21.08.2019

Klimaschutz Abwrackprämie für alte Ölheizungen: Eine umstrittene Idee

Annegret Kramp-Karrenbauer plant offenbar eine Abwrackprämie für alte Ölheizungen. Die Reaktionen darauf sind verhalten.

Annegret Kramp-Karrenbauer will den Austausch von alten Ölheizungen fördern, um die Zahl dieser Anlagen möglichst schnell zu verringern. In einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag kündigte sie eine klimapolitische Entlastungsoffensive an. "Dazu gehören unter anderem eine steuerliche Sanierungsförderung und eine Abwrackprämie für Ölheizungen", schrieb die CDU-Vorsitzende.

Bundesweit gibt es nach Angaben des Instituts für Wärme und Oeltechnik (IWO) rund 5,5 Millionen Ölheizungen, jede vierte ist jedoch 25 Jahre alt oder älter. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ließe sich fast jedes zweite Gebäude mit Ölheizung sofort auf Gas umstellen.

Langfristige Lösung statt kurzfristig angelegte Abwrackprämie

"Es ist sinnvoll, alte Heizungen gegen neue, effizientere Geräte auszutauschen", lobte IWO-Geschäftsführer Adrian Willig den Vorstoß. Eine kurzfristig angelegte Abwrackprämie sei hierfür jedoch das falsche Instrument. Er spricht sich stattdessen für dauerhafte Anreize wie die ebenfalls in Aussicht gestellte steuerliche Förderung für Sanierungsmaßnahmen aus.

Auch Norbert Schiedeck, Geschäftsführer des Heizungsbauers Vaillant, sieht in einer langfristigen Förderung die bessere Lösung als bei einer Abwrackprämie. "Eine kurzfristig hohe Nachfrage kann zu Kapazitätsengpässen führen. Zu Preisentwicklungen, die nicht gewollt sind. Und zu Investitionen auf Hersteller- oder Installationsseite, die nicht langfristig ausgerichtet sind", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Ankündigung könnte zu Investitionsstau führen

Schiedeck fürchtet, dass viele Haushalte den Austausch der Heiztechnik nun vorerst aufschieben werden, da sie lieber die Förderung abwarten. Er hofft deshalb, dass den Ankündigungen auch Taten folgen werden. Das fordert auch der Zentralverband Sanitär Heizung Klima. "Wir haben erlebt, dass die Politik die Möglichkeit einer Abwrackprämie immer mal wieder thematisiert hat, aber nie konsequent umgesetzt hat", sagte Pressesprecher Frank Ebisch der Funke Mediengruppe. "Das hat bei den modernisierungswilligen Anlagenbesitzern verständlicherweise eher dazu geführt, den Heizungstausch gar nicht vorzunehmen und abzuwarten."

Abwrackprämie auch beim Austausch alter Gasheizungen

Wie eine Abwrackprämie oder Förderung im Detail aussehen könnte, ließ Kramp-Karrenbauer in ihrem Gastkommentar offen. Branchenexperten fordern jedoch, dass die Maßnahme nicht allein auf Ölheizungen ausgerichtet sein dürfe. "Es gibt sehr viel mehr ineffiziente veraltete Gaskessel als alte Heizölkessel", sagte Andreas Lücke, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH). Sollte eine Abwrackprämie tatsächlich eingeführt werden, so müssten entsprechend auch veraltete Gasheizungen einbezogen werden. fre