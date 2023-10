Ein Giraffen-Mobil als Hilfe bei Überkopfschleifarbeiten, ein mobiler Schraubstock, ein langlebiger Rührkopf für das Mischen von Fliesenkleber und ein einfach zu handhabendes Testgas für Klimatechniker: Diese neuen Werkzeuge und Hilfsmittel erleichtern Handwerkern im Bau- und Ausbaugewerbe die Arbeit.

Mit dem Giraffen-Mobil und dem GDE 10 gehen auch Schleifarbeiten an Betondecken wesentlich leichter von der Hand. - © Flex

1. Giraffen-Mobil erleichtert Überkopfschleifen

Mit einem faltbaren Aufsatz für Sauger der 33er- und 44er-Klasse will Flex Bauhandwerkern bei Überkopfarbeiten unter die Arme greifen. Das Giraffen-Mobil GM 270 erleichtert das Schleifen von Decken und ist nach Angaben des Herstellers für den Einsatz bei Standardraumhöhen zwischen 2,50 und 2,70 m ausgelegt.

Der Nutzen des neuen Werkzeugs zeigt sich schon auf dem Weg zur Baustelle. Das Rollmobil ist faltbar und kompakt zu transportieren. Am Einsatzort angekommen, lassen sich der zweistufig ausziehbare Halterungsgriff und die Hebelstange exakt auf die benötigte Arbeitshöhe einstellen, bevor die Giraffe im Werkzeughalter fixiert wird. Während der Anwendung sorgt eine flexible Gas­feder am Kopf der Halterung für sicheres Arbeiten. Das GM 270 eigne sich für alle Flex-Giraffen, sei aber auch mit vergleichbaren Werkzeugen anderer Hersteller kompatibel.

2. Langhalsschleifer für Beton und Naturstein

Neben dem Giraffen-Mobil erweitert eine neue Beton-Giraffe das Sortiment an Flex-Werkzeugen. Mit dem Wand- und Deckenschleifer GDE 10 lassen sich dank neuer Diamantpads und Klettschleifmittel Beton- und Natursteinoberflächen bis in den Kantenbereich bearbeiten, so dass eine separate Nachbearbeitung entfällt. Mit der optional erhältlichen Verlängerung kann der Langhalsschleifer bei Raumhöhen bis 3,40 m eingesetzt werden. Der neue Betonschleifer lässt sich dank seines werkzeuglosen Wechselkopfsystems mit unterschiedlichen diamantbesetzten Schleifköpfen oder -pads bestücken. Zum Lieferumfang gehören verschiedene Aufsätze für ein breites Arbeitsspektrum. lau

3. Magnet macht Schraubstock mobil

Das modulare System des Magnetschraubstocks will Fein kontinuierlich weiterentwickeln und die Palette an Zubehör vergrößern. - © Fein

Der Werkzeuge-Hersteller Fein macht den Schraubstock mobil. Beim Versa-Mag-System ist der Name Programm: Versatil, was so viel wie beweglich bedeutet, und magnetisch.

Die Basis des Systems bildet ein Permanentmagnet, auf den verschiedene Zubehörteile spannen lassen. Zur Markteinführung gibt es einen Schraubstock plus Erhöhungsbacken sowie eine Schweißplatte, die sich an magnetischen Oberflächen schnell befestigen lassen. Selbst an vertikalen Ebenen haftet der Block sicher.

Dank 30-prozentiger Vormagnetisierung lässt sich der Permanentmagnet schnell und präzise ausrichten. Bei einer Materialstärke ab 12 mm erreicht das System bis zu 7.800 Nm Haltekraft. Eine geringere Haltekraft ist bereits im Dünnblechbereich ab 4 mm möglich.

Metallhandwerker können den Magnetschraubstock bei Arbeiten an einer Ständerbohrmaschine genauso nutzen wie in Kombination mit einem Winkelschleifer oder einem Akkuschrauber. Die Gefahr, dass ein Werkstück auf die Schnelle in der Hand bearbeitet wird, gehöre mit dem Versa-Mag-System der Vergangenheit an, betont Fein.

Rührkorb mit austauschbarem Ring. - © privat

4. Nachhaltiger Rührkorb für Fliesenleger

Der enorme Verschleiß an Rührkörben beim Mischen von Fliesenkleber war Werner Baier schon lange ein Dorn im Auge. Ständig neue Rührer für rund 50 Euro zu kaufen, nur weil der fest verbaute Ring am Boden kaputt geht, wollte der Fliesenleger aus Auerbach-Loh in Niederbayern nicht länger hinnehmen. Und was macht ein Handwerker in dieser Situation? Er tüftelt und findet eine Lösung.

Herausgekommen ist der weltweit erste nachhaltige Rührkorb, wie die Firma Karl Dahm & Partner, die den Mixer exklusiv vertreibt, die Entwicklung rühmt. Die Idee von Werner Baier ist denkbar einfach. Er konstruierte einen Bodenring, der sich austauschen lässt. Statt den gesamten Rührkorb wegzuschmeißen, muss nun nur noch ein kleines Verschleißteil gewechselt werden. Das schont wertvolle Ressourcen an Material und Energie. Für die Produktion seines patentierten Rührkorbs konnte Baier einen befreundeten Metallbauer gewinnen.

Der Rührkorb passt an alle M14-Rührgeräte. Für Collomix-Hexafix-Geräte gibt es einen Adapter.

5. Kältetechnik: Testgas für Lecksuchgeräte

Die Bundesfachschule Kälte- Klima-Technik (BFS) hat ein Testgas entwickelt, mit dem sich elektronische mobile Gasmeldegeräte einfach und kostengünstig überprüfen lassen. Diese Lecksuchgeräte kommen bei Dichtheitskontrollen an Anlagen mit fluorierten Kältemitteln – zum Beispiel an Wärmepumpen - zum Einsatz und müssen selbst einmal im Jahr auf einwandfreien Betrieb kontrolliert werden.

Das BFS-Testgas gibt es in einer handlichen Sprühflasche. - © BFS

Das geschieht in der Regel an einem Testleck. Viele Servicebetriebe scheuen jedoch diesen Aufwand, weil für jedes Kältemittel ein anderes, meist recht teures Referenz-Prüfleck erforderlich ist. Das neue BFS-Testgas kann hingegen an verschiedenen Gerätetypen für fluo­rierte Kältemittel gleichermaßen verwendet werden, egal ob Propan, Formiergas oder Kohlendioxid geprüft werden müssen. Es erfüllt die geforderten Nachweispflichten und kann über den Großhandel bezogen werden.

Die Anwendung sei denkbar einfach, informiert die BFS. Nach dem Einschalten und Warmlauf des zu prüfenden Geräts wird ein kurzer Sprühstoß des Testgases aus nächster Nähe (ca. 2 mm Abstand) auf die Sonde gegeben. Sofern anschließend vom Lecksuchgerät Signale abgegeben werden, ist dieses positiv geprüft und somit einsatzbereit.

Kältemittel-Leckagen an Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen verursachen Treibhausgas-Emissionen, die durch regelmäßige Dichtheitskontrollen deutlich reduziert werden können. Daher schreibt die F-Gase-Verordnung vor, in welchen Intervallen, abhängig von der Füllmenge, Anlagen kontrolliert werden müssen. Die BFS empfiehlt auch bei Anlagen mit kleiner Füllmenge, für die keine Dichtheitskontrollpflicht besteht, eine regelmäßige Leckage-Prüfung.