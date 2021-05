Seit 1. Mai 2021 gelten neue Regelungen für Energieausweise. Wer ein Gebäude vermieten, verpachten oder verkaufen möchte, muss nun unter anderem den CO 2 -Ausstoß angeben. Doch wann ist welche Art von Energieausweis Pflicht? Wann müssen sie erneuert werden? Und welche Details sind noch neu geregelt?

Im November 2020 trat das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft. Es gibt unter anderem Regelungen für Energieausweise vor und löst dabei die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab. Für neue Energieausweise greifen die Vorgaben des GEG allerdings erst seit dem 1. Mai 2021. Bis 30. April galt eine Übergangsregelung.

Da Energieausweise grundsätzlich nur zehn Jahre gültig sind, müssen alle neuen ab jetzt also nach den neuen Kriterien erstellt werden. Maßgeblich beteiligt sind dabei Handwerker mit einer Weiterqualifizierung zum Gebäudeenergieberater – in großer Zahl Schornsteinfeger, da diese den Zustand von Heizungsanlagen und deren Emissionen ohnehin regelmäßig prüfen.

Energieberater erstellen Sanierungsfahrplan

Die Energieberatung gewinnt sowohl bei den Schornsteinfegern als auch in anderen Branchen an Bedeutung. Die Energieberater müssen sich nun darauf einstellen, dass neben den Energieverbräuchen der Heizungen auch Themen wie Lüftung und Kühlung von Gebäuden an Bedeutung gewinnen. Durch die Neuerungen zum 1. Mai 2021 steigt der Aufwand für sie zudem etwas an. Das berichtet Alexis Gula, der Sprecher des Bundesinnungsverbands der Schornsteinfeger. Das betreffe vor allem die Pflicht des Energieberaters, den Gebäudebesitzer auf notwendige und vorgeschriebene Sanierungsmaßnahmen hinzuweisen.

"Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten, sollte aber eigentlich schon immer dazugehören", sagt Gula und weist auf den sogenannten individuellen Sanierungsfahrplan hin (iSFP) – ein staatlich gefördertes Konzept der Energieberatung. "Aus unserer Sicht sollte der iSFP stärker in den Fokus." Dieser sei gerade bei einer geplanten Modernisierung bzw. Sanierung im energetischen Bereich besonders hilfreich. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle fördert den iSEP. Mehr zum iSFP lesen Sie hier.>>>

Energieausweis: Das gilt seit 1. Mai 2021

Bis November 2020 waren die Regelungen bezüglich der Energieausweise in der Energieeinsparverordnung (EnEV) enthalten. Seitdem liegt die Zuständigkeit allerdings im Gebäudeenergiegesetz (GEG). Dieses enthält eine Übergangsfrist zur Umsetzung der neuen Vorgaben. Sie greifen ab dem 1. Mai 2021 und bringen mehrere zentrale Neuheiten mit sich:



1. In neu ausgestellten Energieausweisen muss zusätzlich zum Energieverbrauch bzw. Energiebedarf auch der jeweilige jährliche CO 2 -Ausstoß der Immobilie enthalten sein. Der Ausstoß wird je nach Art des Energieausweises aus dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieverbrauch des Gebäudes berechnet. Dabei spielt also die Heizungsart eine wesentliche Rolle.



2. Wer einen Energieausweis ausstellt, geht auch die Pflicht ein, die betreffenden Immobilienbesitzer auf nötige und mögliche energetische Sanierungsmaßnahmen hinzuweisen. Dabei ist in der Regel ein Vor-Ort-Besuch des Energieberaters nötig. Alternativ kann der Immobilienbesitzer dem Energieberater zwar auch Fotos zur Verfügung stellen. Doch er haftet dabei selbst dafür, dass alle bereitgestellten Informationen korrekt sind.



3. Die Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises haben nicht nur die Immobilienbesitzer selbst, wenn sie ein Gebäude vermieten, verpachten oder verkaufen möchten, sondern auch ein Makler, wenn er einen Vermittlungsauftrag erhalten hat.

Die Pflichten, die der Energieausweis mit sich bringt, sind mittlerweile bei den Gebäudebesitzern angekommen. Immerhin gibt es die Pflicht – mit ständigen Anpassungen – für alle Immobilien seit über zehn Jahren. "Mittlerweile wird dieses Thema durchaus ernst genommen", sagt auch Alexis Gula. Im Falle einer Nichtbeachtung drohen zudem erhebliche Strafen in Form von Geldbußen. Doch was gilt denn nun aktuell? Wer braucht einen Energieausweis überhaupt? Und gibt es nicht verschiedene Formen? Was gilt wann?

Für wen sind Energieausweise Pflicht?

Wer ein Gebäude vermieten, verpachten oder verkaufen möchte, muss einen gültigen Energieausweis vorlegen. Käufer, Mieter und Pächter haben einen Anspruch darauf, über den Energieausweis Informationen über den Energieverbrauch und den energetischen Zustand des Gebäudes zu bekommen. Das gilt auch bei Nicht-Wohngebäuden wie Gewerbeimmobilien.

Die Pflicht muss prinzipiell der Immobilienbesitzer erfüllen. Seit Mai 2021 ist jedoch auch der Immobilienmakler in der Pflicht, wenn ein Gebäöudebesitzer ihn mit einem Verkauf, einer Vermietung oder Verpachtung beauftragt.

Wer eine Immobilie ausschließlich selbst bewohnt, braucht keinen Energieausweis. Das GEG sieht zudem ein paar wenige Ausnahmen für die Ausweispflicht vor – etwa für Baudenkmäler und kleine Gebäude mit einer Nutzfläche von bis zu 50 Quadratmetern.

Seit wann sind Energieausweise Pflicht? Wie lang sind sie gültig?

Wohngebäude mit einem Baujahr vor 1966 brauchen schon seit dem Jahr 2008 einen Energieausweis, wenn sie verkauft, vermietet oder verpachtet werden. Wurden sie nach 1966 gebaut, gilt die Pflicht seit 2009. In beiden Fällen sind die Belege für den Energieverbrauch der Häuser zehn Jahre gültig. Das bedeutet aber auch, dass die ersten Energieausweise, die für Bestandsgebäude gelten, seit Juli 2018 ihre Gültigkeit verloren haben.

Zum Jahresbeginn 2019 startete die zweite Welle. Seitdem gelten die Ausweise für die "jüngeren" Wohngebäude nicht mehr. Sie müssen erneuert werden. Am 1. Juli 2019 kamen zudem die Nicht-Wohngebäude dazu, da dann die ersten Energieausweise dieser Kategorie die zehn Jahre erreicht hatten. Seitdem geht eine ständige Erneuerungswelle weiter – ab Mai 2021 unter den neuen Vorzeichen des GEG.

Was droht bei der Verwendung ungültiger Energieausweise oder ganz ohne?

Wer ungültige Ausweise weiterverwendet oder wer gar keinen Energieausweis vorlegt, muss nach Angaben des Bundesverbands der Verbraucherzentralen Deutschland mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro rechnen. Es droht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Wem ein Verstoß auffällt, kann diesen bei der je nach Bundesland zuständigen Behörde anzeigen. Dies sind meist Bauaufsichtsbehörden oder Bauordnungsämter. Die Behörde ist verpflichtet, der Angelegenheit nachzugehen.

Gibt es Unterschiede zwischen Neubau und Bestandsimmobilien?

Grundsätzlich muss der Besitzer einer Immobilien einen Energieausweis im Fall einer Vermietung, Verpachtung oder beim Verkauf vorlegen können – egal, ob es sich um einen Neubau oder eine Bestandsimmobilie handelt. Für Neubauten oder umfassend modernisierte Gebäude gilt die Pflicht allerdings schon länger: Seit dem 1. Februar 2002. Beim Neubau stellt das beteligte Bauunternehmen den Energieausweis aus bzw. lässt sie ihn erstellen.

Welche Arten von Energieausweisen gibt es?

Es gibt zwei Arten von Energieausweisen: den Verbrauchsausweis und den Bedarfsausweis.

Der Verbrauchsausweis legt die Werte des Energieverbrauchs der letzten drei Jahre zugrunde und bewertet lediglich anhand dessen, was die Bewohner eines Gebäudes verbraucht haben, wie dieses energetisch einzustufen ist. Die Werte sind also stark vom individuellen Verhalten der Bewohner abhängig. Dementsprechend einfach ist dieser Verbrauchsausweis zu erstellen. Er kostet meist unter 100 Euro und wird teilweise auch von den Energieversorgern oder den Messanbietern ausgegeben.

Anders sieht es mit dem sogenannten Bedarfsausweis aus. Er bewertet anhand eines technischen Gutachtens die Energieeffizienz des Gebäudes. Dabei prüft ein Energieberater sowohl die Bausubstanz, die Gebäudehülle als auch die Heizungsanlage und schaut, wie gut das Gebäude die Wärme hält bzw. was die Heizung leistet. Oft ist eine Aufnahme mit einer Wärmebildkamera Teil der Bewertung. Die Werte des Bedarfsausweises sind unabhängig vom Nutzungsverhalten der Gebäudebewohner.

Der Bedarfsausweis ist vergleichsweis aufwendig zu erstellen und kostet entsprechend mehr. Immobilienbesitzer müssen nach Angabe des Portals "Immobilienscout24" mit Kosten zwischen 150 und 1.000 Euro rechnen. Ausgestellen darf den Bedarfsausweis nur ein entsprechend qualifizierter Handwerker, ein Bauingenieur oder Architekt.

Welcher Energieausweis ist wann Pflicht?

Der Bedarfsausweis ist Pflicht für alle Häuser mit bis zu vier Wohneinheiten, die vor 1978 erbaut und zwischenzeitlich nicht energetisch saniert wurden. Nach Angaben der Deutschen Energie-Agentur fällt unter diese Vorgabe ein Großteil der Gebäude in Deutschland. Im Schnitt sind drei von vier vor der Wärmeschutzverordnung von 1977 gebaut. Haben die Besitzer die Gebäude zwischenzeitlich modernisiert, handelt es sich um größere Bestandsgebäude oder Nichtwohngebäude, besteht für die Immobilienbesitzer eine Wahlfreiheit, welchen der beiden Energieausweise man bei einer Vermietung, Verpachtung oder beim Verkauf des Gebäudes vorlegen muss.

Für Neubauten ist dagegen ein Bedarfsausweis grundsätzlich seit 2002 vorgeschrieben . Bauherrn sind laut der dena dazu verpflichtet, dem Gebäudeeigentümer einen bedarfsorientierten Energieausweis mit dem fertig gestellten Gebäude zu übergeben.

Der Energieausweis für Nicht-Wohngebäude unterscheidet sich dabei nur wenig von dem für Wohngebäude. Unterschiede bzw. zusätzliche Angaben sind nötig für die Energiebedarfe für Lüftung, Beleuchtung und gegebenenfalls für eine Klimaanlage. Sie sind einzeln aufgelistet. Ist eine Immobilie geteilt in Wohnräume und Gewerbeflächen, sind zwei getrennte Energieausweise erforderlich.