09.02.2017

Pflichten für Arbeitgeber Minijob: Diese Neuregelungen gelten 2017

Wer in seinem Handwerksbetrieb Minijobber beschäftigt, steht derzeit quasi unter Generalverdacht, die neuen Mindestlohnvoraussetzungen zu missachten. Denn laut Medienberichten bekommen viele Minijobber deutlich weniger als es das Mindestlohngesetz vorschreibt. Was 2017 in Punkto Minijob gilt, was umzusetzen ist – hier erfahren Sie es.

Von Bernhard Köstler

Aufzeichnungspflicht für Arbeitgeber

Seit 1. Januar 2017 greifen neue Mindestlöhne. Der Mindestlohn gilt auch für geringfügig Beschäftigte (Minijobber). Durch die Vorgaben des Mindestlohngesetzes müssen Arbeitgeber für die im Handwerksbetrieb beschäftigten Minijobber Aufzeichnungspflichten beachten. Aufzuzeichnen sind:

Beginn,

Ende und

Dauer der täglichen Arbeitszeit.

Diese Aufzeichnungen müssen bis zum 7. Arbeitstag erledigt und mindestens zwei Jahre lang aufbewahrt werden. Durch diese Aufzeichnungen soll die Einhaltung des Mindestlohns nachprüfbar sein (§ 17 Abs. 1 MiloG).

Welcher Mindestlohn ab 1.1.2017 in Ihrer Branche zu beachten ist, können Sie den Ausführungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales entnehmen. Klicken Sie für mehr Informationen hier.

Praxis-Tipp: Bei Minijobbern, die im Außendienst tätig sind, reicht es aus, wenn Dauer der tatsächlichen täglichen Arbeitszeit aufgezeichnet wird.

Aufzeichnungen zur Arbeitszeit eines Minijobbers sind insbesondere dann wichtig, wenn es sich bei dem Minijobber um einen Angehörigen des Betriebsinhabers handelt. Denn ohne Aufzeichnungen könnte das Finanzamt unterstellen, dass das Minijob-Arbeitsverhältnis nur auf dem Papier besteht.

Folge: Der Betriebsausgabenabzug für die Minijobaufwendungen kann verloren gehen.

Eine Checkliste für Aufzeichnungspflichten bei Minijobbern ab 1. Januar 2017 finden Sie hier.>>>

Arbeitnehmeranteil für Rentenbeiträge

Hat sich ein Minijobber 2017 nicht von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen, muss der Arbeitgeber vom Minijob-Gehalt den Arbeitnehmeranteil einbehalten und an die Minijobzentrale abführen. Da der Beitragssatz zur Rentensicherung zum 1. Januar 2017 unverändert 18,7 Prozent beträgt, muss der Arbeitnehmer 2017 einen Arbeitnehmeranteil von 3,7 Prozent einbehalten und abführen.

Abzuführende Beiträge zur Rentenversicherung für Minijobber 2017

Arbeitgeberanteil Arbeitnehmeranteil Gesamter Rentenversicherungsbeitrag 15% 3,7% 18,7%

Beispiel: Minijobberin Huber hat sich nicht von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Sie verdient 450 Euro im Monat. Die Abzugsbeträge und das Nettogehalt ermitteln sich 2017 folgendermaßen:

Abzuführende Beiträge durch Arbeitgeber 2017

Arbeitgeberanteil Arbeitnehmeranteil Gesamter Rentenversicherungsbeitrag 67,50 Euro (15% von 450 Euro) 16,65 Euro (3,7% von 450 Euro) 84,15 Euro

Auszuzahlendes Netto-Minijobgehalt 2017: Der Arbeitgeber zahlt Minijobberin Huber nach Abzug des Arbeitnehmeranteils also 433,35 Euro aus (450 Euro abzgl. 16,65 Euro).

Eine Checkliste zur Ermittlung der Abzugsbeträge zur gesetzlichen Rentenversicherung für Minijobber finden Sie hier.>>>

Minderung der Umlagen U1 und U3 ändern sich 2017

Für einen Minijobber muss der Arbeitgeber Pauschalabgaben von 30 Prozent an die Minijobzentrale abführen (Rentenversicherung 15 Prozent, Krankenversicherung 13 Prozent und Lohnsteuer 2 Prozent). Zusätzlich müssen noch bestimmte Umlagen für die Lohnfortzahlung an die Minijobzentrale überwiesen werden. Zwei dieser Umlagen haben sich 2017 geändert.

Umlage 2016 2017 Umlage U1 für Krankheits- und Kuraufwendungen 1,00% 0,90% Umlage U2 für Mutterschaftsaufwendungen 0,30% 0,30% Umlage U3 für Insolvenzgeld 0,12% 0,09%

Sie müssen also die Überweisung an die Minijobzentrale ab dem 1. Januar 2017 anpassen.

Praxis-Tipp: Nicht immer muss der Einbehalt übrigens pauschal 30% betragen. Finden Sie eine Minijob-Kraft, die nicht gesetzliche krankenversichert ist, müssen Sie den Pauschalbetrag zur Krankenversicherung von 13% nicht ans die Minijobzentrale abführen.

