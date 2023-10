2018 stellte Fliesenleger Bernd Müller seinen Fliesen-Saubermacher Fugentorpedo bei "Die Höhle der Löwen" vor. Heute um 20:15 Uhr ist er erneut in der Vox-Sendung zu sehen. Im Interview mit der Deutschen Handwerks Zeitung verrät er, ob er nach dem Deal seinen Umsatz steigern konnte, welche Tipps ihm Investor Ralf Dümmel gegeben hat – und was sein neuestes Produkt kann.

v.l.: Frank Eckert, Bernd Müller und Matthias Herrnbröck aus München haben einen Deal mit Ralf Dümmel (2.v.l.). Er investierte 100.000 Euro für 20 Prozent der Anteile an "Fugentorpedo". - © RTL Bernd-Michael Maurer

filter_none WEITERE BEITRÄGE ZU DIESEM ARTIKEL Die Höhle der Löwen: Fugentorpedo holt 100.000-Euro-Deal

Was hat sich für Sie seit dem Auftritt bei "Die Höhle der Löwen" (DHDL) 2018 geändert?

Bernd Müller: Mit der Ausstrahlung von DHDL im Oktober 2018 wurde auch die neue Firma Fugentorpedo GmbH gegründet. Über diese wickeln wir hauptsächlich den gesamten Onlinehandel ab und arbeiten ständig an Produktverbesserungen und möglichen Neuentwicklungen. Durch DHDL konnten wir unseren Umsatz deutlich steigern und die Marke "Fugentorpedo" nachhaltig etablieren. Wir haben heute ein deutlich größeres Produktportfolio, das ständig erweitert wird.

Wie sieht heute ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus?

Unser Arbeitsalltag hat sich nicht wesentlich verändert. Wir sind nach wie vor erfolgreich mit unserem Handwerksbetrieb im Bereich Natursteinsanierung mit Schwerpunkt Schleifen und Polieren von Natursteinböden. Einer von uns Gründern ist immer im Büro und kümmert sich um den Onlinehandel, die Kundenanfragen und das Marketing. Durch den gestiegenen Bekanntheitsgrad nach dem Auftritt bei DHDL konnten wir unsere Leidenschaft für das Handwerk mit dem Erfolg im Handel verbinden.

Was waren die zwei wichtigsten Tipps, die Ihnen Investor Ralf Dümmel gegeben hat?

Ralf und sein Team haben uns von Anfang an immer unterstützt. Ralf hat uns darin bestärkt, standhaft zu bleiben, durchzuhalten und niemals aufzugeben. Ralf hat uns von Anfang an gesagt, dass es nicht immer leicht sein wird und man den Mut haben muss, weiter zu kämpfen. Frei nach dem Motto: hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitermachen.

Neu-Praktikant Ralf Dümmel: "Zum Glück muss man beim Arbeiten mit dem Fugentorpedo kein handwerkliches Talent haben – sonst hätten wir hier jetzt eine richtige Baustelle." - © DS Gruppe

Wie genau unterstützt Ralf Dümmel Sie heute noch?

Ralf Dümmel hat immer ein offenes Ohr für uns. Gerade bei Produktneu- und Weiterentwicklungen ist er aufgeschlossen und interessiert.

Kürzlich war Ralf Dümmel als Praktikant bei Ihnen. Wie hat er sich auf der Baustelle geschlagen?

Ehrlich gesagt, viel besser als wir dachten. Aber schon bei unserem Pitch bei DHDL hatte er den Dreh mit dem Fugentorpedo sehr schnell raus. Wir würden uns freuen, wenn er öfter mal den Anzug gegen den Blaumann tauschen würde, aber unser Angebot, bei uns anzufangen, hat er mit einem Lächeln abgelehnt.

Sie bringen ein neues Produkt heraus. Worum handelt es sich dabei?

Es handelt sich um ein Werkzeug zum Entfernen und Bearbeiten von Silikon- und Acryldichtungen. In der Regel ist das Erneuern von Fugen eine Aufgaben, die keine Freude bereitet. Mit dem Fugentorpedo Silikon-Entferner mit fünf aufsteckbaren Kunststoff-Fugenglättern sowie fünf Fugenspachteln wird diese Aufgabe jedoch zu einer kurzen Angelegenheit. Mit dem umfangreichen Set lassen sich Silikon oder Acryl mühelos und schnell aus den Fugen entfernen, Reste lassen sich mit der scharfen Klinge des Entferners lösen. Mit dem integrierten Messer lassen sich auch neue Silikontuben öffnen – und zwar in dem Winkel, den Sie für Ihre Fugenarbeit benötigen. Gleichzeitig können Sie mit der zusätzlich angebrachten Metallspitze bereits geöffnete Silikontuben von Verstopfungen befreien. Ist das Silikon in die Fuge eingebracht, kann es mit den Fugenglättern oder Fugenspachteln einfach und schnell individuell bearbeitet werden.

Das macht hungrig: Ralf Dümmel macht Pause nach seinem Einsatz auf der Baustelle mit dem Team von Fugentorpedo (Bernd Müller (li.) und Frank Eckert (re.)). - © DS Gruppe

"Bleibt mutig und sucht euch frühzeitig gute Vertriebspartner. Gute Produkte finden immer ihren Weg."

Was wünschen Sie sich für die kommenden fünf Jahre?

Wir hoffen natürlich, dass unser Silikonentferner genauso erfolgreich wird wie unser Fugentorpedo. Hiervon haben wir inzwischen 1,5 Millionen Stück in den letzten Jahren verkauft. Seit einiger Zeit entwickeln wir neue Produkte für die Steinschleif- und Poliertechnik, die wir bald auf den Markt bringen werden. In diesem Bereich werden wir noch stärker wachsen und unsere Erfahrung aus der Diamantwerkzeugtechnik einbringen.

Was raten Sie anderen Handwerkern, die ein neues Produkt auf den Markt bringen möchten?

Bei der Neuentwicklung von Produkten ist es wichtig den Mut nicht zu verlieren, denn man trifft in diesem Prozess immer wieder Menschen, die einem sagen: "Das geht nicht". Das ist aber nur deren eigene Betrachtungsweise. Bleibt mutig und sucht euch frühzeitig gute Vertriebspartner. Gute Produkte finden immer ihren Weg. jes