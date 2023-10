Mehr als zwölf Millionen Haushalte in Deutschland haben laut Sandro Heindl mit Schimmel zu kämpfen. Das passende Gegenmittel präsentierte der Maler- und Lackierermeister in der "Höhle der Löwen". Welchen Investor er damit überzeugen konnte – und was "Tonis SchimmelSchock" von anderen Schimmelsprays unterscheidet.

Schimmel in der Wohnung – ein Schreckensszenario. Malermeister Sandro Heindl (links) und Marketingexperte Peter Richter versuchten in der "Höhle der Löwen" Investoren für den "SchimmelSchock" zu gewinnen. - © RTL/Bernd-Michael Maurer

Herr Heindl, herzlichen Glückwunsch zum Deal bei "Die Höhle der Löwen". Was unterscheidet Ihr Produkt von herkömmlichen Schimmelbekämpfern?

Sandro Heindl: Die antimikrobielle Spezialfarbe des "SchimmelSchocks" stoppt Schimmel im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten schnell und effektiv. Die Farbe deckt den Schimmel nicht nur sofort ab, sondern schließt die Schimmelsporen sicher ein. So können sie nicht mehr an die Oberfläche gelangen und auch nicht wieder wachsen. Auch in der Anwendung ist der "SchimmelSchock" extrem einfach. Jeder kann mit unserem Produkt Schimmel bekämpfen – ohne Fachkenntnisse, ohne Handwerker, ohne zusätzlichen Kosten. Die betroffene Stelle muss vorab nicht einmal behandelt werden.



In Ihren Anti-Schimmelspray sind bereits 20 Jahre Entwicklung geflossen. Mussten Sie in dieser Zeit auch Rückschläge einstecken?

Natürlich gab es auf diesem Entwicklungsweg auch Herausforderungen zu meistern. Diese haben uns jedoch motiviert, unser Produkt weiter zu verbessern und sicherzustellen, dass es den höchsten Qualitätsstandards entspricht. Unsere Entwicklungsarbeit war immer von einem ständigen Streben nach Verbesserung begleitet.

"SchimmelSchock" sichert sich Deal mit Ralf Dümmel

Ihr Angebot an die Löwen lautete: 200.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile. Ralf Dümmel ist den Deal eingegangen. Was macht ihn zu einem guten strategischen Partner für Ihr Produkt?

Mit Ralf konnten wir unseren Wunschlöwen überzeugen. Ralf ist bekannt dafür, Problemlöser erfolgreich am Markt zu positionieren – und genau das ist "Tonis SchimmelSchock" – ein Problemlöser.

Welche Art von Unterstützung haben Sie erhalten?

Ralf und sein Team haben uns vielseitig unterstützt – vom neuen Produktdesign über die Umstellung der Produktion bis hin zu rechtlichen Fragen. Alles in allem ist es sehr hilfreich, einen so erfahrenen Partner mit im Boot zu haben. Wir durften schnell lernen, dass man nur mit einem vertriebstechnisch starken Partner zu den gewünschten Erfolgen kommen kann.

Sie haben "Tonis SchimmelSchock" nach Ihrem Vater Anton benannt. Wie kam es dazu?

Mein Vater hat vor langer Zeit den Grundstein für das Produkt gelegt, auf dessen Basis das Endprodukt entstehen konnte. Um seine Leistung zu würdigen, wollten wir seinen Namen auf dem Produkt verewigen.