Checkliste: Diese Abgaben müssen Arbeitgeber für Minijobber im Jahr 2017 an die Minijobzentrale überweisen.>>>

Überschreitung der 450-Euro-Grenze ab 2017 dreimal im Jahr erlaubt

Eine geringfügige Beschäftigung (Minijob) liegt vor, wenn der Arbeitslohn im Monat nicht höher ist als 450 Euro (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV). Maßgeblich ist hier eine Durchschnittsbetrachtung. Der regelmäßige Verdienst darf im Durchschnitt eines Zeitraums von 12 Monaten nicht mehr als 450 Euro betragen (also maximal 5.400 Euro bei durchgehender Beschäftigung). Wird diese Grenze überschritten, liegt kein begünstigter Minijob mehr vor (§ 8 Abs. 2 SGB IV).

Ein nur gelegentliches und nicht vorhersehbares Überschreiten der Arbeitslohngrenze führt noch nicht zur Versicherungspflicht. Als gelegentlich gilt seit 2015 noch eine dreimalige Überschreitung noch als gelegentlich anzusehen.

Beispiel: Bürokraft Maier ist als Minijobberin mit einem Monatsgehalt von 450 Euro beschäftigt. Vom 1. Juni bis 31. August 2017 muss sie die Vertretung für eine schwangere Kollegin übernehmen. Ihr Monatsgehalt beträgt in dieser Zeit 900 Euro.

Folge: Da es sich um eine unvorhersehbare gelegentliche Überschreitung der Minijob-Verdienstgrenze handelt, ist weiterhin von einem Minijob auszugehen.

Alle Checklisten zum Thema Minijob finden Sie hier.>>>

Infos der Minijobzentrale 2017

Neuer Mindestlohn: Arbeitszeiten anpassen

Nach der Anpassung des Mindestlohns auf 8,84 Euro erreichen Minijobber schon nach 50 Stunden und 54 Minuten die zulässigen 450 Euro im Monat. Arbeitgeber von Minijobbern, die die monatliche Verdienstgrenze von 450 Euro ausreizen, sollten daher bestehende Beschäftigungen zum 1. Januar 2017 neu beurteilen. Lesen Sie mehr: „Der Mindestlohn steigt – 5 Punkte, die Minijobber und Arbeitgeber wissen sollten.“

Neues Flexirentengesetz

Altersvollrentner mit einem Minijob können seit dem 1. Januar 2017 Beiträge in die Rentenversicherung zahlen, um die Höhe ihrer Rente zu steigern. Hier lesen Sie „Wie sich das neue Flexirentengesetz auf Minijobs auswirkt.“

sv.net – Neue Software verfügbar

Im Jahr 2017 wird sv.net/online durch sv.net/standard ersetzt. Ebenso wird sv.net/classic durch sv.net/comfort Schritt für Schritt ersetzt. Da sv.net/online bereits zum 31. Dezember 2016 abgeschaltet wurde, nutzen Sie bitte ab sofort sv.net/standard. Mehr Informationen zur elektronischen Datenübermittlung lesen Sie auf der Internetseite.

Ehepartner anstellen: Steuer- und Minijob-Regeln Wer seinen Ehepartner im Handwerksbetrieb als Minijobber anstellt, spart kräftig Steuern. Denn sämtliche Lohnaufwendungen mindern den zu versteuernden Gewinn des Handwerksbetriebs. In der Einkommensteuererklärung muss das Minijob-Gehalt vom Ehegatten – immerhin bis zu 5.400 Euro pro Jahr – nicht mehr versteuert werden. Es müssen jedoch einige Spielregeln eingehalten werden. Beim Finanzamt geht das Minijob-Arbeitsverhältnis mit einem Ehepartner nur durch, wenn die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt sind: Das Arbeitsverhältnis ist ernsthaft vereinbart. Es muss also tatsächlich Arbeit für den angestellten Ehepartner da sein. Beide Vertragsparteien müssen nachweislich ihre Leistungen erbringen. Der angestellte Ehepartner muss seine Arbeitsleistung erbringen, der selbständige Handwerker muss seine vertraglichen Pflichten erfüllen. Die vereinbarten Konditionen müssen wie mit fremden Minijobbern ausgestaltet sein (Urlaubszeit, Stundenlohn, Arbeitszeit, Gehaltsextras). Aufzeichnungspflichten für Sozialversicherung Minijobbern muss grundsätzlich auch der Mindestlohn bezahlt werden. Um sicherzustellen, dass Arbeitgeber sich bei Minijobbern an das Mindestlohngesetz halten, sind spezielle Aufzeichnungen Pflicht. Aufzuzeichnen sind Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit, und zwar spätestens bis zum 7. Tag nach der Arbeitsleistung. Die Aufzeichnungen müssen mindestens zwei Jahre lang aufbewahrt werden (§ 17 Abs. 1 MiLoG). Tipp: Diese Aufzeichnungen sind insbesondere beim Ehegatten-Arbeitsverhältnis aber nicht neu. Denn um das Finanzamt davon zu überzeugen, dass der angestellte Ehepartner tatsächlich im Handwerksbetrieb mitgearbeitet hat, mussten bislang schon Aufzeichnungen über die geleisteten Stunden vorliegen. Leser-Service: Sie benötigen weitere Steuersparmodell zur Gewinnermittlung für Ihren Handwerksbetrieb? Dann werfen Sie doch einen Blick in unseren Ratgeber "Steuer-1x1 für Handwerksbetriebe: Die besten Steuerstrategien". Dort erhalten Sie neben dem Ehegatten-Arbeitsverhältnis zahlreiche weitere Steuersparmöglichkeiten praxistauglich erklärt. Bestellmöglichkeit hier.

Der Beitrag wurde am 10. Februar 2017 aktualisiert.