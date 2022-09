Die erste Tarifverhandlungsrunde für die Beschäftigen im Maler- und Lackiererhandwerk ist ergebnislos beendet worden. Die IG Bau äußert sich zuversichtlich und rechnet mit einem "guten Abschluss hinsichtlich des Entgeltes".

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) und der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz verhandeln derzeit über einen neuen Tarifvertrag für die rund 120.000 Beschäftigen im Maler- und Lackiererhandwerk. In einer ersten Tarifrunde in Frankfurt am Main konnten sich die Tarifpartner auf kein Ergebnis verständigen. IG BAU-Vorstandsmitglied und Verhandlungsführer Carsten Burckhardt spricht jedoch von "einer konstruktiven und sachlichen Atmosphäre".

Betriebe könnten Preissteigerungen nicht weitergeben

Einig seien sich die Teilnehmer, dass der Auftragsbestand derzeit hoch ist und die Umsatzentwicklung positiv verläuft. Die Arbeitgeber hätten jedoch beklagt, dass sie Preissteigerungen nicht an die Kunden weitergeben könnten. Corona und Lieferengpässe störten den Baubetrieb und minderten so die Erträge. Die Gewerkschaft betont, dass die Beschäftigten aufgrund der steigenden Inflation spürbare Entlastungen nötig hätten. Die Entlastungspakete der Bundesregierung seien hierfür nicht ausreichend. Auch mit Blick auf den Fachkräftemangel sei es im Interesse der Arbeitgeber, diese Handwerksberufe attraktiv zu halten, so Burckhardt.

IG Bau: "Guter Abschluss" in Sicht

Derzeit verdienen westdeutsche Facharbeiter im Maler- und Lackiererhandwerk 17,51 Euro pro Stunde. Im Osten liegt das Gehalt bei 16,88 Euro. Der jüngste Tarifvertrag sollte eigentlich bereits Ende Mai auslaufen, gilt derzeit jedoch weiter. "Die Arbeitgeber wollten erst über die Löhne reden, wenn es eine Einigung zur betrieblichen Altersvorsorge gibt. Das haben wir nach langen, zähen Verhandlungen vor kurzem geschafft, die Renteneinkünfte stehen wieder auf soliden Füßen", so Burckhardt. Er zeigt sich zuversichtlich, dass in den weiteren Gesprächen ein "guter Abschluss hinsichtlich des Entgeltes" erzielt werden kann. Am 5. Oktober wollen die Tarifpartner zur nächsten Verhandlungsrunde zusammenkommen. ptr