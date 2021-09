Viele Kammern berichten von einem Plus an neuen Ausbildungsverträgen und vielen offenen Stellen. Ein erster Überblick.

Von Karin Birk

Zum 1. September beginnt in dem meisten Bundesländern das neue Ausbildungsjahr. Die Zahlen für 2021 sehen besser aus als im Vorjahr. - © mirsad - stock.adobe.com

Für unentschlossene Jugendliche und junge Erwachsene bieten sich auch in den kommenden Wochen noch viele Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. "Gerade in den Abschlussklassen konnten viele Schüler in diesem Jahr keine Praktika ableisten", sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) bei einer Veranstaltung zum Sommer der Berufsbildung in Berlin. Gemeinsam mit Handwerkspräsident Wollseifer wolle sie Jugendliche darauf aufmerksam machen, dass ein guter Ausbildungsbeginn auch im September oder Oktober noch möglich sei.

Wollseifer: Auch späterer Ausbildungsbeginn möglich

Selbst später ist noch ein Einstieg möglich, wenn sich Betrieb und Auszubildende einig sind, versichert ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer. Der Zug für eine Berufsausbildung sei noch lange nicht abgefahren. Noch gebe es im Handwerk viele offene Stellen. In vielen Gewerken würden noch motivierte Nachwuchskräfte gesucht. Gleichzeitig haben aber auch schon viele junge Menschen einen Ausbildungsplatz im Handwerk gefunden.

Vorkrisenniveau in Bayern trotz Plus noch nicht erreicht

So wurden allein im bayerischen Handwerk zum 1. September 20.848 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Ein Plus von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ende August 2019 lag die Zahl allerdings noch bei 22.587. Gleichzeitig melden die Lehrstellenbörsen der bayerischen Handwerkskammern noch 4.770 offene Ausbildungsangebote. Hier erwartet der Präsident des Bayerischen Handwerkstages Franz Xaver Peteranderl noch eine starke Nachvermittlung. "Lehrverträge können auch nach dem 1. September geschlossen werden", betonte er.

Leichtes Plus auch in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg ist es gelungen, die Zahl der neuen Ausbildungsverhältnisse um 169 auf 16.336 Verträge leicht zu erhöhen. "Unsere Betriebe haben in diesem Jahr enorm viel dafür getan, Auszubildende zu gewinnen - trotz der nach wie vor kaum existierenden Berufsorientierungsangebote in Schulen und auf Messen", sagte Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold. Allerdings seien immer noch 3.550 Ausbildungsplätze unbesetzt. Reichhold verwies wie andere auch auf die künftigen Aufgaben im Klimaschutz. Hier böten viele Handwerksberufe interessante Möglichkeiten.

Hessen hofft auf Nachholeffekte in den kommenden Wochen

Noch 2.621 offene Ausbildungsplätze gibt es noch im hessischen Handwerk. Insgesamt sei die Zahl der neu abgeschlossenen Verträge um 148 oder zwei Prozent auf 7.303 Verträge zurückgegangen, wie die Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern mitteilte. Wie in Bayern macht sich auch in Hessen der Rückgang von Bewerbern mit Fluchthintergrund bemerkbar. Haus zeigte sich aber optimistisch, dass im Rahmen der Nachvermittlungsaktionen noch viele Stellen besetzt werden könnten.

Leichtes Plus bei den neuen Ausbildungsverträgen in Sachsen

Mehr als 1.000 offene Stellen gibt es auch bei der Online-Lehrstellenbörse in Sachsen, wie es beim Handwerkstag in Sachsen heißt. Und auch hier hat das Handwerk im Vergleich zum Ausbildungsstart im Vorjahr mit insgesamt 4.647 neuen Ausbildungsverträgen leicht zulegen können. Besonders viele Neuabschlüsse gab es hier im Kfz-Handwerk, im Elektrohandwerk und im Bereich Sanitär-Heizung-Klima.