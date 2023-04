Eine Änderung im Mai 2023, die Bahn- und Busfahrer mit Spannung erwartet haben: Das Deutschlandticket kommt. Einige Beschäftigte im Bauhauptgewerbe dürfen sich zudem auf etwas Extrageld auf ihrem Konto freuen. Was im Mai noch neu ist, zeigt dieser Kurzüberblick.

Für Arbeitnehmer im Bauhauptgewerbe (Westen) ist mit dem Mai-Lohn/-Gehalt eine Einmalzahlung von 450 Euro fällig. Das ist aber nicht die einzige Änderung im Mai 2023. - © Kara - stock.adobe.com

Zwar macht der Mai entgegen dem Sprichwort nicht alles neu, aber ein paar Änderungen gibt es trotzdem. Die wohl größte betrifft die Mobilität: Mit dem Deutschlandticket ist es ab kommenden Monat möglich, für 49 Euro im Monat deutschlandweit Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs zu nutzen. Mehr dazu sowie zu den weitere Änderungen im Mai gibt es in dieser Übersicht:

Das sind die wichtigsten Änderungen im Mai 2023

1. Arbeitnehmer im Bauhauptgewerbe (Westen) erhalten Einmalzahlung

Nachdem der aktuell gültige Tarifvertrag im Bauhauptgewerbe schon zum 1. April eine Lohnerhöhung vorgesehen hat, erhalten Arbeitnehmer mit dem Mai-Lohn/-Gehalt zusätzlich eine Einmalzahlung in Höhe von 450 Euro. Diese bekommen allerdings nur Beschäftigte aus dem Westen ausgezahlt. Damit wird auch die letzte Einigung im Tarifvertrag umgesetzt, der am 31. März 2024 endet. Im Jahr 2026 soll dann eine 100-prozentige Angleichung der West- und Ost-Einkommen sowie der Ausbildungsvergütungen erreicht werden.

>>> Lesetipp: Tarifverhandlungen im Baugewerbe: Diese Einigung wurde erzielt

2. Corona-Warn-App: Ab Mai keine Warnfunktion mehr

Die millionenfach genutzte Corona-Warn-App des Bundes soll angesichts der entspannteren Pandemielage in einen "Schlafmodus" gehen. Bis zum 30. April soll die Warnfunktion für andere Nutzerinnen und Nutzer der App nach einem positiven Test noch verwendet werden können, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Im Monat Mai sollen die Systeme dann dafür vorbereitet werden, bestimmte Funktionen zum 1. Juni in einen "Schlafmodus" zu versetzen. Auf regelmäßige Aktualisierungen der App soll verzichtet werden. Man kann sie aber auf dem Handy behalten, um damit zum Beispiel weiter elektronische Impfzertifikate zu nutzen.

Sollte sich die Situation wieder ändern, könne die App zeitnah aus dem Schlafmodus "geweckt" und angepasst werden, sagte ein Sprecher. Die Anwendung wurde laut Ministerium mehr als 48 Millionen Mal auf Endgeräten installiert, knapp neun Millionen Menschen teilten positive Testergebnisse, um andere Nutzer zu warnen. Die laufenden Verträge mit den Dienstleistern SAP und T-Systems enden zum 31. Mai.

Änderungen im Mai 2023: 3. Deutschlandticket startet

Diesen Monat startete der Vorverkauf, ab Mai kann man es dann nutzen: das Deutschlandticket – ehemals 49-Euro-Ticket. Die Fahrkarte ist gültig im bundesweiten Nah- und Regionalverkehr und kostet 49 Euro pro Monat, erhältlich im monatlich kündbaren Abonnement. Kaufen kann man das Deutschlandticket bei der Deutschen Bahn und allen regionalen Verkehrsunternehmen und Verbänden sowie auf der eigens geschaffenen Website deutschlandticket.de. Bereits in den ersten Tagen nach dem Verkaufsstart hatte allein die Deutsche Bahn eine große Nachfrage registriert. Bereits 250.000 Deutschlandtickets seien zu diesem Zeitpunkt verkauft worden.

Übrigens: Arbeitgeber können ihren Beschäftigten das Deutschlandticket als Jobticket ausgeben. Arbeitnehmer zahlen dann statt 49 Euro nur noch 34,30 Euro oder weniger. So funktioniert's:

>>> Lesetipp: Gehaltsextra für Mitarbeiter: Das Deutschlandticket als Jobticket

4. Feiertage im Mai

Der Mai ist auch als Monat der Feiertage bekannt. Am Montag, den 1. Mai, ist Tag der Arbeit. Traditionell wird dann in vielen Städten Deutschlands wieder für faire Arbeitsbedingungen demonstriert. Christi Himmelfahrt fällt auf Donnerstag, den 18. Mai, Pfingstmontag fällt auf den 29. Mai. Berufstätige können die Feiertage auch für einen verlängerten Urlaub nutzen. Hier kommen die Brückentage ins Spiel:

4 freie Tage: Nach zwei Jahren fällt der Tag der Arbeit im Mai 2023 wieder auf einen Wochentag. Aus einem freien Tag werden vier, wenn man vom 02. bis 05. Mai Urlaub einreicht.

Nach zwei Jahren fällt der Tag der Arbeit im Mai 2023 wieder auf einen Wochentag. Aus einem freien Tag werden vier, wenn man vom 02. bis 05. Mai Urlaub einreicht. 2 freie Tage: Ein verlängertes Wochenende gibt es, wenn man sich nach Christi Himmelfahrt einen Urlaubstag am 19. Mai nimmt.

Ein verlängertes Wochenende gibt es, wenn man sich nach Christi Himmelfahrt einen Urlaubstag am 19. Mai nimmt. 9 freie Tage: Eine Chance auf insgesamt neun freie Tage gibt es, wenn man bis zum 02. Juni Urlaub nimmt und Pfingsten nutzt.

>>> Lesetipp: Brückentage 2023: So nutzen Sie die Feiertage für mehr Urlaub

5. Maler und Lackierer: Letzte Möglichkeit für Einmalzahlung

Auch einige Beschäftigte im Maler- und Lackiererhandwerk dürfen sich auf eine Einmalzahlung freuen – sollten sie diese noch nicht erhalten haben: Der aktuelle Tarifvertrag der Branche sieht für gewerbliche Arbeitnehmer in Innungsbetrieben eine steuer- und sozialversicherungsfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 600 Euro vor. Arbeitgeber müssen diese einmalig oder in Raten spätestens mit der Abrechnung Mai 2023 überweisen. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Prämie anteilig. Tarifgebundene Azubis bekommen 180 Euro.

>>> Lesetipp: Maler und Lackierer: Dieser Tariflohn gilt seit dem 1. Januar 2023

Änderungen im Mai 2023: 6. Pflegekräfte erhalten mehr Geld

Im Jahr 2023 steigt der Mindestlohn für Beschäftigte in der Pflege in zwei Schritten. Die erste Steigerung erfolgt zum 1. Mai 2023. Dann liegt der Mindestlohn für Pflegefachkräfte bei 17,65 Euro. Zum 1. Dezember 2023 steigt der Mindestlohn für diese Gruppe auf 18,25 Euro pro Stunde. Qualifizierte Pflegehilfskräfte erhalten ab 1. Mai 14,90 Euro Mindestlohn pro Stunde (ab Dezember 15,25 Euro), Pflegehilfskräfte 13,90 Euro (ab Dezember 14,15 Euro).

Mit Inhalten der dpa