfordern.

Wo kann ich Kindergeld beantragen?

Azubis können bei der Familienkasse der Agentur für Arbeit einen Antrag auf Auszahlung des Kindergeldes stellen, sofern die Eltern dem Azubi das Kindergeld nicht überlassen wollen.

Voraussetzungen für Kindergeld

Volljährige Kinder können nicht nur Kindergeld erhalten, wenn sie zum ersten Mal eine Ausbildung machen, sondern auch, wenn sie eine zweite Ausbildung machen und bis zu 20 Wochenstunden arbeiten. Auch wenn der Auszubildende neben seiner zweiten Ausbildung eine geringfügige Beschäftigung (Minijob) ausübt, hat er Anspruch auf Kindergeld, heißt es bei der Arbeitsagentur.

Berufsausbildungsbeihilfe für Azubis

Wenn die Ausbildungsvergütung knapp ist und Lehrlinge nicht mehr bei ihren Eltern wohnen, können sie finanzielle Hilfe vom Staat bekommen: die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB). Anders als bei Studenten muss der monatliche Zuschuss nicht zurückgezahlt werden.

Wo kann ich Berufsausbildungsbeihilfe beantragen?

Der Antrag auf diese Unterstützung muss bei der Arbeitsagentur gestellt werden. Dabei wird der Verdienst der Eltern oder des Partners berücksichtigt. Das Antragsformular gibt es bei der örtlichen Agentur für Arbeit. In der Regel wird nur die erste Ausbildung gefördert und nur eine staatlich anerkannte Ausbildung.

Wie hoch ist die Berufsausbildungsbeihilfe?

Azubis können mit dem BAB-Rechner online überprüfen, ob sie beihilfefähig sind.

Wer kann Berufsausbildungsbeihilfe beantragen?

Prinzipiell erhalten alle Azubis BAB, die während der Ausbildung nicht bei den Eltern wohnen können, weil der Ausbildungsbetrieb zu weit entfernt ist. Ist ein Azubi über 18 Jahre alt, verheiratet, in einer Partnerschaft oder hat mindestens ein Kind, kann er BAB auch erhalten, wenn er in erreichbarer Nähe zum Elternhaus lebt. Das Gleiche gilt, wenn er aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht in der Wohnung der Eltern wohnen kann.

Da man BAB erst ab dem Monat bekommt, in dem der Antrag gestellt wird, sollte diese Hilfe frühzeitig zu Ausbildungsbeginn beantragt werden.

>>> Lesetipp: Berufsausbildungsbeihilfe für Azubis: Antrag, Dauer und Höhe

Wohngeld für Azubis

In der Regel erhalten Azubis kein Wohngeld. Wohngeld erhält nur, wer "dem Grund nach" keinen Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe hat. Azubis steht meistens kein Wohngeld zu, weil sie grundsätzlich Anspruch auf BAB haben.

Wer kann Wohngeld beantragen?

Gute Chancen auf Wohngeld hat, wer seine zweite Ausbildung macht und die gemietete Wohnung am Ausbildungsort selbst bezahlen muss.

Wo kann ich Wohngeld beantragen?

Der Antrag auf Wohngeld wird bei der Wohngeldstelle der Gemeinde eingereicht, in der sich die Wohnung befindet. Weitere Infos gibt es im Wohngeldgesetz und beim Sozialamt.

4. Ausbildungsberufe in der Übersicht: Wie viel verdient ein Azubi im Handwerk (Stand: 2022)?

Im Jahr 2022 verdienten Auszubildende in Handwerksberufen durchschnittlich 930 Euro brutto im Monat. Das zeigt eine Auswertung der tariflichen Ausbildungsvergütungen des Bundesinstituts für berufliche Bildung (BIBB). Das höchste Einkommen erhielten Zimmerer in Ausbildung mit 1.254 Euro brutto monatlich. Eine Auswahl der tariflichen Ausbildungsvergütungen in ausgewählten Ausbildungsberufen im Handwerk 2022 zeigt diese Tabelle:

Ausbildungsberuf Durchschnittliche monatliche Ausbildungsvergütung Zimmerer/Zimmerin 1.254 Euro Maurer/-in 1.209 Euro Dachdecker/-in 1.017 Euro Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 967 Euro Elektroniker/-in 925 Euro Metallbauer/-in 895 Euro Maler/in und Lackierer/-in 848 Euro Bäcker/-in 782 Euro Friseur/-in 657 Euro Orthopädieschuhmacher/-in 652 Euro Insgesamt 930 Euro Quelle: BIBB-Datenbank Tarifliche Ausbildungsvergütungen; Berechnungen des BIBB

Der eigene Ausbildungsberuf ist in dieser Tabelle nicht dabei? Hier geht's zur Gesamtübersicht der tariflichen Ausbildungsvergütungen 2022 in Deutschland: >>> Auswertung der BIBB (PDF).

image Die 15 Handwerksberufe mit der höchsten Ausbildungsvergütung 1. Zimmerer

Im Jahr 2022 verdienten Auszubildende in Handwerksberufen durchschnittlich 930 Euro brutto im Monat. Das zeigt eine Auswertung der tariflichen Ausbildungsvergütungen des Bundesinstituts für berufliche Bildung (BIBB). Das höchste Einkommen erhielten Zimmerer in Ausbildung mit 1.254 Euro brutto monatlich. - © contrastwerkstatt - stock.adobe.com

2. Maurer

Platz zwei belegen 2022 die Maurer-Lehrlinge. Sie erhielten durchschnittlich eine Bruttovergütung von 1.209 Euro im Monat. - © Hoda Bogdan - stock.adobe.com

3. Gerüstbauer

Letztes Jahr noch auf Platz sieben, jetzt auf dem Treppchen. Ohne Gerüstbauer wären Arbeiten in großer Höhe unmöglich. Sie transportieren die einzelnen Teile an ihren Einsatzort und rüsten Fassaden ein. Auf 1.201 Euro brutto im Monat brachten es die Gerüstbauer-Azubis 2022. - © megakunstfoto - stock.adobe.com

4. Beton- und Stahlbetonbauer

Auf Platz vier landeten 2022 gleich drei Ausbildungsberufe. Unter anderem die Beton- und Stahlbetonbauer. Die durchschnittliche Monatsvergütung der Auszubildenden lag bei 1.198 Euro brutto. - © fmp@gmx.at - stock.adobe.com

4. Fliesen-, Platten,- und Mosaikleger

Fliesen- Platten und Mosaikleger verkleiden Böden, Wände und Fassaden mit Platten aus Glas, Keramik oder Stein. Auszubildende, die diesen Beruf erlernen, verdienten im letzten Jahr auch 1.198 Euro pro Monat. - © parakay - stock.adobe.com

4. Stuckateure

Ebenfalls mit einer durchschnittlichen Monatsvergütung von 1.198 Euro brutto: Stuckateure. Sie verputzen nicht nur Wände, sondern restaurieren auch Stuckaturen an historischen Gebäuden. - © dmy - stock.adobe.com

7. Straßenbauer

In der Ausbildung zum Straßenbauer wird vermittelt, wie sowohl Unterbau als auch Belag von Wegen, Plätzen und Straßen hergestellt werden. Im Schnitt wurden den Auszubildenden letztes Jahr im Monat 1.193 Euro brutto gezahlt. - © Hoda Bogdan - stock.adobe.com

8. Ausbaufacharbeiter

In ihrer Ausbildung konzentrieren sich Ausbaufacharbeiter auf einen von vielen verschiedenen Schwerpunkten. Sie können wählen, ob sie lieber Estricharbeiten machen, Fliesen verlegen, Trockenbauarbeiten übernehmen, Zimmerarbeiten ausführen oder sich mit Wärme-, Kälte- und Schallschutz befassen. Die durchschnittliche Ausbildungsvergütung lag im letzten Jahr bei 1.064 Euro brutto im Monat. - © bartussek.de - stock.dobe.com

9. Hochbaufacharbeiter

Hochbaufacharbeiter arbeiten in großer Höhe und führen vielfältige Tätigkeiten aus. In ihrer Ausbildung verdienten angehende Hochbaufacharbeiter im letzten Jahr im Schnitt 1.054 Euro brutto pro Monat. - © PANORAMO - stock.adobe.com

10. Tiefbaufacharbeiter

Mit einer durchschnittlichen monatlichen Ausbildungsvergütung von 1.052 Euro Brutto knapp dahinter: Tiefbaufacharbeiter. Straßenbau, Kanalbau, Rohrleitungsbau, Brunnenbau, Spezialtiefbau oder Gleisbau – die Einsatzgebiete sind vielfältig. - © markus thoenen - stock.adobe.com

11. Gebäudereiniger

Die Gebäudereinigung umfasst das Säubern von Gebäuden, Verkehrsmitteln und Außenanlagen. Auszubildende erhielten in dieser Branche im letzten Jahr durchschnittlich 1.020 Euro brutto. - © JRC_Stop Motion - stock.adobe.com

12. Dachdecker

Sie verdichten Dach- und Außenflächen, montieren Fenster, bringen Solaranlagen an und vieles mehr: Dachdecker sind gefragt. Die durchschnittliche monatliche Vergütung in der Ausbildung zum Dachdecker belief sich 2022 auf 1.017 Euro. - © U. J. Alexander - stock.adobe.com

13. Fleischer

Fleischer werden in manchen Regionen auch als Metzger bezeichnet. Während ihrer Ausbildung verdienten sie 2022 im Schnitt 987 Euro pro Monat. - © hedgehog94 - stock.adobe.com

14. Steinmetz und Steinbildhauer (alle Fachrichtungen)

Steinmetze lernen in ihrer Ausbildung, wie Boden- und Fassadenplatten, Treppen und Ähnliches aus Natur- oder Kunststein hergestellt und eingesetzt werden. Ihre Brutto-Monatsvergütung betrug im Jahr 2022 im Schnitt 981 Euro. - © JMP de Nieuwburgh - stock.adobe.com

15. Kraftfahrzeugmechatroniker (alle Schwerpunkte)



Kfz-Mechaniker warten Autos, führen Reparaturen durch und statten sie mit zusätzlichem Equipment aus. Auszubildende in diesem Beruf erhielten letztes Jahr monatlich im Schnitt 967 Euro. - © sirisakboakaew - stock.adobe.com

5. Welche Ausbildungsberufe sind am beliebtesten? Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat ausgewertet, in welchen Berufen 2022 die meisten Ausbildungsverträge für eine duale Berufsausbildung abgeschlossen wurden. Analysiert wurden alle Ausbildungsberufe nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Handwerksordnung (HwO) bis zum Stichtag des 30. Septembers 2022. Dabei landete der Kaufmann bzw. die Kauffrau für Büromanagement mit 22.950 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen auf Platz eins. Den zweiten Platz im Ranking nimmt mit 21.591 neuen Lehrlingen der Beruf Kraftfahrzeugmechatroniker/-in ein. Berufsübergreifend wurden laut BIBB deutschlandweit 544.000 Verträge zur Ausbildung unterschrieben. Das sind die beliebtesten Ausbildungsberufe bei Jungen und Mädchen (Stand: 2022) Platz Ausbildungsberuf Neuabschlüsse Anteil Männer Anteil Frauen 1 Kaufmann/-frau für Büromanagement 22.950 29,8 % 70,2 % 2 Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 21.591 94,0 % 5,9 % 3 Verkäufer/-in 21.225 50,0 % 50,0 % 4 Kaufmann/-frau im Einzelhandel 17.799 52,7 % 47,2 % 5 Fachinformatiker/-in 17.562 90,6 % 9,4 % 6 Medizinischer Fachangestellte/-r 17.406 4,3 % 95,7 % 7 Industriekaufmann/-frau 15.573 46,7 % 53,3 % 8 Elektroniker/-in 14.673 97,2 % 2,8 % 9 Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 14.301 97,9 % 2,1 % 10 Zahnmedizinischer Fachangestellte/-r 13.476 3,4 % 96,5 % Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung >>> Lesetipp: Ausbildung: Diese 10 Berufe waren 2022 am beliebtesten