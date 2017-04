27.04.2017

KMU zahlen für Ausnahmeregelungen Wer die Energiewende bezahlt

Was Steuern und Abgaben betrifft, die zusätzlich zu den eigentlichen Energiekosten anfallen, haben große Firmen in Deutschland allerhand Privilegien. Trotz starker Kritik sind genau diese Ausnahmeregelungen in den vergangenen Jahren weiter gestiegen – zu Lasten der Verbraucher und der kleinen Betriebe.

Rund 11,5 Mil­liarden Euro mehr mussten kleine Unternehmen und Verbraucher im vergangenen Jahr für die Energiekosten aufbringen, weil weiterhin viele große Unternehmen von Steuern und Abgaben auf die Energiepreise befreit sind. Sie zahlen weder den gleichen Anteil an EEG-Umlage noch bei den Netzentgelten oder der Stromsteuer. 11,5 Mil­liarden Euro mussten somit die anderen direkt ausgleichen.

Energiekosten: Ausnahmen im Wert von 17 Milliarden Euro

Insgesamt belief sich die Summe, die durch die Ausnahmeregeln zusammenkommt, 2016 auf 17 Milliarden Euro. Dies stellt einen starken Anstieg in den vergangenen Jahren dar. So zeigt eine Untersuchung des "Forums ökologisch-soziale Marktwirtschaft" (FÖS), über die die taz berichtet, dass die Summe für die Industrieausnahmen von 2005 bis 2016 von 10,7 Milliarden Euro auf 17 Milliarden Euro gestiegen ist.

Dies kam zustande, obwohl die Ausnahmen mehrmals stark in die Kritik und die politische Diskussion geraten sind. Die Bundesregierung hatte daraufhin beteuert, dass geprüft werden solle, wer alles von den Ausnahmen profitiert und dass die Privilegien eingeschränkt werden sollen.

Geschaffen wurden sie einst damit Unternehmen wie Stahlwerke oder Aluminiumschmelzen sich im internationalen Wettbewerb behaupten können. Doch es profitieren weiterhin auch Unternehmen wie Futtermittelhersteller oder regionale Verkehrsbetriebe. So zeigt die FÖS-Analyse auch weiterhin einen Trend dazu, dass mehr Unternehmen die Ausnahmen nutzen dürfen – etwa bei der EEG-Umlage die im Jahr 2012 rund 680 Unternehmen nicht voll bezahlen mussten; im Jahr 2016 waren es 2006 Unternehmen.

13 Ausnahmeregeln für Großverbraucher

Insgesamt gibt es 13 Ausnahmeregeln, die Betriebe ab einer bestimmten Größe ganz oder teilweise von Steuern und Abgaben zum Energieverbrauch freistellen. Dazu gehören: