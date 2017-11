08.11.2017

Individueller Sanierungsfahrplan BAFA Vor-Ort-Beratung: Handwerker nicht mehr ausgeschlossen

Seit 1. Juli 2017 bekommen Gebäudebesitzer, die sich zu energetischen Sanierungsmaßnahmen beraten lassen, eine neue Förderung. Handwerker durften bislang allerdings keine Beratung für den "individuellen Sanierungsfahrplan" durchführen. Doch das ändert sich zum 1. Dezember. Das BMWi hat die dazugehörige Richtlinie der BAFA Vor-Ort-Beratung überarbeitet.

Von Jana Tashina Wörrle

Der Vorwurf gegen die Handwerker lautete: mangelnde Unabhängigkeit und Beratung nur im Blick auf die eigenen Unternehmensinteressen. Bereits vor ein paar Jahren kam es zwischen der KfW und dem Handwerk zum Streit, weil die Förderbank Handwerkskunden Kredite für energetischen Sanierungen verwehrte, wenn sie die für die Förderung nötige Energieberatung beim selben Handwerker in Auftrag gaben wie die anschließenden Sanierungsmaßnahmen. Nach einigen Diskussionen kehrte die KfW jedoch bei komplexen Sanierungsvorhaben zu den alten Regelungen zurück und gab zu, dass der Aufwand für die sanierungswilligen Gebäudebesitzer zu hoch wäre, wenn sie Energieberater und Handwerksunternehmen einzeln beauftragen müssen.

Eine gleiche Konfliktlinie bestand auch bei der sogenannten Vor-Ort-Beratung, die das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) finanziell unterstützt: Für dieses geförderte Beratungsprogramm untersagten BMWi und BAFA bis vor kurzem gleichfalls den Energieberatern aus dem Handwerk, Gebäudebesitzer zu beraten. Konkret geht es um den neuen sogenannten "gebäudeindividuellen Sanierungsfahrplan (iSFP)", der seit Juli 2017 Teil der BAFA-Vor-Ort-Beratung ist.

Indem sich die Förderung des gebäudeindividuellen Sanierungsfahrplans nach den Vorschriften der Vor-Ort-Beratung richtet, war auch für dieses neue ganzheitliche Beratungsinstrument Handwerker ungeachtet einschlägiger Weiterbildungen zum Gebäudeenergieberater (HWK) ausgeschlossen.

Individueller Sanierungsfahrplan: Handwerk darf nun beraten

Doch genau dies ändert sich nun, denn das BMWi hat eingelenkt. Auch Gebäudeenergieberater des Handwerks dürfen ab dem 1. Dezember 2017 den geförderten gebäudeindividuellen Sanierungsfahrplan erstellen. Die entsprechende "Richtlinie über die Förderung der Energieberatung in Wohngebäuden vor Ort" wurden am 7. November 2017 im Bundesanzeiger in überarbeiteter Form veröffentlicht – zur Freude des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH).

So teilt ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke aktuell auch seine Erleichterung mit: Mit der Änderung werde eine langjährige Forderung des Handwerks erfüllt und eine wichtige Weiche für eine bessere und flächendeckende Information von Hauseigentümern gestellt. "Das ist ein wichtiger Beitrag, die Sanierungsrate im Gebäudebestand zu steigern", so Schwannecke.

In der Praxis sieht die Änderung vor, dass Handwerker, die zugleich als Energieberater arbeiten, ab Dezember eine Beratung für den geförderten Sanierungsfahrplan an einen normalen Kundentermin – beispielsweise wenn er ein Dach saniert oder eine Heizung repariert – anschließen dürfen. Eine solche anlassbezogene Beratung war bisher nicht möglich.

Förderung für die Vor-Ort-Beratung

Der "individuellen Sanierungsfahrplan" beinhaltet ein Konzept, das Energieberater nutzen können, um den Sanierungsbedarf eines Gebäudes oder einer Wohnung darzustellen. Dabei wird sowohl deutlich, wo Schwachstellen liegen, welche Maßnahmen nötig sind, um diese zu beheben als auch welche Effekte erzielt werden können, wenn sich die Gebäudebesitzer zu einer Sanierung entschließen – wie viel Energie sie damit sparen können. Der Ansatz ist ein ganzheitlicher, so dass immer das ganze Gebäude in den Blick genommen wird und nötige Sanierungsmaßnahmen aufeinander abgestimmt werden.

Ein Muster des "gebäudeindividuellen Sanierungsfahrplans" gibt es hier zu sehen.>>>

Das BAFA zahlt seit Juli bis zu 60 Prozent der Kosten für eine solche Beratung, die den "individuellen Sanierungsfahrplan" zum Ziel hat. Durchgeführt werden diese Beratungen von Energieberatern, die in der offiziellen Expertenliste der Deutschen Energieagentur (dena) eingetragen sind.

Sowohl der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) als auch die Bundesvereinigung Bauwirtschaft standen in den vergangenen Monaten mit dem BMWi mit dem Ziel im intensiven Kontakt, dass an die Stelle der bisherigen personenbezogenen Unabhängigkeit künftig die Unabhängigkeit des Beratungsverfahrens selbst als Fördervoraussetzung tritt. Den "individuellen Sanierungsfahrplan" begrüßen sie, die Einschränkung für das Handwerk haben sie jedoch intensiv kritisiert, bis nun eine Änderung erreicht werden konnte.

Vor-Ort-Beratung und gebäudeindividueller Sanierungsfahrplan Vor Ort beurteilt ein Energieberater den Zustand des Gebäudes hinsichtlich möglicher energetischer Sanierungsmaßnahmen und erstellt mit Hilfe der neuen Software ein Konzept entweder für eine Komplettsanierung oder für eine schrittweise Sanierung mit aufeinander abgestimmten Maßnahmen – der individuelle Sanierungsfahrplan. Was wird gefördert? Das BMWi übernimmt 60 Prozent der Beratungskosten. Die Höchstförderung beträgt bei: Ein- und Zweifamilienhäusern 800 Euro

Gebäuden mit mehr als drei Wohneinheiten sogar 1.100 Euro. Wer wird gefördert? Das Angebot der "Vor-Ort-Beratung" richtet sich an folgende Zielgruppen: Haus- und Wohnungseigentümer

Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG)

Mieter und Pächter

rechtlich selbstständige Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (nur kleine und mittlere Unternehmen)

Einrichtungen, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen Unter welchen Voraussetzungen bekommt man die staatliche Förderung? Um vom Angebot der "Vor-Ort-Beratung" zu profitieren, muss das Gebäude in Deutschland stehen.

der Bauantrag bis zum 31. Januar 2002 gestellt worden sein.

das Gebäude überwiegend dem Wohnen dienen – so sind zum Beispiel Vereinsgebäude von der Förderung ausgenommen. Wie bekommt man die Förderung für eine "Vor-Ort-Beratung"? Die Förderung organisieren die beauftragten Energieberater für ihre Kunden. Quelle: BMWi

Die ganzheitliche, gewerkeübergreifende Modernisierungsplanung im Sinne eines Sanierungsfahrplans sei immer schon Bestandteil der Weiterbildungsregelung zum Gebäudeenergieberater (HWK) gewesen. Insofern seien die Gebäudeenergieberater fachlich geeignet, Sanierungsfahrpläne zu erstellen, teilte das Baugewerbe zu dem nun gelösten Konflikt mit.

Die Bundesvereinigung Bauwirtschaft sieht zudem durch den Sanierungsfahrplan die Neutralität des Beratungsergebnisses bereits als gegeben an, da er die verschiedensten Gewerke mit einbezieht. Im Regelfall würden sich Gebäudeeigentümer wegen eines sanierungsbedürftigen Bauteils oder der Anlagentechnik unmittelbar an einen Handwerker wenden, der dann vor Ort erkennen könne, wenn noch weiteres Potenzial für Energieeinsparungen vorhanden sei.

Auch der ZDH sieht die Unabhängigkeit allein

Auch der ZDH sieht die Unabhängigkeit allein schon durch die gute Qualifikation der Energieberater aus dem Handwerk als gegeben an. "Handwerker werden sich auch in Zukunft in über 240 Stunden zum Gebäudeenergieberater weiterbilden und regelmäßige Fortbildungen absolvieren", erklärt Holger Schwannecke. Auch er betont die Tatsache, dass der gebäudeindividuelle Sanierungsfahrplan gewerkeübergreifend und computergestützt erstellt wird und damit eine Neutralität gewährleistet. Zudem werde das BAFA regelmäßige Stichprobenkontrollen durchführen und die erstellten Sanierungsfahrpläne hinsichtlich deren Plausibilität überprüfen.

Das BMWi selbst erklärt die Vorteile der Öffnung der BAFA Vor-Ort-Beratung mit einem verbesserten Angebot für Verbraucher: Diese könnten einen qualifizierten Energieberater künftig aus einem deutlich größeren Angebot wählen und an bestehende Kontakte – zum Beispiel zu einem Handwerker – anknüpfen. "Damit wird auch das Wissen und Können von Fachleuten aus Branchen erschlossen, deren großes Beratungspotenzial bisher ungenutzt blieb", so das Ministerium.

Informationen zum "gebäudeindividuellen Sanierungsfahrplan" gibt es unter deutschland-machts-effizient.de.

Über die "Vor-Ort-Beratung" informiert das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter bafa.de.

Der Beitrag wurde am 8. Novemer 2017 aktualisiert